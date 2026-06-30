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    Kapitalski trgi

    Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

    Prvič se sistematično spodbuja razprava o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.
    Obveznost delodajalcev, da izvedejo postopek kolektivnega dogovarjanja o dodatnem pokojninskem zavarovanju, je pozitiven korak, saj spodbuja razpravo o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Obveznost delodajalcev, da izvedejo postopek kolektivnega dogovarjanja o dodatnem pokojninskem zavarovanju, je pozitiven korak, saj spodbuja razpravo o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    30. 6. 2026 | 05:30
    8:09
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    Z letošnjim januarjem je bila z uveljavitvijo novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Zpiz-2O) za delodajalce uvedena obveznost kolektivnega dogovarjanja o vzpostavitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ta obveznost velja za delodajalce, ki so imeli 1. januarja 2026 zaposlenih več kot deset delavcev in za svoje zaposlene nimajo vzpostavljenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

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    Kolektivno dogovarjanje o vzpostavitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja morajo delodajalci opraviti najkasneje do 1. januarja 2028. Delodajalci, ki so oziroma bodo izpolnili pogoj števila zaposlenih delavcev po 1. januarju 2026, pa morajo obveznost kolektivnega dogovarjanja izpolniti v dveh letih od dneva izpolnitve pogoja števila zaposlenih delavcev.

    Prostor za več dialoga med delodajalci in zaposlenimi

    Novo zakonsko obveznost kolektivnega dogovarjanja o dodatnem pokojninskem zavarovanju v Prvi pokojninski družbi ocenjujejo kot pozitiven korak, saj prvič sistematično spodbuja razpravo o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.

    »Pri tem je pomembno poudariti, da zakon delodajalcem ne nalaga obvezne uvedbe kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, temveč obveznost izvedbe postopka kolektivnega dogovarjanja. Prav ta vidik je po našem mnenju ključen, saj bo odprl prostor za več dialoga med delodajalci in zaposlenimi ter prispeval k boljšemu razumevanju prednosti drugega pokojninskega stebra. Posledično pričakujemo, da se bo povečalo število podjetij, ki se bodo odločila za uvedbo kolektivnih shem.«

    V Prvi pokojninski družbi do leta 2028 pričakujejo tudi postopno rast vključenosti zaposlenih v drugi pokojninski steber, predvsem zaradi večje ozaveščenosti, regulatornih spodbud in dejstva, da se bodo morala podjetja s to tematiko aktivno ukvarjati. Ključno pa bo, kako učinkovito bo ta proces podprt z informiranjem in razumevanjem tako na strani delodajalcev kot zaposlenih, še pravijo.

    Vse več interesa med podjetji

    V Modri zavarovalnici pa spomnijo, da je v dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji vključenih približno 60 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva, če upoštevamo le tiste, ki v sklade dodatnega pokojninskega zavarovanja plačujejo tekočo premijo, pa približno 40 odstotkov delovno aktivnih.

    »Nova zakonska obveznost kolektivnega dogovarjanja je pomembna spodbuda, saj bo temo dodatnega pokojninskega zavarovanja odprla tudi v podjetjih, kjer se o tem doslej niso sistematično pogovarjali. Pomembno pa je poudariti, da zakon ne uvaja samodejne vključitve vseh zaposlenih, temveč obveznost dogovarjanja.

    Dejanski učinek bo zato odvisen od tega, kako bodo delodajalci in predstavniki zaposlenih pristopili k pogovorom, kako dobro bodo razumeli namen drugega stebra in ali bodo dodatno pokojninsko zavarovanje prepoznali kot del širše skrbi za zaposlene.«

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    Sicer v Modri zavarovalnici, kot pravijo, v zadnjih letih opažajo povečan interes podjetij za vključitev, saj delodajalci iščejo primerne načine za ohranjanje zadovoljstva in lojalnosti zaposlenih. Dodatno pokojninsko zavarovanje je pri tem ena najugodnejših oblik nagrajevanja zaposlenih, hkrati pa tem pomaga postopoma oblikovati dodaten vir prihodkov za čas po upokojitvi. Ob demografskih spremembah, ki vplivajo tudi na dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema, bo ta vidik v prihodnje še pomembnejši, še menijo.

    PDPZ v praksi kot oblika nagrajevanja

    Katere so najpogostejše ovire, zaradi katerih delodajalci doslej niso vzpostavili kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, in ali pričakujejo, da bo nova ureditev te ovire zmanjšala?

    V Prvi pokojninski družbi pri delodajalcih kot najpogostejšo oviro opažajo predvsem pomanjkljivo poznavanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) ter njegovo napačno razumevanje, tako na strani delodajalcev kot tudi zaposlenih.

    »PDPZ se pogosto dojema kot dodaten strošek, ne pa kot strateški del zaposlitvenega paketa in pomembna ugodnost za zaposlene. V praksi pa gre za eno redkih oblik nagrajevanja, ki je hkrati tudi davčno ugodna za podjetje, saj so vplačila priznana kot davčno priznan odhodek.

    Obenem gre za eno redkih oblik prejemkov za zaposlene, ki podobno kot povračilo stroškov za malico in prevoz na delo niso obdavčeni, hkrati pa se sredstva na pokojninskem računu ne vštevajo v premoženje posameznika, kar pomeni, da ne vplivajo na pravice iz javnih sredstev, kot je na primer plačilo vrtca.«

    PDPZ se pogosto dojema kot dodaten strošek, ne pa kot strateški del zaposlitvenega paketa in pomembna ugodnost za zaposlene.

    Na ravni posameznika v Prvi pokojninski družbi opažajo podoben vzorec. Ko zaposleni varčuje sam, pogosto ne upošteva davčnih spodbud, predvsem možnosti vračila dohodnine. Posledično se precenjuje dejanski strošek varčevanja, saj je ta ob upoštevanju davčne olajšave bistveno nižji od nominalnega vplačila. »Na primer: če posameznik s povprečno bruto plačo 2678 evrov vplačuje 100 evrov na mesec, na letni ravni to pomeni 1200 evrov vplačil, vendar je njegov dejanski strošek po upoštevanju vračila dohodnine nižji in znaša 888 evrov. Z vračilom dohodnine v višini 312 evrov je torej realni strošek mesečnega vplačila posameznika 74 evrov.«

    Trg se že odziva

    Zato v Prvi pokojninski družbi pričakujejo, da bo nova ureditev povečala ozaveščenost delodajalcev in zaposlenih o prednostih drugega pokojninskega stebra ter spodbudila več podjetij k uvedbi kolektivnih pokojninskih shem. Prve odzive s trga že opažajo; v zadnjem obdobju se namreč za to področje vse pogosteje zanimajo tudi manjša podjetja, celo z manj kot deset zaposlenimi, ki so se z novostmi seznanila prek sprememb zakonodaje (Zpiz-2O).

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    Po izkušnjah Modre zavarovalnice pa delodajalci kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja najpogosteje niso vzpostavili zato, ker tema doslej ni bila dovolj visoko med prioritetami, ker so jo povezovali predvsem z dodatnim stroškom dela ali pa ker niso imeli dovolj informacij o davčnih spodbudah, načinu vključitve in dolgoročni vrednosti takšne ugodnosti za zaposlene.

    »Pri nekaterih delodajalcih je ovira tudi prepričanje, da zaposleni te oblike nagrajevanja ne bi dovolj prepoznali, čeprav se v praksi pogosto pokaže, da je prav jasna komunikacija ključna za razumevanje koristi dodatnega pokojninskega zavarovanja.« Nova ureditev bo del teh ovir zagotovo zmanjšala, še menijo v Modri zavarovalnici, in to predvsem zato, ker bo temo sistematično odprla tudi v podjetjih, kjer se o dodatnem pokojninskem zavarovanju doslej sploh niso pogovarjali.

    Vprašanje nadaljnega razvoja

    To kot pozitiven korak izpostavlja tudi OECD v najnovejšem Ekonomskem pregledu za Slovenijo 2026, a hkrati opozarja, da ostaja dodatno pokojninsko zavarovanje v Sloveniji premalo razvito.

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    »Dejanski učinek nove ureditve bo odvisen predvsem od kakovosti dialoga med delodajalci in predstavniki zaposlenih ter od tega, ali bodo zaposleni razumeli dodatno pokojninsko zavarovanje kot del širše skrbi za svojo finančno varnost po upokojitvi. Zato novo zakonsko obveznost dogovarjanja razumemo kot pomemben prvi korak.

    Za večji učinek pa bo v prihodnje smiselno ponovno razmisliti tudi o rešitvah, ki bi dodatno pokojninsko zavarovanje še bolj približale zaposlenim, med drugim o modelu samodejne vključitve z možnostjo izstopa,« še pravijo v Modri zavarovalnici.

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