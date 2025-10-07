Država mora podpreti privlačne produkte

Za razvoj slovenskega kapitalskega trga je ključno, da država ponudi privlačne produkte, kot sta nova ljudska obveznica in okrepljena promocija zakladnih menic, ter nadaljuje razvoj in krepko promocijo individualnih naložbenih računov (INR). Ti so dober in koristen produkt ter bodo državljane Slovenije prvič množično pritegnili na kapitalski trg, ocenjuje Igor Štemberger, lastnik borznoposredniške hiše Ilirika.

Kako gledate na evropski in slovenski kapitalski prostor?

EU si prizadeva razviti kapitalske trge, saj je jasno, da v tekmi z ZDA in Kitajsko zaostaja, zato potrebuje podjetja, ki bodo sposobna konkurirati na globalni ravni, poganjati gospodarski razvoj in povečevati konkurenčnost, pri čemer so močni in učinkoviti kapitalski trgi ključno orodje za doseganje tega cilja. Izzivi, ki so pred državami EU pri razvoju enotnega trga kapitala in oblikovanju vodilne evropske borze, pravega svetilnika, denimo v Frankfurtu ali Parizu kot evropski ekvivalent New Yorku v ZDA, zahtevajo oblikovanje celovitega finančnega trga. Brez enotnega trga kapitala imajo evropska podjetja dražji dostop do financiranja in so manj konkurenčna kot konkurenti iz ZDA in Azije. Skupna borza bi prinesla več kapitala, likvidnosti in priložnosti za podjetja. Razvoj mora vključevati širši finančni ekosistem, ne le kapitalski trg. EU pa še vedno nima jasne strategije varčevanja in naložb, usmerjene tako v ljudi kot v razvoj podjetij in njihovih projektov.

Kapitalska unija in razvoj enotnega trga kapitala v EU sta v Evropi že več kot desetletje na agendi, vendar je napredek zelo počasen oziroma ga skoraj ni. Nujno je, da se v proces aktivno vključijo vse države članice, ki se morajo predvsem zavedati pomembnosti potrebe enotnega kapitalskega trga in ga uresničevati.

Eden od signalov, da se nekaj pozitivnega dogaja tako v EU kot pri nas, so novi varčevalni programi na kapitalskih trgih. Z uvedbo individualnih naložbenih računov (INR) je Slovenija prek ministrstva za finance ponudila odličen produkt, ki državljanom omogoča višje donose kot klasično varčevanje na banki, podjetjem pa odpira nove možnosti financiranja njihovih dejavnosti. Veliko držav članic tega še nima urejenega, zato je potencial za razvoj varčevanja v vrednostnih papirjih zelo velik. Posebna prednost INR je, da gre za preprost način varčevanja z izjemnimi davčnimi ugodnostmi in visoko stopnjo preglednosti. Pri tem pa bo naloga borznoposredniških hiš poleg zagotavljanja kakovostne ponudbe in strokovne podpore vlagateljem tudi skrb za spoštovanje vseh zakonskih omejitev, dosledno poročanje Fursu, pregledno vodenje evidenc transakcij ter zagotavljanje varnosti podatkov in zaščite vlagateljev. Le z odgovornim izvajanjem teh nalog bo sistem INR dosegel svoj polni potencial in pridobil zaupanje javnosti.

Na individualnih naložbenih računih ​bodo vlagateljem na voljo trije pristopi upravljanja naložb, pri čemer je najbolj racionalna izbira vlaganje v sklade ETF. Ti omogočajo široko diverzifikacijo, nizke stroške in visoko likvidnost ter postajajo standard dolgoročnega varčevanja doma in v Evropi. Drugi pristop je individualno upravljanje premoženja, kjer vlagatelj pooblasti upravitelja za odločitve na portfelju, tretji pa je samostojno trgovanje, kjer vlagatelj sam izbira in izvaja transakcije, podobno kot pri trgovalnih računih. Ključna prednost INR je, da vse tri pristope združuje v enoten, davčno ugoden okvir, ki povečuje fleksibilnost vlaganja, učinkovitost varčevanja in financiranje gospodarstva.

Stabilnost in zaupanje bi na domačem trgu okrepila močnejša institucionalna infrastruktura, predvsem domača borza v profesionalnem lastništvu velike mednarodne borze, pravi Igor Štemberger. FOTO: Borut Živulović/BOBO

Zakaj so po vaši oceni skladi ETF prava prihodnost vlaganja na trge v primerjavi z vzajemnimi skladi?

Zavedati se moramo, da so mladi danes polno zaposleni in delajo precej dlje kot pred leti, zato nimajo niti časa niti fokusa, da bi ob službi postali še strokovnjaki za trg in delnice. Prav zato je optimalna rešitev stroškovno učinkovita razpršenost, ki zagotavlja zadostno likvidnost, to pa kot produkt v resnici omogočajo izključno skladi ETF. So precej cenejši, imajo bistveno nižje stroške upravljanja, poleg tega pa so preglednejši in likvidnejši od klasičnih vzajemnih skladov. V ZDA jih je zdaj že celo več kot posameznih delnic, trend pa se vse bolj širi tudi v Evropo in Slovenijo.

Vlagateljem omogočajo preprosto, razpršeno in stroškovno učinkovito izpostavljenost, zato že zdaj predstavljajo temelj varčevanja za številna gospodinjstva. Njihova ključna prednost pred vzajemnimi skladi so bistveno nižji stroški ob enakem ali celo boljšem donosu, zato postajajo očitna izbira in prihodnost varčevanja tako doma kot po svetu.

Klasični vzajemni skladi imajo pogosto od dva pa do več kot tri odstotke letnih stroškov (brez upoštevanja vstopnih in izstopnih provizij), kar pri povprečnem letnem donosu delniških trgov okoli sedem odstotkov pomeni, da vlagatelju »pojejo« kar od 30 do 40 odstotkov donosa. Skladi ETF pa imajo praviloma manj kot en odstotek stroškov in brez vstopnih ter izstopnih provizij, zato vlagatelj ohrani skoraj celoten ustvarjeni donos, kar pri vzajemnih skladih nikakor ni mogoče. Poleg tega so skladi ETF likvidni, omogočajo trgovanje v realnem času, denar po prodaji pa je vlagatelju na voljo v dnevu ali dveh, medtem ko pri vzajemnih skladih izplačilo lahko traja do pet delovnih dni.

Zaradi teh prednosti jih uporabljajo tako mali vlagatelji kot tudi veliki institucionalni igralci. Pokojninski skladi zaradi razpršitve in nizkih stroškov, zavarovalnice zaradi stabilnosti in transparentnosti, največji globalni hedge skladi (na primer Ray Dalio) za hitro pozicioniranje ter državni premoženjski skladi zaradi učinkovitosti in preglednosti.

Kakšno vlogo pa ima primarni trg, torej uvrstitve podjetij na borzo prek izdaj delnic, obveznic in drugih oblik neposrednega financiranja?

Kapitalski trgi pogosto povezujemo z vsakodnevnim kupovanjem in prodajanjem že delnic, obveznic ali skladov, kot so skladi ETF​, to je tako imenovano sekundarno trgovanje, pri čemer vlagatelji med seboj izmenjujejo vrednostne papirje. Vendar to ni glavna vloga kapitalskih trgov. Njihov glavni namen je na primarnem trgu, kjer podjetja zbirajo svež denar oziroma kapital, ki ga potrebujejo za ustanavljanje novih dejavnosti ali širitev obstoječih. Predstavljajte si to kot zbiranje sredstev za zagon podjetja, predvsem pa za njegovo rast.

Ključni elementi tega primarnega trga vključujejo več načinov financiranja. Eden najpomembnejših je javna ponudba delnic, ki jo označujemo s kratico IPO (angl. initial public offering), kar pomeni prvo javno ponudbo delnic. Tu podjetje prvič ponudi del svojega lastništva javnosti v zameno za denar. Drugi so izdaje obveznic, ki so vrsta dolžniških papirjev, torej podjetje si izposodi denar od vlagateljev in ga pozneje vrne z obrestmi, lastništvo pa ostane nedotaknjeno. Za kratkoročne potrebe se uporabljajo komercialni zapisi, ki so obljube za plačilo v kratkem času. Za mlada, inovativna podjetja ali startupe pa so na voljo tudi druge oblike, kot je tvegani kapital (ang. venture capital), kjer investitorji vlagajo v obetavne ideje v zameno za delež ali množično financiranje (ang. crowdfunding), kjer veliko ljudi prispeva majhne vsote prek različnih platform.

Primarna izdaja pomeni, da podjetje prvič izda nove delnice, obveznice ali druge vrednostne papirje ter neposredno zbere kapital pri vlagateljih, kot so posamezniki, podjetja, skladi ali institucije. To je ključni trenutek, saj podjetje s tem zbere sveži kapital, ki ga nujno potrebuje za širitev poslovanja (na primer odprtje novih poslovalnic ali vstop na nove trge), uvajanje novih inovacij (kot so razvoj novih izdelkov ali tehnologij) in splošni razvoj (vključno z vlaganji v opremo ali zaposlovanje). Uvrstitev na borzo pa omogoči, da ti papirji postanejo javno dostopni za trgovanje na sekundarnem trgu.

Tako vidimo, da ta proces prinaša koristi za ves trg in širše socialno okolje, saj poveča likvidnost, kar pomeni, da postane lažje in hitreje kupovati ali prodajati vrednostne papirje, ne da bi to močno vplivalo na njihove cene, podobno kot na živahni tržnici, kjer je veliko kupcev in prodajalcev, kar ohranja stabilnost in privlačnost za vse udeležence. Na koncu to spodbuja celotno gospodarsko rast, saj podjetja lažje rastejo, ustvarjajo nova delovna mesta, zaposlujejo več ljudi, spodbujajo inovacije in na splošno odpirajo priložnosti za večjo blaginjo v družbi, kjer vsi, torej od posameznikov do skupnosti, lahko koristimo od boljšega gospodarskega okolja.

Kako pa svojim strankam omogočate celovit nabor naložbenih priložnosti?

Ilirika kot licenciran ponudnik vlagateljem omogoča celovit dostop do naložb, delnic, skladov ETF in obveznic ter tudi do primarnih izdaj in uvrstitev na borzo tako doma kot po svetu. Prek INR je vlaganje v te klasične oblike zelo preprosto, pregledno in davčno ugodno.

Kot borznoposredniška hiša v Sloveniji smo prvi pridobili tudi licenco za kriptovalute, kar našim strankam omogoča varen in popolnoma reguliran dostop do digitalnih sredstev. S tem vlagateljem omogočamo, da ob tradicionalnih naložbah varno vključijo tudi sodobne načine investiranja.

Kot borznoposredniška hiša ne zagotavljamo le dostopa do kapitalskih trgov, ampak strankam pomagamo tudi pri pomembnih korakih, kot so nakupi, prodaje in prevzemi podjetij. Dodana vrednost Ilirike je, da vlagatelji na enem mestu varno gradijo celoten portfelj, pod okriljem domače in evropske zakonodaje, od preverjenih klasičnih naložb do novih priložnosti. Pri tem jim omogočimo vso strokovno podporo in zagotavljamo zaupanje, ki ga prinaša dolgoletna prisotnost na trgu.

Kaj lahko še naredimo za razvoj domačega trga?

Za razvoj slovenskega kapitalskega trga je ključno, da država podpre privlačne produkte, kot sta nova ljudska obveznica in okrepljena promocija zakladnih menic, ter nadaljuje razvoj in promocijo INR, ki so dober in koristen produkt ter bodo državljane Slovenije prvič množično pritegnili na kapitalski trg.

Stabilnost in zaupanje bi na domačem trgu okrepila predvsem močnejša institucionalna infrastruktura, zlasti domača borza v profesionalnem lastništvu velike mednarodne borze, ki bi dolgoročno zagotavljala strateški razvoj in resurse. Pomemben korak so tudi delne uvrstitve podjetij na borzo, katerih lastnik je država, skozi primarne javne ponudbe, saj s tem pridobijo sveži kapital za rast, državljani pa možnost, da postanejo solastniki ključnih družb ali njihovi posojilodajalci. Poleg tega je nujno treba ustvariti okolje, ki spodbuja zbiranje kapitala startupov in rastočih podjetij, saj prav ti prinašajo nove tehnologije, delovna mesta in dodano vrednost.

Država lahko trgu doda še dodatni pospešek z davčnimi olajšavami, kar pomeni nižje obremenitve tudi zunaj INR, ter s subvencioniranjem stroškov izdaj in uvrstitev delnic in obveznic v trgovanje. Tako bi trg postal dostopnejši, konkurenčnejši in privlačnejši za širši krog vlagateljev, torej od malih gospodinjstev do velikih institucij, in bi tako postal resničen motor razvoja slovenskega gospodarstva in s tem države Slovenije.