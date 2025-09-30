Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

Kot prva v Sloveniji je sredi septembra Ilirika, borznoposredniška hiša, prejela dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi na podlagi uredbe EU o trgih kriptosredstev. Na agenciji so do zdaj prejeli še štiri vloge za tovrstno dovoljenje. Na evropski ravni je približno 50 licenc.

Zanimanje za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi je veliko, so pojasnili v ATVP. »Poleg vloge Ilirike smo prejeli še štiri vloge zainteresiranih subjektov za izdajo dovoljenja v zvezi s kriptosredstvi. Na agencijo se je obrnilo tudi več drugih subjektov, ki pa svoje vloge formalno še niso oddali,« dodajajo, da je postopek pridobitve dovoljenja zahteven in obsežen.

Ali bodo licence podeljene samo domačim subjektom? »Agencija bo obravnavala vse vloge, ki jih bo prejela od zainteresiranih subjektov. Ti morajo dovoljenje pridobiti od regulatorja države članice EU, kjer imajo sedež, ob predpostavki, da izpolnjujejo vse druge zahteve iz uredbe MiCA.«

Začasni register ponudnikov

In kako bodo stranke lahko preverile, ali ima ponudnik kriptostoritev veljavno licenco? Na ATVP pojasnjujejo, da je seznam ponudnikov kriptosredstev objavljen v začasnem centralnem registru v zvezi s kriptosredstvi (Interim MiCA Register) pri Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). »ESMA bo ta začasni register redno posodabljala s podatki, ki jih bo prejela od nacionalnih pristojnih organov in Evropskega bančnega organa (EBA).«

Začasni register vključuje podatke o belih knjigah o kriptosredstvih za kriptosredstva, ki niso žetoni, vezani na sredstva, in e-denarni žetoni; izdajateljih žetonov, vezanih na sredstva; izdajateljih e-denarnih žetonov; ponudnikih storitev v zvezi s kriptosredstvi ter o subjektih, ki opravljajo storitve v zvezi s kriptosredstvi v nasprotju z uredbo MiCA.

In kot še dodajajo na ATVP, je do navedenega registra ESMA s pojasnili za uporabo možno dostopati prek spletne strani ATVP.

Trgovanje se začne oktobra

Ilirika ima veljavno licenco za borzno posredovanje, ki jo je izdala ATVP, že 32 let. Novo pridobljena licenca za opravljanje storitev v zvezi s kriptosredstvi pa je pomembna predvsem iz dveh razlogov, pojasnjuje Domen Kregar, borzni posrednik v Iliriki. »Prvič, kot prvi v Sloveniji s takšno licenco bomo strankam lahko omogočili dodatno storitev, ki dopolnjuje našo sedanjo ponudbo. Drugič, licenca izkazuje zaupanje regulatorja v naše delo in dosedanje sodelovanje, saj smo prav mi prvi prejeli to dovoljenje na slovenskem trgu.«

S kriptosredstvi bomo začeli trgovati 6. oktobra, ko bo naročila mogoče oddajati po telefonu prek naših borznih posrednikov, 16. oktobra pa tudi na spletni platformi, pojasnjuje Domen Kregar iz Ilirike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Večja varnost za vlagatelje

Trgovanje, pravi Domen Kregar, bodo začeli 6. oktobra, ko bo naročila mogoče oddajati po telefonu prek njihovih borznih posrednikov. Potem bodo 16. oktobra omogočili tudi trgovanje prek spletne platforme Ilirika Online, na začetku novembra pa še prek njihove mobilne aplikacije. Z novim letom načrtujejo popolno prenovo trgovalne platforme in mobilne aplikacije, kar, kot pravi sogovornik, jih bo postavilo ob bok najmodernejšim mednarodnim ponudnikom. »Stranke se bodo pri nas identificirale enako kot pri odpiranju trgovalnega računa. Na račun bodo nakazale denarna sredstva in v prvi fazi trgovale s sedmimi različnimi kriptovalutami,« še pojasnjuje Kregar.

In kaj podelitev licenc pomeni za slovenski kapitalski trg? Predvsem to prinaša večjo varnost za vlagatelje ter možnost lažje komunikacije s ponudnikom storitev. »Kriptovalute ponujajo predvsem velike tuje borze ali banke, kar lahko predstavlja oviro, če vlagatelji potrebujejo pomoč pri trgovanju ali naletijo na težavo. Z nami pa bodo vlagatelji bistveno lažje komunicirali, saj smo jim na voljo ves dan, od 8. ure do 22. ure, zato stranke pri nas lahko dobijo podporo za vsa vprašanja glede kriptovalut ali samega trgovanja. Dodatna prednost licence je tudi ta, da bodo imeli vlagatelji na enem mestu dostop do celotnega nabora finančnih instrumentov. Na enem mestu bodo lahko vlagali v delnice, sklade ETF, obveznice in kriptovalute, kar jim omogoča preprosto upravljanje celotnega portfelja.«

Domen Kregar: Licenca na ravni EU pomeni najvišjo možno stopnjo transparentnosti poslovanja ter zagotavlja strokovnost in zaupanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za tiste, ki želijo vlagati v kriptovalute brez neposrednega ukvarjanja, pa bodo, kot še pravi Domen Kregar, omogočili nakupe prek borznega posrednika ter ponudili varčevalni paket, ki bo omogočal pasivno mesečno investiranje v košarico največjih kriptovalut. Poleg tega licenca na ravni EU pomeni najvišjo možno stopnjo transparentnosti poslovanja ter zagotavlja strokovnost in zaupanje.

Na vprašanje, kako bo zaščiten kapital vlagateljev, če ponudnik kriptosredstev ne izpolni obveznosti (na primer izguba ali kraja sredstev), pa Domen Kregar odgovarja, da zakonodaja na področju kibernetske varnosti kriptosredstev določa zelo stroge zahteve. »Tako mi kot tudi naši partnerji smo licencirani skladno z zakonodajo Evropske unije. V primeru kibernetskega napada na skrbništvo je Ilirika dolžna strankam povrniti izgubljeno vrednost njihovega portfelja. To pomeni, da imajo naše stranke v primeru tovrstnih incidentov precej manjše tveganje. Pri skrbništvu razmišljamo tudi o rešitvi z več skrbniki, kar bi pomenilo, da sredstva strank ne bi bila zbrana na enem mestu, ampak razpršena pri več licenciranih ponudnikih. Tako bi z dodatno razpršenostjo še povečali varnost sredstev naših strank.«