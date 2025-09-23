INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

Individualni naložbeni računi (INR) so produkt, ki bodo postali temeljni del varčevalne sheme in varčevalnih navad Slovencev, je prepričan Igor Štemberger, lastnik borznoposredniške hiše Ilirika. In kot je še dodal, so računi INR primerljivi s podobnimi rešitvami v tujini, obenem pa prilagojeni specifikam slovenskega trga.

Za slovenski trg so novost individualni naložbeni računi (INR), ki naj bi zaživeli z marcem 2026. Kaj pričakujete od te varčevalne sheme in kako vidite njihovo prihodnost?

Individualni naložbeni računi so novost in produkt, ki bo od uveljavitve od marca 2026 dalje korenito spremenil varčevalne navade Slovencev. Računi INR bodo postali temeljni del varčevalne sheme in varčevalnih navad Slovencev. Ti računi so primerljivi s podobnimi rešitvami v tujini, obenem pa prilagojeni specifikam slovenskega trga. Čestitke ministrstvu za finance za postavitev zakonodajnega okvira, ki omogoča produkt INR.

Računi INR bodo postali ključni varčevalni produkt za dolgoročno plemenitenje premoženja slovenskih gospodinjstev v delnicah, obveznicah, skladih ETF in drugih finančnih instrumentih. Gre za orodje, ki bo ljudem olajšalo vlaganje v vse domače in tuje vrednostne papirje brez plačila davkov v obdobju 15 let in več, kar bo na dolgi rok koristilo kupcem računov INR.

Poleg tega verjamem, da bo produkt prispeval k dvigu finančne pismenosti, večji kulturi varčevanja in dolgoročnemu zaupanju v kapitalski trg.

Kako se v Iliriki pripravljate na uvedbo INR?

V Iliriki smo na priložnost reagirali zgodaj, aktivne priprave na uvedbo računov INR smo začeli marca letos, ko je postalo jasno, da bo zakonodajni predlog o INR uspešno prestal zakonodajni postopek. Bistveno smo povečali število zaposlenih, v celoti prenovili platformo Ilirika Online, ki bo v prenovljeni različici na voljo konec decembra, povečali bomo število poslovalnic in dodali nov produkt, namenjen računom INR, ter tudi ponudili ugodne pakete, da bo ponudba dostopnejša čim širšemu krogu prebivalcev. Naš cilj je, da bomo do marca 2026, ko bodo računi uradno zaživeli, povsem pripravljeni, tako z vidika široke palete storitev kot tudi vrhunske uporabniške izkušnje. Z dolgoletnimi izkušnjami na kapitalskem trgu, lastno infrastrukturo in predanostjo razvoju inovativnih rešitev verjamemo, da ima Ilirika vse pogoje, da postane vodilni ponudnik računov INR v Sloveniji.

Kakšna je vaša ocena glede atraktivnost INR za vlagatelje; za koga vse je dobra izbira?

To je primeren produkt za vse starosti in kategorije vlagateljev, od mladoletnih otrok pod skrbništvom staršev, mladih posameznikov in družin pa vse do starejših ljudi. Pravzaprav za vse. Če pogledamo vse krize v zadnjih stotih letih, vključno s krizo leta 1929 in finančno krizo leta 2008 ter drugimi, so delnice dokazale, da prinašajo najvišje donose, bistveno višje kot klasične oblike varčevanja. Računi INR prav ta tip varčevanja spodbujajo, zato menimo, da so odlična izbira za vse vlagatelje, tako mlajše kot starejše.

Verjamemo, da lahko s paleto storitev in prilagodljivimi rešitvami uspešno pokrijemo obe skupini vlagateljev: tiste, ki šele vstopajo v svet investiranja, kot tudi tiste z obsežnimi portfelji in specifičnimi potrebami.

Posebna prednost je, da so kapitalski dobički in dividende znotraj računa ves čas oproščeni obdavčitve. Vlagatelj torej obdrži celoten donos, ne glede na to, ali vlaga dolgoročno ali aktivneje trguje. Po 15 letih pa je možno sredstva dvigniti prav tako v celoti brez davka ali pa preprosto nadaljevati zgodbo in še naprej trgovati ter prejemati dividende brez davčnih obremenitev.

Zato verjamem, da bodo računi INR dolgoročno postali eden ključnih finančnih temeljev varčevanja v Sloveniji, most med tradicionalnim varčevanjem in sodobnim, davčno učinkovitim vlaganjem, ki nagovarja tako mlajše generacije kot tudi vlagatelje z več izkušnjami.

Ali bi lahko po vaši oceni INR spodbudili kulturo dolgoročnega investiranja Slovencev, ki imajo po podatkih BS pri bankah za več kot 28 milijard evrov vlog in depozitov?

INR bodo temeljito spremenili kulturo investiranja v Sloveniji, saj bodo delnice, obveznice, skladi ETF in drugi finančni instrumenti postali samoumevni del strategije varčevanja in dolgoročnega finančnega načrtovanja. Do zdaj so bili glavni stebri varčevanja predvsem bančni depoziti in nepremičnine, z uvedbo INR pa bodo kot nov temelj v ospredje stopile delnice, obveznice, skladi ETF in drugi finančni instrumenti za večino prebivalcev Slovenije. Gre za izredno konkurenčen in močan instrument, ki spodbuja dolgoročno investiranje in tudi aktivno trgovanje.

Računi INR so vsekakor izjemno koristen produkt varčevanja, ob dragih nepremičninah in nedonosnih depozitih. Kot davčno najbolj optimalna oblika dolgoročnega varčevanja v delnicah in obveznicah predstavljajo za državljane izjemno priložnost.

INR bo imetnikom omogočal vlaganje v širok nabor domačih in tujih finančnih instrumentov. Kaj vse so poleg neobdavčenih dividend še njegove prednosti?

Računi INR bodo vlagateljem omogočili dostop do širokega nabora tujih in domačih delnic in obveznic, skladov ETF in drugih finančnih instrumentov, pri čemer so dividende in kapitalski dobički znotraj računa ves čas oproščeni obdavčitve. To pomeni, da od pozitivne razlike, ki jo ustvarite pri trgovanju z delnicami in se imenuje donos, ne plačate davkov; prav tako ne plačate davkov od dividend in tudi ne od obresti. To pomeni, da imetnik računa INR obdrži vse koristi in celoten donos, hkrati pa mu ni treba vsako leto prijavljati davkov, kar prinaša dodatno preglednost in predvsem enostavnost.

Ključne prednosti so davčno ugodno okolje, preglednost na enem mestu, preprost dostop do trgov ter možnost kombiniranja dolgoročnega varčevanja z aktivnim trgovanjem. S takim računom stranka nima veliko dela.

In katera so potencialna tveganja za vlagatelje?

Tveganja vedno obstajajo predvsem zaradi periodičnih padcev trgov, a ker je produkt zasnovan dolgoročno, nagrajuje dolgoročno varčevanje in vztrajnost vlagateljev, ki v obdobjih padcev ostajajo na trgu ali celo dodatno kupujejo, kar dolgoročno povečuje donosnost naložb in koristnost tega produkta.

Za ponazoritev davčnih prednosti: vlagatelj, ki v INR redno vlaga maksimalni znesek, bo že prej kot v 15 letih skupaj vložil približno 150.000 evrov. Ob predpostavki povprečne donosnosti bi lahko vrednost portfelja zrasla na okoli 250.000 evrov, še posebej, ker ni davka na dividende in ni kapitalskega dobička znotraj računa INR. Po 15 letih lahko vlagatelj še naprej prejema dividende in aktivno trguje s četrt milijona evrov, vse to povsem brez davčnih obveznosti.

Varčevalci bodo lahko sredstva na INR upravljali sami ali to prepustili upravljavcu, kar pomeni, da mu bo upravljavec zaračunal dodatne stroške upravljanja. Kakšne stroške bo imel torej imetnik INR?

Zakonodajalec je imetnikom računov INR ponudil tri možnosti varčevanja: prvič, da sami upravljajo račun z naročili borznemu posredniku; drugič, da upravljanje prepustijo Iliriki borznoposredniški hiši; ali tretjič, da izberejo naložbo v sklade. Pri tem posebej priporočamo sklade ETF, saj imajo bistveno nižje stroške od večine domačih in tujih vzajemnih skladov ter drugih rešitev.

Stroški bodo odvisni od izbranega tipa varčevanja. Pri trgovanju prek Ilirika Online bodo provizije nižje, še posebej če se vlagatelj odloči za ustrezne sklade ETF. Če bo račun odprt pri Iliriki, bodo stroški nižji, najugodnejši pa v naših paketnih rešitvah. Posebej privlačni bodo paketi, ki združujejo račun INR, klasični trgovalni račun, račun za trgovanje s kriptosredstvi ter sklade ETF. Gre za izjemno stimulativen in konkurenčen produkt, ki ga bomo aktivno ponudili našim strankam. Natančna struktura stroškov sicer še ni dokončno oblikovana, a zagotavljamo, da bomo izjemno konkurenčni in se bomo zares potrudili, da stranke dobijo najboljše produkte in čim boljšo storitev.

Kako boste v praksi zagotavljali, da stranke ne presežejo letnih in skupnega limita vplačil?

Skrb za to, da vlagatelji nehote ne presežejo letnih ali skupnih omejitev vplačil na račune INR, v celoti prevzemamo mi kot borznoposredniška hiša. Naša zaledna aplikacija bo natančno prilagojena vsem zakonskim omejitvam in zahtevam. Za morebitne napake, bodisi do davčne uprave bodisi do stranke, v celoti odgovarjamo mi.

Strankam tako ne bo treba skrbeti glede omejitev, saj bomo v skladu z zakonodajo vso potrebno kontrolo in skladnost zagotavljali mi. Naš cilj je, da lahko vlagatelji mirno vlagajo, se posvečajo izbiri naložb in doseganju svojih finančnih ciljev, medtem ko smo za skladnost in omejitve v skladu z zakonom dolžni poskrbeti mi v Iliriki.

Naš cilj je jasen, Ilirika želi biti vodilni ponudnik za male vlagatelje, saj jim želimo ponuditi enostaven, pregleden in stroškovno učinkovit dostop do kapitalskih trgov. Hkrati pa se vidimo tudi kot vodilni specializiran partner za zahtevnejše vlagatelje, ki iščejo naprednejše naložbene rešitve in strokovno podporo. Zato Ilirika borznoposredniška hiša ne bo prepoznavna zgolj po računih INR, temveč po celotni paleti produktov, ki jih ponujamo v skladu z zakonodajo, že v roku enega meseca tudi po naložbenem razredu kriptovalut. Verjamemo, da lahko s svojo dolgoletno prisotnostjo na trgu, široko paleto storitev in prilagodljivimi rešitvami uspešno pokrijemo obe skupini vlagateljev, tako tiste, ki šele vstopajo v svet investiranja, kot tudi tiste z obsežnimi portfelji in specifičnimi potrebami.