Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

Brez polprevodnikov in čipov ni ne zelenega prehoda, ne digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod, ne varnosti in še marsičesa. To je ob odprtju Slovenskega kompetenčnega centra za čipe in polprevodniške tehnologije KC Čip.si poudaril prof. dr. Marko Topič, dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE UL).
»S povezovanjem vodilnih univerz, raziskovalnih ustanov in podjetij dokazujemo, da imamo znanje, vizijo in moč sodelovanja, ki nas vodijo k skupnim rešitvam. Kompetenčni center bo ključna podpora podjetjem, zlasti malim, srednjim in zagonskim, pri dostopu do evropskih platform, razvoju kompetenc ter prenosu tehnologij v prakso. Predstavljal bo prostor povezovanja, testiranja idej in gradnje mostov med raziskavami, gospodarstvom in evropskimi partnerstvi.«
Da so čipi in polprevodniki hrbtenica sedanje sodobne družbe, se je strinjala tudi mag. Katja Mohar Bastar, predstavnica GZS in direktorica DIH Slovenije, saj si brez njih ne more predstavljati razvoja umetne inteligence, omrežij 5G, oblakov, pametnih vozil, energetskih rešitev in ne nazadnje vseh naprav, ki jih vsakodnevno uporabljamo. GZS pa po njenih besedah vidi kompetenčni center kot partnerja gospodarstva, kot most med raziskavami in trgom. »Skupaj lahko ustvarimo pogoje, da bodo slovenska podjetja ne le uporabniki, ampak tudi soustvarjalci novih tehnologij. S tem bomo okrepili odpornost, zmanjšali odvisnost od globalnih dobavnih verig ter pripomogli k digitalni in tehnološki suverenosti Evrope.«
KC Čip.si deluje pod koordinatorstvom Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in partnerjev Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Univerze v Novi Gorici, Instituta Jožef Stefan ter Centra odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije – Nanocenter Ljubljana. Delovanje centra bo financiralo ministrstvo za digitalno preobrazbo in skupno evropsko podjetje za čipe (Chips JU).
Področje razvoja čipov predstavlja pomembno gospodarsko panogo z velikimi multiplikativnimi učinki, so še zapisali v sporočilu za javnost. »Slovenija lahko na področju razvoja namenskih elektronskih čipov za nišne aplikacije, pa tudi na posameznih segmentih novih generacij čipov, kot so fotonski in kvantni čipi, vidno pripomore h globalnemu razvoju in se uvršča na evropski in svetovni trg polprevodniške industrije. Pri tem pa bo kot stičišče znanja in inovacij na področju čipov in polprevodniških tehnologij imel pomembno vlogo tudi KC Čip.si.«
Naj spomnimo, da je kompetenčni center KC Čip.si eden izmed treh predlaganih ukrepov nacionalnega programa o čipih, ki je bil lani pripravljen in usklajen v okviru strokovne delovne skupine pod vodstvom ministrstva za digitalno preobrazbo.
