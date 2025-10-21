Inflacija vam lahko v 10 letih pobere tudi 20 % prihrankov

Dražijo se hrana, storitve, počitnice, nepremičnine, avtomobili … In če imate danes privarčevanih 50.000 evrov, utegne biti vaša kupna moč čez deset let takšna, kot bi imeli le še 40 tisočakov.

Težava inflacije je, da znižuje vrednost denarja. Če smo lahko pred sedmimi leti nov avtomobil kupili že za dobrih 12 tisočakov, danes za primerljiv avto plačamo približno tretjino več. Garsonjere, ki smo jih pred sedmimi leti lahko kupili za 85.000 evrov, se danes prodajajo za približno 120.000 evrov.

Če smo nekoč za 100 evrov iz trgovine peljali zvrhan voziček hrane, ga danes za enak znesek napolnimo le še do polovice.

Vse to je inflacija, nevidna roka, ki »krade« naš denar oziroma ga dela iz dneva v dan manj vrednega.

Ali je bolje denar porabiti sproti namesto varčevati?

Vaši prihranki so vsak dan vredni manj. Inflacija je tihi »kradljivec« prihrankov. Rešitev je lahko investiranje v vzajemne sklade. Preverite. FOTO: Depositphotos

Iz ugotovitve, da se vrednost denarja zaradi inflacije skozi čas zmanjšuje, bi lahko sklepali, da je torej bolje denar potrošiti sproti kot varčevati. Po svoje se takšen pogled lahko zdi celo dobra zamisel, toda vedeti je treba, da je varčevanje še vedno pametna izbira – a ne katero koli varčevanje.

Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

Pri Triglav Investments pojasnjujejo, da investiranje v vzajemne sklade lahko dolgoročno ohrani vrednost prihrankov. FOTO: Leon Vidic

Varčevati je pametno, kar nas učijo že v šoli. In to vsekakor drži. Česar pa v šoli ne razložijo, je učinek inflacije. Zaradi nje, kot smo videli, si lahko sčasoma privoščimo manj. Zato ni pomembno le, da varčujemo, temveč tudi, kako varčujemo.

Večina Slovencev varčuje na bančnem računu. Vsekakor bolje kot v nogavici, toda s takšnim načinom varčevanja zaradi inflacije izgubljajo, namesto da bi pridobivali.

Obresti – tako za vezane kot za nevezane depozite – so namreč nižje od inflacije. Drugače po zakonih financ in ekonomije na dolgi rok niti ne more biti. To pomeni, da z obrestmi ne moremo niti nadomestiti tega, kar »odvzame« inflacija, kaj šele, da bi z njimi na dolgi rok realno povečevali svoje premoženje.

Učinek inflacije lahko izničimo samo na en način: z investiranjem.

Investiranje: način, kako premagati inflacijo in celo ustvariti več

Z rednim mesečnim vlaganjem lahko postopno gradite premoženje. Vzajemni skladi Triglav Investments omogočajo sistematično doseganje finančnih ciljev. FOTO: Depositphotos

Investiramo lahko v različne naložbe: vrednostne papirje (npr. delnice, obveznice), plemenite kovine (npr. zlato, srebro, platina), nepremičnine, umetnine, starodobna vozila … in celo v lego kocke (da, prav zares).

Glavna lastnost investiranja je, da na dolgi rok praviloma ustvarja donos, ki omogoča vsaj ohranjanje, še raje pa tudi povečevanje vrednosti vložka.

V nadaljevanju si bomo ogledali eno najenostavnejših oblik investiranja, ki je primerna za vsakogar, v vseh življenjskih obdobjih – investiranje v vzajemne sklade.

Kaj so vzajemni skladi

Vzajemni skladi so odlična izbira za prve korake v svetu financ. So pregledni, razpršeni in primerni tudi za začetnike brez finančnega znanja. FOTO: Leon Vidic

Vzajemni skladi so uveljavljena in natančno regulirana vrsta investiranja, ki vsakomur omogoča, da sodeluje pri donosih domačih in tujih vrednostnih papirjev.

Namesto da posameznik sam kupuje delnice, obveznice in druge vrednostne papirje, svoja sredstva vloži v vzajemni sklad, kjer za nakupe vrednostnih papirjev in upravljanje portfelja skrbijo izkušeni finančni strokovnjaki.

Ena glavnih prednosti vzajemnih skladov je večja razpršenost in s tem praviloma večja varnost naložbe, kot bi jo lahko posameznik dosegel sam z neposrednim kupovanjem delnic in obveznic.

Poleg tega imajo pomembno vlogo tudi znanje, izkušnje in informacije upravljavcev vzajemnih skladov – strokovnjakov, ki vsakodnevno spremljajo dogajanje na finančnih trgih in aktivno upravljajo naložbene portfelje s ciljem doseganja stabilnega donosa za vlagatelje.

Vzajemni skladi Triglav Investments V vzajemnih skladih Triglav Investments svoje prihranke plemeniti in ščiti pred inflacijo že več kot 110.000 vlagateljev. Ob podpori finančnih strokovnjakov Triglav Investments lahko svoje prihranke vložite v enega od 12 vzajemnih skladov in jih tako, namesto da bi jih na bančnem računu vztrajno »nažirala« inflacija, začnete plemenititi tudi vi. Pri vzajemnih skladih Triglav Investments nikoli niste prepuščeni sami sebi. Vedno se lahko obrnete na naše finančne strokovnjake, ki so vam na voljo za brezplačen posvet.

Preprosto investiranje v vzajemne sklade z mobilno aplikacijo

Z mobilno aplikacijo Triglav Investments lahko investirate kjer koli in kadar koli. Sledite donosu svojih naložb in varno gradite finančno prihodnost. FOTO: Leon Vidic

Investiranje v vzajemne sklade Triglav Investments je preprosto kot plačevanje z mobilnim telefonom. Vse, kar potrebujete za začetek, je mobilna aplikacija Triglav Investments.

Z mobilno aplikacijo Triglav Investments lahko še ta hip pristopite k investiranju v vzajemne sklade in varovanju vaših prihrankov pred inflacijo – brez obiska poslovalnice.

Po prvem vplačilu boste lahko v mobilni aplikaciji spremljali stanje in donosnost vaše naložbe v vzajemne sklade Triglav Investments ter doseganje svojih varčevalnih ciljev. Z aplikacijo lahko tudi kadar koli vložite dodatna sredstva, neobdavčeno prenašate sredstva med podskladi krovnega sklada in sklenete varčevalni načrt – redno mesečno varčevanje z investiranjem.

Zaščitite svoje prihranke pred inflacijo

Finančni strokovnjaki Triglav Investments vlagateljem pomagajo izbrati primerne sklade. Posvet je brezplačen in prilagojen posameznikovim ciljem. FOTO: Leon Vidic

Ne pustite prihrankov ležati na bančnem računu, kjer jim iz meseca v mesec, iz leta v leto inflacija znižuje kupno moč.

Namesto da bi vam v 20 letih zaradi inflacije »izpuhtel« en nov avtomobil, prihranke investirajte in ustvarite možnost, da vam dolgoročni donos ne samo ohrani njihovo vrednost, temveč tudi ustvari dodatno premoženje.

Začnite investirati v vzajemne sklade Triglav Investments še danes. Začnite premagovati inflacijo in si olajšajte uresničitev svojih ciljev. Prenesite mobilno aplikacijo Triglav Investments.

Naročnik oglasne vsebine je Triglav Investments