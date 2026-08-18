Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Letovišče Beidaihe ob Bohajskem morju je že dolga desetletja točka, ki vsako poletje pritegne pozornost vseh, ki si želijo vedeti, kam se pomika Kitajska in kaj namerava ta azijska sila početi v bližnji, srednji in daljni prihodnosti. Tako je že vse od petdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je pokojni voditelj Mao Zedong odločil delovne počitnice preživeti v še zdaleč ne luksuzni vili na peščeni obali. In to v družbi preostalih članov politbiroja, s katerimi je lahko v nekoliko drugačnem vzdušju od tistega, ki je vladalo v Pekingu, sprejemal najpomembnejše odločitve. Ena od teh odločitev je bila izvedba »velikega skoka naprej«, šok industrializacija celotne države, ki so jo spremljala ustanavljanja ljudskih komun na ruralnih območjih. Prav v Beidaiheju je bila potrjena politična ...