Za manj birokracije za podjetja

Evropska komisija je objavila poziv k predložitvi dokazov in začela javno posvetovanje v zvezi z uredbo o tujih subvencijah. Predloge je mogoče oddati vse do 18. novembra. To bo, kot poudarjajo, pomagalo pri pregledu njene prakse v zvezi z uredbo, pri obravnavanju izkrivljanja, ki ga povzročajo tuje subvencije na notranjem trgu, ter zmanjšanju regulativnega bremena.

Komisija želi od vseh zainteresiranih strani, kot so podjetja, odvetniške pisarne, države članice, poslovna združenja, posamezniki ali raziskovalne skupnosti, zbrati informacije glede uredbe o tujih subvencijah, ki jih bo nato predložila v poročilu. Poročilo naj bi se osredotočilo na oceno tujih subvencij, ki izkrivljajo notranji trg, uporabo testa tehtanja (to je, ali pozitivni učinki tuje subvencije odtehtajo njene izkrivljajoče učinke), pregled tujih subvencij z morebitnim izkrivljajočim učinkom na notranji trg na lastno pobudo evropske komisije, pragove za priglasitev ter na splošno raven zapletenosti pravil in kakšne stroške prinašajo za podjetja.

Prvo poročilo julija leta 2026

Prvo poročilo o pregledu bo predloženo julija leta 2026, torej tri leta po začetku veljavnosti uredbe o tujih subvencijah. Teresa Ribera, izvršna podpredsednica evropske komisije za čist, pravičen in konkurenčen prehod, je poudarila, da bo to priložnost za pregled dosedanjega izvajanja in izvrševanja uredbe ter za predstavitev morebitnih izboljšav. S pregledom prakse si želijo pridobiti rešitve, s katerimi bi lahko kar najbolje odpravili izkrivljanja, ki jih povzročajo tuje subvencije na notranjem trgu, hkrati pa tudi čim bolj zmanjšali regulativno breme.

Evropejci pričakujejo, da je postopek izbora pošten in da ga ne bodo izkrivljale subvencije iz tretjih držav, pravi Stéphane Séjourné, izvršni podpredsednik evropske komisije za blaginjo in industrijsko strategijo. FOTO: Yves Herman/Reuters

Obravnava morebitnih izkrivljanj konkurence

, izvršni podpredsednik evropske komisije za blaginjo in industrijsko strategijo, je pri tem spomnil, da javna naročila predstavljajo približno 15 odstotkov bruto nacionalnega proizvoda EU. »Glede na obseg te številke Evropejci pričakujejo, da je postopek izbora pošten in da ga ne bodo izkrivljale subvencije iz tretjih držav. Vendar bi moralo biti spremljanje tega cilja čim bolj nebirokratsko in pregledno. Vse deležnike zato vabim, da izkoristite to priložnost in oddate svoje pripombe glede kompleksnosti pravil, stroškov, ki nastanejo zaradi tega, ter delite svoje ideje za morebitno poenostavitev.«

Naj spomnimo, da se je uredba o tujih subvencijah začela uporabljati 13. julija 2023. Ta novi sklop pravil komisiji omogoča obravnavo morebitnih izkrivljanj konkurence, ki jih na notranjem trgu povzročajo tuje subvencije. Z njo lahko EU zagotovi enake konkurenčne pogoje za vsa podjetja, hkrati pa ostane odprta za trgovino in naložbe. Tuje subvencije lahko vstopijo na notranji trg s sodelovanjem v katerikoli gospodarski dejavnosti in v kateremkoli sektorju, še navajajo v komisiji. To vključuje pridobitev nadzora, sodelovanje v postopkih javnega naročanja in druge oblike neposrednih naložb.

Skladno z uredbo o tujih subvencijah mora komisija do julija leta 2026 in nato vsaka tri leta pregledati svojo prakso izvajanja in izvrševanja uredbe ter evropskemu parlamentu in svetu predložiti poročilo, ki mu po potrebi priloži ustrezne zakonodajne predloge.