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    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Zakonodaja selekcionira in povzema pozitivne prakse, ki jih morajo ponudniki z novopridobljeno licenco spoštovati, ter jasno razmejuje med tem, kar je varno, in tem, kar ni. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Zakonodaja selekcionira in povzema pozitivne prakse, ki jih morajo ponudniki z novopridobljeno licenco spoštovati, ter jasno razmejuje med tem, kar je varno, in tem, kar ni. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    7. 7. 2026 | 06:00
    6:21
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    Po prehodnem obdobju za uveljavitev uredbe o trgih kriptosredstev (MiCA), ki se je izteklo prvega julija, sme v EU poslovati po zadnjih podatkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (Esma) še 284 ponudnikov storitev s kriptosredstvi, ki so pridobili ustrezne licence. Med njimi so tri slovenska podjetja. To pomeni, da se je število regularnih ponudnikov zmanjšalo na manj kot desetino. Kaj spremembe prinašajo vlagateljem, ponudnikom in kaj trgu?

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    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    »Trg ponudnikov se na ta način konsolidira: ostajajo verodostojni igralci, medtem ko so podjetja, ki so iskala zgolj hiter zaslužek, odpadla. Zakonski okvir načeloma ni bistveno posegel v ponudbo kriptosredstev. Pričakujemo, da se bo ta sčasoma oblikovala skladno s tržnimi razmerami in povpraševanjem.

    Za pridobitev licence MiCA smo se odločili zaradi prepričanja, da bodo vlagatelji v prihodnje želeli imeti dostop do vseh finančnih instrumentov na enem mestu, pravi Domen Kregar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Za pridobitev licence MiCA smo se odločili zaradi prepričanja, da bodo vlagatelji v prihodnje želeli imeti dostop do vseh finančnih instrumentov na enem mestu, pravi Domen Kregar. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Zakonodaja, ki jo povzema MiCA, po našem mnenju v tem trenutku glede na raznovrstnost produktov in tržnih okoliščin zelo dobro selekcionira in povzema pozitivne prakse, ki jih moramo ponudniki z novopridobljeno licenco spoštovati, ter jasno razmejuje med tem, kar je varno, in tem, kar ni. Z vidika zaščite vlagateljev takšno selekcijo pozdravljamo,« novosti, ki jih je prinesla uveljavitev uredbe o trgih kriptosredstev, komentira Domen Kregar, borzni posrednik v Iliriki, borznoposredniški hiši, kjer so licenco nadzornega organa pridobili že lani.

    Zahteven postopek licenciranja

    Po njegovih besedah je to velik dosežek za podjetje in celoten kolektiv Ilirike, saj »je bilo več kot 80 odstotkov podjetij, ki so se ukvarjala s kriptosredstvi, pri pridobivanju licence zavrnjenih. Glede na to, da je licenciranih ponudnikov malo, to pomeni večjo vrednost – tako za licenco MiCA kot za Iliriko, z vidika storitev in ugleda.«

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    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    Ti podatki kažejo, da je postopek pridobitve zahteven, a kot so prepričani v Iliriki, je evropski regulator Esma, ki združuje regulatorje vseh držav članic, ravnal pravilno: nagrajeval je tiste, ki so resni in si prizadevajo strankam dolgoročno zagotoviti varno in prijazno rešitev.

    »Takšen pristop koristi strankam, ki se odločajo za naložbe v kriptosredstva, saj so lahko mirne, da je njihov denar pri zaupanja vredni instituciji,« pravi Kregar in opozori na siceršnji trend postopnega prenašanja uveljavljanja dobrih praks iz sveta veriženja blokov v svet tradicionalnih vrednostnih papirjev. V tem pogledu je pravna in regulatorna ureditev področja nujna za nadaljnji razvoj.

    Kripto bo vse zanimivejša naložba

    Kljub velikemu zmanjšanju števila ponudnikov storitev sogovornik ne pričakuje, da bi se vlagatelji, ki so se znašli v položaju, ko se mora njihov ponudnik umakniti s trga EU, ker ni pridobil licence v skladu z MiCA, selili v druge naložbe na kapitalskih trgih, na primer v delnice, investicijske sklade, sklade ETF itn. Vlagatelji, ki vidijo potencial v kriptosredstvih, bodo še naprej investirali v ta naložbeni razred, spremenili se bodo le ponudniki. Tisti, ki zdaj uporabljajo ponudnike, ki nimajo licence MiCA, bodo namreč morali poiskati licenciranega ponudnika.

    V Iliriki priporočajo, da vlagatelji s kriptosredstvi pri ponudnikih, ki jim ni uspelo pridobiti te licence, sredstva čim prej prenesejo k lokalnemu licenciranemu ponudniku. »Tako jih ščiti regulator, ki nadzira področje kriptosredstev v državi, v primeru vprašanj pa se lahko neposredno obrnejo na ponudnika storitev.

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    Uredba MiCA zdesetkala slovenske kriptoponudnike

    Licencirani ponudniki smo dolžni odgovarjati na vprašanja vlagateljev, v primeru napak pa nas lahko doleti tudi regulatorna odgovornost. Stranki zagotavljamo najboljše razmerje med ceno, kakovostjo storitve in varnostjo sredstev,« pojasni Kregar in doda, da so vlagatelji pri Iliriki lahko v stiku z njihovimi strokovnjaki prek mobilne aplikacije Ilirika. Nakup kriptosredstev je bil pred uveljavitvijo uredbe nekoliko cenejši, saj regulativa prinaša strošek vzdrževanja skladnosti, storitev in varnosti.

    Kot še pove, v družbi pričakujejo, da se bo trg konvencionalnih borz z vrednostnimi papirji vse bolj prepletal z novim trgom kriptosredstev, in enako bo veljalo tudi pri vlagateljih, ki »bodo po našem mnenju enaki za klasične vrednostne papirje in kriptosredstva. Pri Iliriki smo že pred časom pomislili na takšen scenarij in strankam uredili dostop do konvencionalnega trga vrednostnih papirjev in kriptosredstev prek naše aplikacije Ilirika.

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    Prvi domači ETF na slovenske delnice

    Za pridobitev licence MiCA smo se odločili ravno zaradi prepričanja, da bodo vlagatelji v prihodnje želeli imeti dostop do vseh finančnih instrumentov na enem mestu.« Prav tako pričakujejo, da se bodo kriptosredstva vse bolj uveljavljala oziroma bodo za vlagatelje čedalje zanimivejša, večina jih bo vključevala v svoje naložbene portfelje.

    MiCA je vabilo poštenemu kapitalu

    Kaj v splošnem prinaša regulacija MiCA vlagateljem in evropskemu trgu kapitala? Kregar poudarja, da bi morali vlagatelji iz Evrope in z drugih celin ceniti pravno urejenost trga, ki jo je EU poenostavila v okviru zakonodaje MiCA. Ne glede na posameznikovo lokacijo je vedno bolje trgovati prek licenciranega ponudnika, za katerega odgovarjata tako regulator kot država, v kateri ponudnik deluje.

    »V tem pogledu bi se moral kapital preseliti v Evropo, kjer so pravila igre od uveljavitve uredbe MiCA jasna, sredstva pa niso ogrožena. Če bo regulativa iz Evrope izrinila špekulativen in sumljiv kapital od kriminala in preprodaje drog, je poslanstvo uspešno opravila. Dobrodošel je pošten kapital – drugo, kar je sumljivega izvora ali ima kriminalno ozadje, lahko ostane zunaj EU, kar je bil verjetno tudi namen zakonodaje in regulacije MiCA,« še komentira Domen Kregar.

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