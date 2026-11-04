Namesto regulacije v ospredju konkurenčnost gospodarstva

Lani smo v Sloveniji od vsakih sto zasluženih evrov skoraj 15 evrov namenili varčevanju, je ob svetovnem dnevu varčevanja sporočil statistični urad. Premoženje gospodinjstev v gotovini, bančnih vlogah, delnicah in drugih finančnih naložbah se je v letu dni povečalo za desetino, na 96,1 milijarde evrov.

Pri tem se je vrednost lastniškega kapitala povečala za skoraj 17 odstotkov, bančnih vlog pa za sedem odstotkov, statistični urad povzema podatke Banke Slovenije. Zaradi izrazitejše rasti delnic in drugega lastniškega kapitala bančne vloge prvič niso predstavljale največjega deleža premoženja gospodinjstev. Ta so imela na bankah slabih 35 odstotkov premoženja, v delnicah in podobnih naložbah nekoliko več kot 37 odstotkov, v zavarovanjih in pokojninskih shemah dobro desetino, v gotovini pa skoraj devet odstotkov prihrankov. Za primerjavo: v evrskem območju so največji delež finančnih sredstev gospodinjstev bile delnice in drug lastniški kapital (39 odstotkov), v bančnih vlogah so imela 28 odstotkov sredstev, v zavarovanjih in pokojninskih shemah 25 odstotkov, v gotovini pa nekoliko manj kot tri odstotke.

K povečanju premoženja gospodinjstev z naložbami na trgu kapitala je tudi lani prispevala rast borznih tečajev, po drugi strani pa so bile obrestne mere za bančne vloge nižje od inflacije. Kot je na nedavni konferenci Kapitalski trgi, ki jo je v Zagrebu organizirala družba Delo mediji skupaj s hrvaškim Jutarnjim listom, dejal finančni minister Andrej Šircelj, ob predpostavki 3,5-odstotne inflacije prihranki v bančnih vlogah lahko v letu dni izgubijo približno milijardo evrov kupne moči. »Depoziti imajo pomembno vlogo pri likvidnosti in varnosti gospodinjstev, a ta visoka raven previdnosti pomeni tudi zamujene priložnosti za donose in ovira širšo gospodarsko rast v EU,« podatke o visokem deležu finančnega premoženja Evropejcev v bančnih depozitih komentira Jure Dubravica, član uprave družbe za upravljanje Sava Infond, in pojasnjuje, da imamo po eni strani gospodinjstva z velikimi denarnimi rezervami, po drugi strani pa podjetja, ki za rast in razvoj potrebujejo dodatne vire financiranja.

Ustvarjanje priložnosti za podjetja

Evropska unija s povezovanjem kapitalskih trgov ter ukrepi v okviru unije prihrankov in naložb želi spodbuditi prehod iz varčevanja na bančnih računih v investiranje ter s tem podjetjem omogočiti lažji dostop do kapitala in povečati konkurenčnost evropskega gospodarstva. A kot pravi Dubravica, zgolj regulatorne spremembe niso dovolj. Po eni strani se je treba zavedati, da se pomemben del sredstev, ki jih Evropejci vendarle vlagajo na trg kapitala, usmeri na druge trge, predvsem v ZDA. »Vlagatelji iščejo donos, rast in podjetja z dolgoročnim potencialom. Tega ne moremo spremeniti zgolj z novimi pravili ali spodbudami za vlaganje znotraj evropskih meja. Evropa mora ustvariti privlačnejše razmere za rast podjetij, inovacije in razvoj novih tehnologij.«

Odpraviti je treba ovire, ki »že več desetletij preprečujejo razvoj resnično enotnega kapitalskega trga. Potrebujemo manj razdrobljenosti, zmanjšanje regulatornega bremena in več poenostavitev za vlagatelje in podjetja. Pa tudi boljšo finančno pismenost, enostavne in pregledne produkte ter spodbude za dolgoročno vlaganje. Pomemben je tudi razvoj varčevalnih shem, kot je račun INR, prav tako razvoj celotnega finančnega sistema. »Poleg bank lahko tudi drugi finančni akterji veliko pripomorejo k temu, da se prihranki prebivalstva usmerjajo na kapitalske trge in od tam v financiranje gospodarstva, bodisi prek dolžniških bodisi prek lastniških naložb.«

Za odpravo ovir

Po njegovih besedah je sicer enotni evropski kapitalski trg priložnost za učinkovitejše usmerjanje prihrankov v naložbe ter ustvarjanje razmer za več investicij v strateška področja, kot so infrastruktura, energetika, tehnologija in umetna inteligenca. Za finančno industrijo lahko pomeni večji trg, več možnosti za čezmejno poslovanje, za vlagatelje pa širšo ponudbo naložb in boljšo razpršenost portfeljev. Vendar pa enotni trg ne sme pomeniti zgolj dodatne regulacije in novih administrativnih bremen, ampak mora v resnici odpravljati ovire za čezmejno poslovanje in investiranje.

Tako v EU na poti do enotnega trga kapitala podpira premik strategije od vprašanja regulacije k vprašanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva in financiranja njegovega razvoja. Poudarja vlogo finančne industrije v procesu nastajanja enotnega evropskega trga. Kajti institucije, ki delujejo na trgu vsak dan, poznajo resnične ovire, s katerimi se srečujejo vlagatelji in podjetja. K pripravi rešitev zato lahko pripomorejo praktične izkušnje, ki dopolnjujejo regulatorni pogled, na primer pri vprašanjih čezmejnega investiranja, davčne obravnave, distribucije investicijskih produktov, investicijskih navad vlagateljev in podobno.

Tveganja in regionalno povezovanje

Pomembno bo, kako bo urejen nadzor nad finančnimi trgi. »Enotnejši nadzor na evropski ravni lahko pripomore k večji usklajenosti pravil in zmanjšanju razdrobljenosti, vendar mora biti zasnovan sorazmerno ter ne sme povzročati nepotrebnih regulativnih in administrativnih bremen, predvsem za manjše finančne institucije,« je opozoril.

Po njegovem mnenju obstaja tveganje, da bodo največje koristi od povezovanja imeli predvsem največji evropski finančni centri in največje finančne institucije, manjši kapitalski trgi in njihovi ponudniki finančnih storitev pa bi lahko izgubili del svoje vloge in razvojnega potenciala. To ne bi bilo dobro niti z vidika uravnoteženega regionalnega razvoja niti z vidika financiranja lokalnih podjetij, ki so pomemben del evropskega gospodarstva. »Pomembno je, da enotni trg ne vodi zgolj v večjo koncentracijo dejavnosti, ampak omogoča tudi razvoj manjših trgov, ponudnikov in regionalnih povezav.«

Regionalno povezovanje ima zato posebno vlogo. Manjši trgi, kot sta slovenski in hrvaški, lahko s sodelovanjem pri razvoju kapitalskih trgov, večji dostopnosti naložb in večji prepoznavnosti podjetij za vlagatelje dosežejo več, kot bi vsak zase, je prepričan. S tem lahko povečajo likvidnost, razširijo nabor naložbenih priložnosti in postanejo zanimivejši tudi za mednarodni kapital. »Regionalno povezovanje zato ne bi smelo biti alternativa enotnemu evropskemu trgu, ampak eden od načinov, kako zagotoviti, da bodo njegove koristi dosegle tudi manjše trge in podjetja.«