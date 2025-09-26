  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Izvozniki

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    V ponedeljek, 29. septembra, boste na Delo.si lahko prisluhnili štirim podkastom z najvidnejšimi slovenskimi izvoznimi podjetji, ki bodo razkrili, kako slovenska podjetja premagujejo izzive globalnih trgov in odkrivajo nove priložnosti za prihodnost. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    V ponedeljek, 29. septembra, boste na Delo.si lahko prisluhnili štirim podkastom z najvidnejšimi slovenskimi izvoznimi podjetji, ki bodo razkrili, kako slovenska podjetja premagujejo izzive globalnih trgov in odkrivajo nove priložnosti za prihodnost. FOTO: Depositphotos
    V. S.
    26. 9. 2025 | 08:50
    26. 9. 2025 | 08:52
    7:14
    A+A-

    V ponedeljek, 29. septembra, bo na delo.si objavljen poseben sklop štirih podkastov, ki zaključuje letošnjo uredniško kampanjo Delovega podjetniškega centra IZVOZNIKI 2025, ki je potekala pod naslovom IZVOZ PRIHODNOSTI: MOČ INDUSTRIJE V STORITVAH. Ugledni slovenski podjetniki in strokovnjaki iz različnih gospodarskih panog bodo razkrivali, kako lahko Slovenija v času globalnih pretresov ostane konkurenčna, inovativna in uspešna na tujih trgih.

    Globalno gospodarstvo bo v prihodnjih letih preizkušalo odpornost in prilagodljivost podjetij kot še nikoli doslej. Trgovinske napetosti med velesilami bodo neposredno vplivale na slovenski izvoz, Kitajska bo še naprej narekovala tempo pri strateških surovinah, stroge zelene regulacije pa bodo preoblikovale industrijo od temeljev. Hkrati boste spoznali, kako slovenska podjetja s svojo inovativnostjo in znanjem osvajajo ameriški trg ter zakaj se prav v Soški dolini odpirajo priložnosti za prihodnost vodika. Vse to so teme, ki vas bodo v seriji štirih podkastov pripravile na razumevanje izzivov in priložnosti, s katerimi se bo soočal slovenski izvoz.

    Štirje pogovori, številni pogledi, ena rdeča nit: prihodnost slovenskega izvoza

    Spremljajte Delov podjetniški center in ne zamude podkastov IZVOZNIKI 2025, ki bodo na ogled od ponedeljka, 29. septembra, na Delo.si.

    Podkast #1: Ključ do uspeha v globalni ekonomiji

    Voditelj Nejc Gole, direktor podjetja Riko, Janez Škrabec, direktor podjetja Duol, Anžej Olaj in predsednik uprave družbe Domel Holding, Matjaž Čemažar Foto Marko Feist
    Voditelj Nejc Gole, direktor podjetja Riko, Janez Škrabec, direktor podjetja Duol, Anžej Olaj in predsednik uprave družbe Domel Holding, Matjaž Čemažar Foto Marko Feist
    Prvi podkast, ki ga bo vodil Delov novinar Nejc Gole, prinaša razpravo o tektonskih spremembah v svetovnem gospodarstvu. V pogovoru z direktorjem podjetja Riko Janezom Škrabcem, direktorjem podjetja Duol Anžejem Olajem in predsednikom uprave družbe Domel Holding Matjažem Čemažarjem boste izvedeli, zakaj Nemčija izgublja svojo vlogo motorja Evrope, kakšne so posledice kitajskega nadzora nad strateškimi surovinami, ki so ključne za uspešen zeleni prehod in kako trem slovenskim velikanom uspe suvereno krmariti skozi turbulentne čase.

    Kot ugotavljajo gostje, se svetovna gospodarska moč premika proti jugu, kar potrjujejo tudi naložbe Kitajske v Afriki in južni Aziji. Kako najti priložnost tam, kjer drugi vidijo le krizo? Ali lahko agilnost slovenskih podjetij postane naša največja prednost? To je podkast, ki vas bo pripravil na razumevanje globalnih premikov in vam pokazal, zakaj boste morali razmišljati širše, če želite dolgoročno ostati konkurenčni.

    Podkast #2: Slovenska inovativnost – od ideje do poslovnega uspeha

    Profesor Marko Jaklič, Peter Ličen, direktor podjetja Lushna, Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke in Aleš Mesec, direktor podjetja Unichem FOTO: Marko Feist
    Profesor Marko Jaklič, Peter Ličen, direktor podjetja Lushna, Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke in Aleš Mesec, direktor podjetja Unichem FOTO: Marko Feist
    Drugi podkast z naslovom Slovenska inovativnost – od ideje do poslovnega uspeha, ki ga bo vodil redni profesor Marko Jaklič z ljubljanske ekonomske fakultete, bo pokazal, da so zgodbe o uspehu slovenskih podjetij pogosto plod inovativnih idej, poguma in potrpežljivosti. Peter Ličen, direktor podjetja Lushna, Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, in Aleš Mesec, direktor Unichema, bodo odgovorili na vprašanje, kako v Sloveniji ustvariti podporno okolje, ki omogoča rast in razvoj prebojnih inovacij.

    Podjetje Lushna je s svojimi glampinškimi rešitvami prepričalo tudi ameriški trg, Unichem pa je s specializiranimi izdelki navdušil več kot 60 držav. Govorci se bodo dotaknili regulative, ki se na prvi pogled zdi ovira, v resnici pa podjetja sili v višjo kakovost in odpira vrata na nove trge. Podjetji Lushna in Unichem razkrivata, kako sta s svojimi nišnimi izdelki osvojili zahtevne globalne trge, Borut Jamnik pa pojasni, kako SID banka podpira podjetja v obdobjih, ko komercialne banke stopijo korak nazaj.

    Izvedeli boste, kako inovativne ideje spremeniti v uspešne globalne zgodbe, regulativo uporabiti kot prednost in kako s pomočjo SID banke pridobiti podporo za rast ter širitev na tuje trge.

    Slovenski izvoz je pod pritiskom globalnih napetosti, a ravno inovativna podjetja dokazujejo, da lahko iz majhne države zrastejo svetle zvezde svetovnih trgov. FOTO: Depositphotos
    Slovenski izvoz je pod pritiskom globalnih napetosti, a ravno inovativna podjetja dokazujejo, da lahko iz majhne države zrastejo svetle zvezde svetovnih trgov. FOTO: Depositphotos

    Podkast #3: Zeleni prehod – grožnja ali priložnost?

    Profesor Marko Jaklič, Antonija Božič Cerar, direktorica službe za okolje, podnebje in energijo na GZS in Tomaž Vuk, direktor podjetja Alpacem FOTO: Marko Feist
    Profesor Marko Jaklič, Antonija Božič Cerar, direktorica službe za okolje, podnebje in energijo na GZS in Tomaž Vuk, direktor podjetja Alpacem FOTO: Marko Feist
    Tretji podkast, ki ga bo prav tako vodil Marko Jaklič, bo z direktorico službe za okolje, podnebje in energijo na Gospodarski zbornici Slovenije Antonijo Božič Cerar in direktorjem podjetja Alpacem Tomažem Vukom odprl vprašanje, ali je zeleni prehod grožnja ali priložnost za slovensko industrijo. Izvedeli boste, zakaj je evropska regulativa pogosto strožja kot drugod po svetu in kako lahko prav to spodbuja tehnološke inovacije, s katerimi podjetja ostajajo konkurenčna. Kot opozarjata sogovornika, je v Evropi včasih lažje razviti novo tehnologijo kot dobiti dovoljenje zanjo, a hkrati razkrivata, kako lahko podjetja ta pritisk izkoristijo kot motor razvoja. Ali se odpirajo nove priložnosti v energetsko intenzivnih panogah, kjer so rešitve povezane z obnovljivimi viri, krožnim gospodarstvom? Koliko resnice je v ideji o Soški dolini kot slovenski vodikovi dolini?

    Vse te dragocene razmisleke ponuja podkast, ki presega tehnične razprave o dovoljenjih in regulativah ter podjetnikom ponuja vpogled v prihodnost slovenskega gospodarstva. Odkrijte, zakaj je zeleni prehod lahko ena največjih razvojnih priložnosti za slovenska podjetja.

    Podkast #4: Kdaj se podati na trg tudi v tujino?

    Voditelj Nejc Gole, direktor podjetja Belektron, Boštjan Bandelj, direktor inštituta SIQ, Gregor Schoss in direktor podjetja Kolektor Etra, Peter Novak FOTO: Marko Feist
    Voditelj Nejc Gole, direktor podjetja Belektron, Boštjan Bandelj, direktor inštituta SIQ, Gregor Schoss in direktor podjetja Kolektor Etra, Peter Novak FOTO: Marko Feist
    V zaključnem podkastu, ki ga bo vodil Nejc Gole, bodo direktor podjetja Belektron Boštjan Bandelj, direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje SIQ Gregor Schoss in direktor podjetja Kolektor Etra Peter Novak razpravljali o tem, kako prepoznati pravi trenutek za vstop na tuje trge, zakaj je inovativnost nujni pogoj za dolgoročni uspeh in kako pomembno je, da podjetja ves čas ostajajo prilagodljiva.

    Belektron je zgodba o eni največjih evropskih družb za trgovanje z emisijskimi kuponi, Kolektor Etra prikazuje, kako zeleni prehod in rast podatkovnih centrov ustvarjata povpraševanje po njihovih transformatorjih, SIQ pa kot institucija z inovativnim certificiranjem podpira celoten izvozniški ekosistem. Pogovor odpira tudi širše vprašanje o konkurenčnosti Evropske unije, ki se mora, če želi slediti ZDA in Kitajski, nujno razbremeniti birokratskih ovir in ustvariti bolj prijazno okolje za naložbe.

    Kako lahko slovenska industrija s storitvami in znanjem konkurira na globalnem trgu? Zakaj Kolektor Etra stavi prav na ameriški trg in kako prilagaja svojo izvozno strategijo? Ali lahko Evropa zniža birokratske ovire in ustvari okolje, ki bo spodbujalo inovacije in nove investicije? V podkastu boste dobili odgovore, ki vam lahko pomagajo oblikovati prihodnost vašega poslovanja.

    Prisluhnite pogovorom, ki odpirajo nova poglavja slovenskega gospodarstva. FOTO: Depositphotos
    Prisluhnite pogovorom, ki odpirajo nova poglavja slovenskega gospodarstva. FOTO: Depositphotos

    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Domnevni veliki Trumpov preobrat

    Ameriški predsednik pravi, da je Rusija papirnati tiger, Ukrajina pa da lahko osvobodi vse okupirano ozemlje.
    Boris Čibej 24. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Fosilna goriva

    Orbán in Fico sta v škripcih

    Madžarska in Slovaška sta pod pritiskom, da se uklonita Trumpovim zahtevam in odpovesta ruski nafti.
    Peter Žerjavič 25. 9. 2025 | 18:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več

    Več iz teme

    Izvozniki 2025slovenska podjetjapodkastDelov podkastgospodarstvod podkast

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Zaostrovanje

    22 dronov blizu ukrajinske nuklearke, Zaporožje brez elektrike več kot 48 ur

    Incidenti v Ukrajini in Evropi povečujejo napetosti. Nato in Rusija v ostri retoriki.
    26. 9. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Izbor za pesem Evrovizije 2026

    Članice Evropske radiodifuzne zveze bodo glasovale o izključitvi Izraela

    Več članic ERZ je napovedalo umik z Evrovizije, če bo na njej sodeloval tudi Izrael. Pri zvezi so se sklenili, da bo o sodelovanju Izraela odločilo glasovanje.
    26. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpinizem

    Poljaku uspelo nekaj, kar ni še nikomur, omenjajo ga tudi v povezavi s Slovencem

    Andrzej Bargiel je znova premaknil meje mogočega. Potem ko je Mount Everest osvojil brez dodatnega kisika, se je z vrha na smučeh spustil v dolino.
    Miha Šimnovec 26. 9. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Masayoshi Son – Kdo je finančni arhitekt jutrišnjega sveta umetne inteligence

    Japonski investitor poudarja, da hoče sodelovati pri gradnji novega sveta, v katerem bo umetna inteligenca presegla človeško inteligenco.
    Aljaž Vrabec 26. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpinizem

    Poljaku uspelo nekaj, kar ni še nikomur, omenjajo ga tudi v povezavi s Slovencem

    Andrzej Bargiel je znova premaknil meje mogočega. Potem ko je Mount Everest osvojil brez dodatnega kisika, se je z vrha na smučeh spustil v dolino.
    Miha Šimnovec 26. 9. 2025 | 09:31
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Portret tedna

    Masayoshi Son – Kdo je finančni arhitekt jutrišnjega sveta umetne inteligence

    Japonski investitor poudarja, da hoče sodelovati pri gradnji novega sveta, v katerem bo umetna inteligenca presegla človeško inteligenco.
    Aljaž Vrabec 26. 9. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo