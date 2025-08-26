Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

Finančna industrija je vedno delovala v močno reguliranem okolju. Finančna kriza leta 2008, ko so propadle nekatere velike banke, nekatere pa so visele na nitki, je razkrila določene slabosti, zaradi katerih so države pogoje poslovanja finančnih družb še zaostrile. To in nove izpostavljenosti zaradi vstopanja novih tehnologij v panogo so dali krila razvoju regulativnih tehnologij, tako imenovanemu sektorju regtech.

Po oceni svetovalne družbe McKinsey v svetu deluje že približno tisoč podjetij, ki družbam iz finančnega sektorja ponujajo storitve s tega področja. Gre za tehnološke rešitve, ki tem institucijam pomagajo izboljševati procese, še posebej tiste, ki so povezani s tveganji in skladnostjo.

Kot spomni McKinsey v analizi panoge, ki je v še posebej močnem vzponu približno zadnjih deset let, so se ob izbruhu finančne krize pokazale slabosti v upravljanju tveganj in čezmerna izpostavljenost bank določenim produktom, kot na primer stanovanjskim posojilom, zavarovanim s hipotekami na nepremičnine.

V odgovor na to so regulatorji uvedli strožje predpise na podlagi standardov, ki jih je razvil Baselski odbor za bančni nadzor, »banke pa se od takrat trudijo izpolniti te zahteve, pri čemer imajo nemalokrat težave. Samo v letu 2024 so plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni, kar je več kot kdaj prej. Da bi lažje izpolnjevale svoje regulativne obveznosti, lahko uporabijo regulativno tehnologijo,« navajajo.

Rešitve za štiri področja poslovanja

Rešitve regtech so programska oprema, ki avtomatizira in izboljša način, kako podjetja upravljajo skladnost, spremljajo tveganja in poročajo regulatorjem, pri čemer vsaka posodobitev programske opreme odraža najnovejše regulativne zahteve. Ponudniki se usmerjajo v štiri glavna področja. Rešitve s področja finančnih tveganj in upravljanja kapitala omogočajo lažje upravljanje sredstev in obveznosti, upravljanje tveganj, vključno z nihanji obrestnih mer, pomanjkanjem likvidnosti in stroški financiranja.

Rešitve podpirajo tudi dinamično načrtovanje, ki prispeva k boljšemu upravljanju v nestabilnem finančnem okolju. Poleg tega uporabniki med razlogi za uporabo rešitev regtech navajajo tudi zmanjševanje človeških napak ter omogočanje, da se zaposleni bolj posvečajo nalogam z višjo dodano vrednostjo, izboljševanje sistemov in podatkov ter podporo napovedni analitiki.

Drugi steber storitev se nanaša na podporo zagotavljanja skladnosti bankam, ki delujejo na več trgih, da lažje sledijo predpisom, tretji pa na področje kibernetske varnosti. »Več kot 150.000 evropskih podjetij finančne industrije se pripravlja na zahteve direktive o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti (NIS 2), regtech jim lahko pomaga odkriti vrzeli v skladnosti,« navajajo pri McKinseyju.

Četrti sklop rešitev pa je vezan na podporo pri odkrivanju finančnega kriminala in tudi zmanjševanju števila primerov, ki jih institucija sprva prepozna kot finančni kriminal, skozi postopek pa se izkaže, da to niso.

»Dinamične zahteve s področja regulacije, ki je tudi zaradi geopolitičnih sprememb vse bolj zapletena in razdrobljena, kazni zaradi neskladnosti, višji standardi, ki jih zahtevajo regulatorji, ter digitalizacija, avtomatizacija in prehod na poslovanje v oblaku so ključni dejavniki, ki spodbujajo rast trga panoge regtech,« povzema McKinsey.

Ocenjuje, da bo finančna industrija še naprej povečevala sredstva, ki jih bo namenjala za tehnologije v zvezi s tveganji in skladnostjo. Pričakuje, da bo do leta 2028 panoga, ki zdaj posluje predvsem v ZDA in Evropi, zrasla za do 14 odstotkov, pri čemer imajo posebej velik potencial rešitve s področij kibernetske varnosti in odkrivanja finančnega kriminala. Finančne institucije bodo ob višanju finančnih sredstev za regulativne tehnologije v to področje vključevale tudi čedalje več zaposlenih, še menijo.

Priložnosti in tveganja za investitorje

McKinsey panogo analizira tudi z vidika priložnosti za vlagatelje. Pri odločanju za naložbo je smiselno upoštevati, da se finančna industrija o nakupu nekega produkta lahko odloča tudi dve leti, hkrati pa je tudi manj verjetno, da se bo po nakupu hitro odločila za zamenjavo. »Za ponudnike in njihove vlagatelje to prinaša izzive, pa tudi priložnosti.

Po eni strani prodajne ekipe veliko časa porabijo za komunikacijo s potencialnimi kupci, po drugi strani pa so prihodki zanesljivi, podjetja pa lahko ceno produkta oblikujejo na podlagi vrednosti izdelka, ki ga prepozna trg, in ne glede na stroške proizvodnje,« opisujejo en vidik.

Nadalje opozarjajo na tveganja zaradi specifične rešitve, ki jo ponuja posamezen produkt, saj zaradi dinamičnega okolja, pa naj bodo to predpisi ali pa makroekonomske ali druge okoliščine, ki se hitro spreminjajo, nekatere rešitve lahko postanejo neuporabne. Upoštevati je treba tudi, da se finančne institucije po naravi raje zatekajo k že preizkušenim rešitvam, zato podjetja s področja regtecha, ki so praviloma mlada, potrebujejo več časa in energije, da prepričajo trg o vrednosti svojega izdelka.