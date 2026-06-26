Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

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Končno se lahko malce umirimo. Telefoni ne zvonijo več tako pogosto, elektronska pošta ne poka več po šivih, sestanki so se razredčili, sodelavci so na dopustu. Ko nas vsakodnevni opravki ne preganjajo več, lažje ocenimo, kaj smo v prvi polovici leta že naredili, kaj smo morda zanemarili in katere odločitve bi bilo smiselno sprejeti še pred jesenjo.
Običajno namreč brez večjih težav načrtujemo nekaj mesecev vnaprej – rezerviramo dopust, primerjamo ponudbe za prenovo stanovanja, razmišljamo o menjavi avtomobila ali o večjih nakupih. Precej težje pa pogledamo deset, dvajset ali trideset let naprej, saj se nam zdi, da ne gre za nič »nujnega«. Prav zato dolgoročni cilji pogosto ostajajo v ozadju, čeprav gre za pomemben vidik življenjske samostojnosti v prihodnosti.
Pri kratkoročnih ciljih je načrtovanje precej lažje, saj običajno vemo, koliko denarja potrebujemo in do kdaj. Pri načrtovanju obdobja po upokojitvi pa je drugače. Gre za postopno in namensko oblikovanje prihrankov za čas po upokojitvi, zato je pri takšnem varčevanju pomembnejša dolgoročna perspektiva kot spremljanje kratkoročnih nihanj na finančnih trgih.
Ravno zato se s tem vprašanjem ni smiselno ukvarjati šele tik pred upokojitvijo. Z dolgoročnim varčevanjem začnemo ustvarjati finančno rezervo, ki nam bo pozneje omogočala več možnosti.
Seveda nas pri dolgoročnem varčevanju zanimajo donosi, vendar ima zelo velik pomen tudi to, da se držimo načrta. Znesek, ki ga vplačujemo, naj bo realen, da ga lahko vplačujemo redno. Ni pomembno, da lovimo naložbe s hitrimi donosi, saj imajo tudi manjši zneski velik učinek, če začnemo dovolj zgodaj. Pri varčevanju se namreč ne nalagajo samo vplačila, ampak tudi donosi, ki se v letih ustvarjajo na že privarčevana sredstva.
Pri dolgoročnem finančnem načrtovanju ima dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) posebno vlogo. Namenjeno je oblikovanju dodatnega vira prihodkov za čas po upokojitvi, zato je zasnovano drugače kot druge oblike varčevanja ali investiranja. Gre za postopno in namensko oblikovanje prihrankov za življenjsko obdobje, ki lahko traja več desetletij, zato je pri takšnem varčevanju pomembnejša dolgoročna perspektiva kot spremljanje kratkoročnih nihanj na finančnih trgih.
Dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici je namenjeno vsem, ki želijo ob redni pokojnini ustvariti še dodaten vir prihodkov. Varčevanje poteka postopno, sredstva pa se ves čas upravljajo z mislijo na obdobje do upokojitve in potrebe posameznika v različnih življenjskih obdobjih.
Pri dolgoročnem varčevanju je treba upoštevati tudi časovni vidik, koliko časa nas še loči do upokojitve. Nekdo, ki je na začetku kariere, ima pred seboj več desetletij varčevanja in lahko lažje sprejme kratkoročna nihanja na finančnih trgih. V čisto drugačnem položaju je nekdo, ki se približuje zaključku delovne poti in mu je pomembnejša predvsem stabilnost že privarčevanih sredstev.
Zato Modra zavarovalnica uporablja sistem skladov življenjskega cikla, kjer se naložbena politika samodejno prilagaja starosti varčevalca in obdobju do upokojitve. Naložbena politika se tako postopoma prilagaja življenjskemu obdobju posameznika, ki mu ni treba aktivno spremljati finančnih trgov. Mlajšim varčevalcem so namenjeni bolj dinamični skladi z višjim deležem delniških naložb. Z leti pa se povečuje delež bolj konservativnih naložb.
Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in upravlja Modri krovni pokojninski sklad za zaposlene v gospodarstvu in samozaposlene ter Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev za zaposlene v javnem sektorju. Oba delujeta po načelu življenjskega cikla in vključujeta dinamični, preudarni in zajamčeni podsklad, ki se prilagajajo obdobju do upokojitve.
Vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) pri Modri zavarovalnici se upoštevajo pri znižanju osnove za dohodnino v okviru zakonsko določenih omejitev. To je edina oblika varčevanja, ki jo z znatnimi davčnimi olajšavami spodbuja Republika Slovenija, kar posamezniku omogoča, da del sredstev, ki bi jih sicer namenil za plačilo davka, preusmeri v svoje dolgoročne prihranke.
Poglejmo primer posameznika z mesečno bruto plačo 2200 EUR, ki individualno vplačuje mesečno premijo v višini 60 EUR. Ta znesek se v celoti upošteva pri znižanju njegove dohodninske osnove:
Vsak posameznik ima drugačne prihodke in drugačne možnosti, zato preverite spletni informativni izračun davčne olajšave pri Modri zavarovalnici.
Veliko ljudi z urejanjem dolgoročnih finančnih ciljev odlaša, ker imajo občutek, da gre za zapleten proces, v resnici pa je prvi korak zelo preprost. Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklenemo tudi po spletu.
Morda je prav to poletje dober trenutek, da preverimo, ali smo za svojo finančno prihodnost že naredili prvi korak.
Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.