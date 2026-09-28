Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

Moj posel že 40 let temelji na preseganju kulturnih meja – najprej med Zahodom in Sovjetsko zvezo, pozneje Rusko federacijo, zdaj pa se trudim približati se Kitajcem, pravi Janez Škrabec, direktor Rika. Ocenjuje, da se bomo morali v Evropi vse bolj spraševati, česa se od Kitajske in drugih azijskih družb lahko naučimo. Temu pritrjuje tudi raziskava Pisa, ki je pokazala, da učenci azijskih izobraževalnih sistemov dosegajo najvišje rezultate pri matematiki in naravoslovju. Škrabec je govoril tudi o drugih aktualnih temah, denimo energetiki, davkih, umetni inteligenci in infrastrukturi. Dostojevski, Goethe ali Sun Cu? Vedno znova me navdihuje kitajska misel »Naj živi sto cvetov«. Svet razumem prav skozi to raznovrstnost. Verjamem, da je prepletanje kultur eno naših največjih bogastev. Na ...