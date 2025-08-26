Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

Globalno zaupanje v združitve in prevzeme (M&A, Mergers&Acquisitions) je po spodbudnih kazalnikih na začetku leta nekoliko upadlo. Kljub temu kot ena redkih svetlih točk izstopa Evropa. To kaže najnovejše poročilo družbe Boston Consulting Group (BCG) Mid-2025 M&A Insights, ki razkriva neenako zaupanje v posle M&A po svetu.

V indeksu razpoloženja je namreč Evropa prvič po dveh letih nepričakovano prehitela Severno Ameriko. Globalno razpoloženje ostaja 37 točk pod dolgoletnim povprečjem, medtem ko zaupanje evropskih posrednikov pri sklepanju poslov znaša 85 točk, kar je največ med vsemi večjimi regijami in nakazuje okrepljeno zanimanje vlagateljev v spreminjajočem se geopolitičnem in makroekonomskem okolju.

Izvršna direktorica in partnerica pri BCG Melanie Seier Larsen pravi, da je to trenutek ponovnega kalibriranja. »Optimizem iz začetka leta se je polegel in zdaj opazujemo globalni trg poslov M&A, ki se spoprijema z negotovostjo. Toda Evropa izstopa – ne zato, ker bi bila v razcvetu, temveč ker postaja varno zatočišče.«

Nepričakovani dvig razpoloženja v Evropi razkriva, kje bi lahko bile priložnosti, čeprav realizacija še nekoliko zaostaja. Kot poudarjajo v BCG, je sporočilo za investitorje in vodstvene ekipe jasno, in to je, da je zaupanje redka dobrina, vendar lahko tisti z jasno vizijo in strateško disciplino drugo polovico leta izkoristijo kot pomembno priložnost za delovanje. Ključni dolgoročni dejavniki ostajajo nespremenjeni, to pa je potreba po strateški transformaciji in učinkoviti uporabi kapitala.

Zadržane aktivnosti na trgu M&A

Kljub ugodnemu razpoloženju pa aktivnost na evropskem M&A trgu ostaja bolj zadržana. Kot navaja poročilo BCG, je regija v prvi polovici leta ustvarila za 201 milijardo dolarjev poslov, kar je 14 odstotkov manj kot v drugi polovici leta 2024. Razkorak med naraščajočim razpoloženjem in padcem aktivnosti kaže na kopičenje potenciala, ki še ni bil realiziran.

Relativna stabilnost Evrope, zlasti ob politični in regulativni volatilnosti v ZDA, regijo predstavlja kot vse bolj privlačno destinacijo za mednarodni kapital.

»Nasprotno pa se je vrednost poslov v ameriških regijah povečala za 23 odstotkov in dosegla 724 milijard dolarjev, kar je 62 odstotkov svetovnega obsega poslov. Medtem pa regija Azija-Pacifik še vedno zaostaja, saj je vrednost poslov padla za 43 odstotkov, na 155 milijard dolarjev – predvsem zaradi vztrajnih geopolitičnih napetosti in negotovosti glede ekonomskih politik.«

V Evropi pa visoko oceno razpoloženja podpirajo posli M&A v sektorju finančnih storitev in zavarovalništva. »Posli, kot sta prevzemna namera banke Banca Monte dei Paschi za Mediobanco ter nakup družbe Baloise, ki ga je opravila zavarovalnica Helvetia, so značilni za dinamiko celotnega sektorja, in to kljub splošni negotovosti na trgu.«

Kje so posebej aktivni evropski vlagatelji

Relativna stabilnost Evrope, zlasti ob politični in regulativni volatilnosti v ZDA, regijo predstavlja kot vse bolj privlačno destinacijo za mednarodni kapital. Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.

In kot še navaja poročilo BCG, je na globalni ravni vrednost poslov M&A v obdobju januar–junij znašala 1,1 bilijona dolarjev, kar pomeni približno dvoodstotni padec glede na prejšnjih šest mesecev. »Število velikih poslov – vrednih več kot 500 milijonov dolarjev – ostaja pod dolgoletnim povprečjem od 60 do 80 na mesec, število megaposlov (vrednih več kot deset milijard dolarjev) pa je ostalo nespremenjeno pri 24, enako kot v drugi polovici leta 2024.«

In katere so najodmevnejše transakcije? To so, kot navajajo, prevzem ameriškega dela podjetja TikTok v vrednosti 47,4 milijarde dolarjev​, ki ga predlaga Rasner Media; prevzemna ponudba podjetja Toyota Motor za Toyoto Industries v višini 46,6 milijarde dolarjev ter prevzemna ponudba podjetja Sycamore Partners v vrednosti 43,7 milijarde dolarjev za Walgreens Boots Alliance.

Šibko financiranje startupov

Obenem je narasla tudi dejavnost zasebnega kapitala, kar je posledica pritiska, da se razpoložljiva sredstva porabijo. Vendar, kot dodajajo, kljub temu ostaja financiranje startupov v zgodnji in pozni fazi razvoja šibko, zlasti zunaj področja umetne inteligence.

V nestanovitnih časih imajo prednost izkušeni prevzemniki. Po BCG-jevi 30-letni analizi serijski prevzemniki ustvarijo skoraj dvakrat večjo vrednost v obdobjih visoke negotovosti kot v stabilnih tržnih razmerah. Nasprotno pa začetniki pogosteje ustvarjajo negativno vrednost v tovrstnih okoliščinah.

In kot pravijo, je ta vpogled danes še posebej relevanten, saj se deležniki srečujejo s pretresi, kot so ameriške carinske napovedi, globalne regulativne spremembe in spreminjajoči se kapitalski tokovi. »Podatki še kažejo, da se izkušeni akterji hitreje prilagajajo – prednost dajejo fleksibilnim strukturam, kot so skupna vlaganja in plačila na podlagi uspešnosti, da zmanjšajo tveganja in se lažje spopadejo s čezmejno kompleksnostjo.«

In čeprav skupni rezultati še ne nakazujejo popolnega okrevanja, obstajajo vzroki za previden optimizem. »Industrijski sektor je ustvaril 62-odstotno rast vrednosti poslov, sledita mu energetika (+54 odstotkov) in zdravstvo (+23 odstotkov) – področja, ki jih poganjajo strukturni trendi, kot so vračanje proizvodnje, razogljičenje in staranje prebivalstva. Na drugi strani sta sektorja potrošniških dobrin in surovin doživela skoraj 50-odstotni padec, kar kaže na previdnost vlagateljev. Tudi dejavnost prvih javnih ponudb delnic (IPO) je bila na začetku leta močna, nato pa se je v drugem četrtletju upočasnila zaradi povečane nestanovitnosti. Kljub temu ostaja nabor podjetij, pripravljenih na IPO, obsežen, kar nakazuje, da bi umiritev razmer lahko sprožila ponovni razcvet.«