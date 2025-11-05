  • Delo mediji d.o.o.
    Izvozniki

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Primož Smrekar, direktor prodaje v podjetju Alpacem Cement FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Primož Smrekar, direktor prodaje v podjetju Alpacem Cement FOTO: Jože Suhadolnik
    Promo Delo
    5. 11. 2025 | 13:14
    5:53
    A+A-

    Cement je material, na katerem dobesedno gradimo prihodnost. Brez njega si ne moremo predstavljati domov, šol, bolnišnic, cest in mostov – temeljnih objektov, ki oblikujejo naš vsakdan. »Cement je temelj sodobne civilizacije, hkrati pa mora biti njegova proizvodnja vse bolj trajnostna,« poudarja Primož Smrekar, direktor prodaje v podjetju Alpacem Cement, ključnem partnerju slovenske gradbene industrije.

    Kako vidite vlogo cementarne v vsakdanjem življenju ljudi?

    Kot edini proizvajalec cementa v Sloveniji in ob dejstvu, da je vsak drugi objekt v državi zgrajen z našim cementom, jasno vidimo, kako tesno smo povezani z vsakdanjim življenjem ljudi. Ta odgovornost nas zavezuje, da razmišljamo dolgoročno in trajnostno. Nismo le proizvodni obrat, ampak s svojimi gradbenimi rešitvami aktivno soustvarjamo razvoj infrastrukture, gospodarstva in družbe.

    Potrebe družbe v zvezi z gradnjo postajajo vse zahtevnejše. Kako se v Alpacemu prilagajate tem izzivom?

    Odzivamo se z razvojem široke palete cementov, prilagojenih različnim zahtevam gradnje. Ponujamo cemente, ki hitro razvijejo trdnost kot tudi tiste z nizko toploto hidratacije - primerne za masivne konstrukcije. Razvijamo tudi cemente z večjo odpornostjo, namenjene zahtevnim infrastrukturnim objektom, ki so izpostavljeni visokim mehanskim obremenitvam ali agresivnim kemijskim vplivom – denimo pri gradnji jezov ali objektov za skladiščenje radioaktivnih odpadkov. Naš cilj je, da z naprednimi rešitvami omogočamo varno in trajnostno gradnjo prihodnosti.

    Primož Smrekar, direktor prodaje v podjetju Alpacem Cement FOTO: Jože Suhadolnik
    Primož Smrekar, direktor prodaje v podjetju Alpacem Cement FOTO: Jože Suhadolnik
    Vaše podjetje je del mednarodne skupine. Kako vam takšna povezanost pomaga pri razvoju in poslovanju?

    Poleg cementa zajema prodajni portfelj podjetij Alpacema v Sloveniji tudi peske, kamene agregate, betone in betonske elemente, kar nam omogoča obvladovanje celotne verige vrednosti ter zagotavljanje kakovostnega končnega produkta – to je: trdnega in kakovostnega betona. Mednarodna prisotnost v Italiji, Avstriji in Sloveniji nam omogoča optimizacijo razvoja in ponudbe izdelkov ter večjo prilagodljivost pri odzivanju na potrebe trga.

    Cementna industrija se pogosto omenja v kontekstu razogljičenja. Zakaj je to področje tako zahtevno in hkrati nujno?

    Proizvodnja cementa povzroča emisije CO₂ iz dveh glavnih razlogov: prvič, ker moramo mineralne surovine, ki jih pridobivamo v lastnem kamnolomu, segrevati na zelo visoke temperature (do 1450 °C), in drugič, ker pri kemičnem procesu pretvorbe apnenca v klinker nastajajo t. i. procesne emisije. Zaradi omenjenega cementna industrija globalno prispeva približno 7 % vseh emisij CO₂. Gre za eno zahtevnejših industrij, ko govorimo o razogljičenju – a prav zato so spremembe še toliko bolj pomembne. Tega se zavedamo tudi v naši cementarni, zato že danes stopamo na pot proizvodnje z manjšim vplivom na okolje ter razvoja nove generacije cementov.

    Z razvojem novih cementov v Alpacemu dosegajo tudi do 40 % nižji ogljični odtis v primerjavi s čistim portlandskim cementom. FOTO: Jože Suhadolnik
    Z razvojem novih cementov v Alpacemu dosegajo tudi do 40 % nižji ogljični odtis v primerjavi s čistim portlandskim cementom. FOTO: Jože Suhadolnik

    Katere ukrepe uvajate za zmanjšanje ogljičnega odtisa vaših cementov?

    Naša strategija temelji na zmanjševanju deleža klinkerja v cementu, uporabi mineralnih dodatkov in postopnem povečevanju deleža alternativnih goriv. Vlagamo v optimizacijo procesov, energetsko učinkovitost in spremljamo evropske projekte za zajem CO₂.

    Nižji ogljični odtis poudarjamo tudi z novim načinom poimenovanja cementov, ki kupcem omogoča preprostejšo identifikacijo cementov glede na vsebnost klinkerja in s tem na njihov ogljični odtis.

    Na katerih področjih vidite največ možnosti za inovacije v gradbeni industriji?

    Inovacije so temelj sodobnega, odgovornega in konkurenčnega gradbeništva. Pri razvoju specifičnih cementnih veziv sodelujemo z gradbenimi inštituti, kot je Zavod za gradbeništvo Slovenije – tako trg prejme čim bolj učinkovite in trajnostne rešitve. Posebej bi izpostavil, da je strokovno znanje o mikrostrukturi cementnega veziva v Sloveniji redkost, zato naš prispevek pomembno podpira trajnostni razvoj celotne gradbene industrije.

    V Alpacemu poudarjajo, da je odgovornost do družbe in okolja toliko večja, saj so edini proizvajalec cementa v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik
    V Alpacemu poudarjajo, da je odgovornost do družbe in okolja toliko večja, saj so edini proizvajalec cementa v Sloveniji. FOTO: Jože Suhadolnik

    Leta 2024 ste za enega od svojih cementov prejeli priznanje za inovacijo. Kaj ta dosežek pomeni za vas?

    Po sprejetju novega evropskega standarda za nizkoogljične cemente je naša cementarna prva v širši regiji razvila in uspešno lansirala cement ACEM 2-50 SPECIAL, za kar smo prejeli srebrno priznanje za najboljšo inovacijo s strani Severno Primorske gospodarske zbornice. Ta dosežek potrjuje, da naše razvojne smernice vodijo v pravo smer. Najnovejši rezultat naših prizadevanj pa je cement ACEM 2-50 PRIMO, ki omogoča do 40 % nižji ogljični odtis v primerjavi s čistim portlandskim cementom.

    Kako sodelovanje s poslovnimi partnerji prispeva k vašemu uspehu?

    Razvoj novih, učinkovitejših in okolju prijaznejših vrst cementa je naša odgovornost, a te naloge ne moremo uresničevati sami. Uspeh temelji na tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji, ki zajema vse od testiranja cementa do njegove dejanske aplikacije v grajeno okolje. Le s skupnimi prizadevanji in tesnim sodelovanjem lahko uresničujemo cilje trajnostnega gradbeništva.

    Naročnik oglasne vsebine je Alpacem Cement

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    cementarna Alpacem Cement gradbeništvo Trajnost trajnostna gradnja beton
