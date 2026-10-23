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    Kapitalski trgi

    Finančna elita v Zagrebu. Kaj bo dosegla Slovenija? (foto in video)

    Od evropskega zaostajanja do kriptovalut in novih priložnosti za vlagatelje. Finančna ministra in vodilni predstavniki finančne industrije so v Zagrebu odprli tematike, ki zadevajo tudi Slovenijo.
    FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    FOTO: Voranc Vogel
    N. K.
    23. 10. 2026 | 12:43
    23. 10. 2026 | 13:11
    5:17
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    V video reportaži si oglejte najzanimivejše izjave obeh finančnih ministrov ter vodilnih predstavnikov finančnih institucij iz Slovenije, Hrvaške in Poljske:

    Evropa ima veliko kapitala, uspešna podjetja in izobražene ljudi, vendar pri razvoju novih tehnologij in gospodarski konkurenčnosti vse težje sledi ZDA in Kitajski. Slovenci imamo na bančnih računih skoraj 33 milijard evrov, podjetja pa za rast in inovacije potrebujejo nove vire financiranja. Hkrati se spreminja tudi svet vlaganja. Kriptovalute privabljajo nove generacije, finančne storitve postajajo vse bolj digitalne, tradicionalne borze pa iščejo načine, kako ostati konkurenčne.

    Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel
    Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel

    Vse to je pod drobnogled vzela slovensko-hrvaška poslovna konferenca Delovega poslovnega centra  – Kapitalski trgi 2026, ki je bila 20. oktobra v zagrebškem hotelu Esplanade. Konferenco z naslovom Kapital za prihodnost – kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije sta organizirali družbi Delo mediji in Hanza Media oziroma Jutarnji list. Na konferenci so se srečali predstavniki politike, gospodarstva, bank, investicijskih družb in borz. Na treh okroglih mizah so razpravljali o evropskih prihrankih in kako jih učinkoviteje usmeriti v gospodarstvo ter o tem, kako podjetjem olajšati dostop do kapitala in kakšne spremembe prinašajo nove finančne tehnologije.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Ana Hanžeković Krznarić, predsednica uprave Hanza Media FOTO: Voranc Vogel
    Ana Hanžeković Krznarić, predsednica uprave Hanza Media FOTO: Voranc Vogel

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Zakaj Amerika Evropi vse bolj uhaja?

    Kdo bo financiral prihodnost Evrope, je bilo vprašanje pogovora s predsednico uprave UniCredit Invest Majo Bešević Vlajo in predsednikom uprave Triglav Investments Benjaminom Jošarjem. FOTO: Voranc Vogel
    Kdo bo financiral prihodnost Evrope, je bilo vprašanje pogovora s predsednico uprave UniCredit Invest Majo Bešević Vlajo in predsednikom uprave Triglav Investments Benjaminom Jošarjem. FOTO: Voranc Vogel

    Na zaostajanje evropskega gospodarstva je opozoril Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments, in poudaril razliko med evropskim in ameriškim načinom financiranja razvoja. Po njegovem mnenju Evropa še vedno temelji predvsem na tradicionalnih gospodarskih dejavnostih, medtem ko ZDA in Kitajska intenzivneje vlagajo v tehnologije prihodnosti. O konkurenčnosti sta spregovorila tudi Tomislav Ćorić, podpredsednik hrvaške vlade in minister za finance, ter mag. Andrej Šircelj, slovenski minister za finance. Oba sta poudarila pomen produktivnosti in učinkovitejšega povezovanja prihrankov z gospodarskimi naložbami. Šircelj je opozoril na skoraj 33 milijard evrov prihrankov slovenskih gospodinjstev v bankah. Po njegovih besedah bi že preusmeritev desetine vlog na vpogled v dolgoročne naložbe pomenila skoraj tri milijarde evrov, ki bi lahko prispevale k razvoju gospodarstva.

    Slovenski finančni minister mag. Andrej Šircelj s hrvaškim finančnim ninistrom in podpredsednikom hrvaške vlade Tomislavom Ćorićem. FOTO: Voranc Vogel
    Slovenski finančni minister mag. Andrej Šircelj s hrvaškim finančnim ninistrom in podpredsednikom hrvaške vlade Tomislavom Ćorićem. FOTO: Voranc Vogel

    Hrvaški finančni minister Tomislav Ćorić FOTO: Voranc Vogel
    Hrvaški finančni minister Tomislav Ćorić FOTO: Voranc Vogel

    Slovenski finančni minister mag. Andrej Šircelj FOTO: Voranc Vogel
    Slovenski finančni minister mag. Andrej Šircelj FOTO: Voranc Vogel

    Denarja je dovolj. Zakaj podjetja še vedno težko pridejo do njega?

    Novinarka, prevajalka in dolgoletna dopisnica Dela Zorana Baković v pogovoru z moderatorjem konference Mislavom Togonalom, voditeljem na HRT. FOTO: Voranc Vogel
    Novinarka, prevajalka in dolgoletna dopisnica Dela Zorana Baković v pogovoru z moderatorjem konference Mislavom Togonalom, voditeljem na HRT. FOTO: Voranc Vogel

    Dostop do kapitala je pomemben predvsem za podjetja, ki se želijo širiti, razvijati nove izdelke ali vstopati na tuje trge. Toda bančni krediti niso vedno najprimernejša oziroma najhitrejša rešitev.

    Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi FOTO: Voranc Vogel
    Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi FOTO: Voranc Vogel

    Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi, je predstavil vlogo skladov zasebnega dolga, ki podjetjem omogočajo prilagodljivejše financiranje, Sašo Šmigič, član uprave družbe Generali Investments, pa je poudaril potrebe po financiranju razvojnih naložb, med drugim na področju energetike in infrastrukture. O pomenu finančnih institucij pri podpori gospodarstvu je spregovoril tudi Dinko Lucić, predsednik uprave Privredne banke Zagreb. Razprave so pokazale, da za razvoj ni pomembno zgolj, koliko kapitala je na voljo, temveč tudi, kako učinkovito lahko pride do podjetij in naložbenih projektov.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

    Kriptovalute, umetna inteligenca in prihodnost trgovanja

    Z leve proti desni: Uroš Ačko, direktor družbe SID Upravljanje premoženja, Vid Pajič, član uprave Ilirike, Sašo Šmigič, član uprave Generali Investment in Hrvoje Ćosić, soustanovitelj in izvršni direktor, Aircash. FOTO: Voranc Vogel
    Z leve proti desni: Uroš Ačko, direktor družbe SID Upravljanje premoženja, Vid Pajič, član uprave Ilirike, Sašo Šmigič, član uprave Generali Investment in Hrvoje Ćosić, soustanovitelj in izvršni direktor, Aircash. FOTO: Voranc Vogel

    Vid Pajič, član uprave Ilirike FOTO: Voranc Vogel
    Vid Pajič, član uprave Ilirike FOTO: Voranc Vogel

    Posebno pozornost so na konferenci namenili tudi tehnološkim spremembam, ki že vplivajo na navade vlagateljev. Vid Pajič, član uprave Ilirike, je pojasnil, da je v Sloveniji in na Hrvaškem zanimanje za kriptovalute veliko, medtem ko so nekatere tradicionalne naložbe precej manj priljubljene, ter posvaril pred pretiravanjem in kriptovalute primerjal z začimbo: v primerni količini lahko dopolnijo naložbeni portfelj, prevelika izpostavljenost pa povečuje tveganje.

    Lahko manjši trgi skupaj dosežejo več?

    Z leve proti desni: predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač, predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze. FOTO: Voranc Vogel
    Z leve proti desni: predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač, predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze. FOTO: Voranc Vogel

    Predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač FOTO: Voranc Vogel
    Predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač FOTO: Voranc Vogel

    Predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić FOTO: Voranc Vogel
    Predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić FOTO: Voranc Vogel

    Pomembna tema srečanja je bilo povezovanje regionalnih borz. Slovenski in hrvaški kapitalski trg sta razmeroma majhna, zato težje pritegneta velike mednarodne vlagatelje. O priložnostih za tesnejše sodelovanje so spregovorili Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze, Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze, in Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze.

    Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze FOTO: Voranc Vogel
    Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze FOTO: Voranc Vogel

    Vprašanja, ki so se jih dotaknili na konferenci in zadevajo vsakogar izmed nas: kam z našimi prihranki, kako podjetjem omogočiti rast, kaj prinašajo nove tehnologije ter kako lahko Slovenija in Hrvaška skupaj izkoristita nove priložnosti.

    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel

     Melita Rajgelj Ozebek, Predsednica uprave družbe Generali Investments, Andrej Petek, član uprave Triglav Investments in Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments FOTO: Voranc Vogel
     Melita Rajgelj Ozebek, Predsednica uprave družbe Generali Investments, Andrej Petek, član uprave Triglav Investments in Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments FOTO: Voranc Vogel

    Slovenski finančni minister, predsednica uprave Hanza Media Ana Hanžeković Krznarić in Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela FOTO: Voranc Vogel
    Slovenski finančni minister, predsednica uprave Hanza Media Ana Hanžeković Krznarić in Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela FOTO: Voranc Vogel

    Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit  FOTO: Voranc Vogel
    Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit  FOTO: Voranc Vogel

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    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Prihaja velika sprememba: Kako sledimo Slovenci?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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