Razviti kapitalski trgi za močno regionalno gospodarstvo

V Zagrebu bo v sredo potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2025: Financiranje trajnosti – z razvitimi kapitalskimi trgi do močnega regionalnega gospodarstva, ki jo organizirata Delov poslovni center pod okriljem Delo mediji in hrvaška medijska hiša Hanza Media. Z njo bomo zaokrožili večmesečno poslovno kampanjo Kapitalski trgi.

Udeležence bosta po uvodnem pozdravu Gorana Ogurlića, odgovornega urednika Jutarnjega lista, nagovorila podpredsednika vlad in ministra za finance Slovenije in Hrvaške, Klemen Boštjančič ter Marko Primorac.

Zatem bo hrvaški trg kapitala v letu 2025 predstavila mag. Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze. Kam investirati v letu 2026 in naprej pa bo napovedala Manuela D'Onofrio, direktorica za naložbeno strategijo v UniCredit Grupi.

Digitalna sredstva kot učinkovit pripomoček za dolgoročna vlaganja podjetij in vlad pa bo predstavil Volodymyr Nosov, ustanovitelj in izvršni direktor WhiteBIT.

Kako plemenititi premoženje gospodinjstev

Tema prve okrogle mize bo Kapitalski trgi med negotovostjo in priložnostjo: kako zaščititi in plemenititi premoženje gospodinjstev. Sogovornika moderatorja Mislava Togonala bodo Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments, Janez Kranjc, predsednik uprave Skupine Prva, Gordan Šumanović, predsednik Združenja družb za upravljanje s pokojninskimi skladi in pokojninskih zavarovalnic, Maja Bešević Vlajo, CFA, predsednica uprave ZB Invest, dr. sc. Dinko Lucić, predsednik uprave PBZ ter Matko Maravić, izvršni direktor InterCapital.

Zasebni kapital za podporo strateških projektov

Drugi del konference bo začel Roman Zidarn, glavni ekonomist v Triglav Investments, s strokovnim nagovorom na temo Tehnološke singularnosti kot gonilo trga.

Sledila bo druga okrogla miza, katere rdeča nit bo Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij?. O tem bodo svoja stališča izmenjevali Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables, Sašo Šmigić, član uprave Generali Investments, Igor Čičak, predsednik uprave in glavni partner Provectus Capital Partnersa (PCP) ter Hrvoje Čuvalo, predsednik uprave HBOR.