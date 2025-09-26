Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

V ponedeljek, 29. septembra, bo na delo.si objavljen poseben sklop štirih podkastov, ki zaključuje letošnjo uredniško kampanjo Delovega podjetniškega centra IZVOZNIKI 2025, ki je potekala pod naslovom IZVOZ PRIHODNOSTI: MOČ INDUSTRIJE V STORITVAH. Ugledni slovenski podjetniki in strokovnjaki iz različnih gospodarskih panog bodo razkrivali, kako lahko Slovenija v času globalnih pretresov ostane konkurenčna, inovativna in uspešna na tujih trgih.

Globalno gospodarstvo bo v prihodnjih letih preizkušalo odpornost in prilagodljivost podjetij kot še nikoli doslej. Trgovinske napetosti med velesilami bodo neposredno vplivale na slovenski izvoz, Kitajska bo še naprej narekovala tempo pri strateških surovinah, stroge zelene regulacije pa bodo preoblikovale industrijo od temeljev. Hkrati boste spoznali, kako slovenska podjetja s svojo inovativnostjo in znanjem osvajajo ameriški trg ter zakaj se prav v Soški dolini odpirajo priložnosti za prihodnost vodika. Vse to so teme, ki vas bodo v seriji štirih podkastov pripravile na razumevanje izzivov in priložnosti, s katerimi se bo soočal slovenski izvoz.

Štirje pogovori, številni pogledi, ena rdeča nit: prihodnost slovenskega izvoza Spremljajte Delov podjetniški center in ne zamude podkastov IZVOZNIKI 2025, ki bodo na ogled od ponedeljka, 29. septembra, na Delo.si.

Podkast #1: Ključ do uspeha v globalni ekonomiji

Voditelj Nejc Gole, direktor podjetja Riko, Janez Škrabec, direktor podjetja Duol, Anžej Olaj in predsednik uprave družbe Domel Holding, Matjaž Čemažar Foto Marko Feist

Prvi podkast, ki ga bo vodil Delov novinar, prinaša razpravo o tektonskih spremembah v svetovnem gospodarstvu. V pogovoru z direktorjem podjetja Riko, direktorjem podjetja Duolin predsednikom uprave družbe Domel Holdingboste izvedeli, zakaj Nemčija izgublja svojo vlogo motorja Evrope, kakšne so posledice kitajskega nadzora nad strateškimi surovinami, ki so ključne za uspešen zeleni prehod in kako trem slovenskim velikanom uspe suvereno krmariti skozi turbulentne čase.

Kot ugotavljajo gostje, se svetovna gospodarska moč premika proti jugu, kar potrjujejo tudi naložbe Kitajske v Afriki in južni Aziji. Kako najti priložnost tam, kjer drugi vidijo le krizo? Ali lahko agilnost slovenskih podjetij postane naša največja prednost? To je podkast, ki vas bo pripravil na razumevanje globalnih premikov in vam pokazal, zakaj boste morali razmišljati širše, če želite dolgoročno ostati konkurenčni.

Podkast #2: Slovenska inovativnost – od ideje do poslovnega uspeha

Profesor Marko Jaklič, Peter Ličen, direktor podjetja Lushna, Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke in Aleš Mesec, direktor podjetja Unichem FOTO: Marko Feist

Drugi podkast z naslovom Slovenska inovativnost – od ideje do poslovnega uspeha, ki ga bo vodil redni profesorz ljubljanske ekonomske fakultete, bo pokazal, da so zgodbe o uspehu slovenskih podjetij pogosto plod inovativnih idej, poguma in potrpežljivosti., direktor podjetja Lushna,, predsednik uprave SID banke, in, direktor Unichema, bodo odgovorili na vprašanje, kako v Sloveniji ustvariti podporno okolje, ki omogoča rast in razvoj prebojnih inovacij.

Podjetje Lushna je s svojimi glampinškimi rešitvami prepričalo tudi ameriški trg, Unichem pa je s specializiranimi izdelki navdušil več kot 60 držav. Govorci se bodo dotaknili regulative, ki se na prvi pogled zdi ovira, v resnici pa podjetja sili v višjo kakovost in odpira vrata na nove trge. Podjetji Lushna in Unichem razkrivata, kako sta s svojimi nišnimi izdelki osvojili zahtevne globalne trge, Borut Jamnik pa pojasni, kako SID banka podpira podjetja v obdobjih, ko komercialne banke stopijo korak nazaj.

Izvedeli boste, kako inovativne ideje spremeniti v uspešne globalne zgodbe, regulativo uporabiti kot prednost in kako s pomočjo SID banke pridobiti podporo za rast ter širitev na tuje trge.

Slovenski izvoz je pod pritiskom globalnih napetosti, a ravno inovativna podjetja dokazujejo, da lahko iz majhne države zrastejo svetle zvezde svetovnih trgov. FOTO: Depositphotos

Podkast #3: Zeleni prehod – grožnja ali priložnost?

Profesor Marko Jaklič, Antonija Božič Cerar, direktorica službe za okolje, podnebje in energijo na GZS in Tomaž Vuk, direktor podjetja Alpacem FOTO: Marko Feist

Tretji podkast, ki ga bo prav tako vodil, bo z direktorico službe za okolje, podnebje in energijo na Gospodarski zbornici Slovenijein direktorjem podjetja Alpacemodprl vprašanje, ali je zeleni prehod grožnja ali priložnost za slovensko industrijo. Izvedeli boste, zakaj je evropska regulativa pogosto strožja kot drugod po svetu in kako lahko prav to spodbuja tehnološke inovacije, s katerimi podjetja ostajajo konkurenčna. Kot opozarjata sogovornika, je v Evropi včasih lažje razviti novo tehnologijo kot dobiti dovoljenje zanjo, a hkrati razkrivata, kako lahko podjetja ta pritisk izkoristijo kot motor razvoja. Ali se odpirajo nove priložnosti v energetsko intenzivnih panogah, kjer so rešitve povezane z obnovljivimi viri, krožnim gospodarstvom? Koliko resnice je v ideji o Soški dolini kot slovenski vodikovi dolini?

Vse te dragocene razmisleke ponuja podkast, ki presega tehnične razprave o dovoljenjih in regulativah ter podjetnikom ponuja vpogled v prihodnost slovenskega gospodarstva. Odkrijte, zakaj je zeleni prehod lahko ena največjih razvojnih priložnosti za slovenska podjetja.

Podkast #4: Kdaj se podati na trg tudi v tujino?

Voditelj Nejc Gole, direktor podjetja Belektron, Boštjan Bandelj, direktor inštituta SIQ, Gregor Schoss in direktor podjetja Kolektor Etra, Peter Novak FOTO: Marko Feist

V zaključnem podkastu, ki ga bo vodil, bodo direktor podjetja Belektron, direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje SIQin direktor podjetja Kolektor Etrarazpravljali o tem, kako prepoznati pravi trenutek za vstop na tuje trge, zakaj je inovativnost nujni pogoj za dolgoročni uspeh in kako pomembno je, da podjetja ves čas ostajajo prilagodljiva.

Belektron je zgodba o eni največjih evropskih družb za trgovanje z emisijskimi kuponi, Kolektor Etra prikazuje, kako zeleni prehod in rast podatkovnih centrov ustvarjata povpraševanje po njihovih transformatorjih, SIQ pa kot institucija z inovativnim certificiranjem podpira celoten izvozniški ekosistem. Pogovor odpira tudi širše vprašanje o konkurenčnosti Evropske unije, ki se mora, če želi slediti ZDA in Kitajski, nujno razbremeniti birokratskih ovir in ustvariti bolj prijazno okolje za naložbe.

Kako lahko slovenska industrija s storitvami in znanjem konkurira na globalnem trgu? Zakaj Kolektor Etra stavi prav na ameriški trg in kako prilagaja svojo izvozno strategijo? Ali lahko Evropa zniža birokratske ovire in ustvari okolje, ki bo spodbujalo inovacije in nove investicije? V podkastu boste dobili odgovore, ki vam lahko pomagajo oblikovati prihodnost vašega poslovanja.