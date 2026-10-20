Kapital je, treba ga je mobilizirati

»Če pogledamo pokojninske sklade, smo jih mi vsi začeli razvijati hkrati, vendar smo se odločili za različne modele. In to kaže rezultate: pokojninski skladi na Hrvaškem upravljajo z delnicami, vrednimi več kot 10-krat toliko kot v Sloveniji. Prihaja do nekakšne asimetrije,« je na okrogli mizi konference Dolgoročni kapital za razvoj: vloga skladov, zavarovalnic in razvojnih institucij, ki jo organizirata medijski hiši Delo in Hanza Media, dejal predsednik uprave Modre zavarovalnice Matej Golob Matzele. Izpostavil je, da investirajo tudi na Hrvaškem, največ skozi zasebne sklade in sklade tveganega kapitala (venture capital ali VC). Če ocenijo, da ima sklad dober, kvaliteten tim, da ima kvalitetne projekte, ustrezno razmerje med tveganjem in donosom, potem se odločimo investirati. »Veliko smo danes slišali o uniji varčevanja in vlaganja, hkrati bi bilo neresno govoriti o konkurenci med dvema sosednjima malima trgoma. Moramo več delati na tem, da postanejo globlja, bolj likvidna in da naredimo prostor bolj zanimiv za investitorje.«

Kljub temu da Evropa ima veliko varčevalcev, veliko kapitala, pa ta ne prihaja do podjetij, inovacij in majhnih, razvojnih projektov. Lahko pa pri tem pomembno vlogo igrajo pokojninski skladi. Primer, kako to ne početi, je izpostavil direktivo, ki se pripravlja, da bi morali pokojninski skladi v Evropi, ki imajo več kot dve milijardi evrov sredstev, vsaj dva odstotka tega investirati v sklade tveganega kapitala. Večina velikih evropskih pokojninskih skladov temu nasprotuje. Tudi Dubravko Štimac, višji izvršni direktor Privredne banke Zagreb, meni, da ne bi bilo treba forsirati regulative za vlaganja.

Zagreb, 20. oktober 2026. Foto Voranc Vogel

Kar se tiče skladov zasebnega kapitala (private equity), je Hrvaška zelo dober primer, pravi Igor Čičak, izvršni direktor in poslovodni partner Provectus Capital Partners (PCP). V zadnjih šestih letih, ko se je začela nova faza investiranja in nastajanja skladov zasebnega kapitala, se je zbralo par sto milijonov evrov. Ključno vlogo so imeli pokojninski skladi, in brez njih bi težko zagnali ta proces. Danes ti skladi uspejo veliko več sredstev zbrati zunaj Hrvaške, brez pokojninskih skladov. »Vloga institucionalnih investitorjev v mobilizaciji zasebnega, širšega kapitala, bi rekel, da je zelo pomembno. Znano pa je tudi, da gospodarstva, ki imajo večjo stopnjo investicij skladov zasebnega kapitala glede na BDP, rastejo mnogo hitreje.« Dodaja, da so skladi zasebnega trga pravzaprav katalizatorji, ki konsolidirajo tržišče.

Zagreb, 20. oktober 2026. Foto Voranc Vogel

»Danes je bilo večkrat rečeno, da je v Evropi težava produktivnost, težava je skaliranje družb. To pomeni, da imamo dobre družbe, imamo zelo veliko srednje velikih podjetij, medtem ko se večina obrača nacionalno.« Skladi zasebnega kapitala pa investirajo v družbe, ki jih transformirajo in skalirajo za večje trge. Prav skaliranje je po mnenju Čička ključni izziv v Evropi. »Pravzaprav, vsaka družba bi morala vedno rasti in imeti strukturo, ki ji omogoča neomejeno rast kontinuirano.«

Matija Weiss, direktor PRVA Skladi, ugotavlja, da na Hrvaškem specifično skladov zasebnega kapitala, ki bi dejansko direktno posojala podjetjem za različna namena financiranja, niso tako zastopni, oziroma niso prisotni, če govorimo specifično o hrvaških skladih. Tako da ta segment trenutno pokrivajo nebančne finančne institucije. Zakaj bi se nekdo odločil za takšno financiranje in ne pri banki? »Ključno je to, da smo hitrejši, fleksibilnejši in da lahko zagotovimo 'tailor-made' financiranje.« Pri tem opozarja, da niso konkurenca bankam, ampak se vidijo komplementarne bankam: »Torej, nek most med nebančnim financiranjem, se pravi, s strani finančnih institucij, in pa bankami.«

Član uprave Allianz ZB, družbe za upravljanje obveznih in prostovoljnih pokojninskih skladov Mario Staroselčić, ki ima dva in pol milijonov članov, pravi, da se članom omogoča izbirati tveganje. Drugo leto bo 25 let od zagona prvega sklada, zbrali pa so že 30 milijard evrov. »To je znesek, ki večkrat presega sosednje države. Po nekaterih objavah hrvaški kreditini skladi že prihajajo med top 200 največjih kreditnih skladov v Evropi.« Z današnje perspektive, se zdi, da smo naredili dobro, pravi.

Dotaknili so se tudi energije. Modra je po besedah Golob Matzele investirala v sklade, ki investirajo v sklade obnovljive energije, saj so ob sprejemljive tveganju precenili, da jim to prinaša dober donos.

Na Hrvaškem po besedah Štimca delajo na infrastrukturi za lažji vstop na trg kapitala, prihajajo tudi naložbeni računi.

»Tisto, na čem je treba delati je, da se spodbudi širša baza institucionalnih investitorjev za investiranje v sklade zasebnega kapitala. Na Hrvaškem so pokojninski skladi zelo aktivni v tem, vendar obstajajo drugi institucionalni investitorji, ki so na nek način pasivni. Tako, da je pomembno, da države v okolici zaženejo podobne iniciative. Če gledamo Hrvaško in Slovenijo, sta bistveno naprej v primerjavi z Bolgarijo in Romunijo. V osnovi pa je pomembno ustvariti širšo regijo, kjer bodo skladi zasebnega kapitala imeli pomembno vlogo pri investiranju in razvoju ekonomije.« Pri tem dodaja, da kapital obstaja, potrebna pa je mobilizacija kapitala. Prav skladi zasebnega kapitala pa so dobro orodje za to mobilizacijo, potem pa je tudi investiranje ekonomično.