Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

»Izboljšati moramo mednarodno, regionalno in predvsem nišno prepoznavnost Slovenije kot zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva, privlačne destinacije za tuje investicije ter zanesljivega poslovnega partnerja v srednji in jugovzhodni Evropi,« eno od prednostnih nalog Spirita Slovenije izpostavlja nova direktorica Tamara Zajec Balažič.

To namreč neposredno vpliva na zaznano dodano vrednost slovenskih proizvodov in storitev ter krepi konkurenčnost naših podjetij, pravi sogovornica, ki je vodenje agencije prevzela julija. Dodaja, da je nacionalna komunikacijska kampanja I feel Slovenia. Green. Creative. Smart, ki poteka že od leta 2019 pod njihovim vodstvom in v sodelovanju z izbranimi prebojnimi podjetji – ambasadorji slovenskega gospodarstva – korak v pravo smer in prinaša rezultate.

Njena vizija je, da Javna agencija RS za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit) ostane ključna podpora slovenskemu gospodarstvu pri internacionalizaciji. Strategija ostaja usmerjena v krepitev konkurenčnosti podjetij na globalnih trgih, več pozornosti bodo namenili področjem, na katerih se izzivi in priložnosti najhitreje spreminjajo.

To so predvsem digitalizacija poslovanja, zeleni prehod in inovacije. V prihodnje bodo tako okrepili aktivnosti za podporo podjetjem pri prodoru na zahtevne, oddaljene trge ter pri iskanju strateških partnerstev, hkrati pa želijo še tesneje povezati podjetja, podporne institucije in diplomatsko mrežo, saj, kot poudarja Tamara Zajec Balažič, so prav sinergije eden naših največjih potencialov.

Številne prednosti slovenskih podjetij

Ugotavlja, da so slovenska izvozno usmerjena podjetja na tujih trgih že tradicionalno znana po visoki kakovosti, inovativnosti, specializiranih nišnih znanjih ter prilagodljivosti in zanesljivosti. »V prihodnje želimo še izraziteje poudarjati trajnostne pristope, digitalne rešitve in visoko dodano vrednost slovenskih izdelkov ter storitev,« našteva.

Spirit bo podjetjem pri tem pomagal z različnimi orodji za uspešen prodor na tuje trge. To so programi usposabljanj, v okviru katerih podjetja pripravljajo na učinkovite predstavitve v mednarodnem okolju, pa tudi organizacija skupnih promocijskih nastopov na mednarodnih sejmih, ciljno usmerjenih poslovnih delegacij ter še tesnejše sodelovanje s slovenskimi veleposlaništvi v tujini, tujimi veleposlaništvi v Sloveniji ter partnerskimi institucijami doma in na posameznih trgih.

»Podjetjem ponujamo tudi finančne spodbude, ki jim omogočajo uspešnejše nastope na tujih trgih in zmanjšujejo tveganja pri internacionalizaciji poslovanja,« še dodaja. Spirit je sicer ves čas v stiku s podjetji in tako tudi prepoznava njihove potrebe ter na podlagi tega pripravlja vse aktivnosti in podporne ukrepe.

Med največjimi izzivi, s katerimi se zdaj srečujejo izvozniki, so močna konkurenca, geopolitična nestabilnost in hitro spreminjajoče se zahteve kupcev, zlasti na področju trajnostnega poslovanja in digitalnih rešitev. Podjetja morajo hkrati z iskanjem novih trgov vzdrževati tesne odnose na sedanjih, kar zahteva veliko prilagodljivosti.

Globalni trendi, kot so razogljičenje, avtomatizacija in premiki v dobaviteljskih verigah, pa od podjetij zahtevajo strateško načrtovanje in nenehno nadgrajevanje kompetenc. Posebno pozorni pa morajo biti, da pri uvajanju sprememb na enem področju, na primer pri zelenih tehnologijah, ne ogrozijo konkurenčnosti na drugem, recimo pri stroškovni učinkovitosti.

Z vsemi temi izzivi se po besedah sogovornice slovenska podjetja uspešno spopadajo, saj so tradicionalno inovativna in prilagodljiva, Spirit pa jim pri tem želi zagotoviti še večjo podporo.

Nove razmere, več trgov

Na vprašanje, kako se glede na globalne spremembe spreminja strategija glede glavnih izvoznih trgov, ki jih spodbuja država, Tamara Zajec Balažič pravi, da EU ostaja osrednje izvozno okolje, v katerem ima Slovenija tradicionalno močne gospodarske povezave, in na tem je mogoče dobro graditi. Večina slovenskih podjetij izvaža v bližnje države, in sicer več kot polovica podjetij v regijo DACH (Nemčija, Avstrija, Švica) ter na Hrvaško.

Strategija ostaja usmerjena v krepitev konkurenčnosti podjetij, več pozornosti bo namenjene najhitreje spreminjajočim se priložnostim: digitalizaciji poslovanja,

zelenemu prehodu in inovacijam.

»Toda globalne spremembe zahtevajo večjo diverzifikacijo slovenskega izvoza, kar jasno izpostavlja tudi vladni program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva. Indija ostaja eden od ključnih perspektivnih trgov, poleg nje pa kot zanimive ocenjujem tudi trge jugovzhodne Azije, Afrike in Latinske Amerike, na katerih se hitro krepi srednji razred ter povpraševanje po kakovostnih izdelkih,« pravi. Ocenjuje, da so ti trgi privlačni tudi zaradi velikih infrastrukturnih projektov in dinamične gospodarske rasti.

Tamara Zajec Balažič: Privabiti želimo družbeno odgovorna in trajnostno usmerjena podjetja z investicijskimi projekti visoke dodane vrednosti, podjetja, ki v Sloveniji odpirajo raziskovalno-razvojne oddelke. FOTO: Črt Piksi/Delo

Za Slovenijo bo strateško pomembna tudi nadaljnja prisotnost na ameriškem trgu, kjer imajo številna naša podjetja že utrjene poslovne položaje. Med perspektivnimi trgi pa so še Uzbekistan, Armenija, Kazahstan, trgi nekdanje Jugoslavije ter azijske velesile, kot sta Kitajska in Japonska. Direktorica Spirita poudarja, da je »pomembno ohranjati navzočnost na prednostnih trgih, za večjo odpornost in neodvisnost od tradicionalnih trgov pa je nujna geografska razpršenost izvoza«.

Kakovostne tuje investicije

Posebno področje je privabljanje neposrednih tujih investicij v Slovenijo. Tu ima država jasno vizijo: »Privabiti želimo družbeno odgovorna in trajnostno usmerjena podjetja z investicijskimi projekti visoke dodane vrednosti. Ti naj krepijo kompetence delovne sile, spodbujajo inovativnost in tehnološki razvoj ter pripomorejo k enakomernemu regionalnemu razvoju.«

Poseben poudarek pa je na investitorjih, ki v Sloveniji odpirajo raziskovalno-razvojne oddelke, ter investicijah, ki omogočajo vključevanje slovenskih dobaviteljev v globalne verige vrednosti in njihovo višje pozicioniranje. Prednostno so to tudi investicije v zeleno in digitalno preobrazbo, raziskave in razvoj ter projekte, ki ustvarjajo kakovostna delovna mesta.

Pri privabljanju naložb predstavljajo Slovenijo kot državo z visoko usposobljeno delovno silo, inovativnim znanjem, stabilnim in varnim poslovnim okoljem ter strateško lego v EU in evrskem območju, predvsem pa z izjemno kakovostjo življenja, našteva Tamara Zajec Balažič.

»Zavedamo se tudi omejitvenih dejavnikov, kot so pomanjkanje ustrezne infrastrukture in zapleteni administrativni postopki. Naloga Spirita Slovenija je učinkovito predstaviti naše prednosti ter investitorjem zagotoviti celovito podporo pri njihovem vstopu in rasti na našem trgu«.