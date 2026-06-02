Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Slovenci imamo še vedno velik del prihrankov na bančnih računih. Ta pristop je varen, vendar ima pomembno slabost – denar ne ustvarja zadostne rasti. Vse premalokrat se zavedamo, kako pomemben je naš večni sopotnik – to je inflacija, ki zmanjšuje kupno moč, obrestne mere pogosto ne dohajajo rasti cen in tako se dolgoročni cilji vse bolj oddaljujejo.

Zato se vedno več pozornosti preusmerja k investiranju.

Zakaj investiranje postaja nuja, ne izbira

Investiranje ni zgolj alternativa varčevanju – je logičen naslednji korak. Ne gre več samo za ohranjanje vrednosti denarja, temveč za njegovo vključevanje v rast gospodarstva. Čeprav vlaganje prinaša nihanja, zgodovina kaže, da dolgoročno omogoča višjo rast kot pasivno hranjenje sredstev.

Poglejmo konkreten primer iz vsakdanjega življenja.

1 EUR na dan za prihodnost otroka

Veliko staršev razmišlja, kako otroku zagotoviti dober finančni začetek – za študij, prvi avto, potovanje ali celo nakup nepremičnine.

Predstavljajmo si, da starši ob rojstvu otroka začnejo varčevati 1 EUR na dan oziroma približno 30 EUR na mesec in sredstva redno, enkrat mesečno, vlagajo v globalno razpršen vzajemni sklad. Ob preudarni predpostavki približno 6-% povprečne letne donosnosti se ustvari naslednji rezultat:

pri 18 letih: približno 11.600 EUR

pri 21 letih: približno 15.100 EUR

Pri tem starši v 18 letih vložijo 6.480 EUR, v 21 letih 7.560 EUR, preostanek pa je donos, dosežen skozi čas.

Pri tem pa vam Generali investments za lažji začetek omogoča ugodnost - brez vstopnih stroškov v Juniju.

Kako čas postane naš največji zaveznik

Največjo razliko pri takšnem varčevanju ustvarita čas in disciplina.

Če vlaganje podaljšamo za zgolj tri leta z 18 na 21 let, dodatni vložek znaša 1.080 EUR, končni znesek pa se poveča za približno 3.500 EUR. Prav to je moč obrestnoobrestnega učinka – donos se v času nalaga na donos.

Kaj prinese že 10 EUR več na mesec

Kaj se zgodi, če se starši odločijo mesečni znesek povečati na 40 evrov, še vedno pa vlagajo v sklad s povprečno stopnjo okoli 6 % letno?

Pri 18 letih bi imel otrok približno 15.500 EUR,

pri 21 letih pa približno 20.115 EUR.

Pri tem še vedno govorimo o zmerni dolgoročni rasti (okoli 6 % letno), brez ekstremnih scenarijev. Pri tem so starši v 18 letih skupaj vložili 8.640 EUR, v 21 letih pa 10.080 EUR, preostanek je rast naložbe v času.

Torej povečanje s 30 EUR na 40 EUR pomeni 120 evrov več vložka na leto, na koncu pa kar 4.000 do 5.000 EUR več premoženja. Pri daljšem obdobju je donos že večji od samega vložka, kar jasno pokaže moč časa.

Torej s 40 EUR na mesec starši v 21 letih vložijo dobrih 10.000 EUR, otrok pa lahko prejme več kot 20.000 EUR – polovico ustvari čas. Ob predpostavki, da so vlagali v globalno razpršeni sklad z dolgoročno zmerno 6-% letno stopnjo donosa.

Kaj pa bolj dinamičen pristop?

Seveda pa lahko starši izberejo tudi naložbo v sklad, ki je bolj izpostavljen tržni dinamiki in bolj tvegan, a hkrati tudi z višjo pričakovano stopnjo donosa. Predpostavimo, starši vlagajo 30 EUR na mesec 18 let v globalni sklad z 8-% letnim donosom.

Pri 18 letih bi imel otrok 14.400 EUR, od tega bi bil vložek staršev 6.480 EUR, donos je približno 7.920 EUR.

Po 21 letih bi bila vrednost že 19.510 EUR. Pri tem so starši v 21 letih skupaj vložili 7.560 EUR, preostanek oziroma donos pa je približno 11.950 EUR.

Pri daljšem obdobju tako donos že bistveno preseže vložek.

Vzajemni skladi: preprost vstop v svet investiranja

Kaj podariti otroku? Postopno mesečno vlaganje. Najboljši trenutek za začetek je pa vedno ZDAJ. Vzajemni skladi so ena najbolj razširjenih oblik vlaganja, saj združujejo sredstva številnih vlagateljev in jih razpršeno vlagajo v različne naložbe.

Njihova največja prednost je ravno kombinacija:

razpršenosti med različnimi trgi in panogami,

strokovnega upravljanja,

dostopnosti tudi z manjšimi zneski.

To pomeni, da vlagatelju ni treba samostojno spremljati trgov ali sprejemati zahtevnih odločitev – za to skrbijo strokovnjaki družbe za upravljanje Generali Investments.

Deset razlogov, zakaj vključiti sklade v svojo strategijo Vzajemni skladi niso priljubljeni brez razloga. Med ključnimi prednostmi izstopajo:

preprost dostop do plemenitenja prihrankov na kapitalskih trgih,

omogočajo razpršenost in zmanjšujejo tveganje,

prihranijo čas, saj upravljanje prevzamejo strokovnjaki,

zagotavljajo dostop do profesionalnega znanja,

omogočajo vstop z nižjimi zneski – postopno vlaganje (mesečno varčevanje),

znižujejo stroške v primerjavi s samostojnim vlaganjem,

ponujajo širok nabor strategij za različne vlagatelje,

omogočajo relativno enostaven dostop do sredstev,

izkoriščajo učinek obrestnoobrestnega računa.

Prav zadnji je ključen: donos se v času nalaga na donos, kar vodi v eksponentno rast premoženja.

Ni treba čakati na »pravi trenutek«

Ena najpogostejših napak vlagateljev je iskanje idealnega trenutka za vstop. V praksi se pokaže, da je ta skoraj nemogoč. Veliko pomembneje je:

začeti pravočasno,

ostati discipliniran,

vztrajati na dolgi rok.



Tudi v dinamičnem okolju, kakršno zaznamuje leto 2026, ostajajo delniški trgi zanimivi za vlagatelje z dolgoročnim horizontom.

Zaključek: majhni koraki, velika prihodnost

Primer varčevanja za otroka jasno pokaže, kako pomembna je kombinacija časa in discipline.

Z relativno majhnimi, rednimi vložki lahko starši otroku zagotovijo pomembno finančno osnovo za prihodnost.

Ključna sporočila so preprosta: začni dovolj zgodaj,

vlagaj redno,

razmišljaj dolgoročno.

Vzajemni skladi so pri tem ena najbolj dostopnih in učinkovitih rešitev.

Začnite DANES in pustite času, da dela za vas.

Izkoristite še dodatno ugodnost. V juniju brez vstopnih stroškov.*

