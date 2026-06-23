Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

Podjetja v Sloveniji imajo na bankah – v bančnih vlogah različnih ročnosti – po zadnjih podatkih Banke Slovenije skoraj 11,5 milijarde evrov oziroma milijardo več kot pred dvema letoma. To je za banke pomemben vir financiranja, za podjetja pa izgubljena priložnost, ki se srednjeročno lahko meri v več kot milijardi evrov izgubljenega donosa, ugotavlja Radivoj Pregelj, višji upravljavec individualnih portfeljev v Triglavu Investments.

Banka Slovenije v informaciji o poslovanju bank za prvo tretjino leta navaja, da so se vloge podjetij zmanjšale, in sicer za 222 milijonov evrov, kar je trend že zadnja štiri leta. Kot pojasnjujejo, je odliv v prvi polovici leta običajno povezan z odplačili posojil, izplačili dividend lastnikom in s povečanimi stroški tekočega poslovanja zaradi izplačil regresov za letni dopust. Vendar pa medletne primerjave pokažejo rast, in sicer so podjetja aprila imela v bankah 6,6 odstotka več sredstev kot aprila lani, rast pa je nad povprečjem rasti v evrskem območju, kjer se vloge prav tako krepijo.

Podjetja ohranjajo velik obseg prihrankov v bankah, »kar jim pomaga pri zagotavljanju likvidnosti za tekoče poslovanje in pri investicijah, do katerih ostajajo sicer še vedno zadržana«, komentirajo v Banki Slovenije in poudarjajo, da kar 77 odstotkov vsega denarja podjetjem leži na računih (v vlogah na vpogled), kar je visoko nad povprečjem držav evrskega območja in dolgoročnim slovenskim povprečjem.

Denar, ki ga imajo podjetja na bankah. Vir: Infografika Delo

Kot primerja Radivoj Pregelj, je vpliv takšne politike ravnanja z denarjem pri podjetjih nekoliko manjši kot pri gospodinjstvih, saj imajo podjetja ponavadi večjo potrebo po razpoložljivosti sredstev, za kar so primerne manj tvegane naložbe. »Kljub temu je lahko oportunitetna izguba podjetij velika, saj se lahko odločijo za manj tvegane naložbene politike, ki so v zadnjih letih prinesle od približno dva odstotka letnega donosa pri denarnih skladih do 3,5 odstotka pri obvezniških naložbah.«

Če upoštevamo, da podjetja polovico denarja, ki ga imajo na bankah v Sloveniji, potrebujejo za operativno delovanje, »znaša oportunitetna izguba na preostali del do dvesto milijonov evrov na leto. V resnici so prosta denarna sredstva podjetij pri bankah veliko bolj skoncentrirana, predvsem pri večjih in tudi pri donosnejših podjetjih, ki tega denarja ne potrebujejo, zato je resnično izgubljeni donos veliko večji. Srednjeročno je to vsekakor več od milijarde evrov. Če bi podjetja nalagala v delnice, je oportunitetna izguba nekajkrat večja.«

Podjetja bi z izkoriščanjem tega potenciala lahko povečevala sredstva delničarjev in sredstva, ki so na razpolago za nadaljnje investicije, s čimer bi povečala produktivnost. Ne nazadnje bi prisilila tudi banke – ki so večinoma v tuji lasti –, da bi zaradi manjšega deleža depozitov zanje ponudila višje obrestne mere. S tem bi se dodatno razvil naš kapitalski trg, ne gre pa pozabiti na povečanje finančne moči samih podjetij, kar bi povečalo njihovo odpornost. Pozitivnih učinkov bi torej bilo več, poudarja.

Skromna razpršenost naložb

Natančnega podatka, koliko denarja imajo podjetja vloženega na kapitalskih trgih v delnicah, obveznicah in drugih investicijskih skladih, po Pregljevih besedah ni. Po nekaterih ocenah naj bi imela nekaj več kot milijardo evrov v obveznicah, nekaj manj v investicijskih skladih, bistveno manj pa v kotirajočih delnicah. »Taka struktura niti ne preseneča, saj morajo podjetja po naravi vlagati tja, kjer je najbolj donosno, in to je njihov osnovni posel. Le tista z večjimi presežki si lahko privoščijo večje prevzemanje tveganj. Vsekakor pa bode v oči velik delež prostih denarnih sredstev, ki bi jih lahko v večji meri naložili v glede na depozite donosnejše obveznice. Donosi pri bolj tveganih naložbah pa so še veliko večji.«

Damjan Kurnik, višji skrbnik področja prodaje v Triglavu Investments, pojasnjuje, da presežke na tekočih računih pogosteje puščajo manjša podjetja, ki praviloma nimajo zakladniške funkcije, medtem ko jih večja aktivneje razporejajo med depozite, sklade denarnega trga, kratkoročne obveznice ali notranje financiranje skupine. Razlike so tudi med panogami: »Gradbeništvo in industrija imata več rezerv za projekte in surovine, sektor storitev in IT pa jih pogosto oblikujeta zaradi hitrega denarnega toka in možnih širitev.«

Presežke na tekočih računih pogosteje puščajo manjša podjetja, večja pa sredstva aktivneje razporejajo med depozite, sklade denarnega trga, kratkoročne obveznice ali notranje financiranje skupine. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Kako razporejati sredstva

Izkušnje kažejo, da podjetja pri nas finančne nasvete za upravljanje denarja praviloma iščejo ob investicijah, zadolževanju, prevzemih, krizah ali večjih presežkih, torej, ko sprejemajo večje odločitve. Redno zakladniško svetovanje je pogostejše pri večjih in izvoznih podjetjih, pravi Kurnik, mala in srednja podjetja pa se večkrat opirajo na računovodstvo in banko. »Zavedanje o optimizaciji kapitala raste, ker višje obrestne mere in inflacija povečujejo strošek neaktivnega denarja, vendar je praksa še manj sistematična kot v finančno razvitejših državah. Tam je razporejanje denarja po ročnosti, likvidnosti in tveganju običajen del upravljanja: operativna rezerva, varnostna rezerva in strateški denar imajo ločene politike, limite in primerjalne donose.«

Smiselno je, da denar za tekoče plače, davke in dobavitelje ostane na računu ali v zelo likvidnih instrumentih. Rezerva za od enega do šest mesecev je lahko v kratkih depozitih, zakladnih menicah ali skladih denarnega trga. Sredstva, ki jih podjetje potrebuje v šestih do 24 mesecih, na primer za računalnike, izobraževanja ali opremo, se lahko razporedijo v vezane depozite različnih zapadlosti, kratkoročne obveznice ali nizko tvegane obvezniške sklade. Za večje investicije čez dve leti ali več pa je smiselna bolj razpršena kombinacija, pri kateri sta ključni ohranitev kapitala in usklajenost zapadlosti z načrtovanimi izdatki, opisuje. Mesečne prilive je smiselno avtomatsko razdeliti med operativni del, rezervo in naložbeni del.

»Podjetja morajo natančno pregledati denarne potrebe, predvidene denarne tokove in se na podlagi tega odločiti. Odvisno je, koliko operativnega kapitala potrebujejo in ali bodo imela kakšne naložbe. Če jim prosta denarna sredstva ležijo na računu dlje časa, je to znak, da morajo nekaj ukreniti, in pravi trenutek za posvet s finančnimi strokovnjaki,« pravi Pregelj.

Ali sredstva, ki jih podjetje vloži na kapitalske trge, lahko pomagajo pri zadolževanju? Lahko, če so dovolj likvidna, razpršena in pravno primerna za zastavo, pravi Damjan Kurnik. Banka lahko upošteva na primer portfelj obveznic, skladov ali drugih vrednostnih papirjev kot dodatno zavarovanje. »Na ta način se lahko izboljša kreditna slika podjetja, poveča se razpoložljiva kreditna linija ali zmanjša potreba po drugih zavarovanjih. Prednost je, da podjetju ni treba takoj prodati naložb, če potrebuje likvidnost,« pojasnjuje. Vendar je treba upoštevati odbitke pri vrednotenju, nihanje tržne vrednosti, možnost poziva k dodatnemu kritju in omejitve glede bolj tveganih ali manj likvidnih naložb.