Andrej Šircelj napoveduje ukrepe za krepitev trga kapitala. Katere?

Minister za finance Andrej Šircelj je na Delovi konferenci Kapitalski trgi 2026 napovedal nadaljevanje izdajanja ljudskih obveznic in ukrepov za nižje stroške pri uvrstitvi podjetij na borzo. Možne so tudi spremembe pri individualnih naložbenih računih. Na konferenci Kapitalski trgi 2026 v Zagrebu, ki sta jo organizirala Delo in hrvaška Hanza Media, sta ministra za finance Slovenije in Hrvaške Andrej Šircelj in Tomislav Ćorić poudarila pomen kapitalskih trgov za krepitev konkurenčnosti Evrope. Priložnosti vidita predvsem v aktivaciji neobrestovanih vlog prebivalstva v bankah. V Sloveniji je teh za skoraj 33 milijard evrov, zaradi visoke inflacije pa Slovenci izgubijo za milijardo evrov kupne moči na leto, gospodarstvo pa potrebuje kapital, je opozoril Šircelj. V prejšnjem mandatu je vlada ...