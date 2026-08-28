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    Izvozniki

    Slovenska podjetja na 190 trgih po 190 pravilih

    Na začetku projekta je pomembno sodelovanje lokalnih strokovnjakov in strokovnih partnerjev ter dobaviteljev doma.
    Ključna dejavnika uspešne izvedbe projektov sta kakovostna in izkušena ekipa doma in na terenu ter faza priprave projekta, poudarjajo v Ledinek Engineeringu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Ključna dejavnika uspešne izvedbe projektov sta kakovostna in izkušena ekipa doma in na terenu ter faza priprave projekta, poudarjajo v Ledinek Engineeringu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Milka Bizovičar
    28. 8. 2026 | 04:45
    6:58
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    V letošnjih prvih šestih mesecih so proizvodi podjetij iz Slovenije potovali do kupcev v 190 državah, na seznamu trgovinskih partneric ni predvsem otočij, kot so Falklandski, Kokosovi, Zelenortski otoki, ter držav, kot so Papua Nova Gvineja, Dominika, Tonga in Lesoto. Pestrost držav in s tem kultur poslovanja ter standardov pa od podjetij zahteva veliko prilagodljivosti.

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    Kako naj podjetje izbere trg, kjer lahko premaga konkurenco

    Kot pojasnjujejo v podjetju Ledinek Engineering, ki je po vsem svetu prisotno s stroji in avtomatiziranimi linijami za masivno predelavo lesa, na katerih kupci izdelujejo polizdelke za gradbeništvo, je na začetku ključno vprašanje razvitosti lesne industrije na trgu, na katerega vstopajo. Kjer je lesnopredelovalna industrija še v razvoju, se srečujejo z izzivi od logistike, ustrezne infrastrukture in zaščite opreme do razlik v delovnih navadah ter pomanjkanja strokovno usposobljenega kadra.

    Poseben izziv je zagotavljanje kakovostne surovine in strokovnega znanja za delo z visokoavtomatiziranimi tehnologijami. Optimalno izkoriščenost opreme dodatno otežujeta omejenost nabavnih in prodajnih trgov, pomemben vidik pri tem pa ima tudi naravna nehomogenost lesa.

    Njegove lastnosti niso odvisne samo od drevesne vrste. »Evropski les iglavcev ima drugačne lastnosti kot les iz drugih geografskih območij. Imamo izkušnje z obdelavo lesa iglavcev po vsem svetu, od Avstralije, Južne in Severne Amerike in Azije.«

    Najprej analize, nato priporočila kupcem

    Kako vsemu temu in tudi lokalnim pravilom prilagajajo tehnologije za določenega kupca? Na lokaciji jim predstavijo lokalne standarde za sortiranje vhodnega lesa na proizvodno linijo ter pričakovanja v skladu s standardi končnih izdelkov. »Zelo pomembno je sodelovanje lokalnih strokovnjakov ter osebja v proizvodnji, brez tega ni mogoče pričakovati trajne visokokakovostne proizvodnje,« poudarjajo.

    V fazi priprave projekta poleg tega testirajo les, ki ga bo naročnik obdeloval: pripravijo površine za lepljenje z različnimi parametri, načini obdelave, tipi lepil, količin nanosov ter pristopov stiskanja. »Pri tem sodelujemo z inštitutom InnoRenew, kjer izvajamo laboratorijske raziskave površine lesa ter teste delaminacije lepilnih spojev. Sodelujemo tudi z različnimi proizvajalci lepil in skupaj proučimo rezultate analiz, na podlagi katerih potem pripravimo priporočila za naročnike,« opisujejo v podjetju.

    Trenutno izvajajo šest milijonov evrov vreden projekt izdelave, montaže in zagona linije za proizvodnjo lepljenih nosilcev za Kraljevino Butan. »Sodobna tehnologija bo omogočila optimalno izrabo lokalno razpoložljivih naravnih virov in njihovo predelavo v visokokakovostne konstrukcijske elemente z visoko dodano vrednostjo,« so pojasnili.

    Kot vodilni svetovni proizvajalec tehnološke opreme za lepljen konstrukcijski les smo pomemben člen v verigi razvoja novih tehnologij in izdelkov iz lesa, pravijo v v Ledinek Engineeringu. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Kot vodilni svetovni proizvajalec tehnološke opreme za lepljen konstrukcijski les smo pomemben člen v verigi razvoja novih tehnologij in izdelkov iz lesa, pravijo v v Ledinek Engineeringu. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Pomemben mejnik zanje je tudi projekt v Argentini, kjer nastaja prva tovarna za proizvodnjo križno lepljenega lesa in drugih masivnih lesenih konstrukcijskih elementov, Ledinek pa bo dobavitelj sodobnega proizvodnega sistema za učinkovito in avtomatizirano proizvodnjo konstrukcijskih lesenih elementov.

    Izzivi skladnosti izdelkov

    Poseben zalogaj za podjetja, še posebej, ko trgujejo na manj tradicionalnih trgih, je zagotavljanje skladnosti izdelkov z lokalnimi pravili. »Nacionalne zahteve se pogosto nanašajo na napajalne sisteme, vtiče in priključne kable, zaščito pred električnim udarom in požarom, komponente, označevanje ter navodila za uporabo. Ponekod imajo še administrativne zahteve, kot je na primer lokalno registrirano podjetje ali pa vsaj uradni lokalni zastopnik, ki prevzame odgovornost za skladnost produkta.

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    Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

    Možne so tudi posebnosti pri preizkušanju izdelkov. V Južni Koreji zahtevajo preizkušanje izdelka pri lokalni napajalni napetosti in frekvenci 220 V, 60 Hz, tudi če je bil izdelek pred tem preizkušen za širše območje, na primer 100–240 V, 50–60 Hz,« izkušnje iz prakse povzemajo na Slovenskem institutu za kakovost in meroslovje (SIQ Ljubljana), kjer so že v preteklosti prepoznali pomen podpore slovenskim podjetjem pri certifikacijskih postopkih v tujini ter ustanovili specializirano pisarno za mednarodne odobritve.

    »Z leti smo razvili široko mrežo partnerstev po svetu, prek katere pridobivamo informacije o lokalnih zahtevah in skupaj s partnerji izvajamo potrebne postopke,« pojasnjujejo. Podjetjem tako lahko zagotavljajo celovito podporo od preizkušanja izdelka in preverjanja nacionalnih zahtev do pridobitve certifikatov za ciljne trge v Aziji, Afriki in drugod.

    Vključeni so v številne mednarodne sheme, v okviru katerih so njihova poročila in certifikati mednarodno priznani, z nekaterimi certifikacijskimi organi pa imajo sklenjene dvostranske sporazume, ki omogočajo pridobitev nacionalnega certifikata na podlagi preizkušanj, opravljenih pri SIQ. »S tem se podjetja izognejo ponavljanju preizkušanj v tujini, postopki certificiranja pa so hitrejši in praviloma tudi cenejši,« zatrjujejo.

    Lastnosti lesa niso odvisne samo od drevesne vrste ampak tudi od geografske lokacije. FOTO: Tadej Regent/Delo
    Lastnosti lesa niso odvisne samo od drevesne vrste ampak tudi od geografske lokacije. FOTO: Tadej Regent/Delo

    Ugotavljajo, da podjetja, ki svoje izdelke prodajajo tudi zunaj tradicionalnih trgov, vse bolj prepoznavajo vrednost seznanitve z nacionalnimi zahtevami že pred začetkom preizkušanja in certificiranja. »Kjer je mogoče, te zahteve vključimo že v osnovno preizkušanje, kar je časovno in stroškovno bistveno učinkoviteje, kot če se dodatna preverjanja izvajajo pozneje,« še pojasnjujejo.

    Digitalni dvojčki

    Pri testiranjih se v praksi povečuje uporaba digitalnih dvojčkov in simulacij, vendar, kot pravijo v SIQ, je to predvsem v razvojni fazi izdelkov. Proizvajalec lahko z njimi že pred izdelavo prototipa preveri posamezne lastnosti izdelka ter hitreje odkrije možne konstrukcijske pomanjkljivosti. S tem se lahko zmanjša število fizičnih prototipov, razvoj pa je hitrejši in stroškovno učinkovitejši.

    »Pri ugotavljanju skladnosti pa digitalni dvojček za zdaj ne more nadomestiti fizičnega preskušanja, saj zakonodaja tega ne omogoča,« poudarjajo.

    Vendar pa se uporaba v razvojni fazi lahko obrestuje pri preskušanju izdelka, saj je postopek hitrejši, ker je napak manj oziroma jih ni. »Ključni vprašanji sta zanesljivost modela in njegova validacija – rezultat simulacije je uporaben le toliko, kolikor model ustrezno predstavlja dejanski izdelek in njegove pogoje uporabe.«

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