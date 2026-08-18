  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    To je fotografija vseh tem, v katerih bodo morali evropski znanstveniki in evropske družbe pri velikem skoku v prihodnost tekmovati s Kitajsko: umetna inteligenca, kvantna tehnologija, nadzorovana jedrska fuzija, znanost o življenju in raziskovanju morskih globin. FOTO: Yue Yuewei/Xinhua via AFP
    Galerija
    To je fotografija vseh tem, v katerih bodo morali evropski znanstveniki in evropske družbe pri velikem skoku v prihodnost tekmovati s Kitajsko: umetna inteligenca, kvantna tehnologija, nadzorovana jedrska fuzija, znanost o življenju in raziskovanju morskih globin. FOTO: Yue Yuewei/Xinhua via AFP
    Zorana Baković
    18. 8. 2026 | 06:00
    14:34
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Letovišče Beidaihe ob Bohajskem morju je že dolga desetletja točka, ki vsako poletje pritegne pozornost vseh, ki si želijo vedeti, kam se pomika Kitajska in kaj namerava ta azijska sila početi v bližnji, srednji in daljni prihodnosti. Tako je že vse od petdesetih let prejšnjega stoletja, ko se je pokojni voditelj Mao Zedong odločil delovne počitnice preživeti v še zdaleč ne luksuzni vili na peščeni obali. In to v družbi preostalih članov politbiroja, s katerimi je lahko v nekoliko drugačnem vzdušju od tistega, ki je vladalo v Pekingu, sprejemal najpomembnejše odločitve. Ena od teh odločitev je bila izvedba »velikega skoka naprej«, šok industrializacija celotne države, ki so jo spremljala ustanavljanja ljudskih komun na ruralnih območjih. Prav v Beidaiheju je bila potrjena politična ...

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Kitajska kot naftna velesila

    Pozabite na Opec, odločitve sprejema kitajska komunistična stranka

    V nasprotju s skupino Opec+, katere odločitve zahtevajo soglasje 21 držav, lahko kitajski centralni načrtovalci ukrepajo enostransko po navodilu Xi Jinpinga.
    The Economist 16. 8. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Sobotna priloga
    Glavni ekonomist za Evropo pri Visi

    Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

    Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
    Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Slovenski trg

    Prvi domači ETF na slovenske delnice

    Večje vključevanje prebivalstva na kapitalski trg bi lahko pripomoglo k večji likvidnosti Ljubljanske borze.
    5. 7. 2026 | 19:21
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

    Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
    Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

    Kip je z 55,6 metra presegel Kristusa Kralja v Świebodzinu in tudi Kristusa Odrešenika v Riu, ki skupaj s podstavkom meri približno 38 metrov.
    Pija Kapitanovič 15. 8. 2026 | 20:37
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

    Fifa je objavila posnetke kamere, ki jo je nosil Slavko Vinčić med finalom svetovnega prvenstva. Za odlično opravljeno delo mu je čestital tudi Donald Trump.
    16. 8. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Reportaža iz Omiša

    Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

    Domačini Omiša po prvem šoku pregledujejo škodo in načrtujejo obnovo. Požgane plaže so znova polne turistov.
    S prizorišča:Mirt Bezlaj 16. 8. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v hrbtu: kaj res pomaga in čemu se je bolje izogniti?

    Dr. Kernc odgovarja, zakaj se bolečine vračajo, ali hernija diska pomeni konec aktivnega življenja, kaj pove izvid MR in kako poiskati dolgoročno rešitev.
    11. 8. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Vredno branja

    IRWIN skozi fotografski objektiv

    Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

    Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
    Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
    Preberite več

    Več iz teme

    Kapitalski trgi 2026KitajskaEUZDAfinanciranje prihodnosti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Pretres v Dončićevem klubu: družina je guvernerki moštvo prodala iz rok

    Poletje v Los Angelesu nikakor ni mirno, lastniške spremembe pa pod vprašaj postavljajo nadaljnjo usmeritev moštva. Zdi se, da se končuje pomembna doba.
    18. 8. 2026 | 07:19
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjižnica prihodnosti: Pisati za bralce, ki se še niso rodili

    Sto rokopisov znamenitih avtoric in avtorjev bo luč sveta ugledalo leta 2114.
    Pia Prezelj 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Piran

    Dragocen zaklad, ki ga je dvesto let skrivala stena omare

    Župnik Zorko Bajc v zakristiji odkril križ s 140 relikvijami, ki je bil podarjen leta 1740, a bi lahko nastal že v 17. stoletju.
    Boris Šuligoj 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Frontex

    V Evropo se prebije vse manj migrantov

    V prvih sedmih mesecih se je število nedovoljenih vstopov v EU zmanjšalo za več kot tretjino.
    Peter Žerjavič 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

    Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
    Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Piran

    Dragocen zaklad, ki ga je dvesto let skrivala stena omare

    Župnik Zorko Bajc v zakristiji odkril križ s 140 relikvijami, ki je bil podarjen leta 1740, a bi lahko nastal že v 17. stoletju.
    Boris Šuligoj 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Frontex

    V Evropo se prebije vse manj migrantov

    V prvih sedmih mesecih se je število nedovoljenih vstopov v EU zmanjšalo za več kot tretjino.
    Peter Žerjavič 18. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

    Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
    Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

    Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
    17. 8. 2026 | 10:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

    Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
    Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Knjiga, ki je pretresla Evropo, zdaj tudi v slovenščini

    Po odmevnem procesu v Franciji je v slovenskem prevodu izšla knjiga Živim naprej, izpoved Gisèle Pelicot, ki je postala simbol boja proti spolnemu nasilju.
    Promo Delo 11. 8. 2026 | 09:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

    Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

    Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

    Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
    Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo