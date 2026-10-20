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    Kapitalski trgi

    Marko Bombač: Vložiti moramo 10-krat več, da bomo na istem kot Hrvaška

    Predsedniki uprav treh borz, Varšavske, Zagrebške in Ljubljanske, o tem, kako izboljšati kapitalske trge.
    Trije predsedniki uprav borz: Marko Bombač (levo), Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski. Foto Voranc Vogel
    Galerija
    Trije predsedniki uprav borz: Marko Bombač (levo), Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski. Foto Voranc Vogel
    Aleksandar Lukić
    20. 10. 2026 | 15:20
    20. 10. 2026 | 15:25
    10:42
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    Naložbene račune imajo Poljaki, od letos jih imamo v Sloveniji, z novim letom jih dobi še Hrvaška. »Zelo smo optimistični. Po državah, ki so to storile pred mnogimi leti, kot so Švedska, Norveška in Francija, vidimo, da je to ustvarilo zelo široko vlagateljsko bazo in da so številni ljudje, ki morda sploh niso razmišljali o vlaganju, to videli kot priložnost, da se pripravijo na obdobje življenja, ko se ne bodo mogli zanašati izključno na pokojninski sistem,« je dejala predsednica uprave Zagrebške borze Ivana Gažić. Kot je dejala, trgi kapitala na Hrvaškem dolgo časa niso bili v središču pozornosti politike ali ministrstev, v zadnjih nekaj letih pa se je to spremenilo.

    Predsednik uprave Varšavske borze Tomasz Bardziłowski ugotavlja, da naše države predstavljajo 11 odstotkov BDP Evropske unije in le tri odstotke tržne kapitalizacije: »Razmisliti moramo o tem, kako zagotoviti kapital našim novim podjetjem, inovativnim podjetjem, sodobnim podjetjem, ki lahko konkurirajo na primer Kitajski, ki je bila danes tukaj veliko omenjena. Za to pa potrebujemo močnejše trge kapitala. Naučiti se moramo od najboljših.« Izpostavlja švedski trg kapitala, ki se je razvil v enega največjih na svetu. V zadnjih desetih letih so imeli več kot 500 prvih javnih ponudb (IPO). Kaj so naredili Švedi? »Predvsem izgradili svoje pokojninske sklade. Mislim, da ste to, predvsem tukaj v Zagrebu, že storili. Vaši pokojninski skladi so glede na velikost gospodarstva eni največjih v Evropi, veliko večji kot na Poljskem,« pravi Bardziłowski. Švede je označil za narod delničarjev. V depozitih imajo le 15 odstotkov svojih prihrankov, medtem ko v regiji ta delež znaša okoli 40 odstotkov, na Poljskem celo 50, v Sloveniji 49 odstotkov. In prav to je po besedah predsednika uprave Poljske, kako so razvili trge kapitala.

    Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze. Foto Voranc Vogel Foto Voranc Vogel
    Tomasz Bardziłowski, predsednik uprave Varšavske borze. Foto Voranc Vogel Foto Voranc Vogel

    Kje in kako začeti

    »Mislim, da je treba začeti pri gradnji domačega kapitala, Poljska pa je dober primer. Torej domače ustanove, pokojninski skladi, ki bodo vlagali v lokalne delnice,« odgovarja Bardziłowski. Več naložb bo znižalo stroške kapitala, vrednotenja pa se bodo zvišala. Vedno bodo obstajala podjetja, ki si bodo želela na borzo – lokalna podjetja, pa tudi tuja podjetja, in po mnenju predsednika uprave Varšavske borze, so največja priložnost lokalne naložbe pokojninskih skladov.

    »Začeti morate z institucionalnimi naložbami, z gradnjo ekosistemov. Pomemben je tudi zasebni trg kapitala. Zgraditi ekosistem tveganega kapitala (venture capital), ekosistem zasebnega kapitala (private equity). In ko imate lokalni ekosistem, lokalne posrednike, ustrezno upravljanje podjetij, dobra podjetja, dobre izdelke, kot so ETF-ji, ki so zelo privlačni za male vlagatelje, potem boste imeli bolj likvidne trge in takrat bodo začeli prihajati tuji vlagatelji,« je dejal.

    Od depozitov do produktivnih naložb 

    »Financiranje podjetij in gospodarstva vidim kot pomemben, pozitiven stranski učinek dobro delujočega sistema trga kapitala. Vidim, da se je Evropa končno predramila in spoznava pomen trga kapitala za oboje: najprej za naložbene priložnosti naših državljanov, in drugič, za financiranje gospodarstva ter podjetij,« predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bombač. Poudarja, da si želimo, da podjetja sledijo kapitala, mi pa si želimo, da ostanejo tukaj: »In če doma ne najdejo pravega kapitala po pravi ceni, kaj bodo naredila? Racionalna so, poiskala ga bodo v tujini, običajno v ZDA.« To sicer ne vidi, da je narobe, saj konkurenca iz nas izvleče najboljše, »vendar moramo imeti ob tem v mislih, da je kapital običajno le prvi korak. Ne bi smeli biti presenečeni, če se pozneje v tujino preselijo tudi sedeži podjetij, strateško sprejemanje odločitev, raziskave in razvoj, intelektualna lastnina ter nekatera najboljša delovna mesta. To ni tisto, kar si želimo. Hkrati pa od evropskih podjetij ne moremo pričakovati, da bodo ostala tukaj samo zato, ker so evropska.« Zato jim je treba zagotoviti konkurenčen kapital, da ostanejo tukaj, rastejo tukaj in se bodo selila v Evropo.

    Sodelovanje osmih trgov

    »Enoten trg kapitala Južne Evrope dejansko ni naš cilj. Mislim, da je vloga vsake borze v posamezni državi veliko večja kot le zagotavljanje kapitala. Ljudje zelo pogosto pozabljajo, da zagotavljamo tudi informacije o vseh kotirajočih podjetjih, oblikovanje cen, spremljamo rednost trga in trg tudi promoviramo. Ne moremo pa se izogniti nečemu, kar imenujemo nacionalna naklonjenost oziroma dejstvu, da domači ljudje vlagajo v domača podjetja. Vrednost trga kapitala v posamezni državi bi se torej zmanjšala, če bi ustvarili le en enoten trg,« opozarja Ivana Gažić. Dodaja, da se to zelo dobro vidi na primeru Ljubljanske borze, katere lastniki so že 11 let: »Resnično spoštujemo lokalni ekosistem in ga želimo še naprej negovati. To je tudi zgodba za našim projektom.«

    Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze. Foto Voranc Vogel
    Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze. Foto Voranc Vogel

    Nadaljuje, da se trenutno pogovarjajo o načinih, kako bi lahko nek privlačen IPO na Hrvaškem približali poljskim vlagateljem ali kako hrvaškemu podjetju omogočiti, da gre na Poljsko, predstavi svoje poslovanje, najde vlagatelje in obratno: »Za nas bi bila ogromna korist, če bi pri našem IPO-ju – pri zadnjem smo imeli 5.500 malih vlagatelj – sodeloval ta nabor ljudi iz Srednje in Vzhodne Evrope ali Jugovzhodne Evrope, kakorkoli že to poimenujete. To bi izjemno povečalo našo likvidnost, sposobnost oblikovanja cen, nam dalo višji status kot celotni državi ter privabilo tudi mednarodne vlagatelje.«

    Enotna evropska borza?

    Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali potrebujemo enotno evropsko borzo? Bardziłowski odgovarja s primerom: največje podjetje na poljskem trgu ima tržno kapitalizacijo nekaj pod 50 milijardami evrov, z njim pa se sklene 20 milijonov evrov prometa dnevno. Na enotnem evropskem trgu bi to bilo šele na 200. mestu. Podjetje iz prve dvajseterice, s tržno kapitalizacijo približno pet milijard evrov in dnevnim prometom pet milijonov evrov, bi bilo na entnem trgu na tisočem mestu: »Zanj se ne bi zmenil nihče. Mi pa imamo na Varšavski borzi uvrščenih 800 podjetij. V osnovi pet podjetij ustvari 60 odstotkov našega prometa, 10 podjetij pa 80. Zato obstaja tveganje, da bi ob enem samem trgu tistih pet podjetij odšlo tja, pri ostalih podjetjih pa ne bi bilo več nikakršne likvidnosti. Zato verjamem – in tako razumem prihranke ter ta kontinuum –, da imamo odgovornost zgraditi naše lokalne trge, regionalne trge in lokalne ekosisteme.« Priložnost vidi v sodelovanju in ne konsolidaciji.

    »Ustvarjanje močnih trgov kapitala bi moralo biti eden glavnih ciljev države, naših držav in naših vlad tukaj v Srednji Evropi, pa tudi Evrope kot celote. Zato imamo poročilo Maria Draghija, zato govorimo o uniji prihrankov in naložb, saj so trgi kapitala izjemno pomembni – veliko pomembnejši od kriptovalut,« je jasen. 

    Kje so slovenski IPO

    Hrvaška je imela v zadnjih letih kar nekaj prvih javnih ponudb (IPO), Slovenija ne. Kaj je razlog? Bombač pravi, da smo letos zabeležili uvrstitev Vzajemne: »To ni bil IPO, ampak uvrstitev na borzo. V 36 letih našega trga še nismo imeli IPO-ja. Imeli pa smo uvrstitev zavarovalnice s 100 milijoni tržne kapitalizacije. Za Nasdaq, Euronext ali celo za mojega prijatelja Tomasza v Varšavi bi bila to le še ena uvrstitev v nizu. Za nas pa je bila to zelo pomembna uvrstitev, saj je četrtina Slovencev dobila te delnice, čeprav v majhnem znesku. To smo videli kot ogromno priložnost za finančno izobraževanje. Druga stvar pa je velika odgovornost do teh vlagateljev, da jih izobrazimo, da bodo lahko sprejemali informirane odločitve.«

    Trije predsedniki uprav borz: Marko Bombač (levo), Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski. Foto Voranc Vogel
    Trije predsedniki uprav borz: Marko Bombač (levo), Ivana Gažić in Tomasz Bardziłowski. Foto Voranc Vogel

    Navedel je tudi statistiko, da Švedska v zasebni in tvegani kapital letno vloži 1,36 odstotka BDP, Hrvaška 0,08 odstotka, Slovenija pa 0,008 odstotka. Bombač je izpostavil, da moramo povečati svoje naložbe: »Vložiti moramo 10-krat več, da bomo bomo na istem kot Hrvaška, in 160-krat toliko kot Švedska, da bi bili na enaki ravni.« Tako je zgodbo pripeljal do lokalnih institucionalnih vlagateljev, kjer pokojninski skladi igrajo zelo pomembno vlogo: »Na Švedskem drugi steber predstavlja 135 odstotkov BDP, na Hrvaškem 30, v Sloveniji pa pet odstotkov.«

    »Smo v Evropi in v Evropi se lahko učimo ter dopolnjujemo drug drugega. Kot smo že razpravljali: če želimo razvijati trge kapitala, poglejmo Švedsko, pa tudi zelo močan zasebni trg. Tukaj bi morala biti Francija primer s svojim programom za gradnjo ekosistema tveganega in zasebnega kapitala. Zdaj pa se morda lahko učimo celo od Nemčije, saj tam poteka zelo zanimiv razvoj. Nemčija bo imela od naslednjega leta dalje svoje prve financirane pokojninske sklade. Poleg tega predlagajo poseben sklad za otroke, kjer bo vlada vsakemu otroku vplačala 10 evrov na mesec za vlaganje v ETF-je in delnice,« je zaključil Bardziłowski.

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    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
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    Več kot 1.200 kilometrov povezav, pomembnih za Slovenijo

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 13:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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