Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

Slovenski delniški trg je eden najdonosnejših delniških trgov, problem pa je, da je aktivnih vlagateljev premalo. Kot je v intervjuju pojasnil Sašo Šmigić, član uprave Generalija Investments, so vlagatelji z letošnjimi donosi lahko zadovoljni. Pogovarjali smo se še o aktualnih globalnih razmerah, finančnem opismenjevanju, prihajajočih naložbenih računih INR in uporabi novih tehnologij v finančni industriji. Sašo Šmigić je spregovoril še o optimizmu ob zagonu novega alternativnega nepremičninskega sklada Generali Adriatic Value Fund II, ki bo nadaljevanje izjemno uspešne zgodbe prvega nepremičninskega sklada, ki ga zaključujejo letos.

Kako zadovoljni so lahko vlagatelji z letošnjimi prvimi sedmimi meseci, saj so aktualne nepredvidljive globalne razmere, od geopolitike pa vse do carinskih vojn, močno premešale karte in vnesle negotovost na številna področja? Ali vas je kaj presenetilo?

Po mojem mnenju so vlagatelji s prvimi sedmimi meseci letos lahko zelo zadovoljni. Čeprav smo v zadnjih dveh letih na delniških trgih dosegali izjemne, pogosto dvomestne donose, ni nihče pričakoval, da bo tudi letošnje leto vlagateljem tako naklonjeno – še posebej ob vseh geopolitičnih napetostih in negotovostih, ki nas obkrožajo.

Prav to je bilo tudi zame največje presenečenje: trgi so se odzvali precej bolj pozitivno, kot bi lahko sklepali iz fundamentalnih podatkov. Evropske delnice letos rastejo z dvomestno donosnostjo, trgi v razvoju so pokazali izjemno robustnost, ameriški trg pa v dolarjih dosega zgodovinske ravni donosnosti. Vse to v času, ko se srečujemo s trgovinskimi napetostmi in negotovostjo v svetovnem gospodarstvu.

Veliko pozornosti je bilo seveda usmerjene v ZDA, kjer je nova administracija v svojem obdobju »Trump 2.0« začela zelo agresivno odpirati vprašanje »poštenosti« globalne trgovine. Trgovinska vojna je na začetku leta povzročila precejšnjo nervozo in ameriški trg je v prvih mesecih zdrsnil za okoli 20 odstotkov. Vendar se je ob delni umiritvi retorike in zamiku uvedbe carin trend obrnil, trgi so se od aprila popravili za več kot 30 odstotkov. Nekaj negativnega vpliva za evropske vlagatelje je sicer ostalo zaradi šibkejšega dolarja, a v celoti gledano je bilo to obdobje za vlagatelje nadpovprečno uspešno.

Gospod Šmigić, upravljate v razvijajoče se trge usmerjene sklade Generali Novi trgi, Generali Indija – Kitajska in Generali Latinska Amerika. Kaj lahko vlagatelji še pričakujejo do konca leta?

Zakaj imamo tak že omenjeni problem? V 80. oziroma 90. letih se je začel prvi val outsourcinga iz Amerike, najmočnejši val pa se je zgodil po vstopu Kitajske v WTO, leta 2001, in se je naslednjih 20 let samo še stopnjeval. Na prelomu tisočletja je Kitajska postala globalna tovarna. Ameriške korporacije so hitro uvidele, da lahko dvignejo dobičkonosnost, marže in tudi svoje delniške tečaje s tem, da preselijo del proizvodnje ali kar celotno v države s cenejšo delovno silo. Zaradi tega je velik del ameriškega delavskega razreda ostal rahlo pozabljen, saj ni bilo načrta za njihovo prekvalifikacijo in s tem prihodnost. S tem so posejali semena za današnje razmere, zato tudi obtoževanje Kitajske, da so jim ukradli delovna mesta, ne zdrži presoje. Po 30 letih pa tega ne moreš rešiti z uvedbo dodatnih carin ali z »vračanjem« proizvodnje v ZDA, kjer je bila delovna sila predraga že pred 30 leti.

Dejstvo je tudi, da na trgih v razvoju oziroma v teh največjih gospodarstvih poteka transformacija, saj Kitajska že kar nekaj let ni več zgolj država z nizkocenovno delovno silo. Tako so na primer dvignili standard določene industrije na zelo visoko raven in v marsikaterem segmentu celo prehiteli zahodni svet. Tak primer je avtomobilska industrija, kjer so na področju električnih vozil svetlobna leta pred globalno konkurenco. Prav tako vedno večji del bruto domačega proizvoda predstavlja domača potrošnja, ki bo v bližnji prihodnosti ena glavnih gonilnih sil gospodarske rasti.

Sašo Šmigić: Danes smo prvi, ki alternativni nepremičninski sklad tudi uspešno zaključujemo, vlagateljem pa bomo dostavili vse, kar smo pred sedmimi leti obljubili. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ravno to področje povzroča Kitajski velike preglavice, saj se tam v nasprotju z zahodnimi državami domača potrošnja po covidu-19 ni v celoti povrnila. Poleg tega so globalne negotovosti povečale pritisk na kitajske delodajalce pri zaposlovanju, zato je padla zaposlenost (predvsem) med mladimi. Kitajci so tradicionalno zelo previdni in konservativni, in ko se je zgodil prvi večji šok v zaposlovanju in (ne)predvidljivosti prihodnosti v zadnjih 30 letih, je velik del kitajske populacije (ki se še spominja težkega obdobja konec 80. let) zategnil ročno zavoro. Če temu dodamo še težave, ki jih imajo na nepremičninskem področju, vidimo, da je vse omenjeno zavrlo domačo potrošnjo.

Je pa to lahko tudi velika priložnost, saj je na bančnih računih na voljo enormna količina privarčevanih sredstev, kajti njihova stopnja varčevanja je bistveno višja kot v zahodnem delu sveta. Če bo kitajski politiki uspelo povrniti zaupanje potrošnikov, bo tam na razpolago zelo veliko sredstev, ki se bodo prelila v realno ekonomijo in posledično v gospodarsko rast in rast dobičkov domačih podjetij. Če k temu dodamo tudi razmeroma nizka ali pa bistveno bolj privlačna vrednotenja v primerjavi z »razvitimi trgi«, je za dolgoročnega vlagatelja Kitajska zagotovo atraktivna lokacija, ki je ne smemo zanemarjati.

Nedavno ste zagnali nov alternativni investicijski sklad, Generali Adriatic Value Fund II. Kaj so njegovi cilji in kakšne prednosti prinaša za vlagatelje?

Generali Adriatic Value Fund II je nadaljevanje zgodbe, ki smo jo začeli leta 2018 z ustanovitvijo prvega alternativnega nepremičninskega sklada v Sloveniji, Generali Adriatic Value Fund. Takrat smo bili pionirji, brez referenc, a z veliko energije in jasnimi cilji. Danes smo prvi, ki tak sklad tudi uspešno zaključujemo, vlagateljem pa bomo dostavili vse, kar smo pred sedmimi leti obljubili – desetodstotno letno donosnost in vračilo vložka z dobičkom. To nam daje izjemno kredibilnost in močan »track record«.

Vse, kar ozavešča javnost o možnostih posameznika za plemenitenje premoženja, je dobrodošlo.

Novi sklad bo ustanovljen za osem let, meri pa na enako, torej desetodstotno letno donosnost. Podobno kot pri prvem skladu se bomo tudi v drugem osredotočili na najkakovostnejše poslovne nepremičnine v Sloveniji in na Hrvaškem, saj tu vidimo največ potenciala in najboljše razmerje med tveganostjo in donosom. Ena pomembnejših novosti za vlagatelje je nižji vstopni prag – tokrat znaša 50.000 evrov, kar produkt približa širšemu krogu investitorjev.

Prednost nepremičninskega segmenta je tudi v nižji volatilnosti v primerjavi z drugimi naložbenimi produkti. Poslovne nepremičnine ob ustreznem upravljanju prinašajo stabilne donose, hkrati pa naš model z omejenim rokom trajanja zagotavlja jasen izstop vlagateljev iz naložbe – kupimo, upravljamo, prodamo in vlagateljem povrnemo kapital z donosom. To je tisto, kar nas razlikuje od večine konkurence, in verjamem, da bo tudi Generali Adriatic Value Fund II zgodba o uspehu.

Smo že zelo globoko v procesu nakupa prve nepremičnine za sklad, ki naj bi bil dokončan najkasneje do konca leta.

Kako bi lahko znova pridobili zaupanje slovenskega vlagatelja v kapitalske trge, saj imajo po najnovejših podatkih Banke Slovenije gospodinjstva pri bankah za več kot 28,2 milijarde evrov vlog in depozitov?

Če pogledamo samo dogajanje na slovenskem kapitalskem trgu, bi rekel, da zaupanje vlagateljev že dolgo ni bilo tako visoko. Slovenski delniški trg je eden najdonosnejših delniških trgov, in to ne samo letos, ampak že kar nekaj časa. Problem pa je, da je teh aktivnih vlagateljev premalo. Kaj se da narediti? Finančno opismenjevanje, izobraževanje, saj ljudje potrebujejo pozitivne izkušnje. Takšnih je bilo že veliko, vendarle pa je bilo nekaj tudi bolečih. Bolj je treba motivirati generacije, ki imajo kar dosti prihrankov.

Bolj je treba motivirati generacije, ki imajo kar dosti prihrankov, pravi Sašo Šmigić. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V zadnjem času se srečujemo tudi s poplavo produktov, ki obljubljajo dvoštevilčne donosnosti na mesečni ravni. Temu zelo težko konkuriraš kot ponudnik tradicionalnih finančnih inštrumentov, ker veš, da na trgu, kjer deluješ, takšna donosnost ni možna oziroma le v izjemnih okoliščinah, po navadi pa je še povezana z ogromnim tveganjem. Mladi se ne zavedajo, kaj takšno tveganje pomeni. Po drugi strani pa razumem, kako privlačno se sliši, ko ti nekdo na družbenih omrežjih pove, da lahko s skromnim vložkom 1000 evrov v enem letu kupiš lamborghinija ali brez denarja postaneš nepremičninski mogotec. Mi – tradicionalne finančne institucije – pa ti v najboljšem primeru ponujamo desetodstotno povprečno letno donosnost. Večina se bo naučila na svojih lastnih napakah, da ni res vse zlato, kar se sveti.

Ampak to je finančno opismenjevanje: ne govoriš, ampak predlagaš. Sreča je, da te napake po navadi niso zelo velike in da se ljudje lahko izkopljejo iz teh težav. Težava pa nastane, če greš v zreli dobi z večjim kapitalom v kakšno tvegano zgodbo, kar se za posameznika lahko tudi tragično konča, saj lahko čez noč izgine vse, za kar si delal vse življenje. Na srečo nas izkušnje učijo, da ljudje, ki imajo vedno več premoženja, postanejo previdnejši. Če si bil uspešen podjetnik, ki je s svojim delom obogatel, potem pri 50 ali 60 letih ne tvegaš več za vsako stvar, ampak iščeš načine za preudarno in racionalno plemenitenje svojega premoženja in ohranjanje njegove vrednosti.

Spet drugače je pri mladih družinah, ki jim ob teh plačah in visokih cenah kaj veliko denarja ne ostane. Je pa priporočljivo, da se vsaj z manjšimi vsotami, ki jih lahko pogrešimo, varčuje v na primer mesečnih varčevalnih shemah, iz česar se v desetih do 15 letih prav tako nabere lep znesek.

Kaj pa pričakujete od varčevalne sheme individualnih naložbenih računov (INR), ki naj bi zaživela z marcem 2026?

Vse, kar ozavešča javnost o možnostih posameznika za plemenitenje premoženja, je dobrodošlo. Kako se bo shema individualnih naložbenih računov (INR) v resnici prijela, pa bo pokazala praksa – ob tem pa se bodo pokazale tudi morebitne pomanjkljivosti. Ker se o tem govori že dolgo, del tržnih udeležencev verjetno špekulira, da bi INR lahko spodbudil večje zanimanje domačih vlagateljev za slovenske delnice, s čimer bi lahko pojasnili dobršen del rasti delniških tečajev domačih izdajateljev v zadnjem obdobju.

Vendar je treba biti realen. Slovenski kapitalski trg je bil v zadnjih letih med donosnejšimi na globalni ravni. V preteklosti so bile slovenske delnice morda res podcenjene, danes pa so vrednotenja, predvsem na račun nedavne rasti tečajev, bistveno višja, kar pomeni, da je potrebna večja previdnost. Če se bo več vlagateljev množično usmerilo v domači trg, obstaja nevarnost razočaranja, če se borzni trendi obrnejo navzdol – podobno kot smo že doživeli v preteklosti.

Pozitiven scenarij pa bi bil, da se makroekonomske in geopolitične razmere v svetu umirijo, globalna gospodarska aktivnost dobi nov zagon in se tako ustvarijo zdravi temelji za rast delniških trgov. V tem primeru bi se to seveda pozitivno odrazilo tudi na slovenskem trgu.

Kako nove tehnologije, umetna inteligenca itd., vplivajo na vašo panogo?

Za našo panogo je obvladovanje ali obdelava večjih baz podatkov s pomočjo digitalnih tehnologij lažja in hitrejša, vendar to ni avtopilot, saj je v ozadju potrebna kritična presoja človeka. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V operativnem smislu delovanja družbe ali finančnih institucij velikih prebojev še ni bilo. Za našo panogo je obvladovanje ali obdelava večjih baz podatkov lažja in hitrejša, vendar to ni avtopilot, saj je v ozadju potrebna kritična presoja človeka.

Je pa to močno zaznamovalo dogajanje na borznih trgih, saj ne smemo pozabiti, da glavnina donosnosti na delniških trgih zadnjih tri do pet let prihaja ravno iz teh megatrendov. Velika neznanka pa je, ali so šle mogoče stvari tukaj prehitro predaleč. To je povezano z vrednotenjem, saj če imaš ekstremna vrednotenja, to pomeni, da morajo ta podjetja poslovne načrte ne samo doseči, ampak celo preseči, zato tukaj ni prostora za negativna presenečenja.

Zaradi tega smo previdni pri bolj vročih zgodbah, še posebej pri tistih manjših imenih, kjer se prve napovedi o dobičkih za zelo nove tehnologije nanašajo na več deset let oddaljeno prihodnost oziroma so vse skupaj le previsoke obljube. Gre za podjetja v visokotehnološkem segmentu z nekajdesetmilijardno tržno kapitalizacijo – gre za zelo nove tehnologije, za katere nihče ne more natančno napovedati, kaj bodo prinesle in kako se bo zatem vse okoli nas spremenilo.

Vlada je v DZ julija poslala predlog zakona o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev, po katerem bo davčna stopnja znašala 25 odstotkov. Vaš komentar?

Če hoče kriptosvet postati del širše investicijske javnosti, se mora zavedati, da ne obstajajo samo donosi in anonimnost, ampak da je treba nekaj plačati za to, da dobiš omenjeni status. Omenjena poteza se mi zdi logična.