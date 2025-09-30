Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

Neomejen dostop | že od 14,99€
Kot prva v Sloveniji je sredi septembra Ilirika, borznoposredniška hiša, prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi na podlagi uredbe EU o trgih kriptosredstev. Na agenciji so do zdaj prejeli še štiri vloge za tovrstno dovoljenje. Na evropski ravni je približno 50 licenc.
Zanimanje za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi je veliko, so pojasnili v ATVP. »Poleg vloge Ilirike smo prejeli še štiri vloge zainteresiranih subjektov za izdajo dovoljenja v zvezi s kriptosredstvi. Na agencijo se je obrnilo tudi več drugih subjektov, ki pa svoje vloge formalno še niso oddali,« dodajajo, da je postopek pridobitve dovoljenja zahteven in obsežen.
Ali bodo licence podeljene samo domačim subjektom? »Agencija bo obravnavala vse vloge, ki jih bo prejela od zainteresiranih subjektov. Ti morajo dovoljenje pridobiti od regulatorja države članice EU, kjer imajo sedež, ob predpostavki, da izpolnjujejo vse druge zahteve iz uredbe MiCA.«
In kako bodo stranke lahko preverile, ali ima ponudnik kriptostoritev veljavno licenco? Na ATVP pojasnjujejo, da je seznam ponudnikov kriptosredstev objavljen v začasnem centralnem registru v zvezi s kriptosredstvi (Interim MiCA Register) pri Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). »ESMA bo ta začasni register redno posodabljala s podatki, ki jih bo prejela od nacionalnih pristojnih organov in Evropskega bančnega organa (EBA).«
Začasni register vključuje podatke o belih knjigah o kriptosredstvih za kriptosredstva, ki niso žetoni, vezani na sredstva, in e-denarni žetoni; izdajateljih žetonov, vezanih na sredstva; izdajateljih e-denarnih žetonov; ponudnikih storitev v zvezi s kriptosredstvi ter o subjektih, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi v nasprotju z uredbo MiCA.
In kot še dodajajo na ATVP, je do navedenega registra ESMA s pojasnili za uporabo možno dostopati prek spletne strani ATVP.
Ilirika ima veljavno licenco za borzno posredovanje, ki jo je izdala ATVP, že 32 let. Novo pridobljena licenca za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi pa je pomembna predvsem iz dveh razlogov, pojasnjuje Domen Kregar, borzni posrednik v Iliriki. »Prvič, kot prvi v Sloveniji s takšno licenco bomo strankam lahko omogočili dodatno storitev, ki dopolnjuje našo sedanjo ponudbo. Drugič, licenca izkazuje zaupanje regulatorja v naše delo in dosedanje sodelovanje, saj smo prav mi prvi prejeli to dovoljenje na slovenskem trgu.«
In kaj podelitev licenc pomeni za slovenski kapitalski trg? Predvsem to prinaša večjo varnost za vlagatelje ter možnost lažje komunikacije s ponudnikom storitev. »Kriptovalute ponujajo predvsem velike tuje borze ali banke, kar lahko predstavlja oviro, če vlagatelji potrebujejo pomoč pri trgovanju ali naletijo na težavo. Z nami pa bodo vlagatelji bistveno lažje komunicirali, saj smo jim na voljo ves dan, od 8. ure do 22. ure, zato stranke pri nas lahko dobijo podporo za vsa vprašanja glede kriptovalut ali samega trgovanja. Dodatna prednost licence je tudi ta, da bodo imeli vlagatelji na enem mestu dostop do celotnega nabora finančnih instrumentov. Na enem mestu bodo lahko vlagali v delnice, sklade ETF, obveznice in kriptovalute, kar jim omogoča preprosto upravljanje celotnega portfelja.«
Na vprašanje, kako bo zaščiten kapital vlagateljev, če ponudnik kriptosredstev ne izpolni obveznosti (na primer izguba ali kraja sredstev), pa Domen Kregar odgovarja, da zakonodaja na področju kibernetske varnosti kriptosredstev določa zelo stroge zahteve. »Tako mi kot tudi naši partnerji smo licencirani skladno z zakonodajo Evropske unije. V primeru kibernetskega napada na skrbništvo je Ilirika dolžna strankam povrniti izgubljeno vrednost njihovega portfelja. To pomeni, da imajo naše stranke v primeru tovrstnih incidentov precej manjše tveganje. Pri skrbništvu razmišljamo tudi o rešitvi z več skrbniki, kar bi pomenilo, da sredstva strank ne bi bila zbrana na enem mestu, ampak razpršena pri več licenciranih ponudnikih. Tako bi z dodatno razpršenostjo še povečali varnost sredstev naših strank.«
