Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

V ponedeljek, 29. septembra, bo na delo.si objavljen poseben sklop štirih podkastov, ki zaključuje letošnjo uredniško kampanjo Delovega podjetniškega centra IZVOZNIKI 2025, ki je potekala pod naslovom IZVOZ PRIHODNOSTI: MOČ INDUSTRIJE V STORITVAH. Ugledni slovenski podjetniki in strokovnjaki iz različnih gospodarskih panog bodo razkrivali, kako lahko Slovenija v času globalnih pretresov ostane konkurenčna, inovativna in uspešna na tujih trgih.
Globalno gospodarstvo bo v prihodnjih letih preizkušalo odpornost in prilagodljivost podjetij kot še nikoli doslej. Trgovinske napetosti med velesilami bodo neposredno vplivale na slovenski izvoz, Kitajska bo še naprej narekovala tempo pri strateških surovinah, stroge zelene regulacije pa bodo preoblikovale industrijo od temeljev. Hkrati boste spoznali, kako slovenska podjetja s svojo inovativnostjo in znanjem osvajajo ameriški trg ter zakaj se prav v Soški dolini odpirajo priložnosti za prihodnost vodika. Vse to so teme, ki vas bodo v seriji štirih podkastov pripravile na razumevanje izzivov in priložnosti, s katerimi se bo soočal slovenski izvoz.
Spremljajte Delov podjetniški center in ne zamude podkastov IZVOZNIKI 2025, ki bodo na ogled od ponedeljka, 29. septembra, na Delo.si.
Kot ugotavljajo gostje, se svetovna gospodarska moč premika proti jugu, kar potrjujejo tudi naložbe Kitajske v Afriki in južni Aziji. Kako najti priložnost tam, kjer drugi vidijo le krizo? Ali lahko agilnost slovenskih podjetij postane naša največja prednost? To je podkast, ki vas bo pripravil na razumevanje globalnih premikov in vam pokazal, zakaj boste morali razmišljati širše, če želite dolgoročno ostati konkurenčni.
Podjetje Lushna je s svojimi glampinškimi rešitvami prepričalo tudi ameriški trg, Unichem pa je s specializiranimi izdelki navdušil več kot 60 držav. Govorci se bodo dotaknili regulative, ki se na prvi pogled zdi ovira, v resnici pa podjetja sili v višjo kakovost in odpira vrata na nove trge. Podjetji Lushna in Unichem razkrivata, kako sta s svojimi nišnimi izdelki osvojili zahtevne globalne trge, Borut Jamnik pa pojasni, kako SID banka podpira podjetja v obdobjih, ko komercialne banke stopijo korak nazaj.
Izvedeli boste, kako inovativne ideje spremeniti v uspešne globalne zgodbe, regulativo uporabiti kot prednost in kako s pomočjo SID banke pridobiti podporo za rast ter širitev na tuje trge.
Vse te dragocene razmisleke ponuja podkast, ki presega tehnične razprave o dovoljenjih in regulativah ter podjetnikom ponuja vpogled v prihodnost slovenskega gospodarstva. Odkrijte, zakaj je zeleni prehod lahko ena največjih razvojnih priložnosti za slovenska podjetja.
Belektron je zgodba o eni največjih evropskih družb za trgovanje z emisijskimi kuponi, Kolektor Etra prikazuje, kako zeleni prehod in rast podatkovnih centrov ustvarjata povpraševanje po njihovih transformatorjih, SIQ pa kot institucija z inovativnim certificiranjem podpira celoten izvozniški ekosistem. Pogovor odpira tudi širše vprašanje o konkurenčnosti Evropske unije, ki se mora, če želi slediti ZDA in Kitajski, nujno razbremeniti birokratskih ovir in ustvariti bolj prijazno okolje za naložbe.
Kako lahko slovenska industrija s storitvami in znanjem konkurira na globalnem trgu? Zakaj Kolektor Etra stavi prav na ameriški trg in kako prilagaja svojo izvozno strategijo? Ali lahko Evropa zniža birokratske ovire in ustvari okolje, ki bo spodbujalo inovacije in nove investicije? V podkastu boste dobili odgovore, ki vam lahko pomagajo oblikovati prihodnost vašega poslovanja.
