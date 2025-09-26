  • Delo d.o.o.
    Kapitalski trgi

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    "Zlato je zelo stabilna naložba, še posebej v času finančnih in geopolitičnih negotovosti. Prav v takih obdobjih pridobiva vrednost, saj druge naložbe, denimo delnice, obveznice, običajno na borzi zanihajo, zlato pa ohranja oziroma povečuje svojo vrednost." Metka Bradetić iz podjetja Goldman Graff. FOTO: Jože Suhadolnik
    "Zlato je zelo stabilna naložba, še posebej v času finančnih in geopolitičnih negotovosti. Prav v takih obdobjih pridobiva vrednost, saj druge naložbe, denimo delnice, obveznice, običajno na borzi zanihajo, zlato pa ohranja oziroma povečuje svojo vrednost." Metka Bradetić iz podjetja Goldman Graff. FOTO: Jože Suhadolnik
    Promo Delo
    26. 9. 2025 | 11:54
    26. 9. 2025 | 11:54
    14:09
    V času, ko inflacija znižuje vrednost prihrankov, obrestne mere na bankah pa ne sledijo življenjskim stroškom, se vse več ljudi sprašuje, kam usmeriti svoje presežke. Ena najstarejših in hkrati najvarnejših oblik ohranjanja premoženja je prav zlato. Kot plemenita kovina ohranja in dolgoročno celo povečuje svojo vrednost, kar potrjuje tudi zgodovina – od rimskih časov pa do danes.

    O prednostih naložbenega zlata in razlogih, zakaj vse več ljudi varčuje v tej plemeniti kovini, je v intervjuju spregovorila mag. Metka Bradetić iz podjetja Goldman Graff.

    Zakaj je zlato dobra izbira za dolgoročno varčevanje?

    Zlato je ena izmed boljših izbir za dolgoročno varčevanje iz več razlogov. Predvsem gre za zelo preprosto naložbo, pri kateri niste omejeni z zneskom in lahko začnete tudi z manjšimi apoeni. Pomembna prednost je, da zlato ni obdavčeno, ne pri nakupu ne pri prodaji, prav tako tudi dobiček ne. Poleg tega je zlato zelo likvidno, kar pomeni, da ga lahko enostavno prodate in v kratkem času prejmete nakazilo na svoj račun.

    "Zlato je zelo stabilna naložba, še posebej v času finančnih in geopolitičnih negotovosti. Prav v takih obdobjih pridobiva vrednost, saj druge naložbe, denimo delnice, obveznice, običajno na borzi zanihajo, zlato pa ohranja oziroma povečuje svojo vrednost." Metka Bradetić iz podjetja Goldman Graff. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kakšen je zgodovinski donos zlata in kako ga primerjate z drugimi oblikami varčevanja?

    V zadnjih 20 letih je vrednost zlata narasla za več kot 720 %. To pomeni, da bi bila naložba 20.000 evrov danes vredna več kot 160.000 evrov. Vsak razred premoženja ima svoje prednosti in slabosti. Nepremičnine, v katere ljudje radi vlagajo, trenutno doživljajo razcvet, toda v primeru pokanja balona na trgu bi lahko izgubile vrednost. Zlato pa ima zgodovinsko stabilen trend rasti, možnosti za nenaden padec cene so zelo majhne. V primerjavi z volatilnimi delnicami imajo zlato in obveznice precej nižje tveganje izgube vrednosti. A tudi tukaj je razlika: obveznice prinašajo manjši donos zaradi fiksnih obresti, zlato pa dolgoročno zagotavlja stabilno rast in vlagateljem lahko prinese več pasivnih prihodkov, ob tem pa je oproščeno davkov. Pomembno pa je poudariti, da je zlato dolgoročna naložba, zato hitrega zaslužka ni pričakovati. Priporočljivo je razpršiti naložbe, zlato pa se zaradi vseh navedenih prednosti uveljavlja kot nepogrešljiv element vsakega naložbenega portfelja.

    Kako se je gibala vrednost v zadnjih petih letih in v zadnjem letu?

    Vrednost zlata je v zadnjem letu narasla za več kot 42 %, v zadnjih petih letih pa kar za 90 %.

    Kako zlato ohranja vrednost v primerjavi z denarjem na bančnem računu?

    Razlika med zlatom in denarjem na bančnem računu je v tem, da je zlato kot plemenita kovina že od nekdaj imelo svojo vrednost in sčasoma jo še pridobiva. Denar na bančnem računu pa praviloma izgublja vrednost najmanj v višini letne inflacije. Obrestne mere, ki jih prejmete na banki, so zelo nizke, če denar vežete, ste vezani za določen čas, letna obrestna mera pa se giblje le okoli enega do dveh odstotkov. Zlato pa po konservativnih ocenah na letni ravni pridobiva vsaj sedem do osem odstotkov vrednosti, v zadnjem času pa še več.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zakaj po vašem mnenju vlagatelji v zadnjih letih vse pogosteje posegajo po naložbenem zlatu?

    Po mojih izkušnjah in tudi glede na informacije od strank, ki so do zdaj vlagale v delnice, sklade ali kupovale nepremičnine, je velika razlika med zlatom in drugimi naložbami ta, da zlato ni obdavčeno. Poleg tega tudi za nakup na primer nepremičnine potrebujete takoj ob nakupu razmeroma visok znesek. Pri zlatu pa tega ni, začnete lahko že z enim gramom, ki danes stane približno 116 evrov, seveda pa so možni tudi višji zneski. Prednost je torej, da niste omejeni z visokim pragom, kot na primer pri nepremičninah.

    Zelo pomembna je tudi diverzifikacija naložb, torej da razdelimo presežek, ki ga ustvarimo, na več različnih oblik. Mnogi, ki pridejo k nam, imajo že kakšno drugo naložbo, zdaj pa želijo del prihrankov usmeriti tudi v zlato.

    Gre za dolgoročno naložbo – zlato ni namenjeno kratkoročnim špekulacijam, čeprav njegova vrednost v zadnjem letu ali dveh precej raste. Zlato preprosto kupite, ga pustite shranjenega in z leti pridobiva vrednost. Pogosto pa k nam pridejo tudi ljudje, ki so o prednostih nakupa zlata slišali od prijateljev, prebrali v kakšnem članku ali pa želijo od nas nasvet in se nato odločijo za varčevanje v zlatu.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kako se zlato obnaša v času gospodarskih in geopolitičnih negotovosti, kot so vojne, inflacija, trgovinske napetosti?

    Zlato je zelo stabilna naložba, še posebej v času finančnih in geopolitičnih negotovosti. Prav v takih obdobjih pridobiva vrednost, saj druge naložbe, denimo delnice, obveznice, običajno na borzi zanihajo, zlato pa ohranja oziroma povečuje svojo vrednost. Njegova ključna prednost je prav to, da ohranja vrednost našega denarja.

    Za ponazoritev lahko navedem primerjavo: v rimskih časih je bilo mogoče za tri kilograme zlata kupiti nepremičnino in enako velja tudi danes. Trenutno kilogram zlata stane nekaj več kot 100.000 evrov, za približno 300.000 evrov pa lahko kupite nepremičnino. To dokazuje, da zlato ohranja svojo vrednost skozi čas, denar pa je vmes izgubil velik del svoje vrednosti, še posebej zaradi inflacije in drugih dejavnikov.

    Ali Slovenci radi kupujejo zlato? Zakaj menite, da je tako?

    Vse več slovenskih državljanov prepoznava prednosti naložb v zlato. Samo v letu 2024 so Slovenci kupili investicijsko zlato v vrednosti od 250 do 350 milijonov evrov.

    Ali je zlato primerna naložba tudi za manjše vlagatelje, ki mesečno varčujejo po 100 ali 200 evrov?

    Zlato je zelo dostopna naložba, zato se ljudje pogosto odločajo za varčevanje v tej obliki. Na voljo so zlate palice od enega grama pa vse do enega kilograma, kar omogoča, da si vsak sam določi, kolikšen znesek lahko mesečno nameni za tovrstno naložbo. Gram zlata trenutno stane približno 116 evrov, kar pomeni, da lahko vsak posameznik začne z zanj primerno višino vložka. Če pa to primerjamo z naložbo v delnice ali nepremičnine, so v tem primeru začetni zneski bistveno višji. Še posebej pri nepremičninah, kjer po mojih izkušnjah danes praktično ni mogoče najti ničesar pod 150.000 evrov.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Kakšne oblike zlata pa ponujate pri Goldmanu Graffu?

    Pri Goldmanu Graffu ponujamo zlate palice in kovance mednarodno priznanih kovnic, kot sta švicarska Argor Heraeus in avstrijska Münze Österreich. Zlate palice so na voljo v apoenih od enega grama do enega kilograma, zelo priljubljeni pa so tudi kovanci. Med njimi je eden najbolj prepoznavnih Dunajski filharmonik, ki je kovanec najvišje mase ene unče oziroma 31,1035 grama. Ob tem pa obstajajo tudi zlatniki različnih velikosti, ki poleg naložbene vrednosti nosijo še dodatno zgodovinsko in zbirateljsko vrednost, saj je njihova zgodba vtisnjena že na kovancu. V naših krajih, kjer smo bili tesno povezani z avstro-ogrsko monarhijo, so še posebej priljubljeni dukati s podobo Franca Jožefa. Prvi takšni zlatniki so bili skovani že leta 1872, podoba današnjega dukata pa nosi letnico 1915, ko je bil nazadnje v uporabi kot plačilno sredstvo. Ta ima posebno mesto, obstaja pa tudi tako imenovani mali dukat in tudi veliki dukat.

    Kako se Goldman Graff razlikuje od drugih ponudnikov investicijskega zlata v Sloveniji?

    Strankam zagotavljamo hitro, strokovno in varno storitev nakupa investicijskega zlata ter dodatno brezplačno svetovanje. Naš cilj ni le prodati zlato, ampak tudi izobraževati stranke o pomenu varčevanja in prednostih zlata kot naložbenega razreda. Goldman Graff je del regionalne skupine Auro Domus, ki ima na Hrvaškem že 15 let tradicije, temelječe na stoletni zgodovini trgovanja z zlatom, zato imamo bogate izkušnje, ki nas ločijo od konkurence.

    Kako lahko posameznik začne mesečno varčevati v zlatu, je postopek zapleten?

    Postopek varčevanja v zlatu je zelo preprost. Najprej je treba določiti znesek, ki ga želite nameniti naložbi, pomemben pa je tudi namen. Zlato namreč kupujemo z mislijo, da ga bomo nekoč prodali, zato je od cilja odvisno, v katerih apoenih se odločimo varčevati. Če želimo imeti možnost postopne prodaje, so primernejši manjši apoeni, ob večjih življenjskih načrtih, na primer nakupu avtomobila, stanovanja ali hiše, pa se pogosteje izberejo višje mase. Mlajša populacija se zato pogosto odloča za večje apoene, ker načrtuje večje nakupe v prihodnosti, starejša generacija pa v zlato vlaga predvsem zato, da si ustvari varnost za obdobje po upokojitvi, ali pa zato, da ga nekoč podari naprej.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Ali je nakup zlata pri vas mogoč tudi po spletu ali izključno fizično v poslovalnici?

    Nakup zlata je možen tako v spletni trgovini kot v poslovalnici. Razlika je le v tem, da si lahko v poslovalnici kupec izdelke ogleda v živo in se posvetuje z usposobljenimi zaposlenimi. Svetovanje o naložbah v zlato je za vse naše stranke brezplačno in jim lahko pomaga pri razumevanju delovanja trga plemenitih kovin.

    Ali je zlato, kupljeno pri vas, mogoče kadar koli prodati, tudi v tujini?

    Če je zlato kupljeno pri nas, pa ne le pri nas, temveč tudi pri drugih prodajalcih, ga je pri Goldmanu Graffu zelo enostavno prodati. Najprej ocenimo naložbeno zlato palico ali zlat kovanec, nato pa je postopek zelo hiter in preprost. Zlato je namreč izjemno likvidno, kar pomeni, da sredstva prejmete praviloma v enem dnevu oziroma največ v nekaj dneh, če gre za palice mednarodno priznanih kovnic.

    Kako je vlagatelj lahko prepričan, da kupuje zlato najvišje kakovosti? Kaj pomeni certifikat LBMA Good Delivery?

    Nakup zlata iz nezanesljivih virov ali brez certifikata lahko pomeni nakup ponarejenega ali precenjenega zlata. Zato je zelo pomembno kupovati pri pooblaščenih trgovcih, kot je Goldman Graff, ki prodaja izključno investicijsko zlato priznanih svetovnih kovnic s certifikatom LBMA Good Delivery. Gre za uradno jamstvo, da rafinerija ali kovnica proizvaja vrhunske palice. Te palice so priznane po vsem svetu kot varno in likvidno sredstvo. To pomeni, da boste svoje palice brez težav prodali kjer koli v Evropi in po svetu. Če zlato kupujete pri nepreverjenih trgovcih, obstaja velika verjetnost, da ga odkupovalci ne bodo priznali.

    Kako naj vlagatelji hranijo zlato, torej doma ali v trezorju?

    Najbolj varno je zlato hraniti v sefu. Če ga hranite doma, je priporočljivo, da ga shranite v domačem sefu, v nasprotnem primeru pa je ena izmed možnosti tudi hramba v banki. Pri Goldmanu Graffu ponujamo dodatno možnost hrambe v individualnih sefih, do katerih lahko dostopate sami, ali pa možnost skupne hrambe. Prednost te je, da vam ni treba biti fizično prisotni – nakup in prodajo zlata lahko opravite na daljavo, brez obiska poslovalnice.

    FOTO: Goldman Graff
    FOTO: Goldman Graff

    Kakšne napake najpogosteje opažate pri vlagateljih, ki se prvič odločajo za nakup zlata?

    Opažamo, da imajo ljudje pogosto predsodke, da je zlato namenjeno samo tistim z večjim premoženjem ali z veliko denarja. Naša naloga je, da jim svetujemo in jim zlato približamo kot preprosto in dostopno naložbo, za katero niso potrebna velika sredstva. Kot že rečemo, je možno začeti že z enim gramom. Pri tem skorajda ni napačnih potez. Tudi če se komu ob nakupu zdi, da je cena ravno takrat na vrhuncu, zgodovina kaže, da zlato dolgoročno vedno pridobiva vrednost. Zato svetujem, da po prvem nakupu vsaj nekaj časa ne spremljate borznih cen, ampak zlato preprosto pustite, da skozi čas opravi svojo nalogo.

    Kaj bi svetovali komu, ki razmišlja o varčevanju v zlatu, a še ni čisto prepričan?

    Razlogov za nakup zlata in naložbo v zlato je več; količina zlata na svetu je omejena in gre za posebno kovino, ki je ni mogoče ponarediti. Prav tako je dobro vedeti, da je zlato zelo konservativna in varna naložba, ki dolgoročno ohranja vrednost.

    Vsem, ki razmišljate o naložbi v zlato ali imate o tem še kakšne dvome, svetujem, da se oglasite v naši poslovalnici Goldman Graff na Miklošičevi cesti 14 v Ljubljani. Z veseljem vam bomo predstavili vse podrobnosti, odgovorili na vaša vprašanja in vam pomagali, da odpravite morebitne pomisleke glede varčevanja v zlatu.

    Naročnik oglasne vsebine je Goldman Graff

    naložbeno zlatoGoldman GraffVarčevanje v zlatuvlaganje
