  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Kapitalski trgi

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    V iskalniku skoraj 950.000 ljudi na mesec išče razlago o tem, kaj je ETF. FOTO: Joachim Herrmann/Reuters
    Galerija
    V iskalniku skoraj 950.000 ljudi na mesec išče razlago o tem, kaj je ETF. FOTO: Joachim Herrmann/Reuters
    Marjana Kristan Fazarinc
    19. 8. 2025 | 05:30
    4:24
    A+A-

    Da bi identificirali najbolj nerazumljive finančne izraze, je v okviru nedavno objavljene raziskave ekipa BestBrokers vprašala chatgpt, naj navede 30 najpogosteje iskanih izrazov po vsem svetu. Analiza, kot navajajo v AssociatedNews Network, je raziskovala, zakaj določeni izrazi povzročajo zmedo, obenem pa preučevala obseg iskanj v googlu in regionalni interes ter ocenjevala natančnost in zanesljivost chatgptja pri zagotavljanju finančnih informacij.

    Podatki kažejo, da so najbolj zavajajoči izrazi s področja osebnih financ, o katerih uporabniki sprašujejo chatgpt, na svetovni ravni »ETF«, »forex« in »BDP«, z 700.000 do 950.000 iskanji na mesec, pri čemer vodijo poizvedbe zainteresiranih iz Združenih držav Amerike, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.

    In kaj je še med drugim pokazala raziskava?

    Da je ETF za ljudi najbolj nerazumljen finančni izraz, ki ga v iskalniku google poišče 949.000 uporabnikov na mesec. Številni ETF zamenjujejo z vzajemnimi skladi ali imajo težave z razumevanjem njihovega delovanja in davčnih posledic. Pogosta vprašanja so »Kaj je ETF?», »Kako se razlikuje od indeksnega sklada? in »Ali so ETF-ji primerni za začetnike?«.

    Ljudje sprašujejo tudi, kaj je Forex, ki je imel kar 804.000 iskanj, zlasti na Švedskem, v ZDA in Indiji. Uporabniki ga pogosto zamenjujejo s trgovanjem z delnicami ali kriptovalutami in niso prepričani o zapletenosti in tveganjih trga.

    Izraz BDP je bil iskan 698.000-krat na mesec in se pogosto napačno razume kot merilo individualnega bogastva ali dohodka. Priljubljena vprašanja vključujejo: »Kaj meri BDP?«, »Ali rast BDP pomeni, da mi gre bolje?« in »Ali je BDP na prebivalca enako dohodku?«.

    image_alt
    Spodbude vlagateljem povečujejo povpraševanje

    V ZDA pri iskanju na področju osebnih financ prevladuje vprašanje, »kaj je načrt 401(k)«, s 310.000 mesečnimi poizvedbami, osredotočenimi na davčne ugodnosti in pravila za dvig sredstev.

    V Veliki Britaniji pa večino ljudi zmede »kreditna ocena«, ki sproži 97.000 iskanj na mesec, saj se mnogi spopadajo z nepričakovanimi računi in zmedo glede davčnih kategorij.

    V Evropi je presenetljivo najbolj iskan izraz na Irskem »prihodki« s 123.000 iskanji, kar verjetno odraža njen cvetoči ekosistem startupov in vlogo pomembnega središča za davek od dobička pravnih oseb. Francija, Italija in Španija se osredotočajo na ETF-je, medtem ko skandinavske države, kot sta Švedska in Norveška, kažejo močno zanimanje za »Forex«.

    Med 57 državami na njihovem seznamu je bila Estonija edina, kjer je najbolj iskan finančni izraz »ROI«, medtem ko so Filipini in Danska edini državi, kjer prevladuje izraz »inflation« (inflacija), kar kaže na vztrajno zaskrbljenost zaradi naraščajočih življenjskih stroškov.

    In kot še navajajo v analizi, dajejo sicer odgovori chatgptja jasen in zanesljiv pregled osnov investiranja in financ, vendar zaradi kompleksnosti trgov ne morejo zajeti vseh osebnih podrobnosti ali tveganj. »Naša analiza kaže, da od 62 do 82 odstotkov vseh malih vlagateljev izgubi denar pri spletnem trgovanju. Posvetovanje s finančnim strokovnjakom je vedno boljša izbira, saj ponuja prilagojene nasvete glede na cilje posameznika, toleranco do tveganja in razmere, česar splošni odgovori ne morejo zagotoviti,« pa je komentiral Paul Hoffman iz ekipe BestBrokers.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Ko upravljavec sklada najde dobro podjetje, se od njega težko loči

    Upravljavci investicijskih skladov prisegajo na zrela podjetja z močno blagovno znamko, visokim donosom na kapital in odpornostjo na konkurenco.
    Milka Bizovičar 12. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Spodbude vlagateljem povečujejo povpraševanje

    Delnice na Ljubljanski borzi letos doživljajo eno večjih rasti v zgodovini borze. Vendar je v pregreti Ljubljani nujna osvežitev ponudbe.
    Karel Lipnik 5. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Več iz teme

    Kapitalski trgi 2025osebne financevprašanja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Mladi ambasadorji

    Ko mladi prej pridejo do Rogliča kot športni novinarji

    Učenci in dijaki bralcem Frankfurter Allgemeine Zeitunga odkrivajo Slovenijo.
    Špela Kuralt 19. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Bijolov Leeds do prvih treh točk

    Leeds United, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je slavil v prvem krogu angleškega prvenstva. Bijol zaradi kartonov ni igral.
    19. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Peter Rak 19. 8. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriški predsednik Donald Trump sporoča Evropi: Vem, kaj delam!

    Stara celina je gospodarsko veliko močnejša od Rusije, a bi se morala okrepiti tudi vojaško.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: V pripravi srečanje Putin-Zelenski, Zahod bo jamčil za Ukrajino

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Peter Rak 19. 8. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriški predsednik Donald Trump sporoča Evropi: Vem, kaj delam!

    Stara celina je gospodarsko veliko močnejša od Rusije, a bi se morala okrepiti tudi vojaško.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: V pripravi srečanje Putin-Zelenski, Zahod bo jamčil za Ukrajino

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo