Kam vlagati danes, katerim delnicam pa se raje izognite

Po doseganju rekordov so se tečaji na marsikateri borzi nekoliko potegnili nazaj. Z direktorjem naložbenega sektorja pri Generali Investments Alešem Lokarjem smo govorili o Ljubljanski borzi, morebitni korekciji, balonu zaradi umetne inteligence (UI), kako najti novo Nvidio, kam vlagati, če se želite izogniti UI-noriji in kateri panogi bi se raje izognil.

Sezona poročanj o poslovnih rezultatih v prvem devetmesečju je tu. Kakšna so pričakovanja za Ljubljansko borzo?

Pričakujem konstanto, ki smo je vajeni že nekaj let: solidno poslovanje. Gospodarsko okolje, v katerem naša podjetja delujejo, je relativno vzpodbudno, pa tudi podjetja niso poročala o posebnostih. Res pa je, da je borza v zadnjih dveh, treh letih rasla bistveno hitreje kot je raslo poslovanje podjetij.

Ravno to sem vas želel vprašati. Kakšen znak je to?

Borza se giblje v ciklih. Podjetja so v obdobju od 2010 do 2020 rasla, tudi v koronskih časih, nekatera z večjim, druga z manjšim tempom, borza pa je bila takrat izrazito negativna. Trend se je obrnil v letih 2016, 2017. Zadnjih nekaj let imamo cikel zelo močne borzne rasti. Če se bo še nadaljevala, če bo hitrejša od rasti poslovanja, bomo začeli govoriti, da so delnice postale drage. Zaprl se je tudi razkorak z Evropo, med primerljivimi evropskimi in slovenskimi podjetji, glede vrednotenj. Nekje celo mogoče malo prehiteva, ker je vseeno slovenska borza nizko likvidna, podjetja imajo relativno majhno tržno kapitalizacijo, tako da je nek diskont v primerjavi z razvitim svetom potreben. Priložnost za rast vidim v okviru tega, kar bodo podjetja sama dosegala, mislim pa, da lahko rastejo v povprečju nekje na ravni od 5 do 7 odstotkov.

Bi ta razkorak lahko naznanjal popravek?

Lahko se zgodi. Ampak trenutno ne vidim te bojazni, saj se je rast sama po sebi nekoliko umirila. Konkretnejši popravek bi bil mogoč, če bi se zgodilo nekaj nepričakovanega v Evropi ali v svetu.

Zadnjih nekaj četrtletij rast BDP – sploh ameriško, posredno tudi evropsko – poganjajo investicije, povezane z umetno inteligenco. Ne le v tehnološkem sektorju. Podatkovne centre gradijo gradbena podjetja, dobaviti je treba materiale, potrebne je veliko energije ... Razpršeno je na zelo veliko sektorjev. Na koncu se vse to prelije v dobičke podjetij, ki zadnjih nekaj četrtletij rastejo za ameriška podjetja od 20 do 30 odstotkov letno. Delnice niso toliko zrasle, vrednotenja so se celo znižala v tem času. Na drugi strani je vprašanje, ali je ta trend rasti vzdržen in koliko časa lahko traja. Dolgoročno gotovo ni vzdržen, saj dobički ne morejo rasti s takimi stopnjami.

Do korekcije lahko vedno pride. Je pa res tudi, da vlagatelji obvezniške naložbe danes vidijo bolj tvegane kot v preteklosti. Išče se realno premoženje. Mednarodni vlagatelji, tudi ti, ki so včasih imeli portfelje sestavljene samo iz obveznic, vse bolj silijo v druge naložbe, kot so nepremičnine, delnice, deloma tudi plemenite kovine, zlato. Tudi zaradi strahu pred nadaljevanjem čezmernega zadolževanja držav, nenadzorovanega trošenja in rastočih javnofinančnih primanjkljajev. Ne glede na to, kaj govorijo politiki o boju za zmanjševanje primanjkljaja, ti le rastejo.

Tveganje za domači trg bi lahko predstavljali tudi politični ukrepi, kot je zviševanje davkov, saj bi lahko negativno vplivali na trg.

Pri tej vladi se po do zdaj povedanem zdi, da novih obdavčitev ni pričakovati.

Zaenkrat ni nobenih indicev. Ampak kar nas politiki, pa ne le slovenski, temveč globalni, zadnjih pet ali deset let učijo je, da so vse bolj nepredvidljivi.

In trgi nepredvidljivosti ne marajo.

Trgi tega ne marajo. Danes živimo v nekem zelo likvidnostno sproščenem okolju. Veliko je denarja, zato se trgi zelo dobro držijo, ne glede na to, kaj se dogaja. V preteklosti bi vse te geopolitične stvari, kot je draga nafta in vojne, vplivale negativno. Danes pa vidimo, da so v bistvu trgi na rekordih in ravno zaradi tega, ker je denarja res veliko, se investira v realno premoženje.

Od kje je prišel ta denar?

Še zmeraj se reciklira covidni denar. Takrat smo ustvarili res ogromno denarja. Podjetja so si popravila bilance. Bilance večine globalnih podjetij so danes razmeroma zdrave, kar je precej drugače kot v času velike finančne krize leta 2008. Drugačna pa je slika pri državah, saj se številne soočajo z visokimi, nekatere celo z izjemno velikimi javnofinančnimi primanjkljaji. Tudi v Sloveniji govorimo o tem. Ameriški javnofinančni primanjkljaj naj bi ob koncu fiskalnega leta znašal nad 2.000 milijard dolarjev, to je skoraj polovica nemškega BDP. To so res ogromne številke. Francoski presega pet odstotkov BDP. In ta javnofinančni primanjkljaj, ni važno, ali skozi plače v javnem sektorju, investicije v obrambo, investicije v infrastrukturo, se slej ko prej reciklira skozi ekonomijo in na koncu konča v bilancah podjetij. Danes so težava bilance držav in obrestne mere malo odražajo ta strah – bodo izdane obveznice res nekoč poplačane ali mogoče ne.

Aleš Lokar, direktor naložbenega sektorja pri Generali Investments Foto Blaž Samec/Delo

Ko ste ravno omenili Francijo. Zahtevani donosi na obveznice rastejo. Kam to vodi?

Če se malce pošalim: cel svet zdaj postaja Jugoslavija. Živi se preko meja svojih realnih finančnih zmožnosti. Države preveč trošijo in to pri bolj finančno pismenemu delu prebivalstva, ki je aktivno na kapitalskih trgih, vzbuja strah. To je eden izmed razlogov, zakaj so obrestne mere zrasle. Ali bodo vsi ti krediti nekoč vrnjeni, mogoče to ni tako aktualno za ZDA, a manjša kot je država, bolj aktualno je to vprašanje. Da se to res dogaja, ne rabimo daleč v finančno zgodovino. Pred 15 leti v primeru Grčije je šlo za neko obliko bankrota. Vsaj en del dolgov je bil reprogramiran in zmanjšan, torej ni bil povrnjen. A Francija je velika država in njen vpliv na Evropo je pomemben. Z zamikom se to preliva tudi v ostale države. Francija je že zadnjih nekaj let 'bad boy' kapitalskih trgov. Vsakih nekaj mesecev se jim ta cikel ponovi, politika pa ne najde odgovora na to.

Prihaja do preurejanja portfeljev iz geopolitičnega vidika. Američani spreminjajo svoj pogled na ustroj sveta, kar vpliva na vlagatelje. Njihov pogled danes ni enak tistemu pred 20 ali 30 leti. Kitajska že več kot 10 let vsako leto zmanjšuje pozicijo v ameriške obveznice, v zadnjih letih so se ji pridružili tudi nekateri drugi, ki si želijo večje razpršenosti. Ameriška obveznica ali pa zakladna menica ni več tisti zlati standard. Ker je manj kupcev, mora biti cena višja.

Tretja pomembna točka je zvišanje inflacijskih pričakovanj. Višja je inflacija, višja mora biti cena obveznic. Tudi centralne banke dvigujejo obrestne mere in vprašanje je, do kam bodo šle. Trenutna raven obrestnih mer ima v ZDA pomemben vpliv na nepremičninski trg, na velika podjetja, ki poganjajo ameriški BDP, pa trenutno ne. Danes so obrestne mere dvakrat tolikšne, kot so bile recimo tri leta nazaj. To ima negativen vpliv na vse tiste, ki potrebujejo veliko posojil za poslovanje, gradbeništvo denimo. To vpliva na razpoložljivost določenih dobrin v družbi. Državne investicije tu ne morejo nadomestiti dragega zasebnega denarja. Zasebno gradbeništvo bolj podpira gradnjo stanovanj, država pa bolj vzpodbuja denimo logistično infrastrukturo. Pomanjkanje stanovanj pa ustvarja trenja v družbi. Začarani krog.

Donosi obveznic presegajo pet odstotkov, slovenski varčevalci pa imajo v bankah okoli 30 milijard evrov denarja, manjši večinoma neobrestovanega. Kako lahko mali vlagatelji pridemo do teh višjih obrestnih mer?

Mali vlagatelji lahko vstopijo denimo v denarne ali obvezniške sklade. Mogoče je tudi kupiti določene obveznice ali menice. Slovenski varčevalci se žal premikajo zelo počasi. Finančna pismenost je relativno nizka, tako da se jih veliko niti ne zaveda te razlike.

Na področju AI že dolgo časa poslušamo o balonu in njegovem poku, ki ga ni. Ali sploh imamo balon?

Za balon vemo šele potem, ko že poči. Investicije v AI so res visoke in gotovo se vse ne bodo povrnile. Nekatera od teh podjetij ne bodo uspešna, kakšno bo propadlo. Verjamem pa tudi, da bodo prišla podjetja, ki bodo ta trend uspela finančno zelo dobro izrabiti in bodo v prihodnosti postala nova zelo velika uspešna podjetja. AI se razvija in bo ostal z nami, četudi bodo delnice teh podjetij nihale.

Kako najti naslednjo Nvidio?

Za povprečnega vlagatelja, z neko povprečno finančno pismenostjo, so bistveno boljši razpršeni, mogoče tehnološki ali pa celo globalni skladi. Jaz, z mojim znanjem in izkušnjami, si ne upam pokazati na samo eno niti na tri podjetja, ki naj bi postala nova Nvidia. Tudi podjetja sama ne vedo, ali bodo zmagala ali ne. Gre za splet okoliščin, znanja, izkušnje teh podjetij, ki jih imajo, pa tudi sreče. Z naložbo v posamezno delnico lahko sicer super zadeneš, ampak vedno se moraš vprašati, kaj pa, če zgrešim in sem v napačni naložbi. Z vlaganjem v razpršene sklade lahko močno zmanjšaš to tveganje.

Menim, da bodo zmagovalci AI zgodbe tisti, ki bodo znali to v obliki storitve monetizirati. Ti bodo imeli ekstra maržo. Sama infrastruktura, katere sestavni del bodo tudi čipi v podatkovnih centrih, bo imela neko relativno nizko, a fiksno in stabilno maržo. Kot danes bazna postaja ali optični kabel. V prihodnje se bodo te marže, ki jih vidimo danes, zniževale.

Nekoč bomo prišli tudi do točke, ko se bo rast ustavila – kdaj, ne ve nihče –, in imeli bomo obdobje, ko se bodo tudi investicije zmanjšale. Vprašanje je, kako lahko vsa ta mlada in neizkušena podjetja preživijo negativne cikle.

Se vam danes zdijo tehnološke delnice še vedno zanimive?

V tem trenutku ja, ker še vedno ponujajo visoke marže. Za naslednjih par četrtletij se položaj še vedno zdi zelo dober. Investicije se nadaljujejo oziroma imajo še nekaj pospeška. Ravno smo vstopili v obdobje objave rezultatov poslovanja za tretje četrtletje. Zelo pomembno bo, kaj bodo povedala velika podjetja, kako vidijo prihodnost.

Če bi se nekdo želel izogniti AI-noriji, v katerih drugih sektorjih vidite potencial?

Poleg tehnologije se nam zdijo zelo privlačne industrijske delnice. Na eni strani so močno vpete v zgodbo z umetno inteligenco, a pokrivajo še marsikaj drugega. Recimo elektrifikacijo vidimo kot zgodbo, ki se bo nadaljevala. Pa obramba. Cel svet bo v naslednjem desetletju namenil obrambi več kot v preteklosti. Avtomatizacija poslovanja, robotika. Pri industriji je več zgodb, zato se nam zdi zanimiva. Pred nekaj leti smo vstopili v obdobje, ko je poraba elektrike začela močneje naraščati. S podatkovnimi centri in z elektrifikacijo se bo poraba še povečala, kar je pozitivno za sektor. Seveda pa tudi za industrijo, ker bo treba postaviti nove elektrarne, transformatorje, daljnovode. Tudi materiali in surovine se mi zdijo ključni, še posebej v svetu naraščajočih geopolitičnih trenj.

Trenutno smo previdni pri potrošniških sektorjih. Sploh ob višji inflaciji, ob višjih cenah energije, ki posledično pomeni manj razpoložljivega dohodka, kar negativno vpliva na potrošniški sektor, kjer ni rasti. Druga stvar je, da je znotraj potrošniške panoge, še posebej pri široki potrošnji, bila rast zelo močno vezana na trge v razvoju. Tu izstopa Kitajska v zadnjih desetih letih. In tukaj vidimo, da se ustavlja. Pri kitajskem potrošniku je optimizem nekako izginil. Potrošnja se zmanjšuje. Cel potrošniški sektor je kar pod pritiskom.

Prej ste omenjali obrambo. Se vam danes zdi zanimiva?

Obramba je močno zrasla od 2022 do nekje 2025. Zadnje leto je v negativnem trendu. Popravek pri določenih delnicah je bil tudi 50-odstoten.

Ena takšnih delnic je Rheinmetall.

Drži. Trendi so v prid obrambni industriji, saj bodo evropske države več zapravile za obrambo. A definicija obrambe se je močno razširila. Ko danes rečemo obramba, si mislimo tank, top, letalo, pa je mogoče kibernetska varnost še bistveno bolj pomembna. Za ukrajinskega vojaka na fronti v jarku verjetno ne, za nas tukaj pa je to zelo oddaljeno. Bistveno bolj nas skrbi, ali nam bo heker vdrl v naš bančni račun. Sredstva za obrambo bodo rasla, vprašanje je le, kam točno bodo šla. Gotovo bodo šla v bolj napredne tehnologije, kot so na primer droni in AI. Koliko ga bo šlo v tanke in topove ne vemo, dejstvo pa je, da bo šlo zelo veliko sredstev tudi v ostale segmente, ki so bolj tehnološki in se prepletajo z ostalimi panogami.

Močno so se pocenile tudi delnice evropskih proizvajalcev avtomobilov.

Glede avtomobilske industrije sem kar pesimističen. Zeleni prehod je problematičen, sploh iz vidika obstoječih evropskih proizvajalcev, ker so – po domače povedano – okosteneli. Sistem je zelo rigiden, nastavljen je bil, kot da bo funkcioniral večno. Z zelenim prehodom oziroma z električnimi avtomobili in s kitajsko konkurenco so se začele zelo hitre spremembe, ki jim ta podjetja ne morejo več slediti. Potem je tu zamenjava tehnologij. Ni več motorja, zdaj je baterija, ti pa nisi delal na razvoju baterije. Nimaš niti čipa. Mislim, da bo v prihodnosti glavna dodana vrednost pri avtomobilu programska oprema, procesiranje podatkov senzorjev, in iz tega narediti najbolj učinkovito vožnjo. In tukaj Evrope sploh ni zraven. Daleč spredaj so ameriška tehnološka podjetja. Iz tega vidika ostajam pesimist glede evropskih avtomobilistov.

V Ameriki kitajskih avtomobilov ni ali pa imajo relativno nepomemben tržni delež. Nekaj podobnega se bo verjetno zgodilo v Evropi, ampak škoda je že narejena. Povsem ne bo mogoče zapreti trga. Čeprav vidim, da sta Evropa in Kitajska na poti v nek gospodarski trk, novo trgovinsko vojno.

BYD je napovedal tovarne marsikje po Evropi.

V tem primeru BYD ne bo mogel imeti več take cene. Še zmeraj bo lahko cenovno bolj ugoden, le takšnega razkoraka ne bo. Treba se je zavedati, da danes kitajska avtomobilska podjetja ne delajo nobenega dobička. Ne glede na to, da govorimo, da je kitajska avtomobilska industrija zavzela pol sveta, za vlagatelje v delnice kitajskih avtomobilistov ni bilo nobene zmage. Zato, ker je to cenovna vojna. V tej fazi dobiček ni pomemben. Važen je tržni delež, važna je količina proizvedenih avtomobilov in vlagatelji nimajo nič od te zgodbe.

Torej vam delnice evropskih avtomobilistov trenutno niso zanimive.

Trenutno jih praktično nimamo v svojih portfeljih. Bo ostala kakšna selektivna zgodba, recimo Ferrari je tak, ker nagovarja nek ozek, premium segment. Mislim, da so vsa evropska avtomobilska podjetja v fazi krčenja in zapiranja.

Tudi sedemodstotna dividenda pri Volkswagnu vas ne prepriča?

Ni vzdržna. Mogoče se bodo nekatera podjetja v določeni meri uspela na novo izumiti, skozi obrambno industrijo denimo, ampak to požre ogromno novih investicij, ki za nekaj let vlagateljem ne prinesejo ničesar. Tako da moj vidik je, da le opazujem. Edina izjema tukaj je Tesla, je pa res, da ni proizvajalec avtomobilov, ampak je v bistvu izdelovalec programske opreme. Na mizi imamo še povezovanje s SpaceX-om. Tako da Tesla ne sodi v to avto-kategorijo.

Aleš Lokar, direktor naložbenega sektorja pri Generali Investments Foto Blaž Samec/Delo

Ko sva pri dividendah: na kaj moramo paziti pri družbah, ki ponujajo visoke dividende?

Treba je pogledati pretekle denarne tokove, pa dobičke in pričakovanja za naprej. To pomeni, ali je dividenda vzdržna na podlagi poslovnega modela, ki ga imajo. Recimo, če govorimo o avtomobilski industriji, smo videli, da se vsako leto krči, kar pomeni, da so denarni tokovi vsako leto manjši. Dividendna donosnost je res lahko ves čas sedemodstotna, ampak je pa cena delnice venomer nižja.

ECB je dvignila obrestne mere, napovedujejo se novi dvigi. So delnice evropskih bank danes zanimive za nakup?

Politika centralnih bank je bankam naklonjena. Zgodovinsko gledane so banke ciklične in če bi gledali samo skozi zgodovinsko prizmo, bi lahko rekli, da je to neko obdobje, ko je verjetno čas za pobirati dobičke. Je pa res, da se vlagatelji sprašujemo, ali se bo ta cikel res odvil ali bomo vstopili v neko novo fazo. Umetna inteligenca, tudi osnovnejša, naj bi imela na finance res velik vpliv, saj je ogromno procesov, ki jih je mogoče avtomatizirati. Pričakovanja tudi velikih investicijskih bank gredo v smeri, da bodo v financah ogromni prihranki. Tudi, če se bo mednarodno poslovno okolje malo poslabšalo, in bo politika centralnih bank manj ugodna, lahko banke tukaj nadoknadijo ta manjko.

Danes imajo banke bistveno bolj zdrave bilance kot v veliki finančni krizi, v letih 2008-2010. Iz tega vidika bi rekel, da smo še zmeraj rahlo pozitivno naklonjeni bančnim delnicam. A večina tega kolača je že bila pojedena. Banke bodo morale dati nekaj več od sebe.

Okoli 17.000 INR računov je odprtih. Kakšne so vaše izkušnje z njimi? Bi rekli, da so se 'prijeli'?

Po mojih informacijah so jih odprli več ali manj tisti, ki so že bili aktivni na kapitalskih trgih. Tako da med široko populacijo se niso prijeli. Po moji oceni bi država morala narediti več na tem, ker je to interes države.

So zelo kompleksen produkt. Dobrodošla bi bila poenostavitev, ker vemo, da je finančna pismenost relativno nizka. Je nujno potreben produkt, saj nam demografski trendi niso naklonjeni. Pokojnine bodo v prihodnosti nominalno najbrž višje, realno pa nižje. Matematika kaže, da je zanamcev premalo in ne bodo zmogli financirati naših pokojnin. V luči tega moramo sami več privarčevati, da bomo imeli neko dostojno življenje po upokojitvi.