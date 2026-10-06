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    Kapitalski trgi

    Neznanje je največje finančno tveganje

    Zanimanje za finančna znanja se prepočasi povečuje. Družbena omrežja in UI sta pomembna vira, a kritično pri izbiri.
    Tudi če niste bančnik ali finančni strokovnjak, ste odgovorni za to, kar objavite, opozarjajo pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Tudi če niste bančnik ali finančni strokovnjak, ste odgovorni za to, kar objavite, opozarjajo pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge. FOTO: Shutterstock
    Milka Bizovičar
    6. 10. 2026 | 05:00
    7:31
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    Finančna pismenost velja za eno osnovnih veščin 21. stoletja, poudarja OECD, hkrati pa ugotavlja, da imamo na tem področju precejšnje težave v številnih državah. Stroka v državah OECD prepoznava posameznikovo slabo finančno pismenost kot največje finančno tveganje, na katero lahko vpliva sam. Tudi zato, ker je s tem povezana sposobnost prepoznavanja tveganj in presoje, kdaj in komu zaupati ter kje iskati informacije.

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    Mladi bodo gotovo uporabljali umetno inteligenco, zato se morajo naučiti presoje

    Nedavno objavljena raziskava finančnih tveganj za potrošnike, ki jo je OECD izvedla med več kot stotimi nacionalnimi nadzorniki ter regulatorji trga kapitala in pristojnimi ministrstvi v 60 državah, je pokazala, da je med finančnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni posamezniki in na katera lahko vplivajo sami, na prvem mestu prav nizka stopnja finančne pismenosti.

    To je navedlo več kot 80 odstotkov vprašanih, medtem ko jih je 63 odstotkov izpostavilo posameznikovo previsoko stopnjo zadolženosti. Tretje najpogostejše tveganje pa je s 44 odstotki slaba digitalna usposobljenost, ki se bo po pričakovanjih še povečevala. V raziskavo je bila vključena tudi Slovenija, sodelovala je Agencija za trg vrednostnih papirjev.

    Zanimanje za finančna znanja v Sloveniji se povečuje, pa ugotavlja Primož Čuček, višji skrbnik na področju prodaje pri Triglavu Investments, vendar je napredek prepočasen, in po drugi strani je pomembno tudi, od kod in od koga se ljudje učijo.

    »V času šolanja o ravnanju z denarjem dobimo premalo praktičnega znanja, zato pogosto prevzamemo navade svojih staršev. Te niso nujno najbolj primerne za naše življenje, finančne zmožnosti in cilje. Ker finančno opismenjevanje še ni sistematičen del šolskega izobraževanja, smo finančne institucije prevzele pomemben del te vloge. Vlagatelj nam lahko zaupa šele, ko razume, kaj mu ponujamo in kakšne koristi mu to lahko prinese,« pojasnjuje.

    Pogovor s strokovnjakom nam mora pomagati razumeti, v kaj vlagamo, kakšna so tveganja in ali naložba ustreza našemu cilju. Posebej je smiseln pred prvim večjim vložkom ali na začetku načrtovanja dolgoročnega vlaganja, poudarja Primož Čuček. FOTO: Jernej Lasic
    Pogovor s strokovnjakom nam mora pomagati razumeti, v kaj vlagamo, kakšna so tveganja in ali naložba ustreza našemu cilju. Posebej je smiseln pred prvim večjim vložkom ali na začetku načrtovanja dolgoročnega vlaganja, poudarja Primož Čuček. FOTO: Jernej Lasic

    Navede primer varčevanja za pokojnino: Tvegano je pričakovati, da nam bo samo državna pokojnina omogočila dostojno življenje v starosti. Zato je pomembno, da za to obdobje varčujemo tudi sami. Boljša finančna pismenost nam pomaga sprejemati boljše odločitve na poti do upokojitve.

    Slabša finančna pismenost je po njegovem eden od vzrokov, da Slovenci toliko prihrankov hranimo na bančnih računih in v depozitih. Denar v banki nam daje občutek varnosti, a pri dolgoročnem varčevanju je lahko tveganje tudi to, da ne sprejmemo nobenega naložbenega tveganja.

    Če bi imel posameznik danes na neobrestovanem računu 100.000 evrov, bi bilo ob stalni triodstotni letni inflaciji čez 20 let s tem zneskom mogoče kupiti toliko kot danes s približno 55.400 evri, pojasnjuje Čuček.

    Pomembno informiranje

    Strinja se, da so družbena omrežja in umetna inteligenca lahko eden izmed načinov za začetek raziskovanja finančnih tem. »Vendar pa moramo biti ob poplavi vsebin na spletu zelo kritični pri izbiri virov ali vplivnežev, ki jim zaupamo. Veliko sledilcev še ni dokaz strokovnosti. Vsi nimajo poštenih namenov ali dovolj znanja, umetna inteligenca pa lahko poda tudi prepričljiv, a napačen odgovor,« opozarja.

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    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Po njegovih izkušnjah ljudje zaradi finančnih zlorab izgubljajo velike vsote, včasih celo življenjske prihranke. Priporoča, da se pri iskanju informacij raje opremo na strokovnjake z dokazljivimi izkušnjami in rezultati ter preverimo, ali je ponudnik ustrezno registriran.

    »Pogovor s strokovnjakom je posebej smiseln pred prvim večjim vložkom ali na začetku načrtovanja dolgoročnega vlaganja. Pomagati nam mora razumeti, v kaj vlagamo, kakšna so tveganja in ali naložba ustreza našemu cilju. Pretekli rezultati sami po sebi sicer ne zagotavljajo prihodnjih donosov, so pa del informacij, ki jih je vredno preveriti, preden komu zaupamo denar,« pravi Čuček.

    Rezultati ankete med slovenskimi zaposlenimi – pomladi letos so jo izvedli v Združenje družb za upravljanje investicijskih skladov (ZDU GIZ) – so pokazali, da skoraj vsak peti ne išče informacij o financah, naložbah in varčevanju. Da si pri tem pomagajo z orodji umetne inteligence, je odgovorilo 14 odstotkov vprašanih in prav toliko, da z družbenimi omrežji.

    Po več kot deset odstotkov jih je kot vir navedlo videovsebine, spletne forume, podkaste. Pri konkretnih odločitvah se dobra desetina vlagateljev posvetuje tudi s finančnimi strokovnjaki, z orodji umetne inteligence se posvetuje šest odstotkov vprašanih, trije odstotki pa upoštevajo nasvete finančnih vplivnežev.

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    Letos so vlagatelji v investicijske sklade vplačali že skoraj 180 milijonov

    Evropski organ za vrednostne papirje in trge (Esma) je že izdal navodila vplivnežem za odgovorno predstavljanje finančnih produktov z namenom zaščite vlagateljev. »Promocija finančnih produktov in storitev ni enako kot promocija čevljev ali ur. Lahko ima velike negativne finančne posledice za vaše sledilce,« opozarja Esma.

    Digitalizacija in nova tveganja

    Finančna pismenost omogoča posameznikom sprejemanje odgovornih finančnih odločitev ter prispeva tako k individualni kot k širši družbeni finančni blaginji, poudarja OECD. Čedalje bolj digitalizirane finančne storitve, zavajajoči poslovni modeli ter družbene, gospodarske in finančne spremembe prinašajo nova tveganja. Tudi finančnih prevar in tveganih produktov je čedalje več.

    »Kakovostni finančni produkti lahko potrošnikom pomagajo do boljšega finančnega stanja, vendar neustrezno ravnanje ponudnikov spodkopava to potencialno vlogo finančnega sektorja,« je eno ključnih sporočil OECD, ki poudarja, da je nujna krepitev finančnega znanja in veščin, ki bodo posameznikom pomagali pri premišljenem upravljanju osebnih financ.

    V povezavi z digitalizacijo Čuček posebej opozarja na lažne spletne oglase. »Plačan oglas še ne pomeni, da je ponudba preverjena. Goljufi lahko uporabijo ime znane osebe ali finančne institucije in posameznika usmerijo na ponarejeno spletno stran. Z umetno inteligenco lahko ustvarijo tudi prepričljive fotografije, glasovne posnetke in videe, zato je vse težje ločiti pristno priporočilo od prevare,« opisuje.

    Na lažni naložbeni platformi se lahko prikazuje navidezen dobiček, ob zahtevi za izplačilo pa goljuf zahteva novo nakazilo ali dostop do posameznikove naprave. »Goljufi računajo tudi na pohlep in strah, da bomo zamudili priložnost. Zato je priporočljivo za partnerja pri naložbah izbirati kredibilne, preverjene in regulirane ponudnike.

    Njihov spletni naslov preverimo po neodvisni poti, nikomur pa ne razkrivajmo gesel ali potrditvenih kod. Držimo se starega reka: če je nekaj videti predobro, da bi bilo res, najverjetneje tudi je,« poudarja Čuček.

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