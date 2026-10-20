Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

Več kot 7.600 delodajalcev v Sloveniji svojim zaposlenim že omogoča dodatno pokojninsko zavarovanje in z vplačili zaposlenim pomaga varčevati za življenje po upokojitvi. Sami pa lahko ob izpolnjenih pogojih uveljavljajo davčno olajšavo. Podjetja, ki te ugodnosti še nimajo, morajo preveriti, ali zanje velja nova obveznost dogovarjanja z zaposlenimi.

Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2O določa, da morajo delodajalci, ki so imeli 1. januarja 2026 več kot deset zaposlenih in zanje še nimajo urejenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, do 1. januarja 2028 opraviti kolektivno dogovarjanje o njegovi vzpostavitvi.

Z zaposlenimi se morajo torej pogovoriti o uvedbi zavarovanja, ni pa nujno, da ga tudi sklenejo. Ne glede na izid je treba postopek ustrezno zaključiti in dokumentirati.

Za delodajalce, ki so/bodo prag več kot deset zaposlenih dosegli po 1. januarju 2026 in še nimajo urejenega kolektivnega dodatnega zavarovanja, velja dveletni rok od dneva izpolnitve pogoja števila zaposlenih.

Ugodnost, ki jo zaposleni lahko ovrednotijo

Z vplačili za dodatno pokojnino podjetje zaposlenim pomaga varčevati za prihodnost. FOTO: Depositphotos

Zaposleni, ki odplačuje stanovanjski kredit ali plačuje vrtec, najprej razmišlja o stroških, ki jih mora poravnati vsak mesec. Zanj je upokojitev še oddaljena, zato varčevanje odlaga. Delodajalčev prispevek pa mu omogoča, da za dodatno pokojnino varčuje že med zaposlitvijo.

Sredstva se zbirajo na njegovem osebnem pokojninskem računu in so namenjena dodatnemu dohodku po upokojitvi.

Podjetje lahko dodatno pokojninsko zavarovanje predstavi že na zaposlitvenem razgovoru, ali pa kasneje sodelavcem, ki so pri njem zaposleni že več let. Podatek, koliko bo podjetje vsak mesec prispevalo k njihovi dodatni pokojnini, jim pove več kot splošna obljuba o skrbi za zaposlene.

Najmanj 432,61 evra letno na zaposlenega v letu 2026

Dodaten prihodek ob pokojnini olajša vsakdanje stroške in omogoči, da si tudi po upokojitvi privoščimo kaj zase. FOTO: Depositphotos

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko v celoti financira delodajalec, lahko pa k varčevanju prispevajo tudi zaposleni. Višino vplačil oziroma način njihovega izračuna podjetje določi v dogovoru z zaposlenimi, pri tem pa mora upoštevati zakonske pogoje.

V letu 2026 mora delodajalec za posameznega člana kolektivnega zavarovanja v koledarskem letu vplačati najmanj 432,61 evra. Lastna vplačila zaposlenega tega zneska ne nadomestijo. Najnižji letni znesek se usklajuje.

Premij sicer ni treba plačevati vsak mesec, saj jih pri Modri lahko podjetje vplačuje tudi četrtletno, polletno ali enkrat na leto, glede na to, kaj mu pri poslovanju najbolj ustreza.

Vplačila za dodatno pokojnino lahko podjetju znižajo davek

Delodajalec in zaposleni se dogovarjajo o uvedbi zavarovanja, višini premij in načinu financiranja. FOTO: Depositphotos

Delodajalec lahko ob izpolnjenih pogojih za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje uveljavlja olajšavo pri davku od dohodkov pravnih oseb, v okviru zakonskih omejitev pa niso obremenjene s prispevki za socialno varnost in ne pomenijo bonitete zaposlenega.

Davčna olajšava za delodajalce znižuje davčno osnovo, ne neposredno zneska davka. Če podjetje za premije nameni 21.120, to ne pomeni, da bo za toliko nižji tudi njegov davek. Dejanski učinek je odvisen od upravičenega zneska vplačil, davčne osnove in pravil za uveljavljanje olajšave.

Najvišji znesek vplačil, za katerega je mogoče uveljavljati davčno olajšavo, obsega 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 5,844 odstotka bruto plače zaposlenega, v letu 2026 pa največ 3.224,18 evra letno na zaposlenega. Izračun je zato treba preveriti za vsakega posebej.

Izpeljava postopka dogovarjanja in poročanje o rezultatu

Modrini svetovalci podjetjem brezplačno pomagajo pri dogovarjanju in pripravi dokumentacije. FOTO: Depositphotos

Pri sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta v imenu zaposlenih odloča reprezentativni sindikat pri delodajalcu. Če ga ni, odloča svet delavcev. Kjer ni ne sindikata ne sveta delavcev, odločajo zaposleni neposredno na zboru delavcev ali s posebno pisno izjavo.

Če dosežejo dogovor, ga uredijo s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki določa pogoje za vključitev, višino vplačil oziroma način njihovega izračuna, izbranega izvajalca in druge zakonsko določene sestavine.

Če dogovora o sklenitvi pogodbe ni, delodajalec in predstavniki zaposlenih podpišejo izjavo, da dogovora niso dosegli. Delodajalec potem izjavo posreduje Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Modrin vodnik za delodajalce pojasnjuje oba možna izida postopka in predstavlja pomoč pri njegovi izvedbi.

Brezplačna pomoč pri dogovarjanju in uvedbi zavarovanja

Vplačila za dodatno pokojnino podjetju ob izpolnjenih pogojih prinašajo davčno olajšavo, zaposlenim pa prihranke za čas po upokojitvi. FOTO: Modra zavarovalnica

Modra zavarovalnica podjetjem ponuja brezplačno in neobvezujočo strokovno pomoč že pri pripravi prvega predloga. Svetovalci pojasnijo obveznosti po ZPIZ-2O, preverijo možnosti financiranja ter pomagajo pripraviti časovnico in dokumentacijo. Za zaposlene lahko izvedejo predstavitev in odgovorijo na njihova vprašanja, če se podjetje odloči za zavarovanje pri Modri, pa pomagajo tudi pri njegovi vzpostavitvi in vključevanju zaposlenih.

Po uvedbi zavarovanja lahko podjetje podatke o zaposlenih in plačevanje premij ureja prek spletne storitve ModriNet, brez obiska poslovalnice. Zaposleni svoje prihranke spremljajo prek digitalne poslovalnice.

Dogovorite se za brezplačen posvet z Modro in preverite, kaj mora urediti vaše podjetje ter kakšen način financiranja bi ustrezal vam in vašim zaposlenim.

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