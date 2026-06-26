Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

Končno se lahko malce umirimo. Telefoni ne zvonijo več tako pogosto, elektronska pošta ne poka več po šivih, sestanki so se razredčili, sodelavci so na dopustu. Ko nas vsakodnevni opravki ne preganjajo več, lažje ocenimo, kaj smo v prvi polovici leta že naredili, kaj smo morda zanemarili in katere odločitve bi bilo smiselno sprejeti še pred jesenjo.

Običajno namreč brez večjih težav načrtujemo nekaj mesecev vnaprej – rezerviramo dopust, primerjamo ponudbe za prenovo stanovanja, razmišljamo o menjavi avtomobila ali o večjih nakupih. Precej težje pa pogledamo deset, dvajset ali trideset let naprej, saj se nam zdi, da ne gre za nič »nujnega«. Prav zato dolgoročni cilji pogosto ostajajo v ozadju, čeprav gre za pomemben vidik življenjske samostojnosti v prihodnosti.

Načrt je pomembnejši od ene dobre odločitve

Pri kratkoročnih ciljih je načrtovanje precej lažje, saj običajno vemo, koliko denarja potrebujemo in do kdaj. Pri načrtovanju obdobja po upokojitvi pa je drugače. Gre za postopno in namensko oblikovanje prihrankov za čas po upokojitvi, zato je pri takšnem varčevanju pomembnejša dolgoročna perspektiva kot spremljanje kratkoročnih nihanj na finančnih trgih.

Ravno zato se s tem vprašanjem ni smiselno ukvarjati šele tik pred upokojitvijo. Z dolgoročnim varčevanjem začnemo ustvarjati finančno rezervo, ki nam bo pozneje omogočala več možnosti.

Pri dolgoročnem varčevanju dela tudi čas

Na finančno prihodnost lahko vplivamo predvsem takrat, ko imamo pred seboj še dovolj časa. FOTO: Pexels

Seveda nas pri dolgoročnem varčevanju zanimajo donosi, vendar ima zelo velik pomen tudi to, da se držimo načrta. Znesek, ki ga vplačujemo, naj bo realen, da ga lahko vplačujemo redno. Ni pomembno, da lovimo naložbe s hitrimi donosi, saj imajo tudi manjši zneski velik učinek, če začnemo dovolj zgodaj. Pri varčevanju se namreč ne nalagajo samo vplačila, ampak tudi donosi, ki se v letih ustvarjajo na že privarčevana sredstva.

Varčevanje z jasnim namenom

Pri dolgoročnem finančnem načrtovanju ima dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) posebno vlogo. Namenjeno je oblikovanju dodatnega vira prihodkov za čas po upokojitvi, zato je zasnovano drugače kot druge oblike varčevanja ali investiranja. Gre za postopno in namensko oblikovanje prihrankov za življenjsko obdobje, ki lahko traja več desetletij, zato je pri takšnem varčevanju pomembnejša dolgoročna perspektiva kot spremljanje kratkoročnih nihanj na finančnih trgih.

Dodatno pokojninsko zavarovanje pri Modri zavarovalnici je namenjeno vsem, ki želijo ob redni pokojnini ustvariti še dodaten vir prihodkov. Varčevanje poteka postopno, sredstva pa se ves čas upravljajo z mislijo na obdobje do upokojitve in potrebe posameznika v različnih življenjskih obdobjih.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno ustvarjanju dodatnega vira prihodkov po upokojitvi. FOTO: Depositphotos

Različne strategije za različna življenjska obdobja

Pri dolgoročnem varčevanju je treba upoštevati tudi časovni vidik, koliko časa nas še loči do upokojitve. Nekdo, ki je na začetku kariere, ima pred seboj več desetletij varčevanja in lahko lažje sprejme kratkoročna nihanja na finančnih trgih. V čisto drugačnem položaju je nekdo, ki se približuje zaključku delovne poti in mu je pomembnejša predvsem stabilnost že privarčevanih sredstev.

Zato Modra zavarovalnica uporablja sistem skladov življenjskega cikla, kjer se naložbena politika samodejno prilagaja starosti varčevalca in obdobju do upokojitve. Naložbena politika se tako postopoma prilagaja življenjskemu obdobju posameznika, ki mu ni treba aktivno spremljati finančnih trgov. Mlajšim varčevalcem so namenjeni bolj dinamični skladi z višjim deležem delniških naložb. Z leti pa se povečuje delež bolj konservativnih naložb.

Skladi življenjskega cikla: Dinamični podsklad je namenjen mlajšim varčevalcem. Večji del sredstev je investiran v delnice, kar prinaša višjo stopnjo tveganja, a omogoča doseganje višjih donosov.

je namenjen mlajšim varčevalcem. Večji del sredstev je investiran v delnice, kar prinaša višjo stopnjo tveganja, a omogoča doseganje višjih donosov. Preudarni podsklad je namenjen varčevalcem v zrelejših letih. Delež delnic se zmanjša, poveča pa se delež bolj konservativnih naložb, kot so npr. obveznice.

je namenjen varčevalcem v zrelejših letih. Delež delnic se zmanjša, poveča pa se delež bolj konservativnih naložb, kot so npr. obveznice. Zajamčeni podsklad je namenjen obdobju pred upokojitvijo. Prihranki se preusmerijo v okolje z zajamčenim donosom s primarnim ciljem ohranitev celotne vrednosti privarčevanega kapitala.

Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov v Sloveniji in upravlja Modri krovni pokojninski sklad za zaposlene v gospodarstvu in samozaposlene ter Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev za zaposlene v javnem sektorju. Oba delujeta po načelu življenjskega cikla in vključujeta dinamični, preudarni in zajamčeni podsklad, ki se prilagajajo obdobju do upokojitve.

Davčna olajšava kot konkretna prednost

Pri dolgoročnem varčevanju sta pogosto pomembnejša čas in doslednost kot iskanje kratkoročnih donosov. FOTO: Depositphotos

Vplačila v dodatno pokojninsko zavarovanje (DPZ) pri Modri zavarovalnici se upoštevajo pri znižanju osnove za dohodnino v okviru zakonsko določenih omejitev. To je edina oblika varčevanja, ki jo z znatnimi davčnimi olajšavami spodbuja Republika Slovenija, kar posamezniku omogoča, da del sredstev, ki bi jih sicer namenil za plačilo davka, preusmeri v svoje dolgoročne prihranke.

PRIMERJALNI IZRAČUN: Kako do 187,20 EUR prihranka na letni ravni? Poglejmo primer posameznika z mesečno bruto plačo 2200 EUR, ki individualno vplačuje mesečno premijo v višini 60 EUR. Ta znesek se v celoti upošteva pri znižanju njegove dohodninske osnove: Prihranek zaradi davčne olajšave: ker država prek davčne olajšave varčevalcu povrne 15,60 EUR, znaša njegov dejanski neto strošek le 44,40 EUR mesečno.

ker država prek davčne olajšave varčevalcu povrne 15,60 EUR, znaša njegov dejanski neto strošek le 44,40 EUR mesečno. Letni prihranek pri dohodnini: z vplačevanjem 60 EUR mesečno posameznik prihrani 15,60 EUR na mesec, kar pomeni 187,20 EUR prihranka na letni ravni.

z vplačevanjem 60 EUR mesečno posameznik prihrani 15,60 EUR na mesec, kar pomeni 187,20 EUR prihranka na letni ravni. Najvišja priznana olajšava: najvišja zakonsko dovoljena premija za davčno olajšavo pri tej plači znaša 128,57 EUR mesečno (oziroma 1542,82 EUR letno).

najvišja zakonsko dovoljena premija za davčno olajšavo pri tej plači znaša 128,57 EUR mesečno (oziroma 1542,82 EUR letno). Možnost dodatnega vplačila: če želi varčevalec v celoti izkoristiti polno davčno olajšavo, lahko med letom ali ob koncu leta vplača še dodatnih 822,82 EUR. S tem bo njegov skupni mesečni prihranek pri odmeri dohodnine zrastel na 33,34 EUR.

Vsak posameznik ima drugačne prihodke in drugačne možnosti, zato preverite spletni informativni izračun davčne olajšave pri Modri zavarovalnici.

Prvi koraki za varnejšo prihodnost

Modra zavarovalnica omogoča dodatno pokojninsko zavarovanje z davčno olajšavo in upravljanjem sredstev, ki se samodejno prilagaja obdobju do upokojitve. FOTO: Depositphotos Foto Depositphotos

Veliko ljudi z urejanjem dolgoročnih finančnih ciljev odlaša, ker imajo občutek, da gre za zapleten proces, v resnici pa je prvi korak zelo preprost. Dodatno pokojninsko zavarovanje lahko sklenemo tudi po spletu.

Razmislite, kolikšen mesečni znesek lahko namenite dolgoročnemu varčevanju.

Ob vključitvi v dodatno pokojninsko zavarovanje se sredstva vključijo v sklad življenjskega cikla, ki se prilagaja obdobju do upokojitve.

Ob upokojitvi se privarčevana sredstva začnejo izplačevati v obliki rente. Uporabite spletni kalkulator in preverite, koliko bi privarčevali z izbranim zneskom.



Morda je prav to poletje dober trenutek, da preverimo, ali smo za svojo finančno prihodnost že naredili prvi korak.

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