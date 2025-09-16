Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

Pred nami je zelo zanimivo obdobje za slovenski kapitalski trg, ki bo pomembno vplivalo na državljane Slovenije. Največ pozornosti bo letos gotovo požela privatizacija Vzajemne zavarovalnice, med drugim pravi Igor Štemberger, lastnik borznoposredniške hiše Ilirika.

In kaj vse nas na kapitalskih trgih še čaka do konca letošnjega leta oziroma tja do spomladi leta 2026? Oktobra bo veliko pozornosti namenjene privatizaciji Vzajemne zavarovalnice, v okviru katere bo skoraj 450.000 državljanov Slovenije prejelo delnice družbe. »V Iliriki državljanom svetujemo, naj s prenosom na trgovalni račun ne hitijo, bodisi do začetka kotacije delnic Vzajemne zavarovalnice januarja 2026 bodisi do uvedbe Individualnih naložbenih računov (računi INR) marca 2026, ko bodo začeli veljati. Ti računi bodo delničarjem Vzajemne zavarovalnice gotovo bistveno znižali stroške, če se bodo odločili za prenos delnic Vzajemne na račun INR,« pojasnjuje Igor Štemberger in dodaja nasvet, da državljani s prodajo ne hitijo, saj obstaja možnost, da bo katera od večjih zavarovalnic izrazila interes za prevzem Vzajemne.

Pred nami je zelo zanimivo obdobje za slovenski kapitalski trg, napoveduje Igor Štemberger, lastnik borznoposredniške hiše Ilirika. FOTO: Borut Živulović/Bobo

Poleg omenjenega se do decembra pričakujejo prve licence, ki jih bo Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) podelila domačim borznoposredniškim hišam za poslovanje s kriptovalutami v skladu z uredbo MiCA. »To bo pomenilo formalen vstop tega naložbenega segmenta v regulativni okvir slovenskega kapitalskega trga ter pomemben mejnik, saj bodo borznoposredniške hiše s pridobljeno licenco svojim strankam zagotavljale večjo varnost, hkrati pa prevzele zelo visoko odgovornost skladno z evropsko zakonodajo na področju kriptodejavnosti.«

In prihodnje leto

Februarja prihodnje leto v Iliriki pričakujejo vpis tretje izdaje ljudskih obveznic, podobno kot v preteklih dveh letih. Na vprašanje, kako so bili zadovoljni s preteklo izdajo teh obveznic in kaj vse bi lahko prinesla nova izdaja, pa je sogovornik odgovoril, da bi bilo dobro, da bi se država spet odločila za novo izdajo ljudskih obveznic, saj so bili donosi prvih dveh izdaj zelo dobri, ker so vlagatelji prejeli precej večje koristi kot na bančnih depozitih.

Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih in najkoristnejših novih produktov namenjenih državljanom Slovenije na domačem trgu v zadnjih desetletjih, vse od začetkov lastninjenja v Sloveniji. »To je produkt, ki bo končno ustvaril primerljive pogoje z drugimi evropskimi državami in hkrati motiviral dolgoročno varčevanje v delnicah ter obveznicah. Pričakujemo izjemen interes vlagateljev, saj računi INR omogočajo nakup in prodajo delnic brez sprotnih davčnih obremenitev, prav tako tudi prejem dividend in kuponov obveznic brez plačila davkov. Po 15 letih varčevanja je enkratno izplačilo denarnih sredstev povsem oproščeno davka, kar zelo povečuje privlačnost produkta INR. Pri tem INR prinaša večjo transparentnost in predstavlja enega ključnih temeljev prihodnjega razvoja slovenskega kapitalskega trga,« pojasnjuje Igor Štemberger.

Motiviranje vlagateljev

In kako bi lahko še bolj motivirali vlagatelje? Po oceni Igorja Štembergerja bo z uvedbo računov INR postavljen nov temelj varčevalnih navad, pri čemer se bo precej povečal delež varčevanja v delnicah in obveznicah, seveda skladno z zakonodajnimi okviri tega produkta. »Državljani bodo prvič dobili dostop do vrhunskega produkta, ki prinaša bistveno ugodnejše davčno okolje. Znotraj računa INR bodo lahko prejemali neobdavčene dividende in kupone ter prosto trgovali brez davčnih obveznosti, končno izplačilo po 15 letih pa bo prav tako v celoti oproščeno davka.«

Na vprašanje, kako ocenjuje ukrepe iz strategije razvoja kapitalskega trga in kako bi jo lahko še nadgradili, pa Igor Štemberger odgovarja, da po skoraj tridesetih letih lahko prvič vidimo resen in kakovosten premik države v podporo domačemu kapitalskemu trgu ter prebivalcem, ki varčujejo in vlagajo v delnice in obveznice. »Ljudske obveznice so se izkazale kot zelo kakovosten produkt, zato gre na tem mestu velika pohvala ministrstvu za finance.« In dodaja, da je razvoj kapitalskega trga treba nadgraditi predvsem s povečanjem števila kotirajočih delnic na Ljubljanski borzi. »Ključno je uvrščanje delnic pomembnih državnih podjetij, saj to privablja vlagatelje in povečuje likvidnost.«