    Kapitalski trgi

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    28. 8. 2025 | 13:54
    28. 8. 2025 | 13:54
    10:24
    A+A-

    Polnoletnost je pomemben mejnik v življenju posameznika, ob njem pa številni prejmejo tudi prvi večji finančni priliv; privarčevan znesek, ki so ga starši ali skrbniki namensko nalagali zanj skozi leta. Podarjeni denar nenadoma postane odgovornost mladega odraslega, ki si ob tem postavlja številna vprašanja. Kaj zdaj? Kako ta sredstva uporabiti? Jih porabiti, investirati, prihraniti za študij, avto, stanovanje?

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Prava odločitev ni vedno preprosta, še posebno v svetu, kjer je finančnih možnosti veliko, finančna pismenost pa pogosto (še) nezadostna. A brez znanja o financah in načrta se lahko ta sredstva hitro razpršijo. Da bi se izognili nepremišljenim odločitvam in morebitnim finančnim napakam, je zato zelo pomembno, da mladi pred prvim večjim razpolaganjem z denarjem pridobijo osnovno razumevanje osebnih financ ter si zastavijo jasne cilje in prioritete.

    Bojan Ilijanić, višji specialist v sektorju prodaje in marketinga Save Infond, družbe za upravljanje, poudarja, da je prav zgodnje finančno opismenjevanje ključno za odgovorno ravnanje z denarjem in sprejemanje odločitev, ki bodo mladim koristile ne le danes, temveč tudi v prihodnosti. »Privarčevani denar je fantastična popotnica, ki jo starši lahko dajo svojemu odraslemu otroku. A največja vrednost tega darila ni v znesku samem, temveč v priložnosti, da se mlad človek nauči upravljati z denarjem in ga oplemeniti za svoje življenjske cilje,« pove Ilijanić. Doda, da je ta situacija za marsikoga lahko stresna. »Na eni strani so želje, na drugi pa odgovornost. Naš cilj je, da mladim ponudimo znanje in orodja, da to odgovornost spremenijo v izjemno življenjsko priložnost.«

    Bojan Ilijanić, višji specialist v sektorju prodaje in marketinga Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. FOTO: Sava Infond
    Bojan Ilijanić, višji specialist v sektorju prodaje in marketinga Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. FOTO: Sava Infond

    Mladim svetuje, da se pri ravnanju z denarjem osredotočijo na tri izjemno pomembne korake, ki jim bodo pomagali postaviti trdne temelje njihove finančne prihodnosti, ter ponuja usmeritve, kam vložiti denar in kako sploh začeti pametno varčevati.

    Izogibajte se impulzivnim odločitvam

    Impulzivno zapravljanje lahko hitro izprazni račun. Zato je pomembno, da pred vsakim (večjim) nakupom premislimo, ali je ta izdatek res nujen ali lahko počaka. Namesto da se vdamo trenutnim skušnjavam in pritiskom okolice, je bolje, da si vzamemo čas za razmislek. Tako bomo ohranili večji nadzor nad svojim denarjem in si zagotovili sredstva za pomembnejše cilje v prihodnosti. Tudi Bojan Ilijanić pravi, da najpogostejša napaka ni napačna naložba, temveč prehitra odločitev pod vplivom čustev ali pričakovanj drugih. »Denar, ki je na varnem, pa vam daje čas za razmislek. Vaša prihodnost vam bo hvaležna za nekaj mesecev potrpežljivosti in načrtovanja,« poudari strokovnjak.

    Odgovorite si na vprašanje, kaj želite doseči, in si postavite jasne cilje

    Postavljanje ciljev je temelj finančne stabilnosti. Če denar nima jasnega cilja, hitro izgubi smer in se razprši v nepremišljenih nakupih. Da bi se temu izognili, mu moramo dati namen, jasen, konkreten in usmerjen cilj. A vsak cilj zahteva drugačen pristop k varčevanju in investiranju, zato jih je pametno razdeliti na kratkoročne (npr. nakup računalnika, počitnice), srednjeročne (npr. avto, dodatno izobraževanje) in dolgoročne cilje (npr. lastno stanovanje, pokojnina).

    Tudi strokovnjak iz Save Infond pripoveduje, da šele ko vsakemu evru določimo namen, ali je to polog za stanovanje, izobraževanje ali sanjsko potovanje, postane močno orodje za uresničevanje sanj. »Vprašanje, kaj želim doseči, pa naj bo pomembnejše od vprašanja, kam naj vložim denar,« poudari.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Pridobite čim več finančnega znanja: razumeti denar pomeni obvladovati prihodnost

    »Mladi vlagatelji imajo sredstvo, ki ga starejši ne morejo kupiti – čas. Zaradi moči obrestno-obrestnega računa ima vsak evro, ki ga vložimo danes, potencial, da čez desetletja zraste eksponentno. Največja naložbena prednost mladih je prav mladost in ključno je, da jo izkoristijo.«

    A če želimo sprejemati pametne finančne odločitve, moramo najprej razumeti osnovne finančne pojme, kot so inflacija, obrestno-obrestni račun in diverzifikacija. Ti izrazi morda zvenijo zapleteno, a so v resnici orodje, ki nam lahko pomaga graditi stabilno in donosno finančno prihodnost.

    Kako začeti varčevati in kam pametno vložiti privarčevana sredstva?

    Ena izmed učinkovitih poti za dolgoročno varčevanje so vzajemni skladi. Omogočajo razpršenost naložb, strokovno upravljanje in prilagodljivost glede na finančne cilje posameznika. Prav zato so primerni tudi za mlade, ki želijo svoj privarčevani denar oplemenititi na preudaren in premišljen način. »Mnogi mislijo, da je za vlaganje treba biti finančni genij in vsak dan spremljati borzo. To je mit. Z vzajemnimi skladi, kot so naši pri Sava Infond, zaupate svoje finance ekipi strokovnjakov, ki aktivno upravljajo vaš denar. Tako lahko vi mirno spite in se osredotočite na študij, kariero in življenje,« poudari Bojan Ilijanić, višji specialist.

    Vzajemni skladi so izvrsten način, da korak za korakom zgradimo premoženje. Sava Infond nagrajuje vsa vplačila na račun skladov iz mesečnih trajnikov (direktnih obremenitev) v znesku od 25 do 1000 evrov, saj ob vsakem vplačilu obračuna 50 % nižje vstopne stroške od običajnih za tak znesek.

    Kateri sklad je pravi za vas?

    Različni cilji zahtevajo različne sklade, pravilna razporeditev sredstev po različnih vrstah skladov pa poveča možnosti za dosego želenega donosa.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Sava Infond ponuja obvezniške, mešane, delniške in sektorske sklade, prilagojene vašim potrebam. »Ne obstaja en 'najboljši' sklad za vse. Obstaja pa najboljši sklad za vas in vaš cilj. Za polog za stanovanje čez pet let boste potrebovali drugačno strategijo kot za varčevanje za pokojnino čez štirideset let. Zato pri Savi Infond ponujamo paleto skladov, da lahko vsakdo najde pravo ravnovesje med tveganjem in pričakovanim donosom za svoje specifične potrebe.«

    Raznolikost skladov Sava Infond ponuja vsakemu vlagatelju možnost izbire skladno z njegovimi cilji, tveganji in življenjsko fazo:

    • Obvezniški skladi so primerni za tiste, ki cenijo stabilnost in manjše tveganje.
    • Mešani skladi omogočajo uravnoteženo kombinacijo varnosti in potenciala rasti.
    • Delniški skladi ciljajo na višjo dolgoročno donosnost, primerno za vlagatelje z več potrpežljivosti in sprejemanjem tržnih nihanj.
    • Sektorski skladi omogočajo usmerjeno vlaganje v določene panoge, kot so tehnologija, zdravstvo ali obnovljivi viri.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Za uspeh so pomembni konkretni koraki, vztrajnost in disciplina

    Za uspešno doseganje finančnih ciljev ni dovolj le jasna namera, najpomembnejša so redna vplačila in sledenje zastavljenemu načrtu tudi takrat, ko motivacija morda upade. Zato strokovnjak iz podjetja Sava Infond opomni, da je ključ do dolgoročnega uspeha v ustvarjanju navade. »Z varčevalnim načrtom in rednimi mesečnimi vplačili, pa čeprav majhnimi, gradimo finančno disciplino, ki je veliko bolj dragocena od kateregakoli enkratnega zneska. To je maraton, ne sprint.«

    Postopno vplačevanje prispeva k učenju potrpežljivosti, spremljanju rezultatov in razumevanju nihanj na trgu. Ta proces uči, da ni vse v enkratnih odločitvah, temveč v doslednosti, zrelosti in dolgoročni viziji. S tem pristopom se razvija ne le finančna pismenost, ampak tudi zaupanje v lastne sposobnosti sprejemanja premišljenih odločitev.

    »Pozivam vse mlade, da učinkovito izkoristijo čas – dragocenost, ki je pri dolgoročnem varčevanju in vlaganju ena največjih prednosti. Ne odlašajte, ker je čas na vaši strani. Začnite danes, informirajte se in si zgradite prihodnost, kakršno si želite,« pravi Bojan Ilijanić, višji specialist v sektorju prodaje in marketinga Save Infond, družbe za upravljanje, d. o. o.

    Začnite svojo pot do finančne neodvisnosti z zaupanjem. Odkrijte, kateri sklad Sava Infond je pravi za vas. Več na spletni strani www.infond.si.

     

    "To je tržno sporočilo. Infond sklade upravlja Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o. Pred sprejemom katere koli končne naložbene odločitve se seznanite z dokumenti sklada: Prospekt Krovnega sklada Infond z vključenimi pravili upravljanja in dokument s ključnimi informacijami izbranega sklada sta dostopna na vseh vpisnih mestih in na spletni strani www.infond.si. Skladi so razvrščeni v kazalnike tveganja od 1 do 7 (od najmanjšega do največjega), tako lahko ocenite vaša pričakovanja glede nihanj vrednosti sklada v primerjavi z dejanskim gibanjem. Vse informacije v zvezi s tveganji najdete v dokumentu s ključnimi informacijami izbranega sklada na www.infond.si. Vstopni in izstopni stroški zmanjšujejo pričakovani rezultat, ki je odvisen tudi od obdavčitve. Obdavčitev je odvisna od osebnega stanja vlagatelja in se lahko v prihodnosti spremeni."

    Naročnik oglasne vsebine je Sava Infond, družba za upravljanje, d. o. o.

    Novice  |  Slovenija
    ZBS opozarja

    Ukradli podatke 16 milijonov računov PayPal, uporabnikom svetujejo menjavo gesel

    Uporabniki naj po nasvetu ZBS preverijo stanje in transakcije na računu. Če opazijo kaj sumljivega, naj takoj obvestijo svojo banko in PayPal.
    28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestanek

    Kaos na primorski avtocesti bi rešili z dvosmernim prometom na vipavski cesti

    Ministrica Alenka Bratušek se je sestala z avtoprevozniki. Strinjajo se, da je za zastoje kriva italijanska stran. S strahom pričakujejo prihodnji teden.
    28. 8. 2025 | 13:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sardinija

    Berlusconijeva vila »bunga bunga« na prodaj za 400 milijonov evrov

    Rezidenca stoji na sardinski plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Ob vili so umeten vulkan in bungalovi za goste, v vili pa morska jama.
    Luka Škoda 28. 8. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Nekaj dni po Vismi so kolesa ukradli še ekipi TotalEnergies

    Nova kraja koles na največjih dirkah. Po Vismi-Lease a Bike jo je skupila še francoska ekipa TotalEnergies.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 12:41
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Silovita neurja grozijo severu Italije, jutri tudi Sloveniji

    Na severozahodu države so ob hudourniških vodotokih možne poplave. Verjetne so tudi poplave meteorne in zaledne vode.
    28. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
