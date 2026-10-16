Uspeh gospodarskih delegacij se meri v poslih, ne v udeležbi

Pri podpori podjetjem na tujih trgih bi morali več pozornosti nameniti doseženim rezultatom. Število aktivnosti in udeležencev delegacij je koristen podatek, toda pomembneje je ugotoviti, ali so podjetja povečala izvoz in pridobila nove tuje partnerje. To je v pogovoru za podkast Moč gospodarstva med drugim ocenil dr. Zoran Vaupot, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije na javni agenciji Spirit Slovenija.

Sogovornik kot nekdanji gospodarstvenik z več kot 30-letnimi izkušnjami iz mednarodnega delovanja tudi dobro razume, kakšne vrste podpore potrebujejo podjetja pri vstopu na tuje trge. In kot pravi, je pojem internacionalizacija poslovanja podjetij, velikokrat uporabljen kot sopomenka izvoza, kar pa je dosti preozko.

»Seveda internacionalizacija zajema tudi izvoz in uvoz izdelkov in storitev, vendar je še precej več od tega. Zajema tudi na primer licence, pogodbene oblike sodelovanja ter vključevanje v mednarodne dobavne verige. In tu smo Slovenci zelo dobro pozicionirani v marsikateri industriji, recimo v avtomobilski. Poleg tega to zajema tudi naložbe slovenskih podjetij v tujini, predvsem če hočemo delati na oddaljenih trgih.«

Podpora podjetjem

Spiritova podpora je namenjena predvsem malim in srednjim podjetjem, tudi samostojnim podjetnikom, ki še nimajo razvitih lastnih prodajnih in trženjskih funkcij za nastop v tujini. Velika podjetja niso izključena, vendar imajo praviloma že vzpostavljene izvozne strukture. Med večjimi udeleženci aktivnosti je sogovornik navedel Luko Koper.

Storitve Spirita je razdelil v tri sklope. Prvi sklop so skupinske sejemske predstavitve, pri čemer Spirit financira najem razstavnega prostora in priključke, podjetja pa krijejo stroške opreme. Poleg zmanjšanja stroškov podjetja dobijo tudi promocijsko podporo nastopa pod blagovno znamko Slovenije, kar po Vaupotovi oceni krepi resnost njihove predstavitve.

Drugi sklop so vhodne ali izhodne gospodarske delegacije, kjer Spirit pripravi program ter s partnerji v tujini zagotovi sogovornike in neposredna srečanja med podjetji. Temu sledijo naknadne aktivnosti, saj spremljajo, kakšni so bili rezultati teh pogovorov. Tretji pa je izobraževalni sklop, ki jih organizirajo in izvedejo sami, nekaj pa skupaj s partnerji.

Priprava se začne v podjetju

Dr. Zoran Vaupot, vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije na javni agenciji Spirit Slovenija. FOTO: Neža Kralj

In kaj vse je treba upoštevati, da so koristi za podjetja največje, ko gredo skupaj z delegacijo na tuje trge? »Moramo racionalno delati z davkoplačevalskim denarjem,« poudarja Zoran Vaupot. In dodaja, da delegacije ne smejo biti turistični obiski, njihov cilj mora biti sklenitev posla. Toda pogoji za uspeh se začnejo oblikovati že v podjetju, ki mora vedeti, kateri trg želi doseči, s katerimi proizvodi in kakšnimi pričakovanji. Po vzpostavitvi stikov morajo podjetja tudi sama dejavno nadaljevati pogovore.

Spirit je sicer odprt za vsa podjetja, ki izpolnjujejo osnovne pogoje. Pred odhodi, posebno na manj poznane trge, organizirajo spletne seminarje ali izobraževanja v živo o poslovnih navadah, praksah in medkulturni komunikaciji. Razširil se je tudi svetovalni del podpore po vrnitvi.

Pri izbiri trgov upoštevajo vladni program iz leta 2021 in pobude podjetij. Z javnimi pozivi preverijo, ali je zanimanje dovolj široko za organizacijo delegacije. Običajno računajo na približno deset podjetij, pri strateško pomembnih dejavnostih pa lahko delegacijo pripravijo tudi za pet ali šest udeležencev. »Mi pa skrbimo, da gremo na tiste trge, kjer vemo, da Slovenija bodisi že dobro deluje ali pa bi lahko delovala. In potem, da tudi delamo s pravimi lokalnimi partnerji.«

Številne aktivnosti

Po sogovornikovih navedbah izpeljejo približno 150 aktivnosti na leto. Lani so organizirali osem skupinskih sejemskih predstavitev ter 45 vhodnih in izhodnih delegacij, pri čemer delajo tudi s partnerji. Letos so načrtovali več sejemskih predstavitev, vendar je bilo nekaj odpovedi zaradi razmer na Bližnjem vzhodu. Na letni ravni jim uspe okvirno načrtovati od 70 do 80 odstotkov aktivnosti, preostale nastajajo na podlagi sprotnih pobud državnih in zasebnih deležnikov.

Sogovornik je predstavil tudi rezultate nedavnega obiska delegacije slovenskih podjetij v Marseillu, ki je pomembno logistično, pomorsko in industrijsko središče Južne Evrope ter poslovna vstopna točka v zahodno Sredozemlje.