Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

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Pazite se ponudb za vlaganja v kriptosredstva, ki promovirajo hitre in lahko dobičke. Uredba o trgih s kriptosredstvi MiCA še ne jamči varnega pristanišča, opozarja Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Esma). Nekaj dni po njeni uveljavitvi na spletni strani objavlja črni seznam že 163 podjetij in platform, ki ponujajo kriptostoritve evropskim državljanom, vendar za to (še) nimajo licence.
»Esma in pristojni nacionalni organi, v Sloveniji je to Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ob koncu prehodnega obdobja po uredbi o kriptosredstvih (MiCA) pozivamo stranke, ki uporabljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi v EU, da preverijo, ali ima njihov ponudnik dovoljenje v skladu z MiCA in ali je naveden v registru Esme. Spremljali bomo, ali so pomembni nelicencirani čezmejni ponudniki teh storitev prenehali delovati. Poudarek je na zaščiti vlagateljev, finančni stabilnosti in integriteti trga,« so pojasnili na ATVP.
Kot so potrdili, so izdali licence trem ponudnikom v povezavi s kriptosredstvi. To so Ilirika, Incrementum in Orcabay. Nanje se sicer od uveljavitve uredbe MiCA obračajo številni subjekti, ki iščejo informacije v zvezi z dovoljenji v skladu s to uredbo.
Ta podjetja morajo omejiti zagotavljanje storitev samo na dejanja, potrebna za prodajo ali prenos kriptosredstev, prerazporeditev sredstev ali zapiranje pozicij. Kriptosredstva strank lahko hranijo le za obdobje, ki je nujno potrebno za dokončanje urejenega izstopa.
Jasno, pravočasno in večkrat morajo komunicirati s strankami, tako s fizičnimi osebami kot institucionalnimi vlagatelji, o ukrepih, sprejetih za zaščito njihovih sredstev, in načrtih za likvidacijo. Namen je, da stranke poznajo časovni okvir za prodajo, prenos, prerazporeditev ali zaprtje svojih pozicij.
»Za stranke, ki imajo sredstva pri takih ponudnikih, to lahko pomeni večja tveganja. Pozivamo jih, da jih nemudoma prenesejo k licenciranemu ponudniku ali v lastne neskrbniške kriptodenarnice. Če imajo težave, naj se obrnejo na svojega ponudnika,« pravijo na ATVP.
»Starostna struktura kaže, da posamezniki med 25. in 39. letom starosti najverjetneje posedujejo kriptosredstva,« navaja ECB, »kljub povečevanju zanimanja ljudi pa je delež tistih, ki jih imajo, še vedno majhen,« še komentira.
V anketi o navadah in odnosu do upravljanja osebnih financ, ki so jo aprila izvedli v Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov med zaposlenimi v Sloveniji, jih je 13 odstotkov povedalo, da vlagajo v kriptosredstva, iz česar je mogoče sklepati, da se je delež imetnikov glede na leto 2024 nekoliko povečal.
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