Evropske težave lahko reši pravi enotni trg in tega v Evropi ni

V Zagrebu danes poteka slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2026, ki jo organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center ter hrvaška medijska hiša Hanza Media. Na pogovoru voditeljev na temo Kdo bo financiral prihodnost Evrope?, se je moderator Mislav Togonal iz Hrvaške radiotelevizije (HRT) z Benjaminom Jošarjem, predsednikom uprave Triglav Investments, in Majo Bešević Vlajo, predsednico uprave UniCredit Invest, pogovarjal o vlogi institucionalnega kapitala in dolgoročnega varčevanja ter o financiranju prihodnje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Kot poudarja Benjamin Jošar, potrebujemo malenkost več ambicije, da se naredi tisto, kar je dobro za Evropo, »ker mi potrebujemo več Evrope, ne manj, in korajžo, da teh 27 političnih voditeljev vidi skupno vizijo v močnejši Evropi in da delamo skupaj na evropskem trgu in potem gremo v smeri, ki smo jih že na toliko konferencah izrisali«.

Evropska unija ima 450 milijonov prebivalcev, ZDA pa 349 milijonov, ampak Amerika ima enoten trg kapitala, Evropa pa ne. Na vprašanje, kako je to mogoče uskladiti, kakšni so potenciali in kakšna je vloga zasebnega kapitala pri financiranju evropskih razvojnih potreb, je Jošar med drugim odgovoril, da velikokrat slišimo, da ima Evropa veliko potenciala, ogromno varčevanja in več prebivalcev kot ZDA, ampak vedno znova se pogovarjamo o istih zadevah – kako dohiteti ZDA pri gospodarski rasti.

Maja Bešević Vlajo, predsednica uprave UniCredit Invest, in Benjamin Jošar, predsednikom uprave Triglav Investments. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Ta razlika je vedno večja, ZDA se oddaljujejo od Evrope, in primarno je to zaradi statičnosti evropske ekonomije. Evropska ekonomija kot taka je ekonomija sedanjosti, medtem ko je ameriško gospodarstvo in v veliki meri tudi kitajsko gospodarstvo ekonomija prihodnosti z digitalizacijo. In da se lahko evropsko gospodarstvo razvija v tej smeri, rabimo dvoje: rabimo spremembo evropske gospodarske paradigme, da gremo iz sedanjega gospodarstva v digitalno prihodnost. Za to rabimo močne kapitalske trge, ker digitalno prihodnost gospodarstva ne financirajo banke, financirajo jo kapitalski trgi. In en velik korak je to, kar je Evropa sicer že ugotovila – mislim, da so se ideje o evropskem kapitalskem trgu začele že pred 15 leti in že 15 let se o tem pogovarjamo, zaradi situacije v Združenih državah Amerike pa je zdaj ta pogovor mogoče malenkost bolj intenziven.«

Ampak enotna unija kapitala, kot poudarja Jošar, ne bo rešila vseh evropskih težav. Evropske težave lahko reši pravi single market, enotno tržišče. In tega v Evropi enostavno ni, in tega se noben ne loteva. »Ker tudi če imamo enoten kapitalski trg, pa se kapital mora nekam investirati. In ne moremo investirati v podjetja, ki v prihodnosti verjetno ne bodo več igrala take vloge, kot je večina teh velikih evropskih podjetij. Zato je potrebno odpraviti ovire.«

Togonal je spomnil na potezo ameriškega predsednika Trumpa, ki je ob želji za premestitev avtomobilske tovarne iz Detroita v Mexico City, ker je bila delovna sila cenejša, zagrozil s 100-odstotno carino, zato so si premislili in tovarno pustili v Ameriki. To potezo je Jošar ocenil za zelo kratkoročno ekonomsko politiko. »Amerika je postala to, kar je zaradi odprte liberalne globalistične ekonomske politike, ne pa zaradi kakršnih koli carin. To lahko na kratek rok igra neko določeno vlogo, na dolgi rok pa to najbolj škodi - to sem globoko prepričan - samemu ameriškemu gospodarstvu in s tem tudi političnim dolgoročno ameriškim interesom.«

Maja Bešević Vlajo, predsednica uprave UniCredit Invest, in Benjamin Jošar, predsednikom uprave Triglav Investments. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Stroški Evrope naraščajo, vidimo, da se ne moremo več zanašati na ameriško zaščito, zato se v obrambo vlagajo ogromne količine denarja. Energija postaja dražja. Kje bodo našli potrebno, koliko manjka, 800 milijard evrov na leto, je vprašal Togonal. Kot pravi Maja Bešević Vlajo, je bilo 800 milijard leta 2024, sedaj pa je nekaj več, mislim, da okoli 1,2 bilijona evrov. »Ta denar v Evropi obstaja in to je mantra, ki jo ponavljamo že 30 let, da je veliko tega v depozitih in da je treba del tega usmeriti v gospodarstvo. Vendar pa depoziti v Evropski uniji resnično vsebujejo več kot 10 bilijonov skupnega premoženja. Vendar nam v Evropi manjka le malo duha, saj vsi samo govorijo, kaj je narobe, namesto da bi pokazali malo duha. Ampak dejstvo je, da se tega že zavedamo in da na tem delamo, kar je že korak naprej.«

Hrvaška naredila velik korak pri majhnih, ki so se zdeli nedosegljivi

Ideja ni kanibalizirati teh depozitov in jih preusmeriti v nekatera podjetja, je še dejala sogovornica, ampak narediti to, kar smo naredili na Hrvaškem. »Ko smo na Hrvaškem pred 5-6 leti začeli govoriti o strategiji razvoja kapitalskega trga, so nas vsi gledali, kot da smo nori. Velikokrat sem slišala, da smo preveč optimistični. Sedaj pa je leto 2026 in imamo nenadoma ogromno število državljanov, ki so investirali v državne obveznice. Imamo prve javne ponudbe delnic (IPO), posebne javne ponudbe delnic (SPO), ki bi jih leta 2021, če bi vam kdo rekel, da jih bomo imeli toliko, rekli: ’Maja, malo si zgrešila’. Imamo investicijske račune, ki bodo prišli 1. januarja, kar bo za naše državljane izjemno davčno spodbudno. Torej smo naredili velik korak naprej pri teh majhnih korakih, ki so se pred 5-6 leti zdeli popolnoma nedosegljivi.«

Kaj nam v Evropi manjka

S

Maja Bešević Vlajo, predsednica uprave UniCredit Invest, in Benjamin Jošar, predsednikom uprave Triglav Investments. FOTO: Voranc Vogel/Delo

ogovornica verjame, da lahko Evropa v tem trenutku stori enako. »Kar nam v Evropi manjka je povezava med dobrimi podjetji, torej tehnološkimi podjetji, ki v Evropi ne obstajajo, in tistim kapitalom, ki dejansko leži v depozitih in drugih naložbah. In ta ključna povezava bi po mojem mnenju morala biti kombinacija bank, ki morda niso toliko omenjene v strategijah kapitalskega trga, so pa ključne, ker bodo na koncu tiste, ki bodo promovirale investicijske račune v naši državi. Banke so tiste, ki so izvedle vse največje prve javne ponudbe delnic, vključno s to novo, ki se bo zgodila zdaj. Banke so kanali, prek katerih dejansko prodajajo malim vlagateljem, mali vlagatelji pa večinoma pridejo na kapitalski trg prek bank, pa naj bo to prek družb za upravljanje skladov ali neposrednih naložb. Torej so banke tiste, ki morajo vlagatelje nekoliko preusmeriti na kapitalski trg, nato pa bi se dejansko s strani države to tveganje, ki ga mali vlagatelji ne morejo nositi sami, moralo na nek način prerazporediti med druge deležnike.«

Bančno financiranje ni primerno za vsako vrsto projekta, pravi Maja Bešević Vlajo in dodaja, da ima svoje zakonske določbe in za določene projekte potrebujete financiranje s kapitalskega trga. »To so na primer projekti s programsko opremo, s kasnejšimi donosi, pa projekti, ki v prvih nekaj letih nimajo takojšnjega denarnega toka in za to potrebujete kapitalski trg. Kar nam v Evropi manjka, so ti projekti, ki jih moramo malo razviti, in na drugi strani tista povezava, kjer bi banke in država delno jamčile za to tveganje, bi izničile neko tveganje, ki bi ga lahko nosili mali vlagatelji.«