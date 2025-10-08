  • Delo mediji d.o.o.
    Kapitalski trgi

    Razviti kapitalski trgi za močno regionalno gospodarstvo

    V Zagrebu bo danes potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca o kapitalskih trgih in priložnostih plemenitenja premoženja gospodinjstev.
    Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij, bo tema ene izmed okroglih miz na konferenci. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij, bo tema ene izmed okroglih miz na konferenci. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    8. 10. 2025 | 06:00
    2:50
    A+A-

    V Zagrebu bo v sredo potekala slovensko-hrvaška poslovna konferenca Kapitalski trgi 2025: Financiranje trajnosti – z razvitimi kapitalskimi trgi do močnega regionalnega gospodarstva, ki jo organizirata Delov poslovni center pod okriljem Delo mediji in hrvaška medijska hiša Hanza Media. Z njo bomo zaokrožili večmesečno poslovno kampanjo Kapitalski trgi.

    Udeležence bosta po uvodnem pozdravu Gorana Ogurlića, odgovornega urednika Jutarnjega lista, nagovorila podpredsednika vlad in ministra za finance Slovenije in Hrvaške, Klemen Boštjančič ter Marko Primorac.

    Zatem bo hrvaški trg kapitala v letu 2025 predstavila mag. Ivana Gažić, predsednica uprave Zagrebške borze. Kam investirati v letu 2026 in naprej pa bo napovedala Manuela D'Onofrio, direktorica za naložbeno strategijo v UniCredit Grupi.

    Digitalna sredstva kot učinkovit pripomoček za dolgoročna vlaganja podjetij in vlad pa bo predstavil Volodymyr Nosov, ustanovitelj in izvršni direktor WhiteBIT.

    Kako plemenititi premoženje gospodinjstev

    Tema prve okrogle mize bo Kapitalski trgi med negotovostjo in priložnostjo: kako zaščititi in plemenititi premoženje gospodinjstev. Sogovornika moderatorja Mislava Togonala bodo Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Investments, Janez Kranjc, predsednik uprave Skupine Prva, Gordan Šumanović, predsednik Združenja družb za upravljanje s pokojninskimi skladi in pokojninskih zavarovalnic, Maja Bešević Vlajo, CFA, predsednica uprave ZB Invest, dr. sc. Dinko Lucić, predsednik uprave PBZ ter Matko Maravić, izvršni direktor InterCapital.

    Zasebni kapital za podporo strateških projektov

    Drugi del konference bo začel Roman Zidarn, glavni ekonomist v Triglav Investments, s strokovnim nagovorom na temo Tehnološke singularnosti kot gonilo trga.

    Sledila bo druga okrogla miza, katere rdeča nit bo Kako z zasebnim kapitalom podpreti strateške projekte držav in podjetij?. O tem bodo svoja stališča izmenjevali Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables, Sašo Šmigić, član uprave Generali Investments, Igor Čičak, predsednik uprave in glavni partner Provectus Capital Partnersa (PCP) ter Hrvoje Čuvalo, predsednik uprave HBOR.

    Sorodni članki

    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi 2025

    Zakaj ne bi postavili konkretnega cilja? Priti med 20 najkonkurenčnejših držav?

    Rad bi, da bi se gospodarstveniki zazrli tudi sami vase in pogledali, kaj lahko naredimo drugače, pravi Benjamin Jošar, predsednik uprave Triglav Skladov.
    Miha Jenko 29. 9. 2025 | 18:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Igor Štemberger, Ilirika

    INR dolgoročna alternativa depozitom in nepremičninam

    Individualni naložbeni računi (INR) so priložnost za Slovence, saj so odlična izbira za vse generacije vlagateljev, poudarja Igor Štemberger iz Ilirike.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Turizem

    Na Hrvaškem odprli novo letovišče, vredno 85 milijonov evrov

    Podjetje Kermas Istra je dobilo prostor v 50-letno koncesijo od države, po izteku pa bo vse prešlo nazaj v državno last.
    6. 10. 2025 | 11:59
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Slovo

    Poslovil se je Blaž Kutin

    Nagrajeni scenarist, pisatelj in režiser je živel je med Ljubljano in Berlinom.
    Zdenko Matoz 6. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Neenakost

    Izobrazba staršev pomembno vpliva na to, kakšne priložnosti bo imel otrok

    Za premagovanje vrzeli je pomembna zgodnja vključenost v vzgojo in izobraževanje. Nujna geografska porazdeljenost osnovnih storitev.
    Barbara Hočevar 7. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
