Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

Evropska direktiva določa novo tehnologijo pri izdelavi plinskih izoliranih stikališč. Uporabo za ozon škodljivega žveplovega heksafluorida nadomeščajo nove tehnologije, pri uvajanju teh pa prednjačijo proizvajalci, ki so zasidrani na evropskih tleh. Do zdaj se je kot glavni izolacijski medij pri stikališčih uporabljal plin SF6 (žveplov heksafluorid), ki pa je za ozon škodljiv in tudi strupen plin. Stikališča so sicer varna in plin ne pušča, težave pa bi nastale le ob izrednih dogodkih. Evropska direktiva pa je od začetka tega leta prepovedala vgradnjo stikališča s tem plinom na srednjenapetostnih stikališčih, na visokonapetostnih 110 kV stikališčih bo to prepovedano od začetka leta 2028, na višjih napetostnih ravneh pa tudi v prihodnjih letih, pojasnjuje direktor Kolektorja Igin Tomaž ...