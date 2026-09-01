Novi sistem poročanja za podjetja, ki želijo bančno financiranje

Z današnjim dnem se vzpostavlja aplikacija za zbiranje podatkov o ESG-vidikih poslovanja poslovnih subjektov.
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Banke že zbirajo ESG-podatke strank, z današnjim dnem pa se bo način njihovega zbiranja za potrebe bančnega sektorja poenotil in centraliziral prek spletnega portala Sisbiz, ki ga upravlja Banka Slovenije. FOTO: Blaž Samec
Z današnjim dnem se vzpostavlja aplikacija za zbiranje podatkov o okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) vidikih poslovanja poslovnih subjektov za potrebe bančnega sektorja, hkrati pa je njen cilj zmanjšati administrativno breme za podjetja.
Podnebna in okoljska tveganja ter drugi ESG-dejavniki vse pogosteje vplivajo na poslovanje podjetij, njihovo finančno stabilnost in dolgoročno sposobnost odplačevanja obveznosti, pojasnjujejo v Združenju bank Slovenije (ZBS). Zato ESG-vidiki postajajo vse pomembnejši del presoje kreditnega tveganja.
Banke že zbirajo ESG-podatke strank, z današnjim dnem pa se bo način njihovega zbiranja za potrebe bančnega sektorja poenotil in centraliziral prek spletnega portala Sisbiz, ki ga upravlja Banka Slovenije.
»Nova ureditev prinaša več pomembnih ...
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