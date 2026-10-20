  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Kapitalski trgi

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    Delodajalci, ki so imeli 1. januarja 2026 več kot deset zaposlenih in še nimajo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, morajo do 1. januarja 2028 opraviti dogovarjanje o njegovi uvedbi. Pri tem je obvezno dogovarjanje, ne sklenitev zavarovanja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Delodajalci, ki so imeli 1. januarja 2026 več kot deset zaposlenih in še nimajo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, morajo do 1. januarja 2028 opraviti dogovarjanje o njegovi uvedbi. Pri tem je obvezno dogovarjanje, ne sklenitev zavarovanja. FOTO: Jože Suhadolnik
    Naročnik oglasne vsebine je Modra zavarovalnica
    20. 10. 2026 | 09:17
    6:37
    A+A-

    Več kot 7.600 delodajalcev v Sloveniji svojim zaposlenim že omogoča dodatno pokojninsko zavarovanje in z vplačili zaposlenim pomaga varčevati za življenje po upokojitvi. Sami pa lahko ob izpolnjenih pogojih uveljavljajo davčno olajšavo. Podjetja, ki te ugodnosti še nimajo, morajo preveriti, ali zanje velja nova obveznost dogovarjanja z zaposlenimi.

    Novela Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2O določa, da morajo delodajalci, ki so imeli 1. januarja 2026 več kot deset zaposlenih in zanje še nimajo urejenega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, do 1. januarja 2028 opraviti kolektivno dogovarjanje o njegovi vzpostavitvi.

    Z zaposlenimi se morajo torej pogovoriti o uvedbi zavarovanja, ni pa nujno, da ga tudi sklenejo. Ne glede na izid je treba postopek ustrezno zaključiti in dokumentirati.

    Za delodajalce, ki so/bodo prag več kot deset zaposlenih dosegli po 1. januarju 2026 in še nimajo urejenega kolektivnega dodatnega zavarovanja, velja dveletni rok od dneva izpolnitve pogoja števila zaposlenih.

    Ugodnost, ki jo zaposleni lahko ovrednotijo

    Z vplačili za dodatno pokojnino podjetje zaposlenim pomaga varčevati za prihodnost. FOTO: Depositphotos
    Z vplačili za dodatno pokojnino podjetje zaposlenim pomaga varčevati za prihodnost. FOTO: Depositphotos

    Zaposleni, ki odplačuje stanovanjski kredit ali plačuje vrtec, najprej razmišlja o stroških, ki jih mora poravnati vsak mesec. Zanj je upokojitev še oddaljena, zato varčevanje odlaga. Delodajalčev prispevek pa mu omogoča, da za dodatno pokojnino varčuje že med zaposlitvijo.

    Sredstva se zbirajo na njegovem osebnem pokojninskem računu in so namenjena dodatnemu dohodku po upokojitvi. 

    Podjetje lahko dodatno pokojninsko zavarovanje predstavi že na zaposlitvenem razgovoru, ali pa kasneje sodelavcem, ki so pri njem zaposleni že več let. Podatek, koliko bo podjetje vsak mesec prispevalo k njihovi dodatni pokojnini, jim pove več kot splošna obljuba o skrbi za zaposlene. 

    Najmanj 432,61 evra letno na zaposlenega v letu 2026

    Dodaten prihodek ob pokojnini olajša vsakdanje stroške in omogoči, da si tudi po upokojitvi privoščimo kaj zase. FOTO: Depositphotos
    Dodaten prihodek ob pokojnini olajša vsakdanje stroške in omogoči, da si tudi po upokojitvi privoščimo kaj zase. FOTO: Depositphotos

    Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje lahko v celoti financira delodajalec, lahko pa k varčevanju prispevajo tudi zaposleni. Višino vplačil oziroma način njihovega izračuna podjetje določi v dogovoru z zaposlenimi, pri tem pa mora upoštevati zakonske pogoje.

    V letu 2026 mora delodajalec za posameznega člana kolektivnega zavarovanja v koledarskem letu vplačati najmanj 432,61 evra. Lastna vplačila zaposlenega tega zneska ne nadomestijo. Najnižji letni znesek se usklajuje.

    Premij sicer ni treba plačevati vsak mesec, saj jih pri Modri lahko podjetje vplačuje tudi četrtletno, polletno ali enkrat na leto, glede na to, kaj mu pri poslovanju najbolj ustreza.

    Vplačila za dodatno pokojnino lahko podjetju znižajo davek

    Delodajalec in zaposleni se dogovarjajo o uvedbi zavarovanja, višini premij in načinu financiranja. FOTO: Depositphotos
    Delodajalec in zaposleni se dogovarjajo o uvedbi zavarovanja, višini premij in načinu financiranja. FOTO: Depositphotos

    Delodajalec lahko ob izpolnjenih pogojih za premije za dodatno pokojninsko zavarovanje uveljavlja olajšavo pri davku od dohodkov pravnih oseb, v okviru zakonskih omejitev pa niso obremenjene s prispevki za socialno varnost in ne pomenijo bonitete zaposlenega.

    Davčna olajšava za delodajalce znižuje davčno osnovo, ne neposredno zneska davka. Če podjetje za premije nameni 21.120, to ne pomeni, da bo za toliko nižji tudi njegov davek. Dejanski učinek je odvisen od upravičenega zneska vplačil, davčne osnove in pravil za uveljavljanje olajšave.

    Najvišji znesek vplačil, za katerega je mogoče uveljavljati davčno olajšavo, obsega 24 odstotkov obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 5,844 odstotka bruto plače zaposlenega, v letu 2026 pa največ 3.224,18 evra letno na zaposlenega. Izračun je zato treba preveriti za vsakega posebej.

    Izpeljava postopka dogovarjanja in poročanje o rezultatu

    Modrini svetovalci podjetjem brezplačno pomagajo pri dogovarjanju in pripravi dokumentacije. FOTO: Depositphotos
    Modrini svetovalci podjetjem brezplačno pomagajo pri dogovarjanju in pripravi dokumentacije. FOTO: Depositphotos

    Pri sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta v imenu zaposlenih odloča reprezentativni sindikat pri delodajalcu. Če ga ni, odloča svet delavcev. Kjer ni ne sindikata ne sveta delavcev, odločajo zaposleni neposredno na zboru delavcev ali s posebno pisno izjavo.

    Če dosežejo dogovor, ga uredijo s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki določa pogoje za vključitev, višino vplačil oziroma način njihovega izračuna, izbranega izvajalca in druge zakonsko določene sestavine.

    Če dogovora o sklenitvi pogodbe ni, delodajalec in predstavniki zaposlenih podpišejo izjavo, da dogovora niso dosegli. Delodajalec potem izjavo posreduje Inšpektoratu Republike Slovenije za delo. Modrin vodnik za delodajalce pojasnjuje oba možna izida postopka in predstavlja pomoč pri njegovi izvedbi.

    Brezplačna pomoč pri dogovarjanju in uvedbi zavarovanja

    Vplačila za dodatno pokojnino podjetju ob izpolnjenih pogojih prinašajo davčno olajšavo, zaposlenim pa prihranke za čas po upokojitvi. FOTO: Modra zavarovalnica
    Vplačila za dodatno pokojnino podjetju ob izpolnjenih pogojih prinašajo davčno olajšavo, zaposlenim pa prihranke za čas po upokojitvi. FOTO: Modra zavarovalnica

    Modra zavarovalnica podjetjem ponuja brezplačno in neobvezujočo strokovno pomoč že pri pripravi prvega predloga. Svetovalci pojasnijo obveznosti po ZPIZ-2O, preverijo možnosti financiranja ter pomagajo pripraviti časovnico in dokumentacijo. Za zaposlene lahko izvedejo predstavitev in odgovorijo na njihova vprašanja, če se podjetje odloči za zavarovanje pri Modri, pa pomagajo tudi pri njegovi vzpostavitvi in vključevanju zaposlenih.

    Po uvedbi zavarovanja lahko podjetje podatke o zaposlenih in plačevanje premij ureja prek spletne storitve ModriNet, brez obiska poslovalnice. Zaposleni svoje prihranke spremljajo prek digitalne poslovalnice.

    Dogovorite se za brezplačen posvet z Modro in preverite, kaj mora urediti vaše podjetje ter kakšen način financiranja bi ustrezal vam in vašim zaposlenim.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Novela zakona o INR

    Ministrstvo spreminja individualne naložbene račune: kaj je novega

    Novela naj bi bila sprejeta še v tem četrtletju. Do zdaj odprtih več kot 16.000 INR-računov.
    Aleksandar Lukić 19. 10. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Pet jesenskih kosil, ki jih obožujemo: od obare do riževega narastka

    Od goste piščančje obare do kremastih bučnih makaronov in sočne pastirske pite. Pet jesenskih kosil, ki navdušujejo z domačnostjo in bogatimi okusi.
    Odprta kuhinja 19. 10. 2026 | 08:01
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Mesto na Norveškem zaradi globalnega segrevanja ostalo brez pitne vode

    Prebivalci ne smejo več piti vode iz pipe, saj so v njej odkrili povečane koncentracije težkih kovin.
    19. 10. 2026 | 11:53
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gen-I o aretacijah v Romuniji

    Nobena družba v skupini Gen-I ni vpletena v kazenski in regulatorni postopek, zatrjujejo pristojni.
    19. 10. 2026 | 16:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
    Preberite več

    Več iz teme

    promoModra zavarovalnicakolektivno dodatno pokojninsko zavarovanjeZPIZ-2Okolektivno dogovarjanjedavčna olajšava za delodajalcedodatno pokojninsko varčevanjepokojnine3. pokojninski steber
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Glp - 1

    Za plačilo zdravila za hujšanje se ljudje obračajo na humanitarne organizacije

    Po zdravilih za hujšanje posegajo tudi že vitki. Kaj nas žene, da si želimo še manj kilogramov, in kdaj je naše telo končno dovolj dobro?
    Nika Vistoropski 20. 10. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Nad Infantina znova še Uefa, ki je Fifi zaradi poigravanja postavila ultimat

    Infantinu že zelo dolgo gori pod petami, morebitna zamenjava se mu obeta najkasneje marca prihodnje leto, ko bodo potekale volitve v Maroku.
    20. 10. 2026 | 08:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    To ni bila nesreča: voznik se je obrnil in poslanko še enkrat povozil

    Neodvisno avstralsko poslanko Helen Haines je pred njeno pisarno v mestu Wangaratta povozil avtomobil, utrpela je hude telesne poškodbe.
    20. 10. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Robot Timo se uči prepoznavati razpoloženje uporabnikov

    V Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar so začeli preizkušati socialnega robota, ki z uporabniki izvaja kognitivne treninge.
    20. 10. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Resnica pred Srcem in Gajo, drugi v globinah

    Medtem ko Gajin svet 3 slavi novo zlato rolo, je drugi slovenski film kljub mednarodnemu zvezdniku doživel hladen tuš. Tudi tri filmske novosti niso zamajale vrha kinolestvice.
    20. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Avstralija

    To ni bila nesreča: voznik se je obrnil in poslanko še enkrat povozil

    Neodvisno avstralsko poslanko Helen Haines je pred njeno pisarno v mestu Wangaratta povozil avtomobil, utrpela je hude telesne poškodbe.
    20. 10. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Robot Timo se uči prepoznavati razpoloženje uporabnikov

    V Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar so začeli preizkušati socialnega robota, ki z uporabniki izvaja kognitivne treninge.
    20. 10. 2026 | 08:04
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Resnica pred Srcem in Gajo, drugi v globinah

    Medtem ko Gajin svet 3 slavi novo zlato rolo, je drugi slovenski film kljub mednarodnemu zvezdniku doživel hladen tuš. Tudi tri filmske novosti niso zamajale vrha kinolestvice.
    20. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Največje presenečenje: zavore

    Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
    19. 10. 2026 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
    Vredno branja

    Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
    Vredno branja

    Več kot 1.200 kilometrov povezav, pomembnih za Slovenijo

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Kaj sprememba prinaša slovenskim podjetjem?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo