V Srbiji z največjo investicijo, v Ljubljani stomilijonska naložba stoji

Proizvajalec transformatorjev Kolektor Etra je prejšnji teden v Beogradu odprl tovarno transformatorjev, ki je postavljena ob pred dvema letoma odprtem novem laboratoriju. »To je največja investicija slovenskega gospodarstva v Srbiji, na kar smo ponosni,« je dejal direktor Kolektorja Etre Peter Novak. Peter Novak, Foto Luka MačekKolektor Etra si prizadeva tudi za gradnjo novega obrata v ljubljanskih Črnučah, a so postopki dolgotrajni. V letu in pol birokratskih procedur so pridobili gradbeno dovoljenje, potem pa so se začele pritožbe, pripoveduje Novak. »Zato investicija stoji in čaka. Zdaj sicer zaključujemo naložbo v novo skladišče, da povečamo prostorske zmogljivosti okoli tovarne. Glavna investicija pa vključuje novo proizvodno halo za izdelavo magnetnih jeder, nov visokonapetostni ...