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    Kapitalski trgi

    Aplikacije povečujejo zanimanje za investiranje

    Uporabniki pričakujejo hitrost in preglednost, ponudniki pa morajo zagotavljati tudi visoko raven varnosti
    »Vlagatelj danes vidi sklade, enote in zneske, radi pa bi, da vidi svoj namen: stanovanje, študij otroka, pokojnino. Ko je denar vezan na cilj, številka na zaslonu ni več sama sebi namen.« FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    »Vlagatelj danes vidi sklade, enote in zneske, radi pa bi, da vidi svoj namen: stanovanje, študij otroka, pokojnino. Ko je denar vezan na cilj, številka na zaslonu ni več sama sebi namen.« FOTO: Črt Piksi
    Nejc Gole
    1. 9. 2026 | 05:00
    9:19
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    Uporabniki aplikacij za investiranje od teh pričakujejo enako intuitivnost, hitrost in preglednost kot od drugih aplikacij, denimo za urejanje videov ali spletno nakupovanje. Želijo si preproste postopke, takojšen dostop do informacij in jasen občutek nadzora nad svojim premoženjem. Finančne aplikacije pa morajo ob tem zagotavljati visoko raven varnosti in izpolnjevati regulatorne zahteve, je pojasnila Jerneja Faletič iz Triglava Investments.

    »Naša naloga je, da te zahteve čim bolj premišljeno in neopazno vključimo v uporabniško pot. Kadar je potreben dodaten korak, pa uporabniku jasno pojasnimo njegov namen. Dobra uporabniška izkušnja namreč ne pomeni le čim manj klikov, ampak tudi zaupanje, da so uporabnikovi podatki in naložbe ustrezno zaščiteni,« je pojasnila vodja digitalne akvizicije na področju marketinga in upravljanja celostne izkušnje strank Jerneja Faletič.

    Ključno je, da je začetek investiranja preprost in dostopen. Vsak nepotreben korak, nejasno vprašanje ali zahteva po podatku, katerega namen uporabniku ni razumljiv, je lahko vzrok za prekinitev postopka. »Pri investicijskih produktih vseh korakov zaradi zakonodajnih, regulatornih in varnostnih zahtev seveda ni mogoče izpustiti. Vendar dobra izkušnja ni odvisna le od števila klikov. Veliko lahko naredimo tudi z razumljivimi navodili, premišljenim zaporedjem korakov ter jasno in transparentno razlago, zakaj neko informacijo potrebujemo in čemu je posamezen postopek namenjen. Tako lahko tudi zahtevnejši proces uporabnik doživi kot smiseln in obvladljiv,« je dejala sogovornica.

    Dobra uporabniška izkušnja ne pomeni le čim manj klikov, ampak tudi zaupanje, da so uporabnikovi podatki in naložbe ustrezno zaščiteni, je pojasnila Jerneja Faletič. FOTO: Triglav Investments
    Dobra uporabniška izkušnja ne pomeni le čim manj klikov, ampak tudi zaupanje, da so uporabnikovi podatki in naložbe ustrezno zaščiteni, je pojasnila Jerneja Faletič. FOTO: Triglav Investments

    Na vprašanje, katere elemente uporabniške izkušnje iz sveta finančnotehnoloških podjetij ​so že prenesli na področje vzajemnih skladov in dolgoročnega investiranja, je Miha Gams, specialist za digitalni marketing in prodajo v Triglavu Investments, odgovoril, da so prenesli predvsem tisto, kar stranki daje več samostojnosti in nadzora nad finančnimi odločitvami: »Odpravili smo potrebo po obisku poslovalnice. Na enem mestu lahko vlagatelj začne svojo pot, spremlja naložbe ter gibanje njihove vrednosti in donosa skozi čas, s kalkulatorjem preveri različne scenarije vplačevanja ali za pojasnilo vpraša pomočnika na podlagi umetne inteligence, ki je na voljo tudi v nedeljo zvečer.«

    »Naslednji korak vidimo v še enostavnejšem pristopu in vplačevanju, bolj prilagojenih vsebinah ter informacijah, ki stranko dosežejo takrat, ko jih potrebuje. To želimo doseči tudi z rešitvijo na podlagi umetne inteligence, ki bo stranki ponudila nekakšnega osebnega digitalnega finančnega pomočnika.« Po njegovih besedah je smiselno tudi širiti naložbene priložnosti in omogočiti celovitejši pregled nad premoženjem: »Pri tem fintech rešitev ne moremo zgolj kopirati. Vzajemni skladi delujejo v drugačnem regulatornem okolju kot neobanke ali trgovalne platforme, predvsem pa so namenjeni dolgoročnemu investiranju. Naš cilj je zato združiti privlačnost najboljših fintech aplikacij z odgovornostjo in strokovnim upravljanjem, ki ga stranke pričakujejo od nas.«

    Vzajemni skladi delujejo v drugačnem regulatornem okolju kot neobanke ali trgovalne platforme.

    Ravnotežje med varnostjo in preprostostjo

    Po besedah Jerneje Faletič si preprosta uporabniška izkušnja ter varnost in kompleksnost investiranja med seboj ne nasprotujejo. »Prav nasprotno, lahko se zelo dobro dopolnjujejo. Preprostost ne pomeni manj informacij, ampak boljšo razlago. Tudi zapletene investicijske vsebine in postopke lahko predstavimo jasno, razumljivo in v pravem trenutku. To od nas kot ponudnika investicijskih rešitev zahteva več premišljenosti in truda, hkrati pa ponuja zanimiv vsakodnevni izziv, pri katerem se učimo tudi iz konkretnih načinov uporabe naše aplikacije.«

    Pri tem je Faletičeva dodala, da pri iskanju ravnotežja med uporabniško izkušnjo in varnostjo tehtnico vselej nagnejo nekoliko na stran zaščite uporabnikov. »Izkušnja naj bo čim bolj tekoča, vendar varnost uporabnika, njegovih podatkov in naložb ostaja na prvem mestu.«

    Naslednji korak so še enostavnejši pristop in vplačevanje, bolj prilagojene vsebine in informacije, ki stranko dosežejo takrat, ko jih potrebuje, je dejal Miha Gams. FOTO: Triglav Investments
    Naslednji korak so še enostavnejši pristop in vplačevanje, bolj prilagojene vsebine in informacije, ki stranko dosežejo takrat, ko jih potrebuje, je dejal Miha Gams. FOTO: Triglav Investments

    Personalizacija

    Na vprašanje, kako pomembna postaja personalizacija digitalne izkušnje – denimo prilagajanje vsebin, priporočil ali prikaza informacij glede na finančne cilje in izkušnje posameznega uporabnika, je Miha Gams odgovoril, da vlagatelji niso ena skupina. Nekdo, ki je prvič vplačal prejšnji teden, potrebuje drugačno informacijo kot nekdo, ki že deset let vsak mesec vplačuje v isti sklad, in spet drugačno kot nekdo, ki je redna vplačila pred kratkim prekinil. »Prve avtomatizirane poti smo postavili, v prihodnje pa želimo tudi prikaz in funkcionalnosti aplikacije prilagajati posamezniku glede na njegovo fazo vlaganja. Če pogledamo scenarij ob padcu trgov: vlagatelj z rednimi mesečnimi vplačili in vlagatelj, ki je pred tremi meseci vložil enkratni večji znesek, gledata isti graf, vendar nista v istem položaju. Splošno obvestilo ne pomaga nobenemu. Zato personalizacije ne merimo zgolj po tem, koliko sporočil pošljemo, ampak tudi po tem, koliko jih lahko izpustimo, ne da bi stranka kaj zamudila.«

    Pomembna je tudi personalizacija finančnih ciljev. »Danes vlagatelj vidi sklade, enote in zneske, radi pa bi, da vidi svoj namen: stanovanje, študij otroka, pokojnino. Ko je denar vezan na cilj, številka na zaslonu ni več sama sebi namen.«

    Digitalne podpore si želimo čim več, a pri globalnem ponudniku ni vrat, na katera lahko potrkaš.

    Mlajši uporabniki pogosto dobijo prvi stik z investiranjem prav prek fintech aplikacij. Ali zaradi tega drugače pristopajo tudi k vzajemnim skladom oziroma profesionalno upravljanim naložbam? »Težko bi enoznačno rekli, da mlajši zaradi fintech aplikacij drugače pristopajo prav k vzajemnim skladom, vsekakor pa te aplikacije povečujejo zanimanje za investiranje nasploh in ga predstavljajo kot nekaj dostopnega in vsakdanjega. Nekateri se zato v naložbene možnosti bolj poglobijo, za druge pa je pomembno predvsem, da lahko celoten postopek opravijo digitalno,« je povedala Jerneja Faletič.

    Primerjava s fintech podjetji

    Če primerjamo slovenski trg s fintech izkušnjo, ki jo uporabnikom ponujajo globalni ponudniki, kje je trenutno največja vrzel? »Stranke največjo vrzel vidijo v hitrosti plačil in širini naložbene ponudbe. Ko denar med računi potuje v nekaj sekundah, je razumljivo pričakovanje, da bo tudi vplačilo v sklad vidno takoj. Pri skladih se vplačilo obračuna po vrednosti enote premoženja naslednjega obračunskega dne, ki ob plačilu še ni znana. Tako določa zakon in vlagatelja to ščiti: nihče ne more kupiti po ceni, ki jo že pozna, in s tem pridobiti na račun drugih v skladu. Vsi, ki vplačajo isti dan, dobijo isto ceno, mali in veliki. Nakup enote ni trgovanje, ampak vstop v skupno premoženje, zato ga z bančnim prenosom ne moremo enačiti,« je odgovoril Miha Gams.

    Drugi del vrzeli pa nas motivira, je dodal: dolžina pristopa, napredni vpogledi, število korakov, kakovost prikaza ter prava obvestila ob pravem času. »Na teh področjih se z globalnimi ponudniki lahko merimo in razliko že zdaj vztrajno in sistematično zmanjšujemo.«

    Pri tem je sogovornik opozoril na še en vidik, na vrzel v nasprotno smer. »Digitalne podpore si želimo čim več, a pri globalnem ponudniku ni vrat, na katera lahko potrkaš. Pri nas so in za njimi stojijo ljudje, ki premoženje strank upravljamo in za svoje odločitve odgovarjamo z imenom. Prehod med našimi podskladi je brez stroškov, izstopnih stroškov praviloma ni; izjema so nekatere enote iz preteklih pripojitev. Hkrati smo dovolj agilni, da preizkušamo stvari: UI-pomočnik, ki pozna naše sklade in odgovarja v slovenščini, in pilotni projekti, pri katerih je pot od pripombe stranke do spremembe v aplikaciji kratka.«

    Po njegovih besedah zato nimajo ambicije postati slovenska kopija globalne platforme: »Želimo vzeti najboljše iz njihove izkušnje: hitrost, preprostost in dostopnost, ter temu dodati nekaj, kar težko ponudijo: neposreden stik, razumevanje lokalnega okolja in ljudi, ki v resnici upravljajo premoženje strank. Če nam uspe povezati oboje, ne bomo samo zapirali vrzeli, ampak lahko na nekaterih področjih postavimo boljši standard.«

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