Sofinanciranje projektov v okviru skupnega podjetja EU za čipe

Podjetja lahko do torka, 1. septembra, do 14. ure oddajo zaprosila za izdajo pisma o nameri sofinanciranja projektov spodbujanja zmogljivosti, inovacij in razvoja, izbranih v okviru razpisov Skupnega podjetja EU za čipe (Chips JU). Zaprosilo lahko oddajo v elektronski ali fizični obliki.

Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, ki je 20. avgusta objavilo omenjeni poziv, bo sofinanciralo slovenske organizacije (nacionalni delež), ki bodo samostojno ali kot članice mednarodnih konzorcijev prijavile projekt in bodo izbrane na razpisu, Skupno podjetje EU za čipe pa bo z njimi podpisalo pogodbo o sofinanciranju projekta.

Doslej je Skupno podjetje EU za čipe objavilo več razpisov za dodelitev nepovratnih sredstev projektom, katerih cilj je spodbujati inovacije in razvoj na področjih, kot je razvoj zmogljivosti na področju čipov in polprevodnikov, navaja ministrstvo.

Z javnim pozivom zbira zaprosila za izdajo pisma o nameri nacionalnega sofinanciranja projektov, ki bodo izbrani v okviru razpisov Skupnega podjetja EU za čipe vrste »Non Initiative Calls«.

Obenem pojasnjujejo, da pismo o nameri, ki ga prijavitelji priložijo prijavi na razpis, samo po sebi še ne pomeni odobritve sredstev, temveč je izkaz namere Republike Slovenije, da bo v primeru uspeha prijavljenega projekta na razpisu Skupnega podjetja EU za čipe in ob izpolnjevanju vseh pogojev zagotovila nacionalni delež sofinanciranja skladno z veljavnim programom ukrepov spodbujanja podjetništva ministrstva za digitalno preobrazbo v obdobju 2022–2030.

In za koga vse je poziv odprt? Na javni poziv se lahko prijavijo podjetja, registrirana v Sloveniji, predvsem mala in srednja (MSP) ter zagonska podjetja, raziskovalne organizacije in akademske ustanove na nacionalni ravni (tako imenovani slovenski partnerji v projektih po izboru Skupnega podjetja EU za čipe). Pogoje dodatno opredeljuje omenjeni program ukrepov nekdanjega ministrstva za digitalno preobrazbo.