    Predstavitvena informacija  |   Kapitalski trgi

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo
    2. 6. 2026 | 09:36
    11:33
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Slovenci imamo še vedno velik del prihrankov na bančnih računih. Ta pristop je varen, vendar ima pomembno slabost – denar ne ustvarja zadostne rasti. Vse premalokrat se zavedamo, kako pomemben je naš večni sopotnik – to je inflacija, ki zmanjšuje kupno moč, obrestne mere pogosto ne dohajajo rasti cen in tako se dolgoročni cilji vse bolj oddaljujejo.
    Zato se vedno več pozornosti preusmerja k investiranju.

    Zakaj investiranje postaja nuja, ne izbira

    Investiranje ni zgolj alternativa varčevanju – je logičen naslednji korak. Ne gre več samo za ohranjanje vrednosti denarja, temveč za njegovo vključevanje v rast gospodarstva. Čeprav vlaganje prinaša nihanja, zgodovina kaže, da dolgoročno omogoča višjo rast kot pasivno hranjenje sredstev.

    Poglejmo konkreten primer iz vsakdanjega življenja.

    1 EUR na dan za prihodnost otroka

    Veliko staršev razmišlja, kako otroku zagotoviti dober finančni začetek – za študij, prvi avto, potovanje ali celo nakup nepremičnine.

    Predstavljajmo si, da starši ob rojstvu otroka začnejo varčevati 1 EUR na dan oziroma približno 30 EUR na mesec in sredstva redno, enkrat mesečno, vlagajo v globalno razpršen vzajemni sklad. Ob preudarni predpostavki približno 6-% povprečne letne donosnosti se ustvari naslednji rezultat:

    • pri 18 letih: približno 11.600 EUR
    • pri 21 letih: približno 15.100 EUR

    Pri tem starši v 18 letih vložijo 6.480 EUR, v 21 letih 7.560 EUR, preostanek pa je donos, dosežen skozi čas.

    Pri tem pa vam Generali investments za lažji začetek omogoča ugodnost - brez vstopnih stroškov v Juniju.

    Kako čas postane naš največji zaveznik

    Največjo razliko pri takšnem varčevanju ustvarita čas in disciplina.

    Če vlaganje podaljšamo za zgolj tri leta z 18 na 21 let, dodatni vložek znaša 1.080 EUR, končni znesek pa se poveča za približno 3.500 EUR. Prav to je moč obrestnoobrestnega učinka – donos se v času nalaga na donos.

    Kaj prinese že 10 EUR več na mesec

    Kaj se zgodi, če se starši odločijo mesečni znesek povečati na 40 evrov, še vedno pa vlagajo v sklad s povprečno stopnjo okoli 6 % letno?

    • Pri 18 letih bi imel otrok približno 15.500 EUR,
    • pri 21 letih pa približno 20.115 EUR.

    Pri tem še vedno govorimo o zmerni dolgoročni rasti (okoli 6 % letno), brez ekstremnih scenarijev. Pri tem so starši v 18 letih skupaj vložili 8.640 EUR, v 21 letih pa 10.080 EUR, preostanek je rast naložbe v času.

    Torej povečanje s 30 EUR na 40 EUR pomeni 120 evrov več vložka na leto, na koncu pa kar 4.000 do 5.000 EUR več premoženja. Pri daljšem obdobju je donos že večji od samega vložka, kar jasno pokaže moč časa.

    Torej s 40 EUR na mesec starši v 21 letih vložijo dobrih 10.000 EUR, otrok pa lahko prejme več kot 20.000 EUR – polovico ustvari čas. Ob predpostavki, da so vlagali v globalno razpršeni sklad z dolgoročno zmerno 6-% letno stopnjo donosa.

    Kaj pa bolj dinamičen pristop?

    Seveda pa lahko starši izberejo tudi naložbo v sklad, ki je bolj izpostavljen tržni dinamiki in bolj tvegan, a hkrati tudi z višjo pričakovano stopnjo donosa. Predpostavimo, starši vlagajo 30 EUR na mesec 18 let v globalni sklad z 8-% letnim donosom.

    • Pri 18 letih bi imel otrok 14.400 EUR, od tega bi bil vložek staršev 6.480 EUR, donos je približno 7.920 EUR.
    • Po 21 letih bi bila vrednost že 19.510 EUR. Pri tem so starši v 21 letih skupaj vložili 7.560 EUR, preostanek oziroma donos pa je približno 11.950 EUR.

    Pri daljšem obdobju tako donos že bistveno preseže vložek.

    Vzajemni skladi: preprost vstop v svet investiranja

    Kaj podariti otroku? Postopno mesečno vlaganje. Najboljši trenutek za začetek je pa vedno ZDAJ. Vzajemni skladi so ena najbolj razširjenih oblik vlaganja, saj združujejo sredstva številnih vlagateljev in jih razpršeno vlagajo v različne naložbe.

    Njihova največja prednost je ravno kombinacija:

    • razpršenosti med različnimi trgi in panogami,
    • strokovnega upravljanja,
    • dostopnosti tudi z manjšimi zneski.

    To pomeni, da vlagatelju ni treba samostojno spremljati trgov ali sprejemati zahtevnih odločitev – za to skrbijo strokovnjaki družbe za upravljanje Generali Investments.

    Deset razlogov, zakaj vključiti sklade v svojo strategijo

    • Vzajemni skladi niso priljubljeni brez razloga. Med ključnimi prednostmi izstopajo:
    • preprost dostop do plemenitenja prihrankov na kapitalskih trgih,
    • omogočajo razpršenost in zmanjšujejo tveganje,
    • prihranijo čas, saj upravljanje prevzamejo strokovnjaki,
    • zagotavljajo dostop do profesionalnega znanja,
    • omogočajo vstop z nižjimi zneski – postopno vlaganje (mesečno varčevanje),
    • znižujejo stroške v primerjavi s samostojnim vlaganjem,
    • ponujajo širok nabor strategij za različne vlagatelje,
    • omogočajo relativno enostaven dostop do sredstev,
    • izkoriščajo učinek obrestnoobrestnega računa.

    Prav zadnji je ključen: donos se v času nalaga na donos, kar vodi v eksponentno rast premoženja.

    Ni treba čakati na »pravi trenutek«

    Ena najpogostejših napak vlagateljev je iskanje idealnega trenutka za vstop. V praksi se pokaže, da je ta skoraj nemogoč. Veliko pomembneje je:

    • začeti pravočasno,
    • ostati discipliniran,
    • vztrajati na dolgi rok.
       

    Tudi v dinamičnem okolju, kakršno zaznamuje leto 2026, ostajajo delniški trgi zanimivi za vlagatelje z dolgoročnim horizontom.

    Zaključek: majhni koraki, velika prihodnost

    Primer varčevanja za otroka jasno pokaže, kako pomembna je kombinacija časa in discipline.

    Z relativno majhnimi, rednimi vložki lahko starši otroku zagotovijo pomembno finančno osnovo za prihodnost.

    Ključna sporočila so preprosta:

    • začni dovolj zgodaj,
    • vlagaj redno,
    • razmišljaj dolgoročno.

    Vzajemni skladi so pri tem ena najbolj dostopnih in učinkovitih rešitev.

    Začnite DANES in pustite času, da dela za vas. Za lažji začetek vsem novim vlagateljem poklanjamo bon v vrednosti 30 EUR na mesec.**

    Izkoristite še dodatno ugodnost. V juniju brez vstopnih stroškov.*

    To je tržno sporočilo. Pred katero koli končno naložbeno odločitvijo glejte prospekt Generali Krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje. Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja Generali Krovni sklad s 16 podskladi. Prospekt z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi informacijami za vlagatelje (KID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.generali-investments.si, kjer vlagatelj najde tudi druge podatke in informacije o skladih.

    * Vlagateljem, ki so ali bodo pristopili k pravilom upravljanja katerega koli podsklada Generali Krovnega sklada (oziroma do preoblikovanja v podsklad Generali Krovnega sklada k pravilom upravljanja vzajemnega sklada oziroma so postali vlagatelji podsklada Generali Globalni, delniški, kot delničarji investicijske družbe KD ID, delniške investicijske družbe, d.d., ob preoblikovanju v vzajemni sklad in so družbi za upravljanje posredovali vse potrebne podatke oziroma so pristopili k enemu od pripojenih podskladov Ilirika Krovnega sklada), in katerih pristopna izjava je pravilno in popolno izpolnjena oziroma ima družba vse podatke, njihova enkratna vplačila pa bodo prispela na transakcijski račun posameznega podsklada v času od 1. 6. 2026 po 0.01 pa do 30. 6. 2026 do vključno 0.01 zjutraj, družba za upravljanje v navedenem obdobju ne bo zaračunala vstopnih stroškov, ki so določeni v prospektu z vključenimi pravili upravljanja krovnega sklada in na spletni strani www.generali-investments.si. Navedena ugodnost velja tudi za tista vplačila v varčevalne načrte Moj izbor in varčevalne pakete ter prenose sredstev vlagateljev iz podsklada Generali MM, sklada denarnega trga – EUR, pri katerih bi se sicer zaračunali vstopni stroški. Popust ne velja za vstopne stroške pri obročnem vplačevanju (vsa vplačila na pristopne izjave PV, VP ali OV), ki ostanejo nespremenjeni.

    Popusti se ne seštevajo. Če je vlagatelj član Generali Programa prednosti ZAME oziroma je ugodnosti ali popustov več, se za vlagatelja upošteva samo en popust, in sicer tisti, ki je zanj ugodnejši.

    ** Novi vlagatelji, fizične osebe, ki v evidenci imetnikov investicijskih kuponov družbe Generali Investments d.o.o, še niso navedeni kot vlagatelji (torej nimajo in niso imeli odprtih pristopnih izjav oziroma ki so vlagatelji podskladov Generali Krovnega sklada postali izključno s pripojitvijo podskladov Ilirika Krovnega sklada oziroma iz naslova dedovanja), in ki bodo pristopili k pravilom upravljanja katerega koli podsklada Generali Krovnega sklada od 1. 6. 2025 do 31. 5. 2027, bodo prejeli enkratno vplačilo v podsklad Generali Globalni, delniški, v višini 30 EUR. Znesek bo nakazan v naslednjem mesecu po pristopu vlagatelja k pravilom upravljanja katerega koli podsklada Generali Krovnega sklada, in sicer najpozneje do 15. v mesecu, če bo vlagatelj izpolnjeval druge pogoje. Prejemnik bona ne more izbrati dneva, na katerega se opravi nakazilo.

    Za izročitev oziroma unovčitev bona morajo biti izpolnjeni pogoji, kot jih določa veljavna zakonodaja. Vlagatelj je upravičen samo do enega vplačila v višini 30 EUR iz naslova te prodajne akcije. Navedena akcija se izključuje z drugimi prodajnimi akcijami v času veljavnosti te akcije, vlagatelj lahko prejme dodatno vplačilo v podsklade Generali Krovnega sklada le enkrat. Vplačilo na investicijski račun drugega vlagatelja ni možno, prav tako ni možna menjava ali izplačilo dodatnega vplačila v gotovini.

    Naročnik oglasne vsebine je Generali investments

    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Šport  |  Nogomet
    Bosna in Hercegovina

    Edin Džeko – na mizi je nova pogodba

    Udarni as bosansko-hercegovske športne scene naj bi se po koncu mundiala vrnil v Schalke in tam pri svojih 40 letih nadaljeval kariero.
    2. 6. 2026 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Analiza trgov

    Kaj nam sporoča Citijev semafor medvedjih trgov

    Zdi se, kot da »spominska mafija« živi v neki drugi galaksiji, kjer vladajo drugačni fizikalni zakoni.
    2. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Igralci izgubljajo potrpljenje zaradi gledalcev, ki med predstavo telefonirajo

    Sporočilo Rosamund Pike je odmevalo daleč onkraj meja londonskega gledališča.
    2. 6. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić podčrtal bivšega soigralca, zdaj je na potezi Los Angeles

    Še dobrih 20 dni nas loči od nabora v ligi NBA, pred 24. junijem bodo zagotovo na tržnici aktivna številna moštva, tudi Los Angeles Lakers.
    Nejc Grilc 2. 6. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Priprave za SP

    Rdečo nit Avstriji prinašata aduta iz Nemčije

    V pisani paleti pripravljalnih tekem so pred 35.000 vznesenimi navijači na Dunaju naši severni sosedje ugnali Tunizijo. Norveška v Oslu boljša od Švedske.
    2. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
