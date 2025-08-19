Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

Da bi identificirali najbolj nerazumljive finančne izraze, je v okviru nedavno objavljene raziskave ekipa BestBrokers vprašala chatgpt, naj navede 30 najpogosteje iskanih izrazov po vsem svetu. Analiza, kot navajajo v AssociatedNews Network, je raziskovala, zakaj določeni izrazi povzročajo zmedo, obenem pa preučevala obseg iskanj v googlu in regionalni interes ter ocenjevala natančnost in zanesljivost chatgptja pri zagotavljanju finančnih informacij.

Podatki kažejo, da so najbolj zavajajoči izrazi s področja osebnih financ, o katerih uporabniki sprašujejo chatgpt, na svetovni ravni »ETF«, »forex« in »BDP«, z 700.000 do 950.000 iskanji na mesec, pri čemer vodijo poizvedbe zainteresiranih iz Združenih držav Amerike, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.

In kaj je še med drugim pokazala raziskava?

Da je ETF za ljudi najbolj nerazumljen finančni izraz, ki ga v iskalniku google poišče 949.000 uporabnikov na mesec. Številni ETF zamenjujejo z vzajemnimi skladi ali imajo težave z razumevanjem njihovega delovanja in davčnih posledic. Pogosta vprašanja so »Kaj je ETF?», »Kako se razlikuje od indeksnega sklada? in »Ali so ETF-ji primerni za začetnike?«.

Ljudje sprašujejo tudi, kaj je Forex, ki je imel kar 804.000 iskanj, zlasti na Švedskem, v ZDA in Indiji. Uporabniki ga pogosto zamenjujejo s trgovanjem z delnicami ali kriptovalutami in niso prepričani o zapletenosti in tveganjih trga.

Izraz BDP je bil iskan 698.000-krat na mesec in se pogosto napačno razume kot merilo individualnega bogastva ali dohodka. Priljubljena vprašanja vključujejo: »Kaj meri BDP?«, »Ali rast BDP pomeni, da mi gre bolje?« in »Ali je BDP na prebivalca enako dohodku?«.

V ZDA pri iskanju na področju osebnih financ prevladuje vprašanje, »kaj je načrt 401(k)«, s 310.000 mesečnimi poizvedbami, osredotočenimi na davčne ugodnosti in pravila za dvig sredstev.

V Veliki Britaniji pa večino ljudi zmede »kreditna ocena«, ki sproži 97.000 iskanj na mesec, saj se mnogi spopadajo z nepričakovanimi računi in zmedo glede davčnih kategorij.

V Evropi je presenetljivo najbolj iskan izraz na Irskem »prihodki« s 123.000 iskanji, kar verjetno odraža njen cvetoči ekosistem startupov in vlogo pomembnega središča za davek od dobička pravnih oseb. Francija, Italija in Španija se osredotočajo na ETF-je, medtem ko skandinavske države, kot sta Švedska in Norveška, kažejo močno zanimanje za »Forex«.

Med 57 državami na njihovem seznamu je bila Estonija edina, kjer je najbolj iskan finančni izraz »ROI«, medtem ko so Filipini in Danska edini državi, kjer prevladuje izraz »inflation« (inflacija), kar kaže na vztrajno zaskrbljenost zaradi naraščajočih življenjskih stroškov.

In kot še navajajo v analizi, dajejo sicer odgovori chatgptja jasen in zanesljiv pregled osnov investiranja in financ, vendar zaradi kompleksnosti trgov ne morejo zajeti vseh osebnih podrobnosti ali tveganj. »Naša analiza kaže, da od 62 do 82 odstotkov vseh malih vlagateljev izgubi denar pri spletnem trgovanju. Posvetovanje s finančnim strokovnjakom je vedno boljša izbira, saj ponuja prilagojene nasvete glede na cilje posameznika, toleranco do tveganja in razmere, česar splošni odgovori ne morejo zagotoviti,« pa je komentiral Paul Hoffman iz ekipe BestBrokers.