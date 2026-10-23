Finančna elita v Zagrebu. Kaj bo dosegla Slovenija? (foto in video)

V video reportaži si oglejte najzanimivejše izjave obeh finančnih ministrov ter vodilnih predstavnikov finančnih institucij iz Slovenije, Hrvaške in Poljske:

Evropa ima veliko kapitala, uspešna podjetja in izobražene ljudi, vendar pri razvoju novih tehnologij in gospodarski konkurenčnosti vse težje sledi ZDA in Kitajski. Slovenci imamo na bančnih računih skoraj 33 milijard evrov, podjetja pa za rast in inovacije potrebujejo nove vire financiranja. Hkrati se spreminja tudi svet vlaganja. Kriptovalute privabljajo nove generacije, finančne storitve postajajo vse bolj digitalne, tradicionalne borze pa iščejo načine, kako ostati konkurenčne.

Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel

Vse to je pod drobnogled vzela slovensko-hrvaška poslovna konferenca Delovega poslovnega centra – Kapitalski trgi 2026, ki je bila 20. oktobra v zagrebškem hotelu Esplanade. Konferenco z naslovom Kapital za prihodnost – kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije sta organizirali družbi Delo mediji in Hanza Media oziroma Jutarnji list. Na konferenci so se srečali predstavniki politike, gospodarstva, bank, investicijskih družb in borz. Na treh okroglih mizah so razpravljali o evropskih prihrankih in kako jih učinkoviteje usmeriti v gospodarstvo ter o tem, kako podjetjem olajšati dostop do kapitala in kakšne spremembe prinašajo nove finančne tehnologije.

FOTO: Voranc Vogel

Ana Hanžeković Krznarić, predsednica uprave Hanza Media FOTO: Voranc Vogel

FOTO: Voranc Vogel

Zakaj Amerika Evropi vse bolj uhaja?

Kdo bo financiral prihodnost Evrope, je bilo vprašanje pogovora s predsednico uprave UniCredit Invest Majo Bešević Vlajo in predsednikom uprave Triglav Investments Benjaminom Jošarjem. FOTO: Voranc Vogel

Na zaostajanje evropskega gospodarstva je opozoril Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments, in poudaril razliko med evropskim in ameriškim načinom financiranja razvoja. Po njegovem mnenju Evropa še vedno temelji predvsem na tradicionalnih gospodarskih dejavnostih, medtem ko ZDA in Kitajska intenzivneje vlagajo v tehnologije prihodnosti. O konkurenčnosti sta spregovorila tudi Tomislav Ćorić, podpredsednik hrvaške vlade in minister za finance, ter mag. Andrej Šircelj, slovenski minister za finance. Oba sta poudarila pomen produktivnosti in učinkovitejšega povezovanja prihrankov z gospodarskimi naložbami. Šircelj je opozoril na skoraj 33 milijard evrov prihrankov slovenskih gospodinjstev v bankah. Po njegovih besedah bi že preusmeritev desetine vlog na vpogled v dolgoročne naložbe pomenila skoraj tri milijarde evrov, ki bi lahko prispevale k razvoju gospodarstva.

Slovenski finančni minister mag. Andrej Šircelj s hrvaškim finančnim ninistrom in podpredsednikom hrvaške vlade Tomislavom Ćorićem. FOTO: Voranc Vogel

Hrvaški finančni minister Tomislav Ćorić FOTO: Voranc Vogel

Slovenski finančni minister mag. Andrej Šircelj FOTO: Voranc Vogel

Denarja je dovolj. Zakaj podjetja še vedno težko pridejo do njega?

Novinarka, prevajalka in dolgoletna dopisnica Dela Zorana Baković v pogovoru z moderatorjem konference Mislavom Togonalom, voditeljem na HRT. FOTO: Voranc Vogel

Dostop do kapitala je pomemben predvsem za podjetja, ki se želijo širiti, razvijati nove izdelke ali vstopati na tuje trge. Toda bančni krediti niso vedno najprimernejša oziroma najhitrejša rešitev.

Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi FOTO: Voranc Vogel

Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi, je predstavil vlogo skladov zasebnega dolga, ki podjetjem omogočajo prilagodljivejše financiranje, Sašo Šmigič, član uprave družbe Generali Investments, pa je poudaril potrebe po financiranju razvojnih naložb, med drugim na področju energetike in infrastrukture. O pomenu finančnih institucij pri podpori gospodarstvu je spregovoril tudi Dinko Lucić, predsednik uprave Privredne banke Zagreb. Razprave so pokazale, da za razvoj ni pomembno zgolj, koliko kapitala je na voljo, temveč tudi, kako učinkovito lahko pride do podjetij in naložbenih projektov.

FOTO: Voranc Vogel

Kriptovalute, umetna inteligenca in prihodnost trgovanja

Z leve proti desni: Uroš Ačko, direktor družbe SID Upravljanje premoženja, Vid Pajič, član uprave Ilirike, Sašo Šmigič, član uprave Generali Investment in Hrvoje Ćosić, soustanovitelj in izvršni direktor, Aircash. FOTO: Voranc Vogel

Vid Pajič, član uprave Ilirike FOTO: Voranc Vogel

Posebno pozornost so na konferenci namenili tudi tehnološkim spremembam, ki že vplivajo na navade vlagateljev. Vid Pajič, član uprave Ilirike, je pojasnil, da je v Sloveniji in na Hrvaškem zanimanje za kriptovalute veliko, medtem ko so nekatere tradicionalne naložbe precej manj priljubljene, ter posvaril pred pretiravanjem in kriptovalute primerjal z začimbo: v primerni količini lahko dopolnijo naložbeni portfelj, prevelika izpostavljenost pa povečuje tveganje.

Lahko manjši trgi skupaj dosežejo več?

Z leve proti desni: predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač, predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze. FOTO: Voranc Vogel

Predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač FOTO: Voranc Vogel

Predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić FOTO: Voranc Vogel

Pomembna tema srečanja je bilo povezovanje regionalnih borz. Slovenski in hrvaški kapitalski trg sta razmeroma majhna, zato težje pritegneta velike mednarodne vlagatelje. O priložnostih za tesnejše sodelovanje so spregovorili Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze, Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze, in Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze.

Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze FOTO: Voranc Vogel

Vprašanja, ki so se jih dotaknili na konferenci in zadevajo vsakogar izmed nas: kam z našimi prihranki, kako podjetjem omogočiti rast, kaj prinašajo nove tehnologije ter kako lahko Slovenija in Hrvaška skupaj izkoristita nove priložnosti.

FOTO: Voranc Vogel

Melita Rajgelj Ozebek, Predsednica uprave družbe Generali Investments, Andrej Petek, član uprave Triglav Investments in Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments FOTO: Voranc Vogel

Slovenski finančni minister, predsednica uprave Hanza Media Ana Hanžeković Krznarić in Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela FOTO: Voranc Vogel