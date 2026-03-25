  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kapitalski trgi

    Bo aktiviranje denarja, ki je zdaj v bačnih depozitih, le uspelo?

    Individualni naložbeni račun, ljudske obveznice in delnice Vzajemne spodbujajo prebivalstvo k prvim korakom na trgu kapitala.
    Ko posameznik enkrat odpre račun in spozna, kako trgovanje poteka, velikokrat začne kupovati še druge finančne instrumente, pojasnjuje Mitja Tomažinčič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Ko posameznik enkrat odpre račun in spozna, kako trgovanje poteka, velikokrat začne kupovati še druge finančne instrumente, pojasnjuje Mitja Tomažinčič. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Milka Bizovičar
    25. 3. 2026 | 21:00
    26. 3. 2026 | 11:03
    11:09
    A+A-

    Vlagatelji so zelo dobro sprejeli nov produkt na trgu kapitala v Sloveniji, to je individualni naložbeni račun (INR), pojasnjuje Mitja Tomažinčič, direktor investicijskega bančništva v NLB. V dveh tednih so jih v NLB odprli že približno 1500. Vprašanja, ki jih vlagatelji ob odpiranju postavljajo, so zelo različna, odvisno predvsem od tega, koliko je posameznik podkovan na področju investiranja v finančne instrumente.

    Kaj vlagatelje najbolj zanima pri odpiranju INR?

    Bolj osnovna vprašanja so vezana na klasične značilnosti sheme INR, na primer, kako je z vplačili, kakšne so omejitve pri tem in kakšne so davčne ugodnosti. Pomembna tema so tudi stroški. Ceniki so precej kompleksni, ker se tarife razlikujejo tudi glede na trg, na katerega je mogoče vlagati, in teh je več kot 30.

    Kaj so individualni naložbeni računi in komu so namenjeni

    V pomoč vlagateljem smo v NLB pripravili spletni kalkulator, s katerim lahko posamezniki zelo hitro in natančno izračunajo, koliko bi jih stal kakšen nakup, kolikšni bi bili letni stroški, povezani z imetništvom računa in tako dalje ter tudi prikaz prihranka stroškov v primerjavi z rednim trgovalnim računom.

    Kolikšne zneske pa vlagatelji vplačujejo na INR in za katere naložbe se najpogosteje odločajo?

    Tako vrednosti kot naložbe se zelo razlikujejo. Za zdaj se najpogosteje gibljejo do 10.000 evrov, med naložbami pa je precej aktualna ljudska obveznica, ki jo je mogoče kupiti še do tega petka do 12. ure. Zaznavamo, da vlagatelji vplačila razdelijo tako, da del vpišejo na redni trgovalni račun in del na INR. Razlog je verjetno likvidnostni vidik: denar, ki ga namenijo dolgoročnemu investiranju, gre na račune INR, za kratkoročnejše cilje pa na trgovalne račune.

    Verjamem, da bo shema INR pomembno pripomogla k razvoju kapitalskega trga.

    Vlagatelji INR odpirajo za različne namene, imajo različne naložbene strategije. Posebno tisti, ki že dolgo trgujejo, ga morda sprejemajo kot dodatek k rednemu trgovalnemu računu, in sicer za dolgoročnejše naložbe z ugodnejšo davčno obravnavo. Pomembno vlogo ima tudi administrativna razbremenitev glede davčnih napovedi.

    Namreč, niti kapitalski dobiček niti dividende in obresti, prejete iz naložb v okviru INR, niso sproti obdavčene, ampak šele ob izplačilu iz INR in še to le, če se to zgodi prej kot v 15 letih od odprtja naložbenega računa oziroma prej kot v 15 letih od zadnjega izplačila. In tudi v tem primeru obračun in davčni odtegljaj za vlagatelja opravi ponudnik INR.

    Ali se pri razumevanju pravil INR pojavljajo kakšne dileme, bi na kaj posebej opozorili?

    Največ nesporazumov je pri omejitvah vplačil. Zgornja meja vplačil v prvem letu odprtja INR je 20.000 evrov, pomembno pa je poudariti, da gre za koledarsko, ne tekoče leto. Torej, če ga, na primer, odpremo letos, imamo, ne glede na to, ali to storimo marca ali decembra, čas za vplačilo višjega zneska, to je do 20.000 evrov, do konca leta 2026.

    Po Tomažinčičevih besedah razvoj INR temelji na izkušnjah z ljudsko obveznico, upoštevano je tudi, da so preveč zapleteni produkti ter visoki stroški lahko ovira pri vlaganju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Po Tomažinčičevih besedah razvoj INR temelji na izkušnjah z ljudsko obveznico, upoštevano je tudi, da so preveč zapleteni produkti ter visoki stroški lahko ovira pri vlaganju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Enako velja tudi v primeru odprtja INR v kateremkoli drugem letu. Ljudje veliko sprašujejo tudi, ali na INR vplačajo znesek, ki ga nato ne investirajo v celoti v naložbe, torej jim del ostane na računu. To ni težava, vendar če bi želeli ta sredstva dvigniti z računa prej kot v 15 letih, to že šteje za davčni dogodek, torej potencialno plačilo davka na donos, hkrati pa bi spet začelo teči 15-letno obdobje, znotraj katerega je pri izplačilih iz INR treba plačati davek.

    Pomembno je, da posameznik dobro pozna zakonitosti INR, na podlagi katerih se ustrezno odloča, kar je zanj najprimernejše. Mi kot ponudnik pa mu pri tem zagotovimo ustrezno podporo, in sicer osebni bančniki NLB, ki so usposobljeni za poslovanje s finančnimi instrumenti, zaposleni v 24/7 kontaktnem centru in borzni posredniki za najzahtevnejša vprašanja o finančnih instrumentih in trgovanju z njimi.

    Pri tem je pomembno poudariti, da v NLB posameznik vedno pride v stik z usposobljeno osebo, s katero se lahko pogovori in ni prepuščen samo klepetalnemu botu in standardiziranim odgovorom. V fazi spoznavanja zakonitosti kapitalskih trgov in investiranja v finančne instrumente je to zelo pomembno.

    Letos bi lahko odprli 30.000 individualnih naložbenih računov

    Kako gledate na vključevanje INR v digitalno banko tako z vidika dostopnosti kot finančne pismenosti prebivalstva?

    Čeprav bi mislili, da vsi želijo odpreti račun z nekaj kliki in brez obiska poslovalnice, to ni vedno popolnoma tako. Tisti, ki že imajo trgovalne račune in so bolj vešči trgovanja in tudi uporabe aplikacij, se bodo pogosteje odločali za povsem digitalno odprtje INR, ki ga bomo omogočili tudi prek naše digitalne banke NLB Klik.

    Po drugi strani pa nekdo, ki se prvič srečuje s kapitalskim trgom, za prvi obisk skoraj vedno izbere poslovalnico, v kateri mu svetovalci tudi pokažejo, kako naložiti in uporabljati aplikacijo, pojasnijo osnovne značilnosti INR in trgovanja. Ko posameznik vse to obvlada, pa samostojno oddaja naročila prek mobilne aplikacije za trgovanje.

    Če pa govorimo o pasteh, v katere bi se lahko ujeli finančno manj podkovani vlagatelji, pa naj poudarim, da je za določeno mero zaščite poskrbel že zakon o individualnih naložbenih računih, ki je precej omejil tako tip kot tudi nabor trgov finančnih instrumentov, v katere je mogoče vlagati, v določenih primerih pa tudi njihovo naložbeno politiko, ki je omejena na trge OECD, EU in EGP.

    Ponudniki INR pripravljamo in javno objavljamo nabor finančnih instrumentov, ki ustrezajo pogojem sheme INR, vključno z naložbeno politiko ETF in vzajemnih skladov. Drugi vidik pa je ustrezno finančno opismenjevanje vlagateljev. Temu področju smo namenili veliko pozornosti in na spletnih straneh banke je veliko informacij, videomateriala, posneli smo webinar, veliko vsebin in dogodkov še načrtujemo.

    Opažamo, da ljudje ne želijo takoj zapolniti celotne kvote v INR z enim instrumentom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Opažamo, da ljudje ne želijo takoj zapolniti celotne kvote v INR z enim instrumentom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Cilj je, da v čim večji meri podpremo male vlagatelje pri spoznavanju z različnimi naložbenimi možnostmi. Za vlagatelje, ki so bolj vajeni varčevanja v bančnih depozitih, bo tovrsten prehod potekal postopno, je pa prav zdaj priložnost za prvi korak na trg kapitala, saj poteka vpis državnih obveznic za državljane, ki so po nekaterih značilnostih podobne bančnim depozitom.

    Kakšno pa je zanimanje za sedanjo izdajo ljudske obveznice?

    Zanimanje je. Vedeti moramo, da je to že tretja izdaja, in tisti, ki so že v prvih dveh izkoristili tisoč evrov davčne olajšave, so morda zdaj manj motivirani z vidika neto donosa. Shema INR odpira nove priložnosti v smislu, da omogoča vložek do 20.000 evrov, prejete obresti pa niso sproti obdavčene.

    Opažamo, da ljudje ne želijo takoj zapolniti celotne kvote v INR z enim instrumentom. Na primer, naročila za ljudske obveznice so v okviru INR v povprečju nižja kot v okviru rednih trgovalnih računov. Pogosto vlagatelji ljudske obveznice vplačajo deloma prek INR in delno prek trgovalnega računa.

    Kako pa ocenjujete obrestno mero ljudske obveznice, ki jo je finančno ministrstvo naknadno povečalo na tri odstotke?

    Je primerna tipu instrumenta in je dobra alternativa depozitom. Je varna naložba, državna obveznica z dobro boniteto in temu primerna je tudi obrestna mera. Vedeti pa je tudi treba, da smo v časih, ko se stvari – tudi na finančnih trgih – hitro spreminjajo. Zato je težko primerjati to izdajo s prejšnjima dvema.

    Na borzi so tudi začele kotirati delnice Vzajemne. Čemu pripisujete, da jih je za zdaj prevzelo le nekaj odstotkov upravičencev?

    Po mojem mnenju je bila to racionalna odločitev posameznikov, da počakajo kotacijo na borzi, da vidijo, kako se bo oblikovala cena, in s tem, kolikšno vrednost imajo v rokah. Naj pri tem dodam, da smo v zadnjem obdobju v banki poleg INR odprli tudi veliko trgovalnih računov.

    Pogosto je razlog prav prevzem delnic Vzajemne, morda z namenom morebitne prodaje in zagotavljanja tekoče likvidnosti ali pa zgolj zaradi različnih naložbenih preferenc ter razporeditve med INR in redne trgovalne račune.

    Kaj so ljudje pravzaprav prejeli z delnico Vzajemne, predvsem z vidika pridobivanja izkušenj na kapitalskih trgih?

    To vidim kot priložnost ali spodbudo za tiste, ki tako prvič vstopajo na kapitalski trg. Namreč, s tem, ko je posameznik dobil vrednostni papir, ki kotira na borzi, je moral odpreti ali trgovalni račun ali INR.

    Izkušnje iz časov prve izdaje ljudske obveznice pa kažejo, da po tem, ko ima nekdo odprt račun, vzpostavljeno infrastrukturo in ko spozna, kako trgovanje poteka, ter da to ni tako zapleteno, velikokrat čez nekaj časa začne kupovati še druge finančne instrumente, skratka postane aktivnejši. Morda bo podobno tudi v tem primeru in spodbuda za to bi lahko bili tudi INR ter ljudske obveznice.

    Pa ti produkti ponujajo, kar je ljudem pomembno?

    Gotovo se jim zdi pomembno, da je davčna obravnava čim ugodnejša, pa tudi, da je čim manj administrativnih obremenitev v zvezi z davčno napovedjo. Izkušnje, ki smo jih dobili pri prejšnjih izdajah ljudske obveznice, so ustrezno upoštevane tudi pri razvoju INR. Prav tako tudi ugotovitev, da so preveč zapleteni produkti lahko ovira pri vlaganju in seveda, če so stroški z njimi previsoki.

    Ocenjujem, da smo ponudniki INR na stroškovnem delu zelo pomagali vlagateljem, v NLB smo shemo INR tudi s stroškovnega vidika podprli v največji možni meri. Tako na področju stroškov imetništva INR kot tudi na področju prilagojenih stroškov trgovanja. Stabilen in dobro delujoč kapitalski trg je zelo pomemben za razvoj in podporo gospodarstvu, ki s tem dobiva dodatne možnosti financiranja svojih projektov. Verjamem, da bo shema INR pomembno pripomogla k razvoju kapitalskega trga.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo