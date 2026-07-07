Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

Pazite se ponudb za vlaganja v kriptosredstva, ki promovirajo hitre in lahko dobičke. Uredba o trgih s kriptosredstvi MiCA še ne jamči varnega pristanišča, opozarja Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Esma). Nekaj dni po njeni uveljavitvi na spletni strani objavlja črni seznam že 163 podjetij in platform, ki ponujajo kriptostoritve evropskim državljanom, vendar za to (še) nimajo licence.

»Esma in pristojni nacionalni organi, v Sloveniji je to Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ob koncu prehodnega obdobja po uredbi o kriptosredstvih (MiCA) pozivamo stranke, ki uporabljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi v EU, da preverijo, ali ima njihov ponudnik dovoljenje v skladu z MiCA in ali je naveden v registru Esme. Spremljali bomo, ali so pomembni nelicencirani čezmejni ponudniki teh storitev prenehali delovati. Poudarek je na zaščiti vlagateljev, finančni stabilnosti in integriteti trga,« so pojasnili na ATVP.

Kot so potrdili, so izdali licence trem ponudnikom v povezavi s kriptosredstvi. To so Ilirika, Incrementum in Orcabay. Nanje se sicer od uveljavitve uredbe MiCA obračajo številni subjekti, ki iščejo informacije v zvezi z dovoljenji v skladu s to uredbo.

Delovanje nelicenciranih

INFOGRAFIKA: Delo

Ponudniki, ki licence nimajo, morajo nemudoma prenehati opravljati storitve v zvezi s kriptosredstvi za stranke, ne smejo pridobivati novih strank iz EU, vzdržati se morajo aktivnosti v zvezi z odpiranjem računov in vzpostavljanja poslovnih odnosov z novimi strankami ter se nehati ukvarjati s tržnimi dejavnostmi in nagovarjati stranke, naštevajo na ATVP.

Ta podjetja morajo omejiti zagotavljanje storitev samo na dejanja, potrebna za prodajo ali prenos kriptosredstev, prerazporeditev sredstev ali zapiranje pozicij. Kriptosredstva strank lahko hranijo le za obdobje, ki je nujno potrebno za dokončanje urejenega izstopa.

Jasno, pravočasno in večkrat morajo komunicirati s strankami, tako s fizičnimi osebami kot institucionalnimi vlagatelji, o ukrepih, sprejetih za zaščito njihovih sredstev, in načrtih za likvidacijo. Namen je, da stranke poznajo časovni okvir za prodajo, prenos, prerazporeditev ali zaprtje svojih pozicij.

»Za stranke, ki imajo sredstva pri takih ponudnikih, to lahko pomeni večja tveganja. Pozivamo jih, da jih nemudoma prenesejo k licenciranemu ponudniku ali v lastne neskrbniške kriptodenarnice. Če imajo težave, naj se obrnejo na svojega ponudnika,« pravijo na ATVP.

Imetnikov je vse več

INFOGRAFIKA: Delo

V državah evrskega območja ima kriptosredstva v povprečju devet odstotkov odraslega prebivalstva, povzema Evropska centralna banka (ECB) podatke njihove ankete v letu 2024. Dve leti pred tem je bil ta delež približno štiri odstotke. Kot kaže grafika, je največji prav v Sloveniji, 15 odstotkov, v več kot polovici držav pa že presega deset odstotkov.

»Starostna struktura kaže, da posamezniki med 25. in 39. letom starosti najverjetneje posedujejo kriptosredstva,« navaja ECB, »kljub povečevanju zanimanja ljudi pa je delež tistih, ki jih imajo, še vedno majhen,« še komentira.

V anketi o navadah in odnosu do upravljanja osebnih financ, ki so jo aprila izvedli v Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov med zaposlenimi v Sloveniji, jih je 13 odstotkov povedalo, da vlagajo v kriptosredstva, iz česar je mogoče sklepati, da se je delež imetnikov glede na leto 2024 nekoliko povečal.