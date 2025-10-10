  • Delo mediji d.o.o.
    Kapitalski trgi

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Zasebni dolg se uveljavlja kot prilagodljiv partner, ki podjetjem ponuja hitro izvedbo, fleksibilne pogoje in strukturirane rešitve. FOTO: Depositphotos
    Zasebni dolg se uveljavlja kot prilagodljiv partner, ki podjetjem ponuja hitro izvedbo, fleksibilne pogoje in strukturirane rešitve. FOTO: Depositphotos
    10. 10. 2025 | 12:00
    8:16
    Globalno gospodarstvo vstopa v obdobje, ko je edina stalnica sprememba. Tehnološke inovacije, zeleni prehodi, geopolitični pretresi in spremenjene potrošniške navade ustvarjajo okolje, v katerem so včerajšnje rešitve pogosto že danes zastarele. Podjetja se zato znajdejo v stalnem iskanju ravnovesja med ohranjanjem stabilnosti in nujo po nenehnem prilagajanju. Hitrost odziva na spremembe postaja konkurenčna prednost, fleksibilnost pa nova valuta poslovnega uspeha.

    Toda za preobrazbo niso dovolj le ideje in vizija, temveč je potreben tudi kapital, ki razume kompleksnost sodobnega gospodarstva. Kapital, ki presega zgolj financiranje, podpira podjetja pri strateških premikih, razume njihove edinstvene potrebe in spremlja njihov razvoj na vsakem koraku.

    Slovenska podjetja zato danes ne iščejo več zgolj vira financiranja. Iščejo finančnega sogovornika, ki zna združiti hitrost, prilagodljivost in strateško razmišljanje. Iščejo kapital, ki ne omejuje, temveč omogoča. Zasebni dolg se vse bolj uveljavlja prav kot takšen vir – ne kot klasično zadolževanje, temveč kot oblika sodelovanja, ki podjetjem pomaga ohraniti nadzor, tempo rasti in jasno usmeritev.

    Vloga zasebnega dolga ni zgolj zagotavljanje posojil, temveč partnerstvo pri rasti. FOTO: Depositphotos
    Vloga zasebnega dolga ni zgolj zagotavljanje posojil, temveč partnerstvo pri rasti. FOTO: Depositphotos

    Evropa v preobrazbi financiranja

    Evropski kreditni prostor je v zadnjem desetletju doživel temeljito preobrazbo. Dolgo so podjetja večino financiranja iskala pri bankah, danes pa se ta vir hitro krči. Po podatkih ARES je bančni delež pri kreditiranju podjetij v Evropi padel s 86 % v letu 2013 na zgolj 41 % v letu 2024.

    V tem vakuumu se vse bolj uveljavljajo skladi zasebnega dolga, ki prevzemajo vlogo agilnega partnerja za mikro, mala in srednje velika podjetja, saj lahko ponudijo prilagojene strukture, hitrejšo izvedbo in neposredno komunikacijo s podjetji.

    Takšen premik ni posledica le manjšega bančnega apetita, temveč tudi širšega trenda premika kapitala z javnih na zasebne trge. Evropska podjetja so se v zadnjih letih navadila na neposredne posojilodajalce, vlagatelji pa so prepoznali, da neposredno posojanje prinaša stabilnejše donose in nižjo volatilnost kot javni trgi.

    Zakaj podjetja izberejo zasebni dolg?

    Skladi zasebnega dolga podjetjem ponujajo rešitve, ki jih tradicionalni viri težko zagotovijo:

    • hitro izvedbo financiranja pri časovno občutljivih priložnostih,
    • fleksibilne pogoje, ki se prilagajajo sezonskim ciklom in sektorskim tveganjem,
    • kombinacijo prednostnega (senior) in podrejenega (subordiniranega) dolga v enem posojilu,
    • prilagojene strukture za prevzeme in združitve.

    Prednosti zasebnega dolga še posebej pridejo do izraza v trenutkih, ko so podjetja pred pomembnimi prehodi. Obdobja prevzemov, prestrukturiranj ali čakanja na dolgoročni kapital zahtevajo hitre in premišljene odločitve, tradicionalni viri pa so pogosto prepočasni. Prav v takih okoliščinah se uveljavi premostitveno financiranje – oblika zasebnega dolga, ki podjetjem omogoča, da ohranijo zagon in nemoteno izpeljejo strateške premike.  

    Veliko posojilodajalcev gravitira k velikim podjetjem, kjer lahko z manj dela plasirajo večje zneske. Toda prav v segmentu mikro,  malih in srednje velikih podjetij se skriva največja priložnost za strateško financiranje. Ker se skladi zasebnega dolga lahko bolj prilagodijo manjšim podjetjem, ki običajno zahtevajo individualiziran pristop in večjo prilagodljivost, so ti skladi za njih idealen vir financiranja.

    Evropski kreditni prostor se spreminja – banke izgubljajo delež, prostor pa pridobivajo skladi zasebnega dolga. FOTO: Depositphotos
    Evropski kreditni prostor se spreminja – banke izgubljajo delež, prostor pa pridobivajo skladi zasebnega dolga. FOTO: Depositphotos

    Ključni podatki o evropskem zasebnem dolgu

    Padanje bančnega deleža: v Evropi se je delež bank pri kreditiranju podjetij zmanjšal s 86 % (2013) na 41 % (2024).

    Skok rasti: obseg evropskega neposrednega posojanja se je od leta 2013 povečal skoraj šestkrat, na približno 700–800 transakcij letno.

    Stabilnost srednjega trga: evropska srednje velika podjetja imajo približno +5-% rast prihodkov in +10,4-% rast EBITDA ob stabilnih maržah okrog 26,3 %.

    Vir: Ares Management, A Comprehensive Guide to Private Credit (2025)

    Zasebni dolg v praksi

    Prilagodljivost zasebnega dolga se najbolje pokaže v konkretnih zgodbah podjetij, ki so z njegovo pomočjo premagala ovire in uresničila razvojne načrte.

    Na Hrvaškem je proizvodno podjetje nujno potrebovalo kapital za širitev zmogljivosti, da bi lahko sledilo povečanim naročilom tujih kupcev. Banke so zaradi sezonske narave poslovanja ponujale dolgotrajne in toge postopke, sklad zasebnega dolga pa je oblikoval financiranje, razdeljeno v obroke, vezane na sezonske prilive, in dodal začetni moratorij. Podjetje je pravočasno pridobilo dolgoročne pogodbe s partnerji v tujini in utrdilo svojo prisotnost na trgu.

    Podoben primer najdemo tudi v Sloveniji. Mlado podjetje, ki razvija digitalne zdravstvene storitve, je iskalo podporo za razvoj platforme in širitev na nove trge. Sklad zasebnega dolga je pripravil fleksibilno strukturo financiranja, ki je podjetju zagotovila čas in sredstva za razvoj tehnologije ter vstop na nove trge. Ob tem je podjetje ostalo osredotočeno na svoj dolgoročni cilj – izboljšanje dostopa do zdravstvenih storitev.

    Takšni primeri nazorno kažejo, da zasebni dolg ni le finančni instrument, temveč partnerstvo, ki podjetjem ponuja prilagojen in učinkovit kapital za različne poslovne profile.

    Kapital prihodnosti ni nujno bančen – vse pogosteje prihaja iz alternativnih, bolj prilagodljivih virov. FOTO: Depositphotos
    Kapital prihodnosti ni nujno bančen – vse pogosteje prihaja iz alternativnih, bolj prilagodljivih virov. FOTO: Depositphotos

    Kako se pripraviti na sodelovanje?

    Sodelovanje s skladom zasebnega dolga je partnerstvo, kjer se struktura financiranja oblikuje na podlagi poglobljenega razumevanja poslovanja podjetja. Takšno sodelovanje pa zahteva tudi določene pogoje. Skladi pričakujejo, da podjetja izkazujejo stabilne denarne tokove in postavljajo realistične cilje, da razpolagajo z jasnimi poslovnimi načrti ter da jih vodi izkušeno in kompetentno vodstvo.

    Za uspešno sodelovanje s skladom zasebnega dolga je priporočljivo, da se podjetja ustrezno pripravijo. Najprej naj natančno razumejo pogoje posojila – ne le obrestne mere, temveč tudi zaveze, ročnost in možnosti refinanciranja. Prav tako naj ocenijo, ali se sklad strateško ujema z njihovim poslovanjem, torej ali razume specifike panoge, poslovni model podjetja ter ali lahko oblikuje finančne pogoje po meri. Ključen korak pa je priprava celovite dokumentacije, ki vključuje poslovni načrt, zgodovino poslovanja, projekcije prihodnjega razvoja in pravno dokumentacijo podjetja.

    Za podjetja je torej ključno zbrati jasne informacije o poslovanju, biti pripravljena na transparentno sodelovanje in razumeti svoje resnične potrebe ter cilje financiranja. Tesni odnosi med posojilodajalci in posojilojemalci ter neposredna komunikacija pogosto zaznamujejo sodelovanje s skladi zasebnega dolga. Takšen pristop nudi podporo v času finančnih izzivov ter podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in uspešno izpeljati strateške odločitve na trgu.

    Zasebni dolg je alternativni vir financiranja, prilagodljiv kompleksnosti sodobnega gospodarstva, ki podjetjem nudi podporo pri strateških premikih in pomaga uresničevati njihove razvojne cilje. Ob bok tradicionalnim virom financiranja vse bolj stopa možnost, ki združuje hitrost, fleksibilnost in strateško razmišljanje. Zasebni dolg je prav to, kapital, ki razume kompleksnost.

    Naročnik oglasne vsebine je PRVA Skladi

