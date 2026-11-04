Skupina SID banka odpira naložbeno platformo za slovenske naložbene priložnosti

Skupina SID banka prek družb SID Kapital in SID Upravljanje premoženja objavlja odprti poziv upravljavcem alternativnih investicijskih skladov in ekipam, ki ustanovitev takšnega sklada šele načrtujejo. SID Kapital bo lahko v okviru poziva v izbrane sklade namenil do 100 milijonov evrov.

Odprti poziv ni namenjen le izboru posameznih skladov. Je tudi temelj širše odprte naložbene platforme, prek katere želi Skupina SID banka povezovati svoj kapital s kapitalom drugih institucionalnih in zasebnih vlagateljev.

Cilj platforme je združevati kapital, znanje in izkušnje ter jih prek profesionalno in neodvisno upravljanih skladov usmerjati v kakovostne naložbene priložnosti z učinkom v Sloveniji.

Platforma je odprta vlagateljem, ki se želijo Skupini SID banka pridružiti pri uresničevanju skupne usmeritve: povečati obseg kapitala za razvoj slovenskih podjetij, projektov in infrastrukture ter hkrati okrepiti slovenski trg alternativnega in lastniškega financiranja.

Sodelovanje na platformi ne posega v samostojnost posameznega vlagatelja. Vsak vlagatelj posamezno naložbeno priložnost presoja neodvisno in odločitev o morebitni naložbi sprejme samostojno, v svojem imenu in za svoj račun.

Odprti poziv kot vstopna točka za upravljavce skladov

FOTO: SID Upravljanje premoženja UI

Da razvojni kapital pride do slovenskih podjetij in projektov, niso dovolj le finančna sredstva. Potrebni so tudi profesionalni upravljavci skladov, ki znajo prepoznati dobre naložbene priložnosti, pridobiti dodatni zasebni kapital ter naložbe dolgoročno in odgovorno upravljati.

Odprti poziv zato vzpostavlja jasno in pregledno vstopno točko za upravljavce alternativnih investicijskih skladov in ekipe, ki takšen sklad šele ustanavljajo. Namenjen je skladom s sedežem v Evropski uniji, ki lahko izkažejo kakovostno naložbeno strategijo, ustrezno upravljavsko ekipo in pričakovani učinek v Sloveniji.

V okviru poziva se bodo lahko obravnavali skladi tveganega kapitala, skladi prenosa tehnologij, skladi za rast in zasebni kapital, skladi za lastniška nasledstva in prestrukturiranja, skladi, usmerjeni v pripravo podjetij na dostop do kapitalskih trgov, infrastrukturni skladi ter druge strategije, skladne z naložbenimi usmeritvami SID Kapital in pričakovanim učinkom v Sloveniji.

Poziv ostaja odprt do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do preklica. Vsaka prejeta naložbena priložnost bo obravnavana individualno, ob upoštevanju kakovosti in zrelosti sklada, njegove naložbene strategije, upravljavske ekipe, tveganj, ekonomike in pričakovanega učinka v Sloveniji.

Do 100 milijonov evrov kapitala SID Kapital

SID Kapital bo lahko v okviru odprtega poziva v alternativne investicijske sklade namenil skupno do 100 milijonov evrov.

Posamezna zaveza SID Kapital za vplačilo v sklad lahko znaša od enega do 30 milijonov evrov. Njegov delež lahko praviloma doseže do 25 odstotkov velikosti sklada, ob posebni utemeljitvi do 50 odstotkov, pri skladih za prenos tehnologij pa pod določenimi pogoji do 70 odstotkov.

Vendar 100 milijonov evrov ni končni domet platforme. SID Kapital lahko s svojo udeležbo nastopa kot sidrni vlagatelj, prispeva k oblikovanju novih skladov ter pomaga pritegniti dodatni domači in mednarodni kapital.

Cilj je, da kapital Skupine SID banka deluje kot vzvod za širšo mobilizacijo javnega in zasebnega kapitala. Skupni naložbeni učinek platforme je zato lahko bistveno večji od sredstev, ki jih bo v sklade vložil SID Kapital.

Od odprtega poziva do širše naložbene platforme

Odprti poziv je zasnovan kot jedro širše naložbene platforme. Ta bo na eni strani povezovala kapital Skupine SID banka in drugih vlagateljev, na drugi pa profesionalne upravljavce skladov in naložbene priložnosti z učinkom v Sloveniji.

Namen platforme je:

mobilizirati domači in mednarodni kapital,

povezati institucionalne in zasebne vlagatelje,

povečati dostop do profesionalno upravljanih alternativnih naložb,

izmenjevati znanje in izkušnje sodelujočih vlagateljev,

izboljšati pretok informacij o naložbenih priložnostih,

povečati učinkovitost obravnave naložb,

razvijati domače upravljavske ekipe in

krepiti slovenski kapitalski trg.

FOTO: SID Upravljanje premoženja UI

Platforma tako ni zgolj vir kapitala. Je prostor sodelovanja, v katerem lahko vlagatelji združujejo svoje znanje, izkušnje, mreže in strokovne zmogljivosti. S tem lahko kakovostne naložbene priložnosti prepoznajo in obravnavajo učinkoviteje, kot če bi vsak deloval popolnoma ločeno.

Hkrati platforma ne pomeni enotnega ali skupinskega odločanja o naložbah. Vsak sodelujoči vlagatelj se po lastni presoji samostojno odloči, ali bo v posamezni sklad vstopil. Sodelovanje torej omogoča združevanje moči, vendar ohranja neodvisnost, odgovornost in investicijske pristojnosti vsakega vlagatelja.

SID Kapital nastopa kot vlagatelj in zagotavlja kapital za naložbe v izbrane alternativne investicijske sklade.

SID Upravljanje premoženja zagotavlja strokovno in izvedbeno podporo. V imenu in za račun SID Kapital izvaja aktivnosti odprtega poziva, identificira in obravnava naložbene priložnosti, sodeluje pri strokovnih presojah, spremlja naložbe ter razvija platformo za povezovanje vlagateljev in upravljavcev skladov.

Skupina SID banka pri tem praviloma ne izbira neposredno posameznih podjetij ali projektov. Naložbe vanje v okviru dogovorjenih naložbenih strategij izbirajo profesionalni in neodvisni upravljavci posameznih skladov. Takšen model zagotavlja jasno strokovno odgovornost upravljavcev in omogoča razpršitev kapitala med več skladov, podjetij, projektov in naložbenih strategij.

FOTO: SID Upravljanje premoženja UI

Uroš Ačko: »Ne želimo vzpostaviti le še enega posameznega programa. Gradimo odprto naložbeno platformo, na kateri lahko Skupina SID banka skupaj z drugimi vlagatelji povezuje kapital, znanje in izkušnje ter jih usmerja v kakovostne naložbene priložnosti z učinkom v Sloveniji. Sodelovanje nam omogoča, da dosežemo več, kot če bi vsak deloval sam, pri tem pa vsak vlagatelj o svojih naložbah še naprej odloča samostojno.«

Združevanje kapitala, znanja in izkušenj

Pomemben del platforme je povezovanje znanja in izkušenj sodelujočih vlagateljev.

Institucionalni in zasebni vlagatelji imajo različna strokovna znanja, investicijske pristope, izkušnje z upravljavci skladov in poznavanje posameznih sektorjev. Platforma jim omogoča, da si izmenjujejo informacije in izkušnje ter skupaj ustvarjajo učinkovitejšo investicijsko infrastrukturo.

Takšno sodelovanje lahko prispeva k bolj sistematični obravnavi naložbenih priložnosti, učinkovitejši uporabi strokovnih virov in hitrejši izvedbi naložb. Hkrati se z njim gradijo domače institucionalne zmogljivosti za vlaganje v alternativne naložbe.

Vlagatelji lahko torej sodelujejo pri prepoznavanju in obravnavi naložbenih priložnosti, ne da bi se odpovedali svojim internim pravilom, naložbenim merilom ali samostojnosti odločanja. Vsak vlagatelj ostaja odgovoren za svojo presojo, odločitev in naložbo.

Skupna usmeritev: učinek v Sloveniji

Različne sklade, naložbene strategije in vlagatelje na platformi povezuje skupna usmeritev: mobilizirati kapital za naložbe, ki ustvarjajo merljiv učinek v Sloveniji.

Ta učinek se lahko kaže:

z vlaganji v slovenska podjetja in projekte,

z vlaganji v podjetja z dolgoročno gospodarsko povezavo s Slovenijo,

z razvojem domačih upravljavskih ekip,

z vključevanjem dodatnega zasebnega kapitala,

s prenosom znanja in dobrih praks,

z razvojem novih tehnologij,

s krepitvijo domačega naložbenega okolja ter

z ohranjanjem in privabljanjem talentov.

FOTO: SID Upravljanje premoženja UI

Vsak alternativni investicijski sklad, v katerega bo vložil SID Kapital, bo moral v slovenska podjetja oziroma podjetja z dokazljivo dolgoročno ekonomsko povezavo s slovenskim prostorom usmeriti najmanj toliko sredstev, kolikor znaša zaveza SID Kapital temu skladu.

Gre torej za skupno razvojno usmeritev platforme, ne za poseganje v posamezne naložbene odločitve. Profesionalne upravljavce skladov usmerja dogovorjena naložbena strategija posameznega sklada, vsak vlagatelj pa samostojno presodi, ali je takšna strategija skladna z njegovimi cilji, pričakovanim donosom in odnosom do tveganja.

Nadaljevanje in nadgradnja dosedanjih aktivnosti

Odprti poziv gradi na izkušnjah dosedanjih aktivnosti Skupine SID banka na področju lastniškega in alternativnega financiranja ter jih nadgrajuje z novim, dolgoročnejšim mehanizmom.

Pomemben del teh izkušenj je Slovenski naložbeni program kapitalske rasti SEGIP, ki je že uveljavil model, pri katerem se kapital prek profesionalnih upravljavcev skladov usmerja v slovenska podjetja in hkrati spodbuja vključevanje zasebnih vlagateljev.

Novi odprti poziv ta pristop umešča v širši koncept odprte naložbene platforme Skupine SID banka. Pri njem bodo strokovne postopke presoje in spremljanja naložb izvajale družbe znotraj Skupine SID banka, s čimer bo skupina dodatno razvijala lastno znanje, izkušnje in zmogljivosti na področju alternativnih naložb.

FOTO: SID Upravljanje premoženja UI

Uroš Ačko: »Alternativne naložbe ustvarjajo vrednost v daljšem obdobju. Zato vlagatelji potrebujejo profesionalno okolje, kakovostne upravljavce in jasen naložbeni razlog. SID Kapital lahko nastopa kot sidrni vlagatelj, SID Upravljanje premoženja pa zagotavlja strokovno podporo in povezuje vlagatelje z naložbenimi priložnostmi. Tako lahko skupaj pritegnemo več domačega in mednarodnega kapitala.«

Priložnost tudi za nove upravljavske ekipe

Odprti poziv ni namenjen samo že delujočim upravljavcem alternativnih investicijskih skladov, temveč tudi kakovostnim ekipam, ki svoj sklad šele ustanavljajo.

Ekipe v ustanavljanju morajo jasno predstaviti predvideno strukturo sklada, naložbeno strategijo, sestavo in izkušnje upravljavske ekipe, status priprav, okvirno časovnico in pričakovani učinek v Sloveniji.

S tem platforma odpira vstopno točko tako uveljavljenim upravljavcem kot novim ekipam in pomaga širiti nabor profesionalno upravljanih skladov, prek katerih se lahko kapital usmerja v slovenske naložbene priložnosti.

Vsak sklad skozi individualno presojo

Odprti poziv ne pomeni samodejnega financiranja sklada. Vsaka naložbena priložnost bo obravnavana individualno in bo morala prestati strokovno presojo.

Pri tem bodo pomembni predvsem:

kakovost in izkušnje upravljavske ekipe,

jasnost in izvedljivost naložbene strategije,

pretekli rezultati,

ekonomika sklada, stroški in pogoji,

sestava vlagateljev,

upravljanje tveganj in nasprotij interesov,

način vrednotenja in poročanja,

sposobnost pridobivanja dodatnega zasebnega kapitala,

pričakovani učinek v Sloveniji ter

prispevek sklada k razpršitvi celotnega portfelja.

FOTO: SID Upravljanje premoženja UI

Vlaganja bodo potekala pod tržnimi pogoji in ob upoštevanju načela enakovredne obravnave sodelujočih vlagateljev, pravil državnih pomoči, profesionalnega in neodvisnega upravljanja skladov ter veljavnih pravnih in regulatornih zahtev.

Uroš Ačko: »Vlagatelji potrebujejo zaupanje, profesionalnost in jasen naložbeni razlog. Naša naloga je zgraditi platformo, ki bo omogočala povezovanje institucionalnega in zasebnega kapitala ter uporabo skupnega znanja in izkušenj. Vlagatelji lahko sodelujejo in združujejo moči, odločitev o vsaki posamezni naložbi pa ostaja njihova samostojna odločitev.«

Dolgoročna naložbena infrastruktura za Slovenijo

Ambicija Skupine SID banka ni zgolj povečati količino kapitala, ki je trenutno na voljo slovenskemu gospodarstvu. Cilj je zgraditi trajno naložbeno infrastrukturo, ki bo dolgoročno povezovala:

domače in mednarodne vlagatelje,

profesionalne upravljavce skladov,

slovenska podjetja in projekte,

razvojne in finančne institucije ter

druge deležnike slovenskega kapitalskega trga.



Platforma bo Skupini SID banka in drugim vlagateljem omogočala, da združujejo kapital, znanje, izkušnje in povezave, hkrati pa ohranjajo lastno naložbeno politiko, interne postopke in samostojnost odločanja.

Na ta način lahko kapital SID Kapital postane jedro širše mobilizacije domačega in mednarodnega kapitala, naložbena platforma pa skupna vstopna točka za vlagatelje in upravljavce skladov, ki želijo prispevati k razvoju slovenskega gospodarstva in kapitalskega trga.

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