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    Kapitalski trgi

    Kaj se lahko naučimo od Hrvatov?

    Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
    FOTO: Shutterstock
    Galerija
    FOTO: Shutterstock
    N. K.
    26. 10. 2026 | 05:00
    26. 10. 2026 | 12:16
    7:34
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    Ko podjetje dobi priložnost za širitev poslovanja ali izvedbo pomembne naložbe, ima za odločitev le malo časa, primanjkuje pa tudi sredstev. Najprej se obrne na banko, vendar pridobivanje kredita traja predolgo ali pa pogoji financiranja ne ustrezajo njegovim potrebam. Kaj lahko podjetje stori, če poslovna priložnost ne more čakati? Ena od možnosti so alternativne oblike financiranja, ki se vse bolj uveljavljajo tudi v Sloveniji. O njih so razpravljali na konferenci Kapitalski trgi 2026, ki jo je v sklopu Delovega poslovnega centra organizirala družba Delo mediji v sodelovanju z Jutarnjim listom. Kot je pojasnil Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi, lahko skladi zasebnega dolga podjetjem omogočajo hitrejši dostop do kapitala, čeprav je takšno financiranje praviloma dražje od bančnega.

    VIDEO: Kaj se lahko naučimo od Hrvatov na področju pokojninskega varčevanja in pokojninskih skladov?

    Zakaj bi podjetje izbralo dražjo možnost?

    Banke niso edini vir financiranja podjetij, saj se v zadnjih letih razvija tudi trg zasebnega dolga oziroma private debt, na katerem specializirani investicijski skladi podjetjem neposredno zagotavljajo posojila za različne poslovne potrebe. »Načeloma je financiranje prek skladov zasebnega dolga v primerjavi z bančnim financiranjem dražje. V določenih primerih lahko zahtevamo tudi več zavarovanj. Ključno pa je, da smo hitrejši, fleksibilnejši in lahko zagotovimo financiranje, prilagojeno potrebam posameznega podjetja,« je pojasnil Weiss.

    »Mi nismo konkurenca bankam. Veliko poslov, ki jih financiramo prek skladov zasebnega dolga, pozneje refinancirajo banke.«

    Hitrost in prilagodljivost sta odločilna dejavnika, kadar podjetje potrebuje sredstva v kratkem času. Medtem ko banke pri odobravanju kreditov sledijo svojim postopkom in zahtevam, lahko specializirani skladi pripravijo individualno strukturo financiranja.

    Na okrogli mizi Dolgoročni kapital za razvoj so strokovnjaki razpravljali o vlogi pokojninskih, investicijskih in zavarovalniških skladov pri financiranju podjetij, strateških naložb in gospodarskega razvoja Slovenije ter Hrvaške. FOTO: Voranc Vogel
    Na okrogli mizi Dolgoročni kapital za razvoj so strokovnjaki razpravljali o vlogi pokojninskih, investicijskih in zavarovalniških skladov pri financiranju podjetij, strateških naložb in gospodarskega razvoja Slovenije ter Hrvaške. FOTO: Voranc Vogel

    Weiss je ob tem posebej poudaril, da skladov zasebnega dolga ne vidi kot konkurence bankam. Nasprotno, obe obliki financiranja se lahko dopolnjujeta. »Veliko poslov, ki jih financiramo prek skladov zasebnega dolga, pozneje refinancirajo banke,« je povedal. S tem podjetja lažje premostijo obdobje, ko potrebujejo kapital, dolgoročno pa financiranje prevzame banka. Višja cena je v tem primeru povezana predvsem s hitrostjo, prilagodljivostjo in značilnostmi posameznega posla.

    V Sloveniji se odpira trg, ki ima še veliko prostora za rast

    Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi, je poudaril, da skladi zasebnega dolga niso konkurenca bankam, saj podjetjem omogočajo hitrejše in prilagodljivejše financiranje, prilagojeno njihovim potrebam. FOTO: Voranc Vogel
    Matija Weiss, direktor družbe PRVA Skladi, je poudaril, da skladi zasebnega dolga niso konkurenca bankam, saj podjetjem omogočajo hitrejše in prilagodljivejše financiranje, prilagojeno njihovim potrebam. FOTO: Voranc Vogel

    Po Weissovih besedah sta se trga zasebnega dolga v Sloveniji in na Hrvaškem razvijala z različno dinamiko. V Sloveniji so razvoj v zadnjih petih do desetih letih spodbudile predvsem naložbe pokojninskih skladov v specializirane sklade zasebnega dolga. Na trgu delujejo trije upravljavci tovrstnih skladov, v prihodnjem letu pa Weiss pričakuje še enega ali dva. Kljub napredku ocenjuje, da je trg še vedno razmeroma majhen in ima precej prostora za rast.

    »Financiranje prek skladov zasebnega dolga je v primerjavi z bančnim financiranjem načeloma dražje.«

    Na Hrvaškem je položaj nekoliko drugačen. Tam Weiss opaža predvsem vmesno (mezzanine) financiranje in različne hibridne finančne instrumente, specializirani domači skladi zasebnega dolga, ki podjetjem neposredno zagotavljajo posojila, pa niso tako zastopani. Ta del trga trenutno pokrivajo predvsem druge nebančne finančne institucije, zato Weiss tudi na Hrvaškem vidi veliko možnosti za nadaljnji razvoj.

    Toda razlika med državama odpira tudi priložnosti za sodelovanje. Skladi zasebnega dolga lahko pomagajo podjetjem pri pridobivanju kapitala, ki ga v določenem trenutku pri banki ne morejo dobiti oziroma ga ne morejo pridobiti dovolj hitro. Po drugi strani takšne naložbe vlagateljem ponujajo možnost višjih donosov, vendar morajo pri tem upoštevati tudi povezana tveganja.

    VIDEO: »Smo hitrejši in fleksibilnejši«:

    Denarja je dovolj. Kako ga spraviti do pravih podjetij?

    Eno osrednjih vprašanj zagrebške razprave je bilo, kako evropske prihranke učinkoviteje povezati s podjetji, ki potrebujejo sredstva za razvoj. Na voljo je veliko kapitala, vendar ta ne pride vedno do projektov, ki bi lahko ustvarjali nova delovna mesta, povečali produktivnost ali spodbudili gospodarsko rast.

    »Ključno je, da smo hitrejši, fleksibilnejši in lahko zagotovimo financiranje, prilagojeno posameznemu podjetju.«

    Weiss je pojasnil, da glavnina kapitala v sklade zasebnega dolga prihaja od institucionalnih vlagateljev, med katerimi imajo pomembno mesto pokojninski skladi. Vendar si v družbi PRVA Skladi želijo, da bi se takšnim naložbam v prihodnje pridružilo še več institucionalnih vlagateljev. Ob tem nagovarjajo tudi premožnejše posameznike, ki imajo na voljo presežna sredstva in iščejo dodatne naložbene možnosti.

    Na razpravi so tudi opozorili, da alternativni viri financiranja niso primerni za vsako podjetje. Bančni krediti ostajajo pomemben in praviloma cenovno ugodnejši vir sredstev, skladi zasebnega dolga pa zapolnjujejo predvsem tiste potrebe, pri katerih sta pomembni večja prilagodljivost in hitrost.

    Denar za razvoj domačega gospodarstva

    VIDEO: Kje bo pristal denar?

    Da zanimanje za tovrstne naložbe obstaja tudi zunaj slovenskega trga, je Weiss ponazoril s konkretnim primerom družbe PRVA Skladi: »Za novi sklad, ki ga bomo začeli tržiti prihodnje leto, nam je uspelo zagotoviti 20 milijonov evrov iz Evrope,« je povedal. Ob tem je poudaril, da je za družbo posebej pomembno, da se pridobljeni kapital na koncu usmeri v slovensko in hrvaško gospodarstvo.

    »Za novi sklad, ki ga bomo lansirali prihodnje leto, nam je uspelo zagotoviti 20 milijonov evrov iz Evrope.«

    PRVA Skladi namreč pomemben del svojih naložb usmerja tudi na Hrvaško. Po Weissovih besedah so več kot 40 odstotkov njihovih naložb posojila na hrvaškem trgu, kar potrjuje, da razvoj alternativnih oblik financiranja presega nacionalne meje.

    Prihodnost regionalnih kapitalskih trgov ni odvisna samo od količine razpoložljivega denarja, temveč tudi od kakovostnih projektov in sposobnosti podjetij, da pridobljeni kapital uporabijo za rast. Weiss je zato ob zaključku poudaril, da je kapital že na voljo, naloga finančne industrije pa je predvsem zagotoviti, da pride do podjetij. Skladi zasebnega dolga lahko dopolnijo tradicionalno financiranje in ustvarijo dodatne možnosti za razvoj. V nekaterih okoliščinah lahko hitrejše, vendar dražje financiranje omogoči nadaljnjo rast.

    »Več kot 40 odstotkov naših naložb usmerjamo tudi na Hrvaško.«

    Na konferenci Kapitalski trgi 2026 z naslovom Kapital za prihodnost: Kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije, ki sta jo v Zagrebu organizirala družba Delo mediji in Jutarnji list, so razpravljali o prihodnosti evropskega gospodarstva, razvoju kapitalskih trgov in izzivih globalne konkurenčnosti. Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel FOTO: Voranc Vogel
    Na konferenci Kapitalski trgi 2026 z naslovom Kapital za prihodnost: Kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije, ki sta jo v Zagrebu organizirala družba Delo mediji in Jutarnji list, so razpravljali o prihodnosti evropskega gospodarstva, razvoju kapitalskih trgov in izzivih globalne konkurenčnosti. Na fotografiji z leve proti desni: Goran Ogurlić, odgovorni urednik Jutarnjega lista, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta Kolektorja in direktor Dela, slovenski finančni minister Andrej Šircelj, hrvaški finančni minister in podpredsednik hrvaške vlade Tomislav Ćorić, direktorica družbe Delo mediji Dragica Grilj ter Dejan Novaković, direktor družbe in v. d. odgovornega urednika Dela. FOTO: Voranc Vogel FOTO: Voranc Vogel

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    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Kakšne so japonske zahteve?

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Začeli so s petimi zaposlenimi, danes jih imajo več kot 200

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZRAČENJE

    Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

    S sodobnimi rešitvami nad vlago, plesen in pršice. Jeseni se življenje počasi preseli v notranjost.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
    POHVALNO

    Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    26. 10. 2026 | 09:13
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