Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Celovito in povezano proizvodno verigo za gradbeništvo v Sloveniji predstavlja tudi skupina Alpacem. Pomemben del te verige je podjetje Alpacem Kamnolomi, z osnovno dejavnostjo pridobivanja kamnin, poudarja direktor Niki Štimac. Upravljajo tri kamnolome v njihovi lasti, in sicer v Črnotičah, Solkanu in Ilirski Bistrici, za katere imajo v načrtu tudi nove investicije.

Kako se v podjetju Alpacem Kamnolomi vidite v širšem kontekstu gradbene industrije Slovenije in tudi na tujih trgih?

Medtem ko je Alpacem Cement ključen strateški partner za velike državne investicije, pa v podjetju Alpacem Kamnolomi delujemo predvsem v lokalnem okolju. Zaradi bližine meje so pomembni kupci iz Italije in Hrvaške, kjer se osredotočamo na območje Tržaške, Goriške in Kvarnerja ter si prizadevamo za trajnostni razvoj.

Zaradi bližine meje so pomembni kupci iz Italije in Hrvaške, kjer se osredotočamo na območje Tržaške, Goriške in Kvarnerja.

S kakšnimi izzivi se srečujete na mednarodnem trgu?

Izzivi so predvsem v visokih stroških na področjih energije in dela. V zadnjem času se hitro spreminjajo tudi regulative EU, predvsem okoljska zakonodaja, kar od nas zahteva nenehna vlaganja, medtem ko države zunaj EU nimajo tako strogih zahtev. Glede na to, da smo vezani na lokalno strukturo trga, nam to za zdaj ne povzroča večjih težav. Se pa strinjam, da se z vlaganji v nove tehnologije in trajnostni razvoj izboljšuje konkurenčnost na trgu in hkrati zmanjšujejo vplivi na okolje, s čimer bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Kako v vašem podjetju prispevate k širši verigi dobaviteljev in partnerstev znotraj skupine Alpacem?

Pomemben del te širše gradbene verige je podjetje Alpacem Kamnolomi z osnovno dejavnostjo pridobivanja kamnin – predvsem apnenca, namenjenega uporabi v gradbeništvu, kot tudi za proizvodne potrebe podjetij skupine Alpacem v Sloveniji; zagotavljamo namreč surovinsko neodvisnost v sinergiji s cementarno in betonarnami. Kameni agregati so ključna surovina za proizvodnjo cementa, betona, asfalta in malt, poleg tega se uporabljajo kot nasipni materiali ter za izdelavo kamnitih blokov.

Letna proizvodna kapaciteta podjetja je približno 900.000 ton, kar omogoča zanesljivo oskrbo zahtevnih infrastrukturnih in drugih projektov tako v Sloveniji kot na tujih trgih.

Kakovost in zanesljivost dobav potrjujejo številne reference, med katerimi izstopajo sodelovanja pri projektih 2TDK, Slovenskih železnic, Luke Koper, ter partnerstva s podjetji Ginex, Adriaing, Grafist in drugimi investitorji ter izvajalci zahtevnih gradbenih projektov.

Kameni agregati, ki jih pridobivate, so ključni za številne gradbene procese. Kako zagotavljate dosledno kakovost in skladnost z gradbenimi standardi?

Kakovost temelji na rednih in strogih nadzorih – pri tem mislim predvsem na sprotno vzorčenje agregatov. Ta nadzor vključuje laboratorijske analize granulacije, čistosti in trdnosti materialov. Avtomatizacija sistemov omogoča natančno določanje frakcij, s čimer zmanjšujemo tveganja za odstopanje od želene granulacije. Skupek vsega pa je certificiranje – to je oznaka CE –, saj vsi naši agregati ustrezajo standardom EU za betone, asfalte in inženirske gradnje.

Večina investitorjev velikih infrastrukturnih projektov že zahteva dokazila o trajnostnem razvoju izvora materialov.

Kakšne pa so prednosti uporabe apnenca iz vaših kamnolomov v primerjavi z drugimi gradbenimi materiali?

Apnenec iz naših kamnolomov je vsestranska in kakovostna surovina. Uporablja se za stabilizacijo terena, nasipanje in kot polnilo betona. Primeren pa je tudi za specifične industrijske procese; pred leti je bil na primer v celoti uporabljen za proizvodnjo apna. Bližina kamnolomov do naših kupcev omogoča krajše transportne poti, kar pomembno prispeva k zmanjševanju ogljičnega odtisa in trajnostno naravnani oskrbi trga.

Prejeli ste tudi srebrni certifikat, ki ga podeljuje Concrete Sustainability Council (CSC). Kakšen pomen ima za vaše trajnostne cilje in kako vpliva na poslovanje podjetja?

Certifikat CSC je pomembna potrditev našega prehoda v tako imenovano zeleno rudarjenje ter dokazuje, da pri pridobivanju in predelavi surovin upoštevamo najvišje trajnostne standarde. Obenem pa večina investitorjev velikih infrastrukturnih projektov že zahteva dokazila o trajnostnem razvoju izvora materialov, zato nam pridobitev certifikata omogoča izpolnjevanje teh pričakovanj in krepi našo konkurenčno prednost na trgu. Ker smo zavezani okoljskim določilom, certifikat pomeni še dodatno neodvisno potrditev našega odgovornega ravnanja z naravnimi viri in dolgoročne usmeritve v trajnostni razvoj.

Vsaka ustrezno načrtovana investicija prinaša prihranke, večjo učinkovitost in kakovost naših produktov, poudarja Niki Štimac, direktor podjetja Alpacem Kamnolomi. Foto Rok Peric/Cimet Studio

Če želimo ohraniti konkurenčnost na trgu, so investicije neizogibne. Zato velik del sredstev namenjamo stalnim posodobitvam proizvodnih procesov in opreme ter razvoju kadrov. Vlaganja v digitalizacijo sistemov in novo opremo povečujejo varnost delovnega območja za vse deležnike v procesu. S tem povečujemo produktivnost, zmanjšujemo zastoje in povečujemo zmogljivost proizvodnje, kar se kaže tudi v zadovoljstvu zaposlenih.

Z odgovornimi in premišljenimi vlaganji zmanjšujemo tudi vplive na okolje ter krepimo družbeno odgovornost. Obenem pa ne gre zanemariti ekonomskega vidika, saj vsaka ustrezno načrtovana investicija prinaša prihranke, večjo učinkovitost in kakovost naših produktov.

Konec leta je predviden zagon novega sistema za odpraševanje v kamnolomu Črnotiče. Za kako veliko naložbo gre, kakšni so cilji tega projekta ter kako bo vplival na vašo proizvodnjo in okoljske standarde?

Zgodba odpraševalnega sistema sega v leto 2009, zaustavila pa jo je takratna finančna kriza. Glede na to, da je separacija kamnoloma Črni Kal-Črnotiče sama po sebi zelo velik in kompleksen sistem, je bilo izdelanih več idejnih zasnov. V tem času smo postopoma vlagali v obnovo sistemov, naprav in sam proces proizvodnje.

S takšnimi vlaganji želimo narediti delovno okolje prijaznejše tako za uporabnike kot za okolico. Terminski načrt novega projekta odpraševanja predvideva izvedbo v obdobju treh do štirih let. Vgradnja filtrov in silosov bo potekala večfazno, saj je ključno, da se dodaten proces vključi v že obstoječi proizvodni proces, ki mora biti smiseln in dolgoročen. Zato v prvi fazi, ki bo potekala do konca tega leta, načrtujemo ureditev filtrskega sistema – tako imenovanega terciarnega dela, ko bodo vgrajene še kompresorska postaja in elektroomare. Temu bo sledila nadgradnja sistema – sekundarnega dela, na koncu pa za proces najmanj obremenjujočega, primarnega dela.

Celotna investicija presega vrednost tri milijone evrov in bo imela izredno pozitiven vpliv na okolje, saj se bodo emisije prašnih delcev v ozračje občutno zmanjšale, hkrati pa se bodo izboljšale delovne razmere in varnost pri delu. Zajeti fini delci – prah – se bodo zbirali v silosih in ponovno uporabili, na primer za polnilo za betone, s čimer krepimo tudi načela krožnega gospodarstva.

Velik del sredstev namenjamo stalnim posodobitvam proizvodnih procesov in opreme ter razvoju kadrov.

V fazi pomembnih infrastrukturnih sprememb je tudi kamnolom Solkan. Kakšen je dolgoročni načrt zanj, zlasti glede rabe prostorov, ki so bili prej namenjeni proizvodnji apna?

Kamnolom Solkan je v preteklosti doživel kar nekaj vidnih transformacij, ki odražajo razvoj dejavnosti in odgovoren odnos do prostora. Trenutno potekata sanacija in revitalizacija območja nekdanje proizvodnje apna. Končni namen tega prostora za zdaj še ni opredeljen, se pa o njegovi dolgoročni uporabi pogovarjamo skupaj z lokalno skupnostjo.

V zadnjih petih letih smo precej sredstev namenili za ureditev okolice, zasaditve, skalnate izložbe in preureditev vhoda, ki je močno povečal varnost v mimoidočem javnem prometu. Veliko časa smo posvetili tudi željam lokalne skupnosti po zmanjševanju prašenja in hrupa v okolici. V ta namen smo vgradili dodaten filter za opraševanje finih delcev, namestili avtomatske škropilnike – tako na logističnih poteh kot v sami proizvodnji. Za urejanje betonskih in asfaltnih površin smo nabavili traktor z industrijsko metlo in cisterno za polivanje vode, ki se vsakodnevno uporablja za čiščenje in polivanje površin znotraj kamnoloma in po potrebi tudi zunaj njega. Dolgoročna usmeritev kamnoloma ostaja zagotavljanje kakovostnih agregatov za lokalni trg ob sočasnem odgovornem sobivanju z bližnjim urbanim naseljem.

Niki Štimac: Apnenec iz naših kamnolomov se uporablja za stabilizacijo terena, nasipanje in kot polnilo betona, primeren pa je tudi za specifične industrijske procese. Foto Rok Peric/Cimet Studio

V podjetju Alpacem Kamnolomi sem zaposlen šest let in od prvega dne se zavedam, kako pomemben vidik je sobivanje z lokalno skupnostjo. Odprt in konstruktiven dialog nas je pripeljal do vzpostavitve medsebojnega zaupanja. S skupnimi idejami in načrti nam je uspelo zmanjšati tenzijo med prebivalstvom in podjetjem, kar potrjujemo z uresničenimi dogovori ter nenehnim vlaganjem v nove tehnologije in izboljšave procesov.

Nikoli nisem zanikal, da ima naša dejavnost tudi vplive na okolje, in prav zato iščem rešitve za izboljšave. V času mojega delovanja v podjetju smo naredili pomembne in merljive korake naprej, kar potrjuje tudi lokalna skupnost, ki nam daje dodatno motivacijo za nadaljnje odgovorno ravnanje.

Kakšni so načrti podjetja za nadaljnji razvoj, zlasti na področjih tehnologij, okoljske odgovornosti in rasti proizvodnje?

Poudarek našega delovanja je na sodobnem razvoju kamnolomov, zmanjševanju vplivov na okolje, sprotni sanaciji, vlaganju v razvoj zaposlenih in njihovo varnost pri delu ter digitalizaciji sistemov. Na tehnološkem področju združujemo moči s podjetji skupine Alpacem ter nenehno iščemo izboljšave na področju krožnega gospodarstva in ponovne uporabe nenevarnih gradbenih odpadkov iz lokalnega okolja.

V Solkanu ostaja razvojna ambicija vzpostaviti proizvodnjo pranih agregatov, saj povpraševanje po tovrstnih materialih narašča. Projekt je sicer že zasnovan, vendar je njegova realizacija odvisna od več dejavnikov. Za rast podjetja so namreč ključna dolgoročna dovoljenja oziroma koncesije, ki pa so žal trenutno v fazi stagnacije. To nam otežuje načrtovanje dolgoročnega razvoja in obstoja kamnolomov ter vpliva na dinamiko investicij, zaradi česar smo pri večjih projektih razumljivo bolj previdni oziroma jih prelagamo iz leta v leto.