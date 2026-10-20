Kdo bo oblikoval regionalni trg kapitala

V Zagrebu bo danes potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2026, ki jo organizirata medijska hiša Delo in Delov poslovni center ter hrvaška medijska hiša Hanza Media.

Tema konference je Kapital za prihodnost: kako okrepiti finančno moč in konkurenčnost Evrope in regije. Udeležence bo uvodoma pozdravila predsednica uprave Hanza media Ana Hanžeković Krznarić. Slavnostna nagovora pa bosta imela hrvaški in slovenski minister za finance, Tomislav Ćorić in mag. Andrej Šircelj.

Uvodno predavanje bo imel Edoardo Campanella, direktor in glavni urednik The Investment Institute by UniCredit. Sledil bo pogovor voditeljev na temo Kdo bo financiral prihodnost Evrope?, kjer se bo moderator Mislav Togonal iz Hrvaške radiotelevizije (HRT) z Benjaminom Jošarjem, predsednikom uprave Triglav Investments, in Majo Bešević Vlajo, predsednico uprave UniCredit Invest, pogovarjal o vlogi institucionalnega kapitala, dolgoročnega varčevanja in financiranju prihodnje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Dolgoročni kapital za razvoj

Tema prve okrogle mize bo Dolgoročni kapital za razvoj: vloga skladov, zavarovalnic in razvojnih institucij, mnenja pa bodo soočili Matej Golob Matzele, predsednik uprave Modre zavarovalnice, Matija Weiss, direktor PRVA Skladi, Dubravko Štimac, višji izvršni direktor Privredne banke Zagreb, ter Igor Čičak, izvršni direktor in poslovodni partner Provectus Capital Partners (PCP).

Po odmoru bo sledil pogovor moderatorja Mislava Togonala z novinarko, prevajalko in dolgoletno dopisnico Dela Zorano Baković na temo Evrope med ZDA in Azijo.

Borze nove Evrope

Sledila bo druga okrogla miza na temo Prihodnost kapitalskih trgov: Digitalna plačila, tokenizacija in institucionalna vloga kripta. Na njej bodo sodelovali Uroš Ačko, direktor SID Upravljanje premoženja, Vid Pajič, član uprave Ilirike, Sašo Šmigič, član uprave Generali Investment, in Hrvoje Ćosić, soustanovitelj in izvršni direktor Aircash.

Za zaključek bo na tretji okrogli mizi sledil pogovor predsednikov uprav Varšavske, Zagrebške in Ljubljanske borze o povezovanju trgov, likvidnosti, novih vlagateljih in vlogi regionalnih kapitalskih trgov pri financiranju evropske konkurenčnosti. Mnenja bodo soočili Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze, Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze, in Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze.