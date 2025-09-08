Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

Neomejen dostop | že od 14,99€
Vse strožja regulativa in zaostrene kreditne politike bank močno vplivajo na dostopnost klasičnih virov financiranja za podjetja, še posebej tista v fazi rasti ali prestrukturiranja. V trenutkih, ko podjetje ne more pravočasno zagotoviti zunanjega kapitala, lahko to pomeni zamujene razvojne priložnosti – ali celo poslovna tveganja. Prav v tem okolju hitro raste pomen alternativnih oblik financiranja, med katerimi zasebni dolg izstopa kot vse pomembnejša rešitev.
V finančnem sistemu imajo vedno večjo vlogo nemonetarne finančne institucije, kamor poleg skladov zasebnega dolga spadajo še zavarovalnice, pokojninski skladi, vzajemni in investicijski skladi ter finančne družbe in lizinška podjetja. Zagotavljajo alternativne in dopolnilne vire financiranja ter ne nazadnje naložbene priložnosti, ki prispevajo k stabilnosti in raznolikosti finančnega trga. Nemonetarne finančne institucije so med letoma 1999 in 2021 glede na poročila Evropske centralne banke povečale delež sredstev v obtoku relativno bolj kot monetarne finančne institucije (npr. poslovne banke).
Na podlagi podatkov, ki jih je Deloitte zbral od posojilodajalcev v poročilu Private Debt Deal Tracker Pomlad 2025, so obsegi zasebnega dolga v Evropi v letu 2024 dosegli najvišjo raven doslej, in sicer 68,7 milijarde evrov. Deloitte poudarja, da so ti podatki delno konservativni, saj so stopnje odzivnosti anketiranih posojilodajalcev v analiziranem obdobju znašale med 55 % in 65 %. Na podlagi ocen celotnega trga Deloitte ocenjuje, da je dejanska skupna vrednost plasiranih sredstev v Evropi presegla 100 milijard evrov.
Sklad PRVA Private Debt je v treh letih in pol posodil za več kot 50 milijonov evrov sredstev več kot 50 različnim podjetjem in s tem podprl številne uspešne zgodbe.
Med drugim financira hitro rastoča tehnološka podjetja, omogoča prestrukturiranje in rast proizvodnih podjetij ter podpira inovativne projekte v sektorjih, kot sta gradbeništvo in turizem, kar dokazuje njegovo pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarskega razvoja in inovacij.
Več informacij o skladu PRVA Private Debt
Ker imajo številna podjetja vse več težav pri najemanju bančnih posojil ali pridobivanju svežega kapitala, se v ospredje vse pogosteje postavlja zasebni dolg. Gre za obliko financiranja, ki omogoča hitrejši dostop do sredstev in pogoje, prilagojene specifičnim potrebam podjetij. Ta oblika financiranja zapolnjuje vrzel tam, kjer tradicionalni viri ne zadostujejo ali so omejeni. Globalni trend se močno odraža tudi v regiji. V Sloveniji ga uresničuje družba PRVA Skladi s svojim skladom zasebnega dolga PRVA Private Debt, ki se osredotoča na zapolnjevanje te vrzeli. Sklad zagotavlja prilagodljivo in hitro financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah članicah EU ter tudi državah zunaj EU, kar jim omogoča rast in razvoj.
Postopek odobritve financiranja na skladu PRVA Private Debt se začne s prejetim povpraševanjem podjetja, ki mu sledi temeljit pregled finančnih izkazov, poslovnih načrtov in projekcij ter oblikovanje strukture posojila. Odobritvi posojila naložbenega odbora sklada sledi izplačilo sredstev. PRVA Private Debt iskalcem financiranja, ki niso prepričani, ali je zasebni dolg prava izbira zanje, ponuja posvetovalni pogovor.
Povečano število skladov zasebnega dolga in hkrati povečana ponudba trga zasebnega dolga v zadnjih letih sta pripomogla k večji prilagodljivosti in možnosti izbire za posojilojemalce.
Med razlogi, zakaj se podjetje odloči za alternativno financiranje namesto bančnega financiranja, so prilagodljivost, hitrost in dostopnost.
Ne glede na zapisano je sklad PRVA Private Debt večkrat komplementaren bančnemu financiranju. Posojilo PRVA Private Debt pogosto refinancirajo banke ali pa se določeno posojilo financira skupaj z bankami (bodisi pod enakovrednimi pogoji ali v podrejenem položaju glede na banko).
Sklad PRVA Private Debt je danes eden ključnih akterjev v regiji, ki podjetjem omogoča hitrejši dostop do kapitala, pogosto tudi v sodelovanju z bankami.
