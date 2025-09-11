Prijavite se na osrednji finančni dogodek leta: Konferenco Kapitalski trgi 2025

Slovenija, Hrvaška, regija JVE in Evropska unija se spopadajo z velikimi izzivi razvoja kapitalskih trgov, ki zaostajajo za ZDA in Azijo tako po obsegu kot po učinkovitosti. Kako to spremeniti? Kje so priložnosti in kakšno vlogo lahko pri tem odigra zasebni kapital? Na ta vprašanja bo odgovor ponudila konferenca Kapitalski trgi 2025, ki bo 8. oktobra 2025 v hotelu Esplanade v Zagrebu.

Konferenca bo obravnavala trenutne izzive in priložnosti kapitalskih trgov na globalni, evropski in regionalni ravni, pri čemer bo poseben poudarek namenjen preusmerjanju prihrankov gospodinjstev iz tradicionalnih bančnih vlog v donosnejše finančne instrumente, ki imajo pomemben vpliv na funkcioniranje realnega gospodarstva. Poleg tega se bo osredotočila na sodelovanje zasebnega in javnega kapitala pri financiranju strateških projektov, kot sta trajnostna infrastruktura (energetika, promet, zdravstvo, šolstvo, znanost …) in digitalna transformacija.

Če želite razumeti, kam in kako vlagati v prihodnje, kako zaščititi svoje premoženje in kako lahko regijski trgi postanejo učinkovitejši, je to dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Prijavite se zdaj in si zagotovite mesto med odločevalci prihodnosti. Konferenco z naslovom Financiranje trajnosti – z razvitimi kapitalskimi trgi do močnega gospodarstva bosta soorganiziral medijska hiša Delo mediji in Hanza Media. Združili bosta finančne ministre, naložbene strokovnjake, predstavnike bank, borz, pokojninskih skladov in investicijskih družb iz vse regije.

V ospredju dogodka bo vprašanje, kako odgovorno usmeriti prihranke gospodinjstev v produktivne, trajnostno naravnane naložbe.

Evropska unija tu zaostaja za ZDA, zato je ključno vprašanje, kako krepiti kapitalski trg kot podlago za modernizacijo gospodarstva.

Na dogodku bodo z uvodnimi govori sodelovali podpredsednika vlad in finančna ministra Slovenije in Hrvaške, Klemen Boštjančič in Marko Primorac, predsednica uprave Zagrebačke borze Ivana Gažić in mednarodna naložbena strokovnjakinja Manuela D'Onofrio iz UniCredita.

Posebni gost bo Volodymyr Nosov, ustanovitelj in direktor WhiteBIT, in predstavil bo pogled na digitalno preobrazbo trga kapitala.

Dve osrednji okrogli mizi bosta odprli prostor za razpravo:

1. Kako v negotovosti zaščititi in plemenititi premoženje gospodinjstev? Pogled strokovnjakov iz Triglav Skladov, Skupine Prva, ZB Investa, InterCapitala, PBZ Banke in pokojninskih skladov bo razkril pasti in priložnosti za vlagatelje v obdobju geopolitičnih in gospodarskih pretresov.

2. Kako z zasebnim kapitalom financirati strateške projekte? Panel z vodilnimi predstavniki ALFI Renewables, Generali Investments, Provectus Capital in HBOR bo odprl teme o sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem pri naložbah v energetiko, zdravstvo, promet in digitalizacijo.

Zaradi kompleksnih razmer na trgu, omejitev javnih financ in naraščajočih potreb po trajnostnih rešitvah je sodelovanje zasebnega kapitala z javnim postalo nujno. To zahteva odpravo administrativnih in davčnih ovir ter boljšo regionalno povezanost.

Komu je konferenca namenjena? Dogodek je namenjen predstavnikom finančnih institucij, bank, borz in regulatorjev, pa tudi podjetnikom, investitorjem, pokojninskim skladom, vladnim organom, predstavnikom akademske sfere in vsem, ki jih zanima prihodnost vlaganj v trajnostni razvoj.

Ne zamudite najpomembnejše regionalne finančne razprave leta. Prijavite se na konferenco Kapitalski trgi 2025 in si zagotovite mesto med tistimi, ki ustvarjajo prihodnost gospodarstva.