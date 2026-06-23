OECD poziva k večji obdavčitvi nepremičnin

Visoki prihranki gospodinjstev so še naprej usmerjeni večinoma v nepremičnine in denarne vloge, podjetja pa se zatekajo predvsem k bančnemu financiranju. Pri tem je težava, da so investicije podjetij nizke, kar omejuje rast slovenske produktivnosti. Za to pa je potreben prehod na finančni sistem, ki bo bolj temeljil na kapitalskem trgu, da se izboljša financiranje inovativnih, hitro rastočih podjetij, ugotavljajo v OECD.

Delež naložb podjetij v BDP je po finančni krizi zaradi razdolževanja padel pod raven EU in drugih srednjeevropskih držav, kjer je še danes. Naložbe podjetij tako v deležu BDP že vse od leta 2010 vztrajajo pri okoli enajstih odstotkih, kar je odstotno točko manj od povprečja EU in dve odstotni točki manj od srednjeevropske konkurence.

Druga težava je, da so naložbe večinoma osredotočene na oprijemljiva sredstva, kot so stroji, medtem ko so naložbe v programsko opremo, ki bolj povečujejo produktivnost, omejene in jih je manj kot tretjino vseh naložb, izpostavljajo na Uradu za makroekonomske analize in razvoj.

Premalo naložb negativno vpliva na produktivnost in dolgoročno rast, opozarjajo v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), saj banke dajejo prednost stanovanjskim posojilom in večjim izvoznikom.

Po drugi strani so zagonska podjetja, zlasti inovativna z omejenim notranjim kapitalom, in podjetja, ki se intenzivno ukvarjajo z nematerialnimi sredstvi in ​imajo malo zavarovanj, manj primerna za bančna posojila. »Za povečanje produktivnosti je potreben prehod na finančni sistem, ki bolj temelji na kapitalskem trgu, da se izboljša financiranje inovativnih, hitro rastočih podjetij,« priporočajo v OECD.

Potrebne so globlje reforme

V OECD ugotavljajo, da slovenski kapitalski trg ostaja nerazvit, kar se odraža v nizki tržni kapitalizaciji in majhnem številu podjetij, ki kotirajo na borzi. Skrb vzbuja skoraj neobstoječa nova izdaja delnic podjetij na Ljubljanski borzi.

Premalo naložb negativno vpliva na produktivnost in dolgoročno rast.

Pod prejšnjo vlado je bil pri krepitvi kapitalskih trgov dosežen napredek, vendar so potrebne globlje reforme, ugotavlja OECD, kjer med drugim predlagajo privatizacijo in kotacijo delnic državnih podjetij, kar bi pomagalo pritegniti mednarodne vlagatelje.

»Srednjeročno so potrebne tudi reforme za mobilizacijo prihrankov gospodinjstev in pokojnin prek samodejnega vpisa ali prispevkov delodajalcev. Nedavne reforme gredo v to smer in vključujejo davčno ugodnejše individualne investicijske račune ter reforme investicijskih predpisov za pokojninske sklade, katerih cilj je usmeriti več pokojninskih prihrankov v dolgoročne naložbe na kapitalskem trgu.« Pri preusmeritvi sredstev prebivalcev iz depozitov v druge oblike varčevanja omenjajo spodbude za krepitev konkurence, ki bi znižala stroške za male vlagatelje, ki so precej nad povprečjem EU.

OECD poziva tudi k večji davčni obremenitvi nepremičnega premoženja za preusmerjanje prihrankov v bolj produktivne naložbe ter k spremembam, usmerjenim v krepitev individualnega pokojninskega varčevanja.

Inovativna zagonska podjetja so manj primerna za bančna posojila, njihov uspeh je odvisen od zbiranja kapitala od drugih vlagateljev. Domžalsko podjetje Juicy Marbles (na fotografiji) je, denimo, za svojo rast pridobilo osem milijonov evrov tveganega kapitala od evropskih, ameriških in azijskih investitorjev. Foto Leon Vidic

Regionalna integracija

Zaradi nizke likvidnosti na borzi je kotacija za številna mala in srednja podjetja neprivlačna. Stroški kotacije, kot so stroški skladnosti, zavarovanja in pravni stroški, so pogosto visoki glede na kapital, ki ga lahko podjetja zberejo, kar omejuje vstop in prispeva k upadu kotacij na Ljubljanski borzi. Medtem predvsem Hrvaška spodbuja regionalno povezovanje borz, k čemur je pod prejšnjo vlado pristopila tudi Slovenija.

V OECD opozarjajo na regulatorne ovire pri integraciji kapitalskih trgov: »Tesnejša uskladitev finančnih predpisov z drugimi evropskimi državami bi lahko pripomogla k zmanjšanju razdrobljenosti kapitalskih trgov, razširitvi baze vlagateljev in poglobitvi likvidnosti trga. Močnejše regionalno sodelovanje med regulatorji, vključno z usklajevanjem predpisov, bi lahko ta proces dodatno podprlo.« Kot uspešen primer navajajo vsebaltski kapitalski trg in indeks MSCI Baltic, ki sta povečala prepoznavnost, zanimanje vlagateljev in likvidnost, hkrati pa izboljšala možnosti za uvrstitev med nastajajoče trge in privabila več institucionalnih vlagateljev.

OECD opozarja še na majhen delež tveganega kapitala. Ta se srečuje z regulativnimi ovirami, vključno z zapletenimi postopki za povečanje kapitala in spremembo delničarjev: »Lažje kotacije zagonskih podjetij bi okrepile možnosti izstopa in pomagale pritegniti vlagatelje tveganega kapitala.«