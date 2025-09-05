Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

Brez polprevodnikov in čipov ni ne zelenega prehoda, ne digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod, ne varnosti in še marsičesa. To je ob odprtju Slovenskega kompetenčnega centra za čipe in polprevodniške tehnologije KC Čip.si poudaril prof. dr. Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL).

Prof. dr. Marko Topič poudarja, da je letni prihodek na zaposlenega v tem sektorju leta 2023 znašal več kot 170.000 evrov, kar dokazuje, da gre za panogo z visoko dodano vrednostjo in občutnim multiplikativnim faktorjem. FOTO: arhiv FE UL

Marko Topič je povedal, da je letni prihodek na zaposlenega v tem sektorju leta 2023 znašal več kot 170.000 evrov, kar dokazuje, da je to panoga z visoko dodano vrednostjo in občutnim multiplikativnim faktorjem. »Veseli me, da bomo po metodi majhnih korakov krepili konkurenčnost Slovenije s krepitvijo slovenskega ekosistema čipov in polprevodniških tehnologij. In sicer s povezovanjem znotraj kompetenčnega centra in s sodelovanjem v mednarodnem konkurenčnem okolju. Vse to za povečanje konkurenčnosti Slovenije, za dvig dodane vrednosti na tako strateškem področju.«

Kompetenčni center Čip.si bo pripomogel h krepitvi znanj in spretnosti, pomagal pri dostopu do sodobne tehnologije, zagotavljal svetovanje in spodbujal sodelovanje v Sloveniji in EU, pravi prof. dr. Janez Krč. FOTO: Arhiv FE UL

Znanje, vizija in moč sodelovanja

Center predstavlja enega izmed ukrepov za spodbujanje razvoja in inovacij na tem strateškem področju v Sloveniji in v EU, je dodals Fakultete za elektrotehniko UL, ki je tudi koordinator kompetenčnega centra KC Čip.si. Ta je začel delovati septembra. Obenem bo pripomogel h krepitvi znanj in spretnosti, pomagal bo pri dostopu do sodobne tehnologije, zagotavljal svetovanja in spodbujal sodelovanje v Sloveniji in EU. »V zvezi z drugimi ukrepi, ki jih predvideva predlog Programa razvoja čipov in polprevodniških tehnologij v Sloveniji do leta 2030, si bo prizadeval za vzpostavitev povezanega polprevodniškega ekosistema in krepitev gospodarstva.«

Vzpostavitev KC Čip.si je uresničitev strateške zaveze, da Slovenija aktivno soustvarja prihodnost polprevodniške tehnologije v Evropi, pravi je ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer. FOTO: Leon Vidic/Delo

Vzpostavitev kompetenčnega centra Čip.si je uresničitev strateške zaveze, da Slovenija aktivno soustvarja prihodnost polprevodniške tehnologije v Evropi, je poudarila ministrica za digitalno preobrazbo. Dodala je, da brez lastne prisotnosti na tem področju ni prave digitalne suverenosti.

»S povezovanjem vodilnih univerz, raziskovalnih ustanov in podjetij dokazujemo, da imamo znanje, vizijo in moč sodelovanja, ki nas vodijo k skupnim rešitvam. Kompetenčni center bo ključna podpora podjetjem, zlasti malim, srednjim in zagonskim, pri dostopu do evropskih platform, razvoju kompetenc ter prenosu tehnologij v prakso. Predstavljal bo prostor povezovanja, testiranja idej in gradnje mostov med raziskavami, gospodarstvom in evropskimi partnerstvi.«

Most med raziskavami in trgom

Da so čipi in polprevodniki hrbtenica sedanje sodobne družbe, se je strinjala tudi mag. Katja Mohar Bastar, predstavnica GZS in direktorica DIH Slovenije, saj si brez njih ne more predstavljati razvoja umetne inteligence, omrežij 5G, oblakov, pametnih vozil, energetskih rešitev in ne nazadnje vseh naprav, ki jih vsakodnevno uporabljamo. GZS pa po njenih besedah vidi kompetenčni center kot partnerja gospodarstva, kot most med raziskavami in trgom. »Skupaj lahko ustvarimo pogoje, da bodo slovenska podjetja ne le uporabniki, ampak tudi soustvarjalci novih tehnologij. S tem bomo okrepili odpornost, zmanjšali odvisnost od globalnih dobavnih verig ter pripomogli k digitalni in tehnološki suverenosti Evrope.«

Kompetenčni center KC Čip.si KC Čip.si deluje pod koordinatorstvom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in partnerjev Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici, Instituta Jožef Stefan ter Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – Nanocenter Ljubljana. Delovanje centra bo financiralo ministrstvo za digitalno preobrazbo in skupno evropsko podjetje za čipe (Chips JU).

Področje razvoja čipov predstavlja pomembno gospodarsko panogo z velikimi multiplikativnimi učinki, so še zapisali v sporočilu za javnost. »Slovenija lahko na področju razvoja namenskih elektronskih čipov za nišne aplikacije, pa tudi na posameznih segmentih novih generacij čipov, kot so fotonski in kvantni čipi, vidno pripomore h globalnemu razvoju in se uvršča na evropski in svetovni trg polprevodniške industrije. Pri tem pa bo kot stičišče znanja in inovacij na področju čipov in polprevodniških tehnologij imel pomembno vlogo tudi KC Čip.si.«

Naj spomnimo, da je kompetenčni center KC Čip.si eden izmed treh predlaganih ukrepov nacionalnega programa o čipih, ki je bil lani pripravljen in usklajen v okviru strokovne delovne skupine pod vodstvom ministrstva za digitalno preobrazbo.