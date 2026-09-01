Novi sistem poročanja za podjetja, ki želijo bančno financiranje

Z današnjim dnem se vzpostavlja aplikacija za zbiranje podatkov o okoljskih, družbenih in upravljavskih (ESG) vidikih poslovanja poslovnih subjektov za potrebe bančnega sektorja, hkrati pa je njen cilj zmanjšati administrativno breme za podjetja. Podnebna in okoljska tveganja ter drugi ESG-dejavniki vse pogosteje vplivajo na poslovanje podjetij, njihovo finančno stabilnost in dolgoročno sposobnost odplačevanja obveznosti, pojasnjujejo v Združenju bank Slovenije (ZBS). Zato ESG-vidiki postajajo vse pomembnejši del presoje kreditnega tveganja. Banke že zbirajo ESG-podatke strank, z današnjim dnem pa se bo način njihovega zbiranja za potrebe bančnega sektorja poenotil in centraliziral prek spletnega portala Sisbiz, ki ga upravlja Banka Slovenije. »Nova ureditev prinaša več pomembnih ...